Khắp nơi hồi hộp chờ: D. Trump hay J. Biden? Ai sẽ chiến thắng kỳ bầu cử 3-11 năm 2020.

Phạm Văn Thành

Trong 6 tháng vừa qua truyền thông đã bơm vào chúng ta đã được đọc và nghe những tiết lộ về chuyện thâm cung bí sử trong Tòa Bạch Ốc (John Bolton), những bài nói về sự dối trá của Trump, sự ngớ ngẩn của J. Biden. Những mánh mung kiếm tiền của con trai J Biden. Số tiền khai thuế không hợp lý của D. Trump. Chúng ta cũng được nghe những phân tích của các chuyên viên về bệnh tâm lý của D. Trump qua nhà tâm lý học là cháu của ông, cô Mary Trump. Đồng thời cũng được nghe những lời phát biểu về các con số không xác thực, những câu nói lú lẫn của J. Biden.

Từ hai tháng nay, tôi liên tiếp nhận được kết quả những thăm dò y kiến về cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2020 có nguồn từ CNN, 538, Politica, The Economist, JHK Forecast, thậm chí cả Alain Lichtman cũng dự báo là TT Trump sẽ thua cuộc v..v.. Nếu dựa trên kết quả các cuộc thăm dò ý kiến, những ai ủng hộ Trump sẽ rất thất vọng. Hầu như kết quả tất cả các cuộc thăm dò Joe Biden đều dẫn đầu. Mấy ngày gần đây truyền thông lại rộ lên vụ tranh cãi giữa hai ứng viên Cộng Hòa (D. Trump) và Dân chủ (J. Biden). Thú thật thì tôi cũng không thích thái độ của TT Trump khi đối thoại trên truyền hình. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 rất là hấp dẫn, chỉ còn non một tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng Thống, chúng ta hãy cố gắn thoát ra khỏi những tin tức chỉ đi tìm chỗ yếu của bên này hay bên kia chỉ trích lẫn nhau để có thể đánh giá xem bên nào sẽ thắng.

Trước năm 1945 chủ nghĩa đế quốc rất nổi trội. Các nước có quân sự mạnh thường đi xâm chiếm các nước yếu để làm thuộc địa, đây là nguyên nhân của chiến tranh và các xung đột bằng vũ lực. Từ năm 1941 Hoa Kỳ và Anh đã ký “Hiến Chương Đại Tây Dương” tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân. Để tránh chiến tranh, các quốc gia trên thế giới cần phải giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp bằng pháp luật. Chủ nghĩa thực dân phải bị xóa sổ. Trận chiến ở Normandy và hai quả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki đã chấm dứt chế độ thực dân trên thế giới. Từ năm 1945 Hoa kỳ đã thiết lập và duy trì một trật tự thế giới mới “thế giới của thượng tôn pháp luật, bảo vệ nhân quyền, tự do dân chủ và một nền kinh tế thế giới mở.” Đi liền với trật tự thế giới mới là sự hình thành của Liên Hiệp Quốc, Cơ Quan Thương Mại Thế Giới, Ngân Hàng Thế giới v.. v..

Đó là hình ảnh của cộng đồng thế giới do Liên hiệp Quốc vạch ra. Lẽ ra với thời gian, Liên hiệp quốc phải được hiệu chỉnh, sửa đổi, tiến hóa sao cho thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Nếu mục tiêu của việc xóa sổ chế độ thuộc địa, đế quốc để mang lại tự do dân chủ, bảo vệ nhân quyền cho con người thì những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Âu châu đã làm ngược lại. Họ kết án, tiêu diệt chế độ đế quốc thuộc địa thực dân sau đó chìa tay nắm bắt và nâng đỡ các quốc gia “tân thực dân” còn tàn bạo và đàn áp nhân quyền tệ hại hơn nữa. Hoa kỳ đã thể hiện điều này bằng 3 động thái dưới đây:

1.Năm 1972, Hoa Kỳ ký thông cáo chung Thượng Hải lần thứ nhất (ký ngày 27/2/1972) công nhận chính sách một nước Tàu cộng, thừa nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đại diện duy nhất của Tàu cộng tại Liên Hiệp Quốc, thay thế vị trí của Đài Loan, (Trung Hoa Dân Quốc). Hoa kỳ gạt bỏ một thể chế dân chủ, bắt tay với Đảng CSTC, một băng đảng Mafia, băng đảng này đang cai trị bất hợp pháp nhân dân Trung Hoa.

2.Năm 1973 Hoa Kỳ ký‎ Hiệp định Ba Lê rút khỏi Nam Việt Nam. Hy sinh VNCH, hy sinh 58,000 nhân mạng chiến sĩ Mỹ, 2 triệu thanh niên hai miền Nam Bắc –Bội hứa đồng minh. Hoa Kỳ sẵn sàng vì quyền lợi kinh tế để cho băng đảng Mafia khác là ĐCSVN xâm chiếm và xóa sổ nền dân chủ cộng hòa của nhân dân miền Nam. Hình thành một chính phủ bất hợp pháp, không do nhân dân bầu chọn. Nước Việt Nam trở thành một thuộc địa mới do ĐCSVN của người Việt Nam cai trị.

3.Trong cơn mê phát triển kinh tế, Hoa Kỳ đã nhắm mắt làm ngơ sự tàn bạo của ĐCS Tàu từ Mao Trạch Đông cho đến Tập Cận Bình tàn bạo hơn cả Tần Thủy Hoàng, qua cuộc cách mạng văn hóa, thảm trạng Thiên An Môn, thanh trừng đẫm máu “Đả hổ diệt ruồi”, tiếp tục tiêu diệt Pháp Luân Công để bán nội tạng, tàn sát và đồng hoá các sắc tộc Mông, Hồi, Mãn, Tạng. Càng về sau, các vị Tổng Thống càng quên đi cái trật tự của thế giới mà họ đã hy sinh không biết bao nhiêu nhân mạng và tiền bạc để thiết lập: “Thế giới của thượng tôn pháp luật, bảo vệ nhân quyền, tự do dân chủ”. Tất cả đều chăm chú vào việc phát triển kinh tế. Năm 2001, Hoa kỳ mở cửa cho Trung Cộng gia nhập WTO. Với chính sách Toàn Cầu Hóa, trong suốt ba đời Tổng thống Hoa Kỳ từ Bill Clinton, Bush, và Barack Obama, gồm tất cả 24 năm dài, thời gian này đã giúp cho TC phát triển. Sau 19 năm, Đảng CS Trung cộng, chủ nhân ông của đất nước Tàu trở thành một đảng cầm quyền nắm trong tay nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Giấc mơ của Đảng CSTC không phải dừng ở đó, trong khi Mỹ dồn tất cả các nỗ lực giúp Trung Cộng phát triển thì ông Tập cận Bình tập trung xây dựng giấc mộng Trung Hoa, với vũ khí “Nhất Đới Nhất Lộ” và chương trình “Made in China 2025” đi chinh phục thế giới. Cho đến nay Đảng Cộng Sản Tàu cộng đã lũng đoạn và mua chuộc không biết bao nhiêu nhà lãnh đạo các nước nhỏ ở Phi Châu và Á Châu. Cho đến nay Đảng Cộng Sản Trung cộng đã âm thầm xâm nhập, cơ cấu hóa để chuẩn bị biến đổi các quốc gia tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền thành các nước độc tài toàn trị theo mô hình của Trung Cộng trong đó có Mỹ, Úc, Ý, Anh và nhiều quốc gia khác nữa.

Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi thì từ nay đến năm 2050, trong 30 năm nữa, Đảng Cộng Sản Trung Cộng sẽ trở thành đảng lãnh đạo thế giới.

Nếu mọi dự tính của ĐCSTC được suôn sẻ thì tất cả chúng ta sẽ bị nhà nước kiểm soát bằng những con chip, nhà của chúng ta phải có camera nối liền với hệ thống kiểm soát của ĐCSTC. ĐCS sẽ kiểm soát chúng ta đến độ khi mua một con dao cũng phải khai báo. ĐCS muốn bắt ai thì bắt, giam ai thì giam. Pháp luật chỉ là một trò hề đối với Đảng. Ngày đó thế giới sẽ trở thành một trại súc vật.

May mắn thay, nước Mỹ 2016 lại xuất hiện Donald Trump một doanh nhân thành đạt trong phạm vi địa ốc, resort và casino. Kiến thức và kinh nghiệm chính trường của ông chỉ là kiến thức của một tay mơ không thể so sánh với bề dày kinh nghiệm trải qua gần 50 năm trong chính trường của Hillary Clinton và Joe Biden. Người Tổng Thống tay mơ này cùng với những cộng sự của ông là Mike Pence, Mike Pompeo và William Barr… đã dám đứng lên chống lại con đường phát triển kinh tế, toàn cầu hóa mà các vị tổng thống tiền nhiệm xây dựng. Người Tổng Thống tay mơ này cùng các cộng sự đã can đảm đứng trước Liên Hiệp Quốc, các hội nghị quốc tế lên án Chế độ Cộng Sản. Donald Trump sẵn sàng sửa chữa, tu bổ những sai lầm mà các TT tiền nhiệm đã vun đắp trong hơn 50 năm. Thật ra muốn tái đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ II. Chỉ cần kiếm mớ phiếu của những người có quyền lợi kể trên theo cái cách mà những ứng cử viên thường làm. Donald Trump không làm điều đó. Ông đã có danh vọng, ông không cần danh vọng, ông đã có tiền, ông không cần tiền. Ông chỉ muốn làm những điều sao cho ông không cảm thấy thẹn với lòng.

Trên đời này không có bác sĩ, tiến sĩ, học giả nào mà kiến thức từ môi trường, y tế, giáo dục, kinh tế, ngoại giao cho đến khoa học kỹ thuật, IT v.. v.. đều thông suốt. Ông Trump quả thực là một tay mơ trong chính trường, nhờ bản chất thông minh được bao bọc chung quanh bởi những chuyên gia tầm cỡ, ông học rất nhanh. Thành tựu của ông sau 4 năm làm Tổng Thống hãy để cho các chuyên gia phê phán. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn những sự việc xảy ra dưới con mắt của một người thường dân thì chưa có vị Tổng Thống Mỹ nào được tiếp rước trọng thể và linh đình ở Trung Cộng, Anh và Ấn Độ như ông.

Chưa có vị Tổng Thống nào làm bình thường hóa quan hệ một số quốc gia trong khối Ả Rập với Do Thái. Ông Trump không phải là người hoàn toàn, ông cũng có nhiều khuyết điểm, tuy nhiên đối đầu với Trung Cộng, chỉ trong gần 4 năm lãnh đạo, ông đã đưa Trung Cộng đến một tình trạng mà trong suốt 50 năm qua không một vị Tổng Thống Hoa kỳ nào có thể làm được. Phải nói rằng cái công lớn nhất của ông là vạch mặt Đảng CSTC cho mọi người thấy Trung Cộng là một con quỷ dữ tợn hung hiểm, vi phạm nhân quyền, tiếm đoạt quyền làm chủ của nhân dân Trung Hoa. Một con rồng đỏ hung tợn, ngang ngược, lấn chiếm, cướp bóc, đe dọa không xem ai ra cái thể thống gì. Con rồng đó đã trở thành một con rắn co cụm, mất phương hướng, tứ bề thọ địch. Hiện nay, Hoa Kỳ không còn đơn độc chống lại con rồng đó, Hoa Kỳ đã có những đồng minh là Ấn Độ, Úc, Nhật. và Đà Loan. Các nước Âu Châu và nhiều nước Á châu đã bắt đầu xoay chiều hỗ trợ và ủng hộ Hoa Kỳ.

Năm 2016 Ông Trump là một ứng cử viên ngờ ngạo, đơn độc mà ông còn là một con ngựa về ngược chiến thắng được Hillary Clinton.

Năm 2020 Ông Trump lại tái ứng cử với những thành tích kể trên, cùng với các cộng sự đồng tâm nhất trí, chưa kể sự hỗ trợ nồng nhiệt của những người đồng thuận với ông. Từ khi Hoa Kỳ lập quốc đến nay, trải qua không biết bao nhiêu cuộc bầu cử. Chưa có cuộc bầu cử nào mà ứng cử viên được những người ủng hộ hăng say tổ chức những cuộc xuống đường như cuộc bầu cử năm 2020. Bao gồm nhiều cuộc biểu tình bằng tàu, thuyền; nhiều cuộc biểu tình bằng moto; nhiều cuộc biểu tình của nhà nông; nhiều cuộc biểu tình bằng xe hơi, tuần hành v..v.. có lẽ mọi người đã được nghe hoặc xem một trong những clips về các cuộc biểu tình này.

Lần này đối thủ của TT Trump là ông Joe Biden. Joe Biden đã từng làm Nghị Sĩ, phó Tổng Thống hai nhiệm kỳ với Obama. Trong suốt 36 năm từ năm 1972 (thông cáo chung Thượng Hải) cho đến khi Joe Biden làm phó Tổng Thống năm 2008, chúng ta không thấy một hành động đóng góp nào cho dân chủ tự do, nhân quyền, thế giới của thượng tôn pháp luật, ngoài việc hợp tác vui vẻ với ĐCS Tàu, một đảng độc tài toàn trị, cướp quyền làm chủ của nhân dân Trung Hoa, một chính phủ bất hợp pháp không do nhân dân bầu chọn.

Năm 2008, cơ hội tái thiết lập “thế giới của thượng tôn pháp luật, bảo vệ nhân quyền, tự do dân chủ” ở trong tay Obama và Joe Biden nhưng họ đã không làm. Ngoài việc phát triển các Viện Khổng Tử, hợp thức hóa các loại visa đầy ân huệ cho đảng viên ĐCSTC.

Nếu có thể tránh không bị ảnh hưởng các loại truyền thông, các kết quả thăm dò ‎ý kiến hàng ngày, chỉ cần nhìn thành quả của TT Trump trong 4 năm (47 tháng) làm Tổng Thống năm so với J. Biden trong 8 năm làm Phó Tổng Thống hay 47 năm đầu sông cuối sông ngồi ghế cao chính trị HK .

Tôi tin rằng TT Trump sẽ là con ngựa về ngược thêm một lần nữa, như từng qua mặt Hillary 2016.

Phạm văn Thành (NV Dallas)