Người đàn ông Trung Quốc treo cờ Mỹ, Anh, Úc trên ban công nhà hiện đã bị bắt

Ông Tùy Song Thắng – nhà hoạt động nhân quyền ở Thanh Đảo, Trung Quốc đã bị mất liên lạc từ hôm 25/10 (Ảnh NTDTV)

Ông Tùy Song Thắng – nhà hoạt động nhân quyền ở Thanh Đảo, Trung Quốc đã bị mất liên lạc từ hôm 25/10. Trước đó, trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 1/10 của Trung Quốc, ông Tùy đã treo quốc kỳ của năm nước dân chủ như Mỹ, Anh… trên ban công nhà và hô lớn “Dân chủ muôn năm, độc tài chắc chắn diệt vong!”.

Theo nguồn tin từ ông Vương Nghị (bí danh) nói với Epoch Times, ông Tùy Song Thắng (62 tuổi), hiện đang sống một mình và hàng ngày, ông và ông Tùy đều gọi điện qua video hoặc gửi ảnh cho nhau để thông báo về an toàn cho đối phương. Cuộc gọi cuối cùng giữa ông và ông Tùy là vào tối ngày 24/10, đến chiều ngày 25/10 thì ông không liên lạc được với ông Tùy nữa. Thấy không ổn, ông Vương đã gọi điện hỏi một nhà hoạt động nhân quyền khác ở Thanh Đảo và nhận được tin rằng, sau khi ông Tùy Song Thắng bị cảnh sát Thanh Đảo đưa đi nói chuyện vào sáng ngày 25/10, đến nay vẫn không có bất kỳ thông tin gì.

Phóng viên của Epoch Time cũng gọi điện cho ông Tùy nhiều lần trong ngày 25/10, nhưng đều không có người nhấc máy.

Nhiều năm trước, ông Tùy từng là chủ sở hữu của nhiều mô hình kinh doanh xanh (loại kinh doanh không gây ra tác động tiêu cực đối với môi trường địa phương hoặc trái đất), công trình đào đắp đất, v.v. Do bất mãn với hành vi bao che tội phạm của cảnh sát quận Thị Bắc, thành phố Thanh Đảo đã gây ra nhiều thiệt hại lớn về kinh tế cho mình, bắt đầu từ năm 2012, ông Tùy không ngừng kêu oan, kháng cáo.

Tháng 3/2013, ông Tùy đã vạch trần hành vi hối lộ các cơ quan thành phố của hàng chục chủ doanh nghiệp, vụ việc đã gây ra chấn động.

Ngày 22/8/2014, ông Tùy lại vạch trần vụ bê bối của tám Phó chủ tịch chính quyền thành phố Thanh Đảo trong việc bí mật xây dựng nhiều căn biệt thự sang trọng. Đến ngày 10/10 cùng năm, ông Tùy bị bắt với tội danh “chế tạo và tàng trữ chất nổ”, và bị tòa án quận Thị Bắc, thành phố Thanh Đảo kết án 5 năm tù, vụ án này đã gây ra chấn động trong dân chúng.

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, ông Tùy bị cực hình và ép cung nhận tội, nhưng ông đã không chịu thỏa hiệp.

Hiện tại, ông Tùy đã nghỉ hưu và mới chỉ nhận được hai năm lương hưu. Đến ngày 4/9/2020, ông bất ngờ nhận được thông báo của Trung tâm An sinh xã hội nói rằng, người trước năm 60 tuổi đã “phạm lỗi (bị kết án)” thì toàn bộ tuổi nghề đều bị xóa sạch, điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ không có lương hưu nữa. Ông Tùy cho rằng, quy định này không hợp lý vì ở đại lục có quá nhiều người dân có trường hợp giống ông, như vậy họ đều sẽ phải đối mặt với việc mất đi nguồn chi phí sinh hoạt. Do đó, ông Tùy đã đến Trung tâm An sinh xã hội địa phương để đòi quyền lợi, giăng biểu ngữ nhưng đã bị cảnh sát ngăn cản. Ông Tùy lại tự bỏ chi phí phô tô hơn 200 bản thông báo trên và dán chúng ở khắp nơi, nhưng cũng bị cảnh sát cướp hết.

Ngày 19/10 năm nay, ông Tùy đã treo quốc kỳ của các nước dân chủ Hoa Kỳ, Anh, Úc… bên ngoài cửa sổ căn hộ của mình và hô lớn “Dân chủ muôn năm, độc tài chắc chắn diệt vong!”, sau khi đoạn video này được đăng tải, đã gây nên chấn động trong dân chúng.

Trước khi mất liên lạc, ông Tùy đã nói trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng: “Tôi muốn hướng đến dân chủ, muốn hướng đến pháp quyền, tôi là một công dân hợp pháp”. “Tôi không yêu đảng”. Ông Tùy nói: “Nếu không xin lỗi tôi, không hồi âm lại [cho tôi], thì cho dù họ [ĐCSTQ] có mở Phiên họp toàn thể lần thứ 5, tôi cũng vẫn phải treo cờ, vẫn phải tuyên truyền”. “Quá thối nát rồi!”.

Ông Tùy còn kêu gọi người dân đại lục không nên sợ hãi và phải nói ra những sự thật mà mình biết.

Ngọc Trân

Theo The Epoch Times