Tình nghi khủng bố tấn công tại nhà thờ ở Pháp: 3 người bị đâm chết

PARIS, Pháp (AP) – Một kẻ tấn công đã dùng dao đâm chết ba người tại nhà thờ hôm Thứ Năm, 29 Tháng Mười, ở thành phố Nice, nằm bên bờ Địa Trung Hải tại Pháp, theo giới hữu trách. Đây là cuộc tấn công thứ ba trong vòng hai tháng ở quốc gia này.

Cảnh sát cho biết đã bắn bị thương kẻ tấn công ở nhà thờ Notre Dame và đưa người này vào bệnh viện. Hồi năm 2016, ở thành phố này, và chỉ cách nhà thờ chưa đầy một km, đã xảy ra vụ một tay khủng bố dùng xe tải đâm vào đám đông đang vui chơi trên đường phố nhân ngày lễ Bastille, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Cảnh sát canh gác nhà thờ Notre Dame ở Nice, Pháp, sau cuộc tấn công. (Hình: AP Photo/Alexis Gilli)

Văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp đã mở cuộc điều tra về cuộc tấn công này, vốn là vụ thứ ba kể từ khi phiên tòa xử vụ khủng bố tấn công vào tòa báo trào phúng Charlie Hebdo hồi Tháng Giêng 2015, được khai mạc vào Tháng Chín vừa qua.

Thị trưởng thành phố Nice Christian Estrosi nói rằng nghi can liên tục hô lớn “Thánh Allah Vĩ Đại” (Allah Akbar!) ngay cả sau khi bị trúng đạn. Ông Estrosi cho đài truyền hình BFM hay rằng có ba người chết, hai người ở bên trong nhà thờ và một người chạy ra ngoài nhưng cũng bị giết.

Ở Nice, hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy cả khu phố bị cảnh sát bao vây và xe cứu thương kéo tới. Các chuyên viên bom mìn của cảnh sát cũng phá nổ một số món nghi ngờ là bom trong khu vực này.

Hạ Viện Pháp tạm ngưng cuộc tranh luận về các biện pháp mới nhằm giới hạn lây lan của COVID-19 và có một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Thủ tướng Pháp đã từ Hạ Viện đến ngay trung tâm điều hành tình trạng khẩn cấp để được báo cáo tình hình. Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên đường tới Nice.

Cảnh sát phong tỏa khu vực quanh nhà thờ Notre Dame ở Nice. (Hình: Tom Vannier via AP)

Chỉ chưa tới hai tuần trước đây, một kẻ tấn công chặt đầu một giáo viên trung học Pháp, do đã đưa cho học sinh coi các tấm hình vẽ diễu cợt Nhà Tiên Tri Muhammed, trong một lớp học về tự do ngôn luận. Các hình vẽ này từng được đăng tải trên tờ báo Charlie Hebdo và là lý do khiến xảy ra cuộc tấn công vào tòa báo năm 2015 khiến cả chục người bị bắn chết.

Hồi Tháng Chín, một người đang xin tị nạn ở Pháp, dùng dao tấn công người qua đường, bên ngoài nơi từng là tòa báo Charlie Hebdo. (V.Giang)