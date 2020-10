Producer John Bạch: “Tương lai của Asia Entertainment đang rộng mở…”

Hoàng Đăng Minh & John Bạch: Biên tập lại kịch bản của Asia Entertainment

“Tương lai của Trung Tâm Asia đang rộng mở … Các producers gốc Việt khó khăn gồng mình trong thời buổi không sàn diễn từ việc giãn cách xã hội”

Nạn dịch Coronavirus đã cho ta thấy sự chia lìa của giới nghệ sĩ Việt cùng khán giả, nhưng cũng có những nỗ lực mới để kết nối họ lại với nhau. Tâm sự của hai nhà sản xuất chương trình từ Asia Entertainment đã đưa ra một tầm nhìn mới cho con đường phía trước. Qua cuộc nói chuyện với họ, chúng tôi thấy rằng có một điều gì đó đáng kể đã bị đánh mất, bị lu mờ bởi sự lặp lại. Trên hết, nhu cầu về tương tác và kết nối sống động hơn, chính là lời kêu gọi hành động giữa mùa dịch COVID.

Hoàng Đăng Minh và John Bạch

Ngay sau phần giới thiệu ngắn gọn của nhạc sĩ Trúc Hồ, ca sĩ Mai Lệ Huyền, 72 tuổi, xuất hiện trên sân khấu cho tiết mục cuối cùng của liveshow. Trong trang phục nóng bỏng với áo khoác denim đỏ, váy ngắn màu đỏ, tất lưới và bốt cao đến đầu gối. Cô ấy cất tiếng hô lên những dòng đầu tiên cho bài hát “Ai” —một lời tri ân nồng nàn dành cho người lính và lời kêu gọi ra tiền tuyến. Ban nhạc tạo nên không gian âm thanh với piano, kèn và nhạc cụ dây. Khán giả gồm đủ lứa tuổi la hét và vỗ tay nồng nhiệt. Mai Lệ Huyền lại càng làm họ thêm náo nhiệt với những bước nhảy điêu luyện, những cái lắc hông vượt tuổi tác. Đã gần 50 năm sau khi Mai Lệ Huyền hát bản hit này tại các vũ trường Sài gòn, “Nữ hoàng nhạc kích động” vẫn có thể đốt cháy trái tim của toàn bộ khán giả trong căn phòng.

Mai Lệ Huyền trong Liveshow (Asia Icons)

Nếu ai chưa xem buổi liveshow “Asia Icons: Mai Lệ Huyền” (Asia Entertainment, 2014) thì nên tìm xem. Đó là lý do mà người ta gọi Mai Lệ Huyền là “Nữ hoàng nhạc kích động” với sự nghiệp trải dài qua 5 thập kỷ. Không chỉ là sự tôn vinh của một khởi đầu phi thường so với các loại chương trình sân khấu lớn mà Asia Entertainment đã được biết đến với việc sản xuất trong gần 40 năm, nó còn chứa đựng những dấu ấn và hướng đi mà Asia đang nhắm tới, cũng như một số viễn kiến lèo lái trong tương lai. Điều ấn tượng hơn nữa là chương trình được dàn dựng và chỉ đạo hoàn toàn bởi hai producers trong số những tài năng sáng tạo trẻ nhất từng cầm lái con tàu đồ sộ này: Hoàng Đăng Minh và John Bạch. Mọi người có thể đã nghe tên họ trước đây hoặc chưa nghe (họ thường đứng sau hậu trường), nhưng họ là hai người đóng vai trọng yếu trong những năm tới.

Vinh dự đối với Mai Lệ Huyền trong lần hợp tác đầu tiên của họ, có một số đặc điểm đáng chú ý. Thứ nhất, chương trình là một buổi biểu diễn trực tiếp sống động trước một sân khấu nhỏ (khoảng 200 người). Sân khấu được thiết lập với ban nhóm nhạc lớn gồm 16 nhạc cụ, bao gồm cả bộ trống kèn và đàn. Bản thân các nhạc sĩ thể hiện sự pha trộn sắc tộc rõ ràng giữa người châu Á, người Mỹ gốc Phi và người da trắng, với Brian Morales gốc Tây Ban Nha điều khiển ban nhạc từ dàn piano của anh ấy. Một thế hệ ca sĩ trẻ gốc Việt đã thể hiện tinh thần của huyền thoại thông qua các bản trình diễn trực tiếp của các ca khúc ghi dấu ấn trong sự nghiệp của cô. Từ phần mở đầu, một bản hòa tấu [liên khúc] về sự nhiệt thành xả thân của người lính trong “100 Phần trăm” và “Niềm đam mê của một người lính” [Tình Lính] , chương trình giới thiệu những thể loại âm nhạc mà chúng ta không thường xuyên được nghe trong các buổi biểu diễn của người Việt: trong trường hợp đầu tiên này, rockabilly những năm 1950 và nhạc New Wave ảo giác những năm 1960 mang lại cảm giác rung động. Phần mở đầu đưa khán giả vào một cuộc hành trình trên biển và qua nhiều thế hệ, với cảm giác lướt sóng. Sự tôn vinh của Mai Lệ Huyền là sự thể hiện khả năng gắn kết sống động hơn, kết hợp đa văn hóa và thu hẹp khoảng cách chênh lệch thế hệ.

Nguyên Khang với bản Sầu Đông trong Liveshow Mai Lệ Huyền

Nguyên Khang (với giọng hát vang rền rất riêng của một Sinatra Việt Nam và một ban nhạc lớn phía sau) làm gợi nhớ đến những năm 1960 với bản ghi âm “Sầu Đông” đầu tiên của Hùng Cường (là bạn song ca với Mai Lệ Huyền trong nhiều năm trước 1975). Âm vang rả rích và đoạn guitar dạo đầu của người nhạc sĩ Hàn Quốc David Dag Lee rung lên mở màn cho tiếng trống nhanh chóng đột phá vào tiếng guitar tremolo bừng lên các dòng thanh âm trầm bổng và các cung bậc hợp âm nhỏ là đặc trưng của nhạc cụ lướt sóng rock Việt các nhạc sĩ (như ban nhạc CBC) đã đưa trở lại những năm 60. Xuyên suốt chương trình, các tác phẩm kinh điển được yêu thích của Việt Nam được nối tiếp qua Mai Lệ Huyền mang đến phong cách rock and roll độc đáo, từ hark đến jazz và blues, một số bebop (hoặc Big Bop), cảm nhận của Pop Armstrong và ăn ý sâu sắc với bản nhạc spaghetti kiểu Tây của nhà soạn nhạc người Ý “The Good, The Bad and The Ugly). Một số bài hát được xử lý bằng “thành ngữ nhạc pop đảo ngược” biến âm thanh thiếu sức sống thành một thứ gì đó “ồn ào, náo động sôi nổi và hoang dã.” Đây là món quà thuần túy dành cho những khán giả quen với độ lệch chuẩn tổng hợp của những ca khúc này trong nhiều năm qua.

John Bạch phối hợp với nhà soạn nhạc trẻ Brian Morales đã sắp xếp lại những bản hit đình đám đó để truyền sức sống trở lại cho từng ca khúc. Để hồi sinh những bản nhạc này, mang chúng trở lại nguồn gốc – những bản thu âm đầu tiên vào những năm 1960-1970 ở Sài Gòn, trước khi vô số bản hòa âm và lặp lại trong nhiều khán phòng ở nước ngoài khiến chúng mất đi sự sống động. John nói với chúng tôi: “Người ta lấy những bài hát giống nhau và phối lại theo cách kỳ lạ và tiếp tục phát hành trong nhiều thập kỷ. Cuối cùng thì những bản nhạc ấy bị yếu thế và mất gốc.” Các bản ghi đầu tiên thể hiện một thời điểm mạnh mẽ, tập trung: một kết nối sống động. Các bài hát được xuất bản trong thời kỳ chiến tranh của những cuộc gặp gỡ, ảnh hưởng và thử nghiệm mới giữa các nền văn hóa được khơi dậy bởi sự tiếp xúc trực tiếp, thân mật. Ray Charles, The Beatles, Jimi Hendrix khi đó đều bước vào làng nhạc Việt. Ý tưởng “hồi sinh” và “trở lại” này về mặt nào đó là hướng đi mà Asia Entertainment cần phải thực hiện. Nhưng chúng ta không nói về sự tiếc nuối hoài niệm xa xôi, mà là sự trở lại khoảnh khắc sáng tạo ra tác phẩm.

John và Đăng Minh

Đăng Minh và John quyết tâm mang đến làn gió mới cho chương trình này nhiều sức sống và tìm hướng đi xa hơn. Trong khi John và Brian làm việc để hồi sinh và hiện đại hóa những bản thu âm gốc ở thập niên 60/70 để làm cho những bài hát trở nên sống động, thì Đăng Minh lại tái hiện một câu chuyện cuộc đời được trải nghiệm qua các dòng nhạc khác nhau và những con người có liên quan. Cô viết kịch bản chương trình và chọn các bài hát. Cô cũng quay các cuộc phỏng vấn và biên tập các đoạn phim tài liệu để làm nổi bật nhiều khía cạnh trong cuộc sống và công việc của Mai Lệ Huyền, bao gồm cả các vở nhạc kịch hài. Trong clip Hoàng Thi Thơ trổ tài tô bánh canh “Bún bò giò heo mụ Rớt”, Mai Lệ Huyền quyến rũ bằng giọng hát và lối diễn hài xuất sắc. Cô ấy nói (giọng Huế chuẩn): “Làm sao một người không có gân (hoặc dẻo dai) lại có thể thú vị được?” [ con người mà không có gân sao mà hấp dẫn ], khi cô ấy tung tăng trên sân khấu. Chúng ta thấy một diễn viên đa năng không ngại lột xác hình tượng ca sĩ sexy để dán một nốt ruồi khổng lồ trên cằm và toàn tâm toàn ý vào vai một cô bán hàng rong thô kệch. Phim tài liệu cho thấy sự cống hiến của Mai Lệ Huyền với nhiều vai trò trong công việc và cuộc sống của cô, bao gồm cả vai trò chăm sóc cô con gái mắc hội chứng Down. Các đoạn phim tài liệu nền cung cấp cho con người cái nhìn thoáng qua về quá trình sáng tạo liên tục của một cuộc đời, chứ không chỉ là sản phẩm cuối cùng được đánh bóng.

Đăng Minh tập trung kể những câu chuyện qua phóng sự ý nghĩa hơn từ khi cô làm việc cho Đài Truyền Hình SBTN, nơi giám đốc Thy Vân là người có cổ phần rất cao trong bước đầu thành lập… đài truyền hình cùng hệ thống International Channel từ năm 2006-2012. Cô đã thực hiện các phóng sự thăm dò cho các buổi trình chiếu và tạo ra một loạt phim tài liệu dài 3 phút, “Một ngày qua ống kính”. Các phân đoạn này tạo nên một chương trình thời sự kéo dài hàng giờ đồng hồ với những câu chuyện về các vấn đề xã hội và chính trị trong cộng đồng người Việt. Cô được ghi nhận nhờ ống kính tư liệu hấp dẫn về trải nghiệm của người Việt ở nước ngoài, và trong quá trình đó, cô đã khám phá những câu chuyện về nạn buôn người, quyền con người và công bằng xã hội. Sau đó, trong chuyến phóng sự kéo dài một tháng tại Việt Nam, Đăng Minh đã lên tiếng cho câu chuyện của những con người thấp cổ bé họng nhất: dân phố, hàng rong, nông dân và người nghèo. Năm 2012 là một bước ngoặt khi tiếp theo sau đó cô ấy kể những câu chuyện bằng những âm giọng khuếch đại nhất.

Đăng Minh được sếp của cô tại SBTN nói rằng anh sẽ không làm sếp của cô lâu nữa; Asia Entertainment cần sự giúp đỡ vì vậy anh ấy đã chuyển cô ấy đến. Cô lo lắng rằng mình đã bị ném đá một cách lịch sự, và nghĩ rằng có lẽ việc chuyển nhượng là cách tốt để loại bỏ cô. John Bạch, người bạn đời của cô trong công việc và cuộc sống, cắt ngang: “Không. Cô ấy đã được yêu cầu. ” “Ai đã yêu cầu cô ấy? Bạn?” “Không. Không phải tôi. Đó là cô chủ của Asia Entertainment”. Chủ nhân của Asia Entertainment, không ai khác ngoài ca sĩ Thy Vân, con gái của nhạc sĩ nổi tiếng Anh Bằng, linh hồn của Asia Entertainment, và là giám đốc điều hành từ năm 1992, cô ấy cũng chính là mẹ của John. Ban đầu, Đăng Minh được mời biên tập video và thực hiện các cuộc phỏng vấn hậu trường mang đến những không gian gần gũi, nhân văn hơn cho những chương trình sân khấu trau chuốt.

Ngoài việc gia đình có di sản âm nhạc đồ sộ, John còn có bằng báo chí truyền hình của Đại Học Chapman (hồi còn ở SBTN anh là người quay phim của Đăng Minh và họ đã cùng nhau săn lùng những câu chuyện), và anh còn là một nhạc sĩ theo đúng nghĩa của anh. Năm 14 tuổi, John bắt đầu chơi guitar và sau đó trở thành thành viên của một số ban nhạc heavy metal trước khi anh khám phá ra âm nhạc điện tử, nhu liệu âm thanh và máy ghi âm kỹ thuật hiện đại. Điều này thúc đẩy anh thử nghiệm sản xuất âm nhạc. Giờ đây, anh đã được uy tín là nhà sản xuất sáng tạo vững chắc và đã học hỏi được rất nhiều điều thông qua sự làm việc với các nhạc sĩ hợp tác với Asia để chơi cho những bản thu âm trong các buổi trình diễn đó. Nhưng nhìn chung, John đã cảm thấy mệt mỏi với cách trình diễn các chương trình sân khấu lớn liên tục trong nhiều năm qua.

Đăng Minh kể lại một ngày đang thực hiện video mà cô và John đã hoàn toàn kiệt sức vì không ngừng quay đi quay lại một đoạn phim. John ngã quỵ xuống, thốt lên: “Xe đang hư ga nè! ” dẫn đến một trận cười vỡ bụng của những người trong nhóm. Đăng Minh nói với chúng tôi trong “Hậu trường” của chương trình tri ân: “Có thể nói điểm xuất phát của chương trình Mai Lệ Huyền là một vần thơ đã được in sâu vào trái tim Johnny: ‘ Tôi đi Honda xe đang hư ga’. Một cách khéo léo, John đã giải tỏa khoảnh khắc chán nản bằng sáng tạo hài hước khiến người ta tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của biểu tượng đã làm cho bài hát “ Làm Quen” trở thành một bản nhạc nổi cộm hàng đầu. Tiền đề của bản song ca theo phong cách New Wave của thập niên 90, ban đầu là một vụ tai nạn xe Honda, một cuộc tình cờ va chạm trên đường dẫn đến một màn tán tỉnh táo bạo và có lẽ không phù hợp giữa hai người xa lạ. Đây là bài hát khiến Đăng Minh “quen” Mai Lệ Huyền. Và John nói với chúng tôi rằng chương trình của Mai Lệ Huyền là “một cú đột phá trong quá trình sản xuất.” Đây sẽ là lần đầu tiên hai vợ chồng đảm nhận nhiệm vụ phi thường và đa diện, tự sản xuất và điều hành toàn bộ chương trình. Họ muốn tạo ra thứ gì đó khác với những gì Asia Entertainment đã được khán thính giả biết đến là trung tâm ca nhạc trong nhiều thập kỷ.

Asia Entertainment đã tìm thấy một công thức thành công trong các chương trình âm nhạc trực tiếp sang video: một màn trình diễn công phu gồm hàng chục nghệ sĩ tên tuổi mà họ đã thu âm trước trong bối cảnh huy hoàng trang trọng có tầm vóc. Những buổi lễ kéo dài vài giờ được dẫn dắt bởi các MC lôi cuốn, trong những khán phòng rộng lớn trước khán giả được trân trọng mời vào chỗ ngồi. Sang trọng, sạch sẽ và văn minh. Kiểu cách này đã là mô hình mẫu của các nhà sản xuất mang tính biểu tượng trong nhiều thập kỷ – nhưng nó đã trở nên mệt mỏi sau một thời gian dài. John thừa nhận rằng những chương trình này đôi khi giống như “video ca nhạc được tôn vinh”. Trong những năm gần đây, rõ ràng là có sự mất kết nối giữa khán giả và nghệ sĩ, cũng như các bài hát được thực hiện và tinh thần nguyên bản, mạnh mẽ, sống động của thời đại mà họ sinh ra. Bối cảnh là quan trọng.

Không thể phủ nhận, Asia Entertainment là một trung tâm lớn mạnh. Cũng giống như gã khổng lồ sản xuất âm nhạc khác, Thúy Nga, Asia có một vị trí đặc biệt trong lòng mọi người vì nó lấp đầy khoảng trống văn hóa cho những người Việt ở nước ngoài đã rời Việt Nam sau chiến tranh, và đã mất đất nước, cộng đồng và văn hóa của họ trong quá trình đó. Định cư và thích ứng trên xứ người cũng làm cho văn hóa nguyên gốc phần nào bị mai một. Âm nhạc đã kết nối lại điều đó. Với sự ra đời của công nghệ DVD vào cuối những năm 1990, Thúy Nga và Asia đã tăng cường các chương trình sân khấu và sản xuất video để mọi người có thể tham dự các buổi biểu diễn hoặc xem lại băng ghi hình và tưởng tượng mình là một phần của cộng đồng người Việt Nam hải ngoại. Asia Entertainment trở thành trung tâm đáp ứng văn hóa Việt Nam, bảo tàng hoài niệm. Trong khi Asia Entertainment đã sớm thử nghiệm với phong cách nhạc điện tử thập niên 80/90 và New Wave, sân khấu biểu diễn ‘nhạc vàng/quý’ được nhấn mạnh khác hẳn với một nghĩa ác ý từ các người chủ xướng văn hóa mới là sự “vàng vọt”. Điều này có thể cũng hiểu được sự khác biệt xuất phát từ ý thức lãnh đạo của hai miền đất nước.

Nhạc Vàng được định nghĩa hiện từ trong nước một cách lãng đãng là nhạc của miền Nam Việt Nam thời chiến tranh bắt nguồn từ dòng nhạc tiền chiến những năm 1950 và 1960, với lời bài hát phổ biến được đặt theo phong cách tiết tấu chậm, chịu ảnh hưởng phương Tây như bolero, tango hoặc ballad. Đáng chú ý nhất, bản nhạc vàng được đặc tả bởi ca từ thơ mộng và tình cảm lãng mạn. Đề cập đến mối liên hệ của nó với chế độ cũ miền Nam và những người lính (cũng như những ảnh hưởng phương Tây “tư sản” của họ), nhà nước Bắc Việt coi nhạc vàng là “âm nhạc của những người thư giãn, yếu đuối và đê tiện ,” hay những bài hát của “vũ trường và cabarets ”và“ nỗi buồn maudlin được gieo bởi văn hóa đại chúng ”. Từ năm 1975-1985, nhà nước cộng sản cấm hoàn toàn nhạc vàng. Bất chấp sự chỉ trích, kiểm duyệt và tịch thu của chính phủ, âm nhạc vẫn tồn tại. Độ phổ biến của nó sau đó tăng lên thông qua các băng cát-xét mới của các bài hát cũ được sản xuất ở nước ngoài. Mặc dù bị cấm trình diễn trên sân khấu và phát qua radio, nhạc vàng sau đó đã trở thành loại nhạc được yêu thích nhất tại Việt Nam. Nó vẫn là một điểm văn hóa tranh cãi.

Nhạc vàng (và hình thức chủ đạo của nó là bolero) mang tính chính trị hoài niệm quê nhà đã lìa xa nhiều hơn ở ngoài nước. Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, việc nhấn mạnh vào nhạc vàng đã trở thành một kiểu lập trường chính đáng và tự vệ của miền Nam; nỗi nhớ cố hữu của nó thể hiện một nền chính trị phản kháng. Cảm xúc của những bài hát đó đã tạo ra một sự bất đồng ngăn lại việc lãng quên những tình cảm gắn bó và kỷ niệm êm đềm về đất nước và cuộc sống mà họ bỏ lại. Việc chú trọng vào nỗi nhớ quê hương, về kỷ niệm đã qua và tình yêu đã mất có vẻ đến một lúc không còn mấy phù hợp – với những trải nghiệm lưu vong, chia ly và nhập cư sau khi Sài Gòn thất thủ. Các nhà sản xuất âm nhạc Việt ở nước ngoài có một lượng khán giả từng bị giam cầm; nỗi nhớ quê hương và thời chiến. Trong vài thập kỷ, Asia phục vụ cho sự tiếc nhớ qua hàng loạt video/ CD loại này. Tuy nhiên, sau một thời gian, các bài hát ấy mất dần đi sự sống động. Một số người coi hoài niệm là nguyên nhân làm trì trệ năng lượng sáng tạo và đổi mới trong âm nhạc Việt Nam ở hải ngoại.

John và Đăng Minh đã cố gắng giải quyết một số vấn đề này trong dự án đầy ý tưởng tiếp theo của họ, những phát hành của năm 2015 “Asia Golden 4: Khúc Nhạc Tình Quê”. Mục đích không phải là từ bỏ những liên hệ với quá khứ, mà là làm cho di sản âm nhạc trở nên hiện đại và năng động hơn. Đôi khi điều này đòi hỏi phải có sự liên kết với nhau: những thứ tưởng như không trùng khớp nhưng khi kết hợp với nhau, khiến người ta phải nhìn và nghe lại. Với ý nghĩ đó, cả hai đã lên kế hoạch hồi sinh những phong cảnh cảm động sâu sắc của núi non, cánh đồng và rừng Việt Nam được thể hiện trong ca từ của những bài hát đó. Họ đặc biệt chú trọng đến chất lượng không gian và thời gian, bầu không khí, của những bản ballad dân gian này để gợi lên những vùng địa lý gợi cảm của họ. Đăng Minh và John một lần nữa hợp tác với nhạc sĩ Brian Morales để tạo nên chất điện ảnh qua lăng kính phối khí và dàn dựng âm nhạc mới lạ.

Ngọc Anh Vi và Thùy Hương trong bản Trăng Sơn Cước

Ví dụ, bản phối “Trăng Sơn Cước” do hai ca sĩ xinh đẹp Thùy Hương và Ngọc Anh Vi thể hiện, gợi lên khung cảnh đầy mê hoặc của vùng núi trải dài trong ánh trăng — nhờ tiếng guitar flamenco của Tây Ban Nha, kèn, sáo, vĩ cầm, cello kéo của Judy Kang, một trong những nghệ sĩ cello của Celine Dion, và nghệ sĩ dương cầm từng đoạt giải thưởng Michelle Do. Dàn dựng ánh sáng của Duy Minh cũng rất hữu ích.

Tương tự như vậy, đội ngũ sáng tạo đã sắp xếp lại “Vó ngựa trên đồi cỏ non ” (do Thế Sơn thể hiện) để mang đến nét bụi đời hơn và nhấn mạnh sự trở lại của đứa con hoang đàng sau mười năm. Thông qua cách phối âm mới, chúng gợi đến hình ảnh của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật đang cưỡi ngựa trên một dải đất rộng tối tăm, cô đơn, bụi và gió. Khán giả được nghe nhiều những ảnh hưởng phong cách cao bồi viễn Tây, với tiếng guitar và và các nhạc cụ của dàn hòa tấu, những bước đi âm trầm căng và những tiếng trống tạo ra cảm giác của những con ngựa phi, canter và phi nước đại. Dàn nhạc giống mariachi cũng giúp làm sống động câu chuyện về chàng cao bồi Việt Nam. Từ việc vươn tới những ảnh hưởng bên ngoài, họ đã thực hiện được những gì mà ca từ kết thúc của bài hát về sự tạ tội cho thấy: “Ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về”.

Thế Sơn với bài Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non

Đăng Minh và John Bạch biết rằng họ “không thể chỉ thể hiện lại một bài hát; mà họ phải làm cho nó sống lại” vì họ muốn làm cho nó trở nên sống động đối với khán giả đương thời. Điều này có nghĩa là giới thiệu những ảnh hưởng âm nhạc mới và mở rộng sự hợp tác. Họ cũng đã đẩy mạnh hướng đi này với sản phẩm tiếp theo là “Asia 79: Còn Mãi Trong Tim” (2017), và mặc dù có nhiều sự đón nhận tích cực trên mạng, những nỗ lực của họ không phải lúc nào cũng được đón nhận tại cổng nhà. Những nỗ lực để làm một điều gì đó khác biệt đã vấp phải sự phản kháng của “những người bảo vệ lề lối cũ” – những người khăng khăng làm mọi việc theo cách mà họ luôn làm và chỉ làm việc với “người của họ”. Những nỗ lực sáng tạo của nhóm đã khuấy động vùng biển. Họ đang thách thức hiện trạng của một ngành công nghiệp khổng lồ phát triển bất động dưới sức nặng của chính nó.

Tuy nhiên, hai nhà sản xuất trẻ đã không tiếp cận tác phẩm này từ một nơi đầy ngạo mạn: “ Chúng tôi đến từ một nơi cần thiết ,” John thừa nhận. “Chúng tôi đang ở trên một chiếc thuyền bị rò rỉ và chúng tôi chỉ đang cố gắng vá các lỗ thủng .” Sự thật là, doanh số bán DVD đã giảm trong những năm qua khi truyền thông và khán giả chuyển sang trực tuyến. Các chương trình sân khấu được đầu tư công phu, tốn kém đã không làm say lòng khán giả như những năm trước. Những người hâm mộ ban đầu đã già đi, đã mất, hoặc đã chán với cùng một chất liệu từ năm này qua năm khác. Nỗ lực và nguồn lực không còn có ý nghĩa như một mẫu kinh doanh, đặc biệt là vì sản xuất thấp và ít nội dung sáng tạo mới.

Asia Entertainment đã tìm ra hướng đi mới trước khi bùng phát COVID. Khi đại dịch toàn cầu đóng cửa các trung tâm trình diễn và địa điểm tổ chức sự kiện trong năm nay, điều đó cho thấy rõ ràng rằng: các chương trình sân khấu lớn không thể tồn tại trong môi trường của thời đại này. Thời gian tạm ngưng hoạt động và sắp xếp lại này đã làm sáng tỏ phần nào viễn kiến của họ đối với Asia. Gánh nặng về di sản và danh tiếng to lớn không đủ để tiếp tục bước đi. Đăng Minh và John Bạch đang tìm cách làm cho Asia trở nên nhanh lẹ, gọn gàng hơn, để nó có thể có được động lực sáng tạo trong những năm tới. Vẫn chưa rõ trọng tâm nội dung có thể là gì, nhưng rõ ràng đối với họ rằng âm nhạc Việt Nam cần phải có sự đổi mới và nhanh chóng hơn. Và sự chân thành. Đăng Minh và John Bach có điều này trên mức tuyệt vời. Nếu buổi trình diễn của Mai Lệ Huyền là điều đáng chú ý, chúng ta có thể mong đợi một động lực hướng tới các màn trình diễn sống động hơn, ảnh hưởng đa văn hóa, hợp đồng và các phương thức thu hút mới thông qua việc kể chuyện bằng âm nhạc và hình ảnh.

Ít ai biết rằng cha của John, Bạch Đông, một kỹ sư âm thanh đã thiết kế những giàn âm thanh nổi tiếng, là một trong những đầu tiên người sáng lập Asia Entertainment vào những năm 1980. Bạch Đông khởi nghiệp Asia với mục tiêu đổi mới âm nhạc. Ông ấy muốn thu hút những nhạc sĩ trẻ tài năng, những người sẽ tạo ra những điều mới mẻ. Nó được gọi là “Asia” vì ông đã hình dung ra những ảnh hưởng đa văn hóa rộng lớn hơn. Trong những ngày đầu, họ thậm chí còn nói chuyện với nam diễn viên Hồng Kông Thành Long về việc mời anh ta hợp tác với họ (Thành Long muốn chuyển sang sự nghiệp âm nhạc vào thời điểm này). Tầm nhìn ban đầu của Asia bao gồm các ý tưởng hợp tác với các nghệ sĩ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nghệ sĩ khác từ khu vực Châu Á cũng như các nhạc sĩ Mỹ. John nói với chúng tôi: “Đó là kế hoạch. Đó là lý do tại sao họ đặt tên cho nó là “Asia”: nó không bao giờ được cho là chỉ của Việt Nam. Sự cô lập và vô tâm có thể giết chết chúng ta. Người Việt Nam ở Mỹ được tiếp cận với những ảnh hưởng đa văn hóa phong phú. Tiềm năng là vô cùng lớn. John nhận xét: “Nếu chúng ta không khai thác điều đó và chỉ giữ cho riêng mình, chúng ta đang không sử dụng một số tài nguyên tốt nhất của mình. Đây luôn là quan điểm của Asia: tạo ra một trải nghiệm năng động hơn, đa văn hóa và đa thế hệ. Việc xem xét lại tầm nhìn ban đầu cho Asia có thể báo trước tương lai của nó.

John chia sẻ về sự trăn trở của cha mình: “Âm nhạc Việt Nam chưa cho thấy sự tiến bộ ở đây, ít nhất là ở Mỹ. Họ liên tục tung ra những bài hát giống nhau trong suốt 30 năm, và nó giống như một nhà máy hơn là một không gian sáng tạo”. John và Đăng Minh đang hy vọng sẽ thay đổi được điều đó. Việc thiết lập lại này là cần thiết. Trên thực tế, họ đã tận dụng giai đoạn cách ly này để làm một số công việc dọn dẹp nhà cửa. John đã bận rộn sắp xếp lại không gian vật lý và xây dựng một studio tại cơ sở của Asia, nơi có thể cho phép các loại hình biểu diễn và hợp tác mới. Phải mất rất nhiều công sức để xây dựng một phòng thu thích hợp với hậu cần vật lý, điều chỉnh âm thanh, và bây giờ là lý do của Covid. Thay vì tập trung vào sản phẩm cuối, họ đang ưu tiên không gian sáng tạo để tạo điều kiện cho ra các tác phẩm và cộng tác giữa các thế hệ người Việt lớn tuổi cũng như giới trẻ.

Các chương trình tương lai của Asia có thể bao gồm các buổi hòa nhạc cách ly (các nhạc sĩ chơi cùng nhau từ các vị trí địa lý khác nhau), hoặc sự hợp tác giữa các nghệ sĩ Việt Nam và những người đến từ các nền văn hóa âm nhạc khác nhau. Họ thậm chí có thể quan niệm về một chương trình mời khán giả trở thành những người tham gia tích cực vào quá trình sáng tạo âm nhạc. Hoặc, Asia Entertainment có thể chỉ đơn giản là một nền tảng hồi sinh để cho phép các tài năng hiện có phát triển và nuôi dưỡng tài năng mới dưới nhiều hình thức của họ. Mặc dù nội dung có thể phát trực tuyến nhiều hơn chủ yếu qua các nguồn phát hình trực tiếp và các chương trình phát sóng trên mạng xã hội, nhưng điều đó không làm giảm đi thách thức thực sự lâu dài: làm thế nào để tạo ra sự gần gũi, tức thì và sống động hơn. Đó là một thử thách mà họ sẵn sàng chấp nhận. “Vào cuối ngày, đó là liệu bạn có thể tháo vát, sáng tạo và thu hút khán giả theo những cách chân thực hay không.”

Thời điểm tạm ngưng hoạt động và thiết lập lại này là thời điểm chín muồi cho sự sáng tạo. Bất kể chương trình nào có thể phát triển từ điều này, cả hai nhấn mạnh rằng chúng tôi cần “đưa Asia Entertainment trở lại với người Việt… Họ đang ở đây. Mang nó trở lại cho họ. Lẽ ra họ phải bồi đắp nhân tài ở đây từ lâu. Hãy để người Việt ở Mỹ (và những nơi khác), hãy để những thế hệ tiếp theo và những người trẻ nói lên điều họ muốn nói – hãy nói điều đó.” Sự phát triển tiếp theo của Asia có thể sẽ tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ và tạo cho các thế hệ mới một nền tảng để chia sẻ tài năng và sự sáng tạo của họ. Các chương trình sẽ “vẫn mang trọng tâm, đường lối ban đầu của Asia Entertainment trong đó… nhưng với nhịp đập về văn hóa đại chúng và những gì đang diễn ra trên thế giới.” Nói rõ hơn: các chương trình vẫn chưa được soạn thảo đầy đủ và có rất nhiều sự không như ý về con đường phía trước. Nhưng sự không chắc chắn của thời điểm này cũng lấp đầy với tiềm năng to lớn cho những thay đổi văn hóa thực sự và những hướng đi mới thú vị. Khoảng thời gian đóng cửa này đã cho ban giám đốc Trung Tâm Ca Nhạc thời gian để tập trung vào những việc quan trọng.

John kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi với một tin nhắn đầy hy vọng: “Tương lai của Asia Entertainment… đang rộng mở.

Nguyên bản tiếng Anh của Tác giả Trang Cao, NVTB chuyển ngữ.