Việt Thảo và Nghệ thuật giao tiếp. Thử thách tạo ra sự thân mật trong thời đại: xã hội có đại dịch

1/3: Việt Thảo và Nghệ thuật giao tiếp Nhà sản xuất và nghệ sĩ Việt Nam đấu tranh không rời: Thử thách tạo ra sự thân mật trong thời đại xã hội có khoảng cách

Này, tôi muốn nói với bạn điều gì đó…

Nè! Nói nghe nè… Việt Thảo vẫy tay chào bạn bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và mỉm cười với bạn. Khán giả ngay lập tức được kéo vào một không gian tương tác. Cụm từ là một tín hiệu cho sự chú ý; đó là một hiệp ước xã hội có nội dung: “Hãy đến gần hơn. Chúng ta sẽ có một khoảnh khắc bên nhau ngay bây giờ. Tôi sẽ nói với bạn một điều. ” Người nghe nghiêng mình.

Đây là cách MC Việt Thảo bắt đầu mỗi tập của “Chuyện Bên Lề” [Những câu chuyện bên lề], một chương trình kéo dài 9 năm mà anh tổ chức trên kênh YouTube của mình với hơn 726 nghìn người đăng ký. Văn hóa truyền khẩu mà Việt Thảo sử dụng để tham gia, với tư cách là nền tảng dân chủ và định dạng dễ tiếp cận mà anh ấy đã trau dồi trong thập kỷ qua, gợi cho chúng tôi điều gì khiến anh ấy khác biệt với rất nhiều nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khác.

Bốn từ đơn giản này ghi lại những khung cảnh đời thường của người Việt Nam với sự chú ý thích thú: vợ ngọt ngào chiều chồng; những người mẹ nhẹ nhàng gieo vào tai con cái một bài học; một chàng trai thông báo tin tức cho những người dân làng của mình. Những người đang yêu sử dụng cụm từ này để che đậy khoảnh khắc âu yếm và tập trung vào những điều sắp được nói tiếp theo.

Những người nhạy cảm với ngôn ngữ hiểu: “Không. Nói nghe nè ”là một ngôn ngữ của văn hóa dân gian Việt Nam cảnh báo sự tương tác cá nhân và tức thì. Đáng chú ý, cụm từ không tuân theo quy ước ngôn ngữ sử dụng đại từ gián tiếp nhằm thiết lập mối quan hệ (thường là thứ bậc) giữa người nói và người nghe, nhưng điều đó cũng tạo ra khoảng cách. Một số người có thể coi việc sử dụng cụm từ này là thiếu tôn trọng hoặc vô học, nhưng chức năng cơ bản của nó là thiên tài: đó là một công cụ bình đẳng xã hội, thu hẹp ranh giới giữa mọi người và đưa họ đến gần hơn.

Tìm hiểu về công việc và cách tiếp cận của anh ấy trước và đặc biệt là trong mùa giải cô lập này cho thấy một sự thật nổi bật: Việt Thảo là một bậc thầy trong việc tạo ra sự thân mật và là người tiên phong. Anh ấy có khả năng khác biệt trong việc tạo ra các kết nối giữa các thế hệ và không gian tương đối, từ giai đoạn sự kiện đến không gian kỹ thuật số. Việc áp dụng phương tiện truyền thông xã hội sớm đã giúp anh bắt nguồn từ một hệ sinh thái trực tuyến gồm các hình thức và nội dung đã cho phép anh tiếp tục kết nối với cơ sở người hâm mộ lâu năm của mình — và thu hút khán giả trẻ là người Việt Nam thế hệ thứ hai ở nước ngoài và trong nước thông qua trải nghiệm phong phú. Việt Thảo có thể không biết điều này, nhưng anh ấy đã khai thác vào một tiểu văn hóa internet giật gân phổ biến rộng rãi trong giới thiên niên kỷ nhờ khả năng tạo cảm giác gần gũi và tức thì. Chúng tôi khám phá điều này dưới đây.

Theo một cách nào đó, đại dịch Covid -19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng mất kết nối xã hội vốn đã tồn tại trong xã hội của chúng ta. Nếu có bất cứ điều gì, khoảnh khắc tạm dừng này mang lại cơ hội để thiết lập lại và hồi sinh các mối quan hệ. Mặc dù việc kiểm dịch đã làm gián đoạn hoặc tạm dừng hoàn toàn việc sản xuất của nhiều người trong giới nghệ thuật và giải trí Việt Nam, nhưng điều đó chỉ làm tăng sản lượng của Việt Thảo và sự cống hiến của anh ấy trong việc đến gần hơn với khán giả.

Tầm quan trọng của những câu chuyện bên lề, ẩm thực và văn hóa dân gian trong cuộc sống đương đại của chúng ta

Việt Thảo luôn đi ngang ranh giới giữa trang trọng và dân dã, cao cấp và dễ tiếp cận, một cách dễ dàng. Sự kết hợp giữa cách diễn đạt hùng hồn, chu đáo với khán giả và những câu châm biếm ngắn gọn thể hiện sự ấm áp, dí dỏm và sự duyên dáng hài hước của anh ấy. Ngắm nhìn cả đống tác phẩm đồ sộ của ông trong hơn 40 năm qua mới biết: Việt Thảo có một khả năng khác biệt là kéo mọi người lại gần hơn. Cách tiếp cận cởi mở và niềm nở của anh ấy khiến chúng tôi cảm thấy ngay lập tức được chào đón và được mời tham gia vào một điều gì đó đặc biệt — từ câu lạc bộ hài kịch, tiệc cưới trong phòng tiệc, phúc lợi nhà thờ, xây dựng chùa chiền, đến các vở diễn lớn của các đại gia như Thúy Nga, Asia Entertainment và Vân Sơn (người mà anh là người dẫn chương trình kỳ cựu trong gần 20 năm). Theo hiểu biết của tôi, Việt Thảo là MC duy nhất dẫn chương trình Tonight Show của riêng mình để sánh ngang với các chương trình truyền hình televi sion của Mỹ .

Là bậc thầy trong số những bậc thầy về nghi lễ trên mọi sân khấu thế giới, Việt Thảo giờ đây đang hoàn thành một điều hiếm có và bất ngờ trên màn ảnh nhỏ: anh đang quản lý kho lưu trữ những hy vọng, nỗi sợ hãi và sự thèm muốn của chúng ta. Bộ sưu tập “Chuyện Bên Lề” [Những câu chuyện bên lề] của Việt Thảo tạo ra một không gian chung cho nghệ thuật chia sẻ và gần gũi giản dị. Như tiêu đề cho thấy, “những câu chuyện bên lề” là một bức tranh ghép đầy màu sắc của những con đường nhỏ ít vấp ngã; có ý nghĩa và không phải là lưu lượng truy cập chính. Các câu chuyện có thể được nhóm lại thành ba chủ đề lớn: truyện ma, truyện ẩm thực, và truyện Việt Thảo nói chung (hoặc đi lang thang). Những câu chuyện này tạo thành một danh mục phong phú về kinh nghiệm của và của cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước. Cả ba chủ đề này đều là phần mở rộng của khuôn khổ chương trình, như một diễn đàn để chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân [ tâm tình ], nơi Việt Thảo sẽ đóng vai trò là chuyên mục tư vấn, người bạn tâm giao đáng tin cậy.

Định dạng này cực kỳ đơn giản — và thu hút một cách đáng ngạc nhiên. Với những câu chuyện ma quái, người ta viết thư cho Việt Thảo, gửi cho anh những câu chuyện huyền bí do chính họ trải nghiệm hoặc do người thân quen kể. Anh đọc to chúng, khuếch đại trải nghiệm của tác giả qua giọng nói của chính mình, lôi kéo khán giả vào vòng tròn câu chuyện ảo. Anh ấy luôn ở gần máy quay trong một khung hình hẹp. Khoang vọng giữa người viết-người đọc-khán giả mang đến cho mỗi câu chuyện cá nhân thêm tiếng vang, một chiều hướng xã hội và mở rộng cuộc sống. Chúng xác thực và bình thường hóa những trải nghiệm mù mờ ở một mức độ nào đó. Vì những câu chuyện này đến từ những người Việt Nam ở mọi lứa tuổi, hoàn cảnh và đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mang đến cho khán giả những cái nhìn về cuộc sống khác. Các câu chuyện mang tính thông tin và đồng sáng tạo khi chúng mở rộng phạm vi địa lý cảm quan của cộng đồng người Việt trên thế giới. Những câu chuyện này tạo thành một thư viện phong phú về tín ngưỡng tâm linh của người Việt gắn liền với đất, biển, động vật và tổ tiên. Việt Thảo là người lưu giữ kho lưu trữ này.

Trong các tập về ẩm thực, Việt Thảo đặt một món ăn (thường là vẫn còn hấp) mà anh ấy vừa chuẩn bị cho chúng tôi, sau đó tiến hành thưởng thức nó với cảm giác thích thú. Khi mô tả hương vị, mùi thơm, thành phần và nguồn gốc của nó, anh ta ăn rất to, rất thích thú, nhai, húp và tạo ra những âm thanh phấn khích, những tiếng kêu “ui, cha!” Chúng tôi xem, chảy nước miếng, bởi vì chúng tôi đã ăn phiên bản của chính những món ăn này trước đây, do mẹ hoặc bà của chúng tôi chuẩn bị. Hay chỉ đơn giản là niềm vui thích tuyệt đối của anh ấy đối với đồ ăn khiến cho hành động mãn nhãn này trở nên vô cùng thú vị. Thông qua niềm vui ngẫu nhiên này , Việt Thảo mời chúng ta “cùng ăn và cùng thèm” [cùng ăn và cùng thèm]. Nhưng nó không chỉ là thức ăn mà chúng ta thèm muốn. Việt Thảo kết hợp các thành phần của món ăn với di sản ẩm thực, con người và địa điểm để chạm đến khán giả của mình và tạo ra một không gian xã hội ảo, nhập vai.

Trong các tập của Việt Thảo nói chung, anh ấy tham gia chương trình ăn uống trên đường, thưởng thức bất cứ món ngon nào của một vùng và cộng đồng người Việt ở đó. Khán giả tham gia vào những chuyến khám phá của anh ấy về r nhiều nơi trên thế giới, mặc dù khác, nhưng lại là phần mở rộng của bản sắc Việt Nam của chúng ta. Một tình tiết đáng nhớ của Việt Thảo trên đường lang thang cho thấy một người đàn ông trưởng thành với niềm vui sướng của một đứa trẻ khi anh ta hái quả mâm xôi dại từ những bụi cây đầy gai bên đường ở Wash ington State. Khán giả xem anh ấy đút hết quả này đến quả khác vào miệng và trải qua một niềm vui thuần khiết, giản dị, có lẽ là nhớ lại một tháng tám mùa hè thời thơ ấu của chính họ.

Hình thức, nội dung và cách tiếp cận có vẻ đơn giản của những câu chuyện này là một lớp giấy bạc. Không chỉ đơn thuần là giải trí, những câu chuyện này cung cấp các dịch vụ xã hội quan trọng, bị bỏ qua . Những khán giả lớn tuổi của Việt Thảo, những người đã không còn mặn mà với đồ ăn, sẽ xem chương trình và có thêm hứng thú với việc ăn uống. Việt Thảo gợi cho họ những cảm giác về hương vị khi anh trở thành người bạn đồng hành trong bữa tối của họ. Trẻ em sẽ nhờ bố mẹ nấu món ăn mà chúng thấy Việt Thảo ăn trên màn ảnh, tạo cơ hội gắn kết gia đình. Mọi người nhớ lại thời gian và địa điểm khi họ ăn một món ăn cụ thể với người thân yêu và trải nghiệm lại cảm giác thân thuộc.

Tương tự, những câu chuyện ma, Việt Thảo kể cho chúng tôi nghe , không nhằm mục đích kinh dị. Thay vì cung cấp cảm giác mạnh rẻ tiền, những câu chuyện thực sự có tác dụng nhẹ nhàng. Hơn một người hâm mộ đã nhận xét rằng những câu chuyện ma giống như một liều thuốc an thần giúp họ xoa dịu nỗi lo lắng và giúp họ dễ ngủ hơn vào ban đêm, bằng giọng văn nhẹ nhàng, êm đềm và đều đều của Việt Thảo. Các câu chuyện góp phần tạo nên một vũ trụ quan Việt Nam phong phú, bao gồm cả chiều kích tâm linh, chắc chắn, nhưng chúng cũng mang lại sự an ủi trần thế thông qua truyền khẩu. Ở một khía cạnh nào đó, những câu chuyện kỳ ​​lạ chỉ là phương tiện cho phương pháp kể chuyện lâu đời, và thực hiện các chức năng xã hội liên kết đó giờ đã mất đi trong cuộc sống hiện đại vội vã của chúng ta. Lần cuối cùng ai đó kể cho bạn nghe một câu chuyện vào ban đêm là khi nào?

Đến nay, anh đã xuất bản hơn 2000 video và 1297 tập phim Chuyện Bên Lề. Lịch xuất bản của ông ít nhiều đều đặn trong suốt nhiều năm, nhưng trong những tháng xảy ra đại dịch này, tần suất xuất bản của ông đã tăng gấp ba lần. Việt Thảo trung thực cung cấp cho chúng tôi nội dung mới mỗi ngày. Giống như một người cha sùng đạo, anh ta hẹn đọc (và ghi âm) một hoặc ba câu chuyện ma mới cho người nghe của mình vào lúc 21h mỗi đêm, khi bầu trời tối sầm và thế giới im lặng. Để giữ bầu không khí, anh ấy đóng tất cả cửa sổ và rèm cửa, tắt tất cả đèn và rút phích cắm của bất kỳ thiết bị ồn ào nào có thể phá vỡ không gian thiêng liêng dành riêng cho khán giả của anh ấy.

Những người xem tinh ý sẽ nhận thấy rằng cùng với việc đăng tải hàng ngày, các câu chuyện bên lề đã tập trung hơn vào việc nấu nướng tại nhà, hoặc chia sẻ bàn ăn vào ban ngày, và về các món ăn ma , hoặc chung giường vào ban đêm. Họ thân mật gần gũi hơn. Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, Việt Thảo bày tỏ rằng nhu cầu cung cấp cho người xem những câu chuyện thậm chí còn lớn hơn trong giai đoạn cô lập căng thẳng này. Mặc dù đại dịch đã làm chậm quá trình sản xuất của nhiều nghệ sĩ và nghệ sĩ biểu diễn, nhưng điều đó đã thúc đẩy Việt Thảo nỗ lực tạo ra những nội dung nhất quán để mang lại cho người xem sự thích thú hoặc giúp họ cảm thấy được kết nối. Đối với Việt Thảo, có một khía cạnh công dân rõ ràng trong công việc của mình. Đối với anh, các phương tiện truyền thông xã hội cung cấp các cách thức để phục vụ cộng đồng chứ không phải để tăng lợi ích bản thân.

Phương pháp tiếp cận lâu dài của Việt Thảo: Tập trung vào khía cạnh xã hội của truyền thông

Các nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam chỉ mới bắt đầu xây dựng các kênh YouTube của họ trong những năm gần đây, phần lớn là để làm thông tin về công việc . Đại dịch đã thôi thúc họ sử dụng mạng xã hội theo những cách khác để thu hút khán giả của mình. Ví dụ, ca sĩ Thế Sơn bắt đầu xây dựng đài của mình vào năm 2015, đăng một số video ổn định về các buổi biểu diễn trong quá khứ của anh ấy mỗi năm và một vài video anh ấy hát trực tiếp cho khán giả của mình. Gần đây hơn trong buổi phát trực tiếp buổi hòa nhạc tại phòng khách, anh ấy đã hát một bài hát dành tặng cho những người lao động ở tuyến đầu của đại dịch. Các cải lương dân ca opera nghệ sĩ Ngọc Huyền bắt đầu kênh YouTube của cô vào năm 2016, cũng như một cửa hàng của cô Exte cơ thể nsive công việc (cô ấy đã hát chèo đầu tiên của cô trên sân khấu vào năm 1985, ở tuổi 15). Trong năm 2017, cô bắt đầu thực hiện một vài buổi livestream, nhưng những buổi này rất thưa thớt. Gần đây hơn, Ngọc Huyền đã bắt đầu mời khán giả vào cuộc sống cá nhân của mình: mua sắm với mẹ (approp riately đeo mặt nạ trong đại dịch này), hoặc vào bếp nhà mình, nơi cô show mẹ chúng ta làm thế nào để nấu một món ăn yêu quý Việt Nam, bún riêu cua [cua dán Súp].

Việt Thảo là người đầu tiên sử dụng YouTube như một nền tảng kết nối trực tiếp với khán giả trước khi nó phổ biến. Đối với bối cảnh, YouTube được thành lập vào năm 2005; Việt Thảo có kênh riêng vào năm 2009 và bắt đầu đăng video vào năm 2010. Lúc đầu, giống như các nghệ sĩ khác, anh sử dụng YouTube làm danh mục trình diễn của mình với Vân Sơn và những người khác. Chương trình sớm b ecame một chương trình thư tín lưu động. Chuyện Bên Lề là một cách để Việt Thảo trả lời hiệu quả các câu hỏi và nhận xét từ cơ sở người hâm mộ của mình, đồng thời trả lời những lời kêu gọi của họ về lời khuyên về cuộc sống và tình yêu. Thay vì viết lại, anh ấy trả lời khán giả của mình ngay lập tức trên máy quay. Anh ấy đã làm điều này từ bất cứ nơi nào anh ấy tình cờ đi du lịch trên thế giới để tổ chức các sự kiện, gây quỹ từ thiện và các chương trình sân khấu lớn.

Những gì bắt đầu như một chuyên mục tư vấn “Thân mến, Việt Thảo” đã phát triển thành một mối quan hệ tương tác mở rộng với những câu chuyện chia sẻ, kinh nghiệm sống và bữa ăn. Việt Thảo đã liên tục sử dụng YouTube như một nền tảng trực diện để tương tác trực tiếp với khán giả của mình ngay từ đầu, mời họ lên đường cùng mình, đến những nơi khác nhau trên thế giới, vào khách sạn, nhà hàng, phòng li ving của mình và cuối cùng , đến bàn ăn của mình. Mặc dù chương trình đã phát triển thành các chuỗi câu chuyện ma, đồ ăn và trò chơi du lịch riêng biệt, chúng đều là phần mở rộng của khuôn khổ và ý định ban đầu của chương trình — một không gian thân mật để chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc.

Một số nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam hạn chế chia sẻ trên mạng xã hội vì cho rằng nó có thể làm giảm giá trị và hình ảnh của họ. Đây không phải là trường hợp của Việt Thảo. “Ngay cả khi nó chỉ gây cười cho ai đó bằng một đoạn video quay cảnh bạn cắt tóc tồi tệ trong đại dịch, nó cũng đáng giá. Làm cho ai đó mỉm cười và mang lại cho họ một số niềm vui trong ngày của họ luôn đáng giá. Những hành động nhỏ nhất đều có ý nghĩa ”. Việt Thảo ít tự coi trọng bản thân hơn một số người coi mình là nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu và hơn những hình thức tham gia “thấp kém” như vậy. “Nếu nó mang lại cho mọi người niềm vui, tại sao không làm điều đó?” Anh ta nhận xét.

Sự khác biệt giữa hành vi dịch vụ và hành vi thương mại nằm ở mục đích và mục đích: “Nếu mục đích của bạn chỉ là có một buổi trình diễn với một số nội dung hào nhoáng để thu hút doanh số bán hàng thì nó chẳng đi đến đâu. Nhưng nếu bạn bắt đầu với khán giả trong tâm trí và nghĩ về điều gì sẽ mang lại cho họ sự tận hưởng tuyệt vời nhất, chất lượng trải nghiệm của họ, bạn sẽ đi đúng đường. ” Trong khi một số người trong giới kinh doanh giải trí quan niệm cách kiếm tiền từ dàn sao thì Việt Thảo khẳng định nghệ sĩ nên bớt nghĩ về bản thân và cân nhắc những cách có thể mang lại niềm vui cho khán giả. Ông sử dụng một phép tương tự về thực phẩm: “Bạn phải tạo ra một món ăn xứng đáng và phù hợp để phục vụ mọi người. Một cái gì đó mà họ thực sự có thể phá hoại. Định dạng của chương trình Tonight Show của anh ấy là bằng chứng của kiểu suy nghĩ này: một người dẫn chương trình, chỉ một ca sĩ hoặc khách mời đặc biệt, một ban nhạc đầy đủ, một khán giả trực tiếp và một giờ tham gia sâu sắc. Cách tiếp cận chu đáo này thể hiện sự tôn trọng đối với khán giả vì nó coi họ thích trải nghiệm nhập vai; nó khác với các chương trình sân khấu lớn, đôi khi có thể cảm thấy giống như một bữa tiệc buffet đồ ăn nhanh của những người nổi tiếng và cuộc thi hoa hậu hơn là một bữa ăn ngồi nghỉ đúng nghĩa.

Việt Thảo the “OG Mukbanger” và ASMRtist

Cách tiếp cận cởi mở, không tự giác của Việt Thảo khiến anh trở nên vô cùng thu hút khán giả nhỏ tuổi. Việt Thảo có thể không biết điều này: với các chương trình phát thanh về ăn uống của mình, anh ấy đã khai thác vào một nền văn hóa phụ phổ biến trong giới trẻ đang rộ lên trên mạng trong những năm gần đây. Những gì anh ấy đã làm trong gần một thập kỷ để phục vụ người hâm mộ của mình hiện là một phần của xu hướng truyền thông trực tuyến khổng lồ mà các nhà tiếp thị thương hiệu đã cố gắng tận dụng trong vài năm qua.

Subtle Viet Traits là một nhóm Facebook cá nhân hỗ trợ cộng đồng về bản sắc Việt Nam; nó có hơn 93K thành viên. Một bài đăng ngày 19 tháng 8 năm 2020 của một thành viên sắc sảo chỉ ra: “Người đàn ông của tôi thực sự đang làm video mukbang và thậm chí không biết về nó.” Bài đăng có ảnh chụp màn hình của Việt Thảo từ tập 685 của Chuyện Bên Lề, “Cách làm VỊT QUAY THƠM GIÒN tại EDEN SIÊU THỊ ở VIRGINIA, USA” [Phương pháp Làm Vịt Quay Giòn Và Thơm Tại Siêu Thị Eden, Virginia, Hoa Kỳ].

Các bình luận được tạo ra từ bài đăng này cũng như hồ sơ của những người bình luận cung cấp một số thông tin chi tiết thú vị. 90% là Việt Kiều thế hệ thứ hai (Việt kiều) ở độ tuổi 20; những người còn lại ở độ tuổi 30. Có một số bình luận như “Bố mẹ tôi xem anh ấy mọi lúc!” và “Mẹ tôi thích xem anh chàng này!” để khẳng định rằng Việt Thảo rất nổi tiếng trong thế hệ cũ. Các bình luận khác, sáng tỏ hơn, bao gồm: “Chàng công tử đó là một huyền thoại”; “Tôi ngưỡng mộ người đàn ông đó”; “Một huyền thoại. Tôi muốn ăn bất cứ thứ gì anh ấy đang ăn ”; “BOI của tôi”; và một số tuyên bố rằng Việt Thảo là “The OG!”

OG, hay “xã hội đen gốc”, là một thuật ngữ tiếng lóng để chỉ những người cực kỳ đặc biệt, chân thực, hoặc “trường cũ”. Mặc dù nó có nguồn gốc từ văn hóa băng đảng, nhưng nó đã trở thành một cách ám chỉ hoặc thể hiện sự tôn trọng đối với một người là chuyên gia trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống. Được sử dụng một cách nghiêm túc, nó thể hiện sự ngưỡng mộ đối với một người được coi là ấn tượng. Nếu một thứ gì đó là OG, thì đó là thứ đầu tiên thuộc loại này hoặc duy nhất — nghĩa là, nguyên bản. Điều rõ ràng từ luồng bình luận là một thế hệ trẻ Việt Nam cũng biết và yêu mến Việt Thảo. Thật vậy, họ xem anh ấy như một huyền thoại và một người đi trước. Mặc dù Việt Thảo có thể không nhận thức được điều này (và đó là một phần của sự quyến rũ của anh ấy), nhưng các video về món ăn trên YouTube của anh ấy thuộc một loại tiểu văn hóa internet phổ biến rộng rãi.

“Mukbang” là sự kết hợp của các từ tiếng Hàn có nghĩa là “ăn” ( meokneun ) và “phát sóng” ( bangsong ), và đề cập đến các chương trình ăn uống trực tuyến trong đó một cá nhân ăn một phần lớn thức ăn trên máy quay trong khi tương tác với người xem. Việt Thảo đã vui vẻ chia sẻ bữa ăn của mình với khán giả kể từ năm 2014 (một tập phim đặc biệt cho thấy anh ấy đang mở một quả ổi hái từ vườn của mình và hạnh phúc giòn tan bởi những múi thịt ngon lành). Hiện đã có những nghiên cứu khám phá tâm lý về hiện tượng này của những người bị ám ảnh khi xem các chương trình truyền hình về ăn uống. Mặc dù thể loại này lần đầu tiên bắt đầu ở Hàn Quốc cách đây một thập kỷ, nhưng giờ đây nó đã trở nên phổ biến rộng rãi ở một số quốc gia khác; hàng trăm nghìn truy cập internet mỗi ngày để xem các video về ăn uống. Mức độ phổ biến của Mukbang tăng lên trên toàn thế giới khi một Youtuber người Mỹ giới thiệu nội dung này đến các nước phương Tây vào năm 2015 kèm theo bình luận.

Đánh giá phạm vi tài liệu học thuật và phi học thuật chỉ ra rằng người xem sử dụng xem mukbang vì lý do xã hội, lý do ăn uống và / hoặc như một chiến lược thoát ly / đền bù. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng xem mukbang dường như có những lợi ích bao gồm giảm bớt cảm giác cô đơn và cô lập xã hội, tăng niềm vui khi ăn cùng bạn bè và xây dựng cảm giác thân thuộc thông qua một cộng đồng ảo. Một số giả thuyết cho rằng xem video mukbang là một chiến lược đối phó với việc ăn một mình, ngày càng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Xem những loại video này thỏa mãn mong muốn được ăn cùng bạn. Người xem cảm thấy sự gần gũi về mặt tình cảm, như thể họ đang dùng bữa với một người bạn. Nhiều bình luận của người xem trên video đồ ăn của Việt Thảo cho rằng họ cũng nên sử dụng chức năng này: “ May quá… giờ ăn trưa rồi… vừa ăn vừa xem chú nên bớt thèm…” [ May quá… vừa tới giờ cơm ăn … vừa ăn vừa xem thấy đỡ thèm … ] Trong các video đồ ăn này, camera luôn được đặt ở góc nhìn phẳng phía trước với nửa chiếc bàn hiển thị, khiến người xem có cảm giác như đang ngồi cùng bàn. Việt Thảo.

Các video về ăn uống của Việt Thảo dường như giúp thỏa mãn cơn đói về thể chất và tinh thần bằng cách tạo ra cảm giác gắn kết xã hội và thân thuộc với những người xem khác. Những món ăn anh tâm đắc là những món mà chúng ta quen thuộc, hay yêu thích của người dân Việt Nam: mận tháng sáu ngâm xoài xanh chấm muối ớt, vịt quay, canh bí nấu sườn lợn, mướp đắng xào thịt bò và tỏi… danh sách tiếp tục. Những món ăn này đại diện cho một phần mở rộng của di sản ẩm thực của chúng tôi, được xác nhận trong thế giới rộng lớn hơn. Hành động xem Việt Thảo ăn những bữa ăn này mang lại cảm giác ăn cùng nhau, đồng thời chia sẻ niềm vui của anh ấy gián tiếp thúc đẩy sự gắn kết giữa những người xem. Cộng đồng người xem cũng có thể tương tác và giao tiếp với nhau vì lợi ích chung, điều này thúc đẩy cảm giác vui vẻ và thuộc về nâng cao. Mặc dù người xem có thể không biết nhau, nhưng họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của những người xem khác qua màn hình trò chuyện hoặc nhận xét và lượt thích, điều này tạo cảm giác gắn bó với nhau.

Một số nhà nghiên cứu cũng đưa ra giả thuyết rằng mọi người xem video mukbang như một cách trốn thoát hoặc chiến lược bù đắp. Người xem muốn quan sát một người nào đó ăn các loại thực phẩm khác nhau vì họ không thể tiếp cận nhiều loại thực phẩm (ví dụ: vì họ là bệnh nhân của bệnh viện hoặc vì bất kỳ lý do sức khỏe nào, đã chán ăn). Một người xem nhận xét: “Chú ơi! Bạn có mấy tuổi nhưng tôi thấy bạn ăn rất có tâm và ăn được nhiều! Tôi vẫn còn trẻ, năm nay mới 30, nhưng thường xuyên bị đầy hơi nên ngay cả khi nhìn thấy món mình thích tôi cũng chỉ thèm thuồng ”[ chú ơi! chú có tuổi như vậy mà thấy chú ăn rất ngon và ăn khá nhiều! con còn trẻ năm nay mới 30 tuổi mà rất hay bị đầy bụng nên món ăn thích cũng phải ăn thịt chúng ]. Việc Việt Thảo ăn uống thỏa mãn niềm mơ ước của một số người muốn nhìn thấy anh ăn những thứ mà họ có lẽ không thể tiếp cận vào lúc này. Một người xem van nài: “Chú ơi, chú ăn bánh tráng cuốn với rau thơm và giò (tai heo) chấm mắm tôm nhé!”. [ Chú ơi ăn bánh cuốn rau sống thịt (tai heo) chấm mắm pha đi ạ ]. Có rất nhiều yêu cầu khác để xem Việt Thảo ăn các món ăn từ các vùng miền Việt Nam cụ thể, điều này xác thực bản sắc và cảm giác thân thuộc ở một số khía cạnh.

Được biết, người xem mukbang rất thích thấy mọi người ăn uống ồn ào và thể hiện niềm vui. Việt Thảo ăn vạ. Anh ấy thường nhai và húp một cách ồn ào, và tạo ra những biểu hiện sướng như ruột : “ ui, cha… ngon quá… mmm… ” Một nghiên cứu về cách mukbang đang thay đổi giao tiếp kỹ thuật số cho thấy rằng người xem có được niềm vui đặc biệt từ cảm giác nhìn thấy ai đó vừa ăn vừa nghe đến âm thanh ăn uống của họ. Người viết khẳng định rằng những âm thanh này gợi ra phản ứng “kinh mạch cảm giác tự động” (ASMR), một cảm giác thư giãn sâu, đặc trưng bởi da đầu và da ngứa ran, kích thích cảm giác hưng phấn và rửa sạch não và cơ thể. Hãy coi nó giống như cách mát-xa da đầu tốt nhất mà bạn từng nhận được.

Theo các nhà thần kinh học hiện đang nghiên cứu hiện tượng này, hiệu ứng ASMR râm ran được kích hoạt bởi một số loại lời nhắc hình ảnh và âm thanh, bao gồm lời bình luận bằng giọng nói nhẹ nhàng và âm thanh ăn uống làm tăng cảm giác của người xem ngay lập tức. Các nhà tiếp thị thương hiệu tiêu dùng đã tham gia vào xu hướng ASMR đang phát triển trong những năm qua, cố gắng tạo ra trải nghiệm sống động thông qua các kích thích âm thanh và tận dụng sự tương tác sâu hơn. Một trong những bình luận của fan Việt Thảo: “Mình là fan của ASMR nên mình thích xem loại video này” [ Con là Fan của ASMR nên thích coi mấy video kiểu này ]. Việt Thảo vừa tình cờ nắm được một trong những xu hướng trực tuyến đang phát triển và phổ biến nhất trong năm năm qua — đơn giản bằng cách làm đúng những gì anh ấy luôn làm: chia sẻ cởi mở với niềm vui từ bỏ.

Độ dài của các câu chuyện bên lề của Việt Thảo (từ 30-60 phút) và hình thức của chúng (không vội vã, thân mật, trực tiếp) dường như góp phần vào hiệu ứng thư giãn này. Các video yêu cầu người xem quay chậm lại, dành thời gian ngồi với ai đó và chỉ lắng nghe. Hiệu ứng ASMR của những câu chuyện bên lề của Việt Thảo có thể giúp giảm bớt những căng thẳng trong cuộc sống có nhịp độ nhanh của chúng ta. Nhìn ai đó thực sự ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn hoặc nghe ai đó kể chuyện cho bạn vào ban đêm có thể giúp giảm bớt lo lắng bằng cách tạo ra cảm giác bình tĩnh và gần gũi. Hơn bao giờ hết, các chức năng liên kết xã hội của kể chuyện và chia sẻ thức ăn có thể là liều thuốc giải độc cho thế giới lo lắng và cô lập hiện tại của chúng ta.

Lời kêu gọi hành động dành cho các nghệ sĩ trong thời đại 19

“Bạn làm gì không quan trọng, bạn phải mang cả trái tim mình vào nó. Bạn giỏi đến đâu cũng không quan trọng, nếu bạn không đem hết tâm huyết của mình, thì công việc không còn ý nghĩa. Đó là sự khác biệt giữa kỹ thuật (kỹ năng) và cảm giác chân thực ”.

Việt Thảo khẳng định sẽ vẽ lại mối quan hệ nghệ sĩ – khán giả, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch. Anh đặt ra suy nghĩ này vì nó liên quan đến những người biểu diễn: “Thay vì nghĩ đến lợi ích của bản thân, hãy nghĩ đến cách bạn có thể phục vụ người khác, cho vô số người ngoài kia trong đại dịch này. Họ cần một bài hát, một giọng hát, một câu chuyện, một người bạn tâm tình, sẻ chia. Các phương tiện để thực hiện điều này đều đã có sẵn. Bạn không cần một giai đoạn để cung cấp các dịch vụ này. Các nghệ sĩ nên được kích hoạt và chiến đấu ở tuyến đầu của đại dịch. Không giống như bác sĩ hay y tá, nhưng bằng cách sử dụng giọng nói của họ để mang lại cho mọi người cảm giác vui vẻ, nhẹ nhõm, kết nối hoặc chữa bệnh… đó là công việc của người nghệ sĩ. ” Việt Thảo chế giễu quan điểm cho rằng đại dịch sẽ ngăn cản các nghệ sĩ tiếp tục công việc của mình: “Nếu bạn đặt hết tâm huyết của mình vào việc phục vụ người khác, bạn có thể sáng tạo và sản xuất dù bạn ở trong hoàn cảnh nào”.

Sau 40 năm trong bất kỳ ngành nghề nào, nhiều người bắt đầu mất đi sự phù hợp vì thế giới đã thay đổi quá nhiều hoặc vì họ đã mất liên lạc với cơ sở khán giả của mình. Đối với Việt Thảo thì không. Cách tiếp cận cá nhân, trần tục của anh ấy đã không thay đổi trong những năm qua. Nếu có, công việc của anh ấy đã phát triển thành những cách tương tác và chia sẻ trải nghiệm phong phú hơn. Trong lần đầu tiên anh xuất hiện trên sân khấu của chúng ta, Việt Thảo đã di chuyển linh hoạt vào các không gian của thế giới của chúng ta, đường phố của chúng ta, vào ngôi nhà của chúng ta và không gian kỹ thuật số. Anh chuyển trọng tâm từ người biểu diễn sang con người.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Việt Thảo cho thấy rõ ràng rằng: nếu những câu chuyện, tiếng nói và cách tiếp cận của anh là cần thiết trong xã hội chúng ta trước đại dịch thì giờ đây chúng quan trọng hơn bao giờ hết.

Nguyên bản Anh ngữ: Cao Trang PhD

Vietnamese Producers and Performers Struggle without a Stage: The Challenge of Creating Intimacy in the Age of Social Distance – Three-Part Series

1/3: Việt Thảo and the Art of Intimacy

Hey, I Want to Tell You Something…

Nè. Nói nghe nè… Việt Thảo beckons in his warm, Mekong Delta-accented voice, smiling at you. The audience is immediately pulled into a space of engagement. The phrase is a signal to attention; it’s a social pact that says: “Come closer. We’re going to have a moment together right now. I’m going to tell you something.” The listener leans in.

This is how MC Việt Thảo begins every episode of “Chuyện Bên Lề” [Side Stories], a 9-year-running program he hosts on his YouTube channel to over 726K subscribers. The oral culture Việt Thảo uses to engage, as the democratic platform and accessible format he’s cultivated over the past decade, cues us to what sets him apart from so many other Vietnamese stage performers.

These four simple words capture scenes of everyday Vietnamese life with rapt attention: wives sweetly chiding their husbands; mothers gently sowing a lesson into their children’s ears; a guy announcing news to his fellow villagers. Lovers use this phrase to blanket the moment in tenderness, and draw focus to what’s about to be said next.

Those sensitive to language understand: “Nè. Nói nghe nè” is a vernacular of Vietnamese folk culture alerting to an immediate and personal interaction. Notably, the phrase dispenses with the linguistic convention of using indirect pronouns that serve to establish the (often hierarchical) relationship between the speaker and the listener, but that also creates distance. Some may consider the use of this phrase disrespectful or uneducated, but its basic function is genius: it’s a social leveler that collapses boundaries between people and brings them closer.

An exploration of his work and approach before and especially during this season of isolation highlights a striking fact: Việt Thảo is a master of creating intimacy and a trailblazer. He has the distinct ability to forge connections across generations and social spaces, from the event stage to digital space. His early adoption of social media rooted him in an online ecosystem of forms and content that has enabled him to continue connecting to his longtime fan base—and engage a younger audience of second-generation Vietnamese abroad and at home through immersive experiences. Việt Thảo may not know this, but he has tapped into a sensational internet subculture massively popular among millennials for its ability to create feelings of immediacy and closeness. We explore this below.

In some ways, the Covid-19 pandemic has exacerbated the social disconnections that already exist in our society. If anything, this moment of pause offers an opportunity to reset and revitalize relationships. While quarantines have disrupted or completely halted production for many in the world of Vietnamese arts and entertainment, it has only increased Việt Thảo’s output and his dedication to being closer to his audience.

The Importance of Side Stories, Food and Folk Culture in Our Contemporary Lives

Việt Thảo has always walked the line between the formal and the folk, the elevated and the accessible, with incredible ease. A mix of eloquent, thoughtful address to his audience and off-the-cuff quips show his warmth, wit and comedic charm. To watch even a handful of his massive body of work over the past 40 years is to know: Việt Thảo has a distinct ability to draw people closer. His open and affable approach makes us feel instantly welcomed and invited to participate in something special—from comedy clubs, to banquet hall weddings, to church benefits, to the building of temples, to big stage productions of giants like Thúy Nga, Asia Entertainment, and Vân Sơn (for whom he was the veteran host for almost 20 years). To my knowledge, Việt Thảo is the only MC to have hosted his own Tonight Show to rival those of American broadcast television.

A master among masters of ceremonies on all the world’s stages, Việt Thảo is now accomplishing something rare and unexpected on the small home screen: he is tending an archive of our hopes, fears, and appetites. Việt Thảo’s robust collection of “Chuyện Bên Lề” [Side Stories] creates a common space for the art of simple sharing and intimacy. As the title suggests, “side stories” are a colorful mosaic of little paths less tread; meaningful asides, and not mainstream traffic. The stories can be grouped into three broad themes: ghost stories, food stories, and Việt Thảo at large (or on the roam). These stories form a rich catalogue of experiences of and for the Vietnamese community at home and abroad. All three themes are extensions of the show’s original framework, as a forum for sharing personal thoughts and feelings [tâm tình], where Việt Thảo would act as the advice columnist, the trusted confidante.

The format is beguilingly simple—and surprisingly captivating. With the ghost stories, people write to Việt Thảo, send him their paranormal stories as experienced firsthand or by someone close to them. He reads them aloud, amplifying the author’s experience through his own voice, drawing an audience into the virtual story circle. He’s always close to the camera within a tight frame. This echo-chamber between writer-reader-audience gives each personal tale more resonance, a social dimension and extended life. They validate and normalize obscure experiences to some extent. Because these stories come from Vietnamese people of all ages, backgrounds and from different regions, they give the audience glimpses into other lives. The stories are informative and co-creative as they expand the sensory geography of the Vietnamese community in the world. These stories also form a rich library of Vietnamese spiritual beliefs connected to the land, sea, animals, and ancestors. Việt Thảo is the keeper of this archive.

In the episodes on cuisines, Việt Thảo places a (often still-steaming) dish he has just prepared before us, then proceeds to savor it with lips-smacking gusto. As he describes its flavors, aromas, ingredients, and origins, he eats loudly, with great pleasure, chewing, slurping and making excited sounds, squeals of “ui, cha!” We watch, salivating, because we have eaten versions of these very dishes before, prepared by our mothers or grandmothers. Or it is simply his sheer delight in food that makes this voyeuristic act extremely enjoyable. Through this vicarious pleasure, Việt Thảo invites us to “cùng ăn và cùng thèm” [eat together and crave together]. But it’s more than just the food we crave. Việt Thảo pairs the ingredients of food with culinary heritage, people and place to touch his audience viscerally and create a virtual, immersive social space.

In episodes of Việt Thảo at large, he takes the eating show on the road, savoring whatever delicacies a region and its Vietnamese community has to offer. The audience partakes in his explorations of other parts of the world that, while different, are extensions of our own Vietnamese identity. One memorable episode of Việt Thảo on the roam shows the grown man with a child’s glee as he picks wild blackberries from thorny bushes on the side of a road in Washington State. The audience watches him pop one berry after another into his mouth and experiences a pure, simple joy, perhaps fondly recalling an August summer of their own childhood.

The seemingly simplistic form, content and approach of these stories are a foil. Not merely entertainment, these stories provide important, overlooked social services. Việt Thảo’s older viewers, those who have lost their zeal for food, will watch the show and gain renewed interest in eating. Việt Thảo reminds them of flavor sensations as he becomes their dinner companion. Children will ask their parents to cook the very dish they see Việt Thảo eat onscreen, spurring an opportunity for family bonding. People recall a time and place when they ate a particular dish with a loved one and re-experience a sense of belonging.

Similarly, the ghost stories, Việt Thảo tells us, are not meant to spook people. Rather than provide cheap thrills, the stories actually have a soothing effect. More than one fan has remarked that the ghost stories act like a sedative that eases their anxieties and helps them fall asleep at night, lulled by Việt Thảo’s gentle, calm and even tone. The stories contribute to a rich Vietnamese cosmology that includes the spiritual dimension, certainly, but they also offer earthly comfort through oral tradition. In some ways, the strange tales are but a vehicle for the age-old practice of storytelling, and fulfill those connective social functions now lost in our hurried modern lives. When was the last time someone told you a story at night?

To date, he has published over 2000 videos and 1297 episodes of “Chuyện Bên Lề.” His publishing schedule has been more or less consistent throughout the years, but in the months of this pandemic, the frequency of his output has tripled. Việt Thảo faithfully gives us new content every day now. Like a devout father, he makes appointments to read (and record) a new ghost story or three for his listeners at 21:00 every night, when the sky darkens and the world quiets. To preserve the atmosphere, he closes all windows and curtains, turns off all the lights, and unplugs any humming appliance that might disrupt the sacred space dedicated to his audience.

Observant viewers will notice that along with posting daily now, the side stories have been more focused on home cooking, or sharing a table in the day, and on the ghost stories, or sharing a bedside at night. They intimate greater closeness. In our conversation, Việt Thảo expresses that there is an even greater need to provide viewers with stories during this intense period of isolation. While the pandemic has slowed production for many artists and performers, it has boosted Việt Thảo’s efforts to generate consistent content to bring his viewers some enjoyment, or help them feel connected. For Việt Thảo, there is a clear civic dimension to his work. For him, social media platforms provide ways to service the community, not to increase self-interest.

Việt Thảo’s Long-Time Approach: Focus on the Social Aspect of Media

Vietnamese performers have only in recent years began building their YouTube channels, mostly as a work catalogue. The pandemic has urged them to use social media in other ways to engage their audiences. For example, the singer Thế Sơn started building his station in 2015, posting a steady handful of videos of his past performances each year and a couple of him singing directly to his audience. More recently in a living-room concert livestream, he sang a song dedicated to the pandemic frontline workers. The cải lương folk opera artist Ngọc Huyền started her YouTube channel in 2016, also as a catalogue of her extensive body of work (she sang her first operetta on stage in 1985, at the age of 15). In 2017, she began to do a few livestreams, but these were sparse. More recently, Ngọc Huyền began inviting audiences into her personal life: shopping with her mom (appropriately masked during this pandemic), or into her home kitchen where her mom shows us how to cook a beloved Vietnamese dish, bún riêu cua [crab paste soup].

Việt Thảo was an early adopter of YouTube as a platform to connect directly with audiences before it was popular. For context, YouTube was founded in 2005; Việt Thảo had his own channel in 2009 and began posting videos in 2010. At first, like other artists, he used YouTube as a catalogue of his performance work with Vân Sơn and others. The show soon became a traveling correspondence program. Chuyện Bên Lề was a way for Việt Thảo to efficiently respond to questions and comments from his fan base, and answer their appeals for advice on life and love. Rather than write back, he responded to his audience directly on camera. He did this from wherever he happened to be traveling in the world to host events, charity fundraisers, and big stage programs.

What began as a “Dear, Việt Thảo” advice column grew into an extended interactive affair of shared stories, life experiences and meals. Việt Thảo has used YouTube consistently as a front-facing platform to directly interact with his audience from the start, inviting them on the road with him, to different parts of the world, into the hotels, restaurants, his living room, and finally, to his dining table. While the show has evolved into distinct threads of ghost stories, food, and travelogues, they are all extensions of the show’s original framework and intention—an intimate space to share thoughts and feelings.

Some Vietnamese performers hold back on social-media sharing because they think it may diminish their value and image. This isn’t the case for Việt Thảo. “Even if it’s just amusing someone with a video of you giving yourself a bad haircut during the pandemic, it’s worthwhile. Making someone smile and bringing them some joy in their day is always worthwhile. The smallest acts have meaning.” Việt Thảo is less self-important than some who consider themselves stage performers and above such “lowly” forms of engagement. “If it brings people joy, why not do it?” He remarks.

The difference between acts of service and acts of commercialism lay in the purpose and intent: “If your purpose is just to have a show with some flashy content to attract sales, then it goes nowhere. But if you start with the audience in mind and think about what would bring them the greatest enjoyment, the quality of their experience, you’ll be on the right road.” Whereas some people in the entertainment business conceive of ways to cash in on star-power, Việt Thảo insists that artists should think less about themselves and consider ways they can bring pleasure to their audience. He uses a food analogy: “You have to create a worthy dish fit to serve people. Something that they can truly savor.” The format of his Tonight Show is evidence of just this sort of thinking: a host, just one singer or special guest, a full band, a live audience, and an hour of deep engagement. This thoughtful approach shows respect for the audience as it considers their enjoyment of an immersive experience; it diverges from the big stage shows that can sometimes feel like a fast-food buffet of celebrities and pageantry rather than a proper sit-down meal.

Việt Thảo the “OG Mukbanger” and ASMRtist

Việt Thảo’s open, unselfconscious approach makes him wildly appealing to younger audiences. Việt Thảo may not know this: with his eating broadcasts, he has tapped into a subculture popular among the younger generation that has blown up on the internet in recent years. What he’s been doing for nearly a decade in service to his fans is a now part of a massive online media trend that brand marketers have been trying to capitalize on for the past few years.

Subtle Viet Traits is a private Facebook group that fosters community around Vietnamese identity; it has over 93K members. An August 19, 2020 post by one astute member points out: “My man really be doing mukbang videos and doesn’t even know about it.” The post includes a screen capture of Việt Thảo from episode 685 of Chuyện Bên Lề, “Cách làm VỊT QUAY THƠM GIÒN tại EDEN SUPERMARKET ở VIRGINIA, USA” [Method of Making Crispy and Aromatic Roast Duck at Eden Supermarket in Virginia, USA].

The comments generated from this post as well as the commenters’ profiles offer some interesting insights. 90% are second-generation Việt Kiều (overseas Vietnamese) in their 20s; the rest in their 30s. There are a few comments such as “My parents watch him all the time!” and “My mom loves watching this guy!” to confirm that Việt Thảo is popular among an older generation. Other, more illuminating, comments include: “That dude is a legend”; “I adore that man”; “A legend. I wanted to eat whatever he was eating”; “My BOI”; and several proclamations that Việt Thảo is “The OG!”

OG, or “original gangster,” is a slang term for someone who’s incredibly exceptional, authentic, or “old-school.” Though it originated in gang culture, it’s become a hip way of referring or showing respect to someone who’s an expert in any facet of life. Used earnestly, it shows admiration for someone considered impressive. If something is OG, it’s the first of its kind or unique—that is, original. What’s apparent from the comment thread is that a younger generation of Vietnamese also know and love Việt Thảo. Indeed, they view him as a legend and a trailblazer. Though Việt Thảo may not be aware of this (and that’s part of his charm), his YouTube food videos fall into a category of massively popular internet subculture.

“Mukbang” is a mashup of the South Korean words for “eating” (meokneun) and “broadcast” (bangsong), and refers to online eating shows where an individual eats large portions of food on camera while interacting with viewers. Việt Thảo has been happily sharing his meals with audiences since 2014 (one particular episode shows him cutting open a guava plucked from his garden and happily crunching through the toothsome flesh). There are now studies that explore the psychology of this phenomenon of people obsessed with watching eating broadcasts. Though this genre first started in South Korea a decade ago, it’s now gained massive popularity in a number of other countries; hundreds of thousands access the internet every day in order to watch eating videos. Mukbang popularity increased worldwide when an American YouTuber introduced this content to western countries in 2015 with commentary.

A scoping review of academic and non-academic literature indicates that viewers use mukbang watching for social reasons, eating reasons, and/or as an escapist/compensatory strategy. Studies found that mukbang watching appears to have benefits that include diminishing feelings of loneliness and social isolation, increasing pleasure in the feeling of eating with friends, and constructing a sense of belonging via a virtual community. Some theorized that watching mukbang videos was a strategy to cope with eating alone, increasingly commonplace in many parts of the world. Watching these kinds of videos fulfilled a desire to eat with company. Viewers felt emotional closeness, as if they were dining with a friend. Many comments left by viewers on Việt Thảo’s food videos suggest they also serve this function: “I’m in luck…it’s just lunch time…I’ll eat and watch uncle so I crave less…” [May quá…vừa tới giờ cơm trưa…thôi vừa ăn vừa xem chú cho đỡ thèm…] In these food videos, the camera is always positioned in flat front view with half the table showing, making the viewer feel as though they are sitting at the table with Việt Thảo.

Việt Thảo’s eating videos seem to satisfy a physical and sentimental hunger by creating a sense of social bonding and belonging with the other viewers. The dishes he heartily consumes are dishes we are familiar with, or fond of, as a Vietnamese peoples: pickled June plums and green mangoes dipped in chili salt, roast duck, opo squash soup with pork ribs, stir-fried bitter melon with beef and garlic…the list goes on. These dishes represent an extension of our culinary heritage, validated in the wider world. The act of watching Việt Thảo eat these meals provides a sense of eating together, while sharing his pleasure vicariously fosters bonding among the viewers. The viewing community could also interact and communicate with each other on a common interest, which promotes elevated feelings of pleasure and belonging. Even though the viewers may not know one another, they could feel the presence of other viewers through the chat screen or comments and likes, which builds a sense of togetherness.

Some researchers have also theorized that people watch mukbang videos as an escape or compensatory strategy. Viewers wanted to observe someone eat different foods because they were unable to access a wide variety of foods (for example, because they were hospital patients, or for whatever health reasons, have lost their appetite). One viewer remarks: “Uncle! You have some age but I see you eat very heartily and you can eat a lot! I am still young, just 30 this year, but often suffer bloating so even when I see something I like I can only crave vicariously” [chú ơi! chú có tuổi vậy mà con thấy chú ăn rất ngon miệng và ăn được khá nhiều! con còn trẻ năm nay mới 30 tuổi mà rất hay bị đầy bụng nên gặp món thích cũng vẫn phải ăn thòm them]. Việt Thảo’s lusty eating fulfills fantasies for some who want to see him eat things they perhaps cannot access at the moment. One viewer pleads: “Uncle, eat rice paper rolled with fresh herbs and poached pork (pork ears) dipped in mixed shrimp paste, please!” [Chú ơi ăn bánh tráng cuốn rau sống thịt luộc (tai heo) chấm mắm tôm pha đi ạ]. There are many other requests to see Việt Thảo eat foods from particular Vietnamese regions, which validates an identity and sense of belonging in some ways.

It’s known that mukbang viewers enjoyed seeing people eating noisily and demonstrating pleasure. Việt Thảo eats with abandon. He often chews and slurps noisily, and makes guttural expressions of visceral delight: “ui, cha… ngon quá …mmm…” One study of how mukbang is changing digital communication suggests that viewers obtained particular pleasure from the sensations of seeing someone eat and listening to their eating sounds. The writer claimed that these sounds elicited an “autonomous sensory meridian” response (ASMR), a sensation of deep relaxation characterized by a tingling of the scalp and skin that triggers feelings of euphoria and relief washing over the brain and body. Think of it like the best scalp massage you have ever received.

According to neurologists now studying this phenomenon, the tingly ASMR effect is triggered by certain types of visual and audio prompts, including soft-spoken commentary and eating sounds that increased viewers’ feeling of being immediately present. Consumer brand marketers have jumped onto the growing ASMR trend bandwagon over the years, trying to create immersive experiences through sound stimuli and capitalizing on deeper engagement. One of Việt Thảo’s fan comments: “I’m a fan of ASMR so I like watching this kind of video” [Con là Fan của ASMR nên thích coi mấy video kiểu này]. Việt Thảo just happened to tap into one of the most popular and growing online trends of the past five years—simply by doing exactly what he’s always done: share openly with joyful abandon.

The length of Việt Thảo’s side stories (between 30-60 mins) and their format (unhurried, intimate, direct address) seem to contribute to this relaxing effect. The videos demand that viewers slow down, take time to sit with someone, and just listen. The ASMR effects of Việt Thảo’s side stories may help alleviate the stresses of our fast-paced lives. Watching someone actually sit down and enjoy a meal or listening to someone tell you stories at night can help ease anxieties by creating a sense calmness and closeness. More than ever, the social bonding functions of storytelling and food-sharing may present antidotes to our current world of anxiety and isolation.

A Call to Action for Artists in the Time of Covid-19

“It doesn’t matter what you do, you have to bring your heart to it. It doesn’t matter how good you are, if you don’t bring your heart to it, then the work doesn’t have meaning. That’s the difference between the technical (skill) and true feeling.”

Việt Thảo insists on redrawing the artist-audience relationship, especially during the pandemic. He poses this thought as it relates to performers: “Instead of thinking of your own interests, think of how you can be of service to others, to the countless people out there during this pandemic. They need a song, a voice, a story, a confidante, sharing. The mediums to accomplish this are all out there already. You don’t need a stage to provide these services. Artists should be activated and fighting at the frontlines of the pandemic. Not like doctors or nurses, but by using their voice to bring people feelings of joy, relief, connection, or healing…that’s the work of the artist.” Việt Thảo scoffs at the notion that the pandemic should prevent artists from continuing their work: “If put your heart into the service of others, you can create and produce no matter what situation you find yourself in.”

After 40 years in any profession, many people begin to lose relevancy because the world has changed so much, or because they’ve lost touch with their audience base. Not so for Việt Thảo. His personal, earthy approach has not changed over the years. If anything, his work has evolved into more authentic ways of interacting and sharing more immersive experiences. While he first appeared on our stages, Việt Thảo has moved fluidly out into the spaces of our world, our streets, into our homes and digital spaces. He’s shifted the focus from the performer to the people. Our conversation with Việt Thảo makes it apparent: if his stories, voice and approach were needed in our society before the pandemic, they are now more crucial than ever.