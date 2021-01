Chủ tịch Seattle Club – Echohawk: Công bố tranh chức Thị Trưởng Seattle

Bà Colleen Echohawk (ảnh trên) công bố tranh cử chức Thị trưởng Seattle sắp tới. (Photo: Ulysses Curry)

Seattle, WA – Hôm thứ Hai, ngày 25-11, Bà Colleen Echohawk đã công bố chiến dịch của bà tranh cử chức Thị Trưởng Seattle, “hoạt động trên nền tảng ưu tiên vì người dân để đạt được một sự đổi mới công bằng khỏi đại dịch COVID-19”.

Bà Echohawk cho biết: “Tôi ra tranh cử Thị Trưởng Seattle vì tôi yêu thành phố này và chúng ta có cơ hội, một lần trong thế hệ để suy nghĩ lại về cách thức hoạt động và hoạt động của nó cho ai,”. Khi bà Echohawk nói về quyết định tranh cử của mình là: “Mục đích chung của chúng ta có thể bị xáo trộn nhưng nó không bị phá vỡ và nếu chúng ta áp dụng cách tiếp cận ưu tiên con người để đổi mới thì chúng ta có thể trở nên biến đổi như cộng đồng của chúng ta yêu cầu chúng ta làm. Chúng ta có thể cải thiện Seattle trở thành một thành phố nơi những người lao động thiết yếu có thể đủ khả năng sống. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải thừa nhận rằng con đường mà chúng ta đang đi không làm vậy. Người dân thành phố chúng đòi hỏi cấp thiết nhiều hơn với Tòa Thị Chính. ”



Echohawk cam kết thực hiện các giải pháp cùng nhau tạo ra sự phát triển công bằng và tái sử dụng nhanh chóng với các thành viên cộng đồng nhằm chia sẻ sự thịnh vượng của Seattle một cách công bằng hơn, đặc biệt là với người da màu.



Trọng tâm của nền tảng ưu tiên mọi người của ứng cử viên Echohawk là đầu tư vào các tổ chức và doanh nghiệp dựa vào cộng đồng. “Nhiều giải pháp hứa hẹn nhất để giải quyết vấn đề di chuyển khu vực và bất công kinh tế đã và đang diễn ra trong các khu dân cư Seattle”, Echohawk nói. “Những tài sản cộng đồng này cần thiết và đáng nhận được sự hỗ trợ từ Tòa Thị Chính Seattle, không bị cản trở qua tiến trình. Một ví dụ là trong thực tiễn ngân sách mua sắm của Seattle của chúng: Seattle hiện có ngân sách 1,11 tỷ đô la trong các dự án vốn hiện tại, nhưng những hợp đồng và lợi nhuận đó sẽ không bao gồm những người thuộc các doanh nghiệp da màu- thiểu số.”



Echohawk cũng cam kết sẽ giải quyết vấn đề trị an, và đề xuất thành lập Ban An toàn Công cộng, bổ sung các nhân viên sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng và các liên lạc viên khu phố. Echohawk nói: “Chúng tôi cần mọi người giúp chúng tôi chăm sóc những người hàng xóm đang trải qua cảnh vô gia cư và những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19,”

Echohawk nhấn mạnh. “Những công việc đó nên được thực hiện bởi những người từ các vùng lân cận khu phố mà họ đang phục vụ.”





Zachary DeWolf (Chippewa Cree), Chủ tịch Hội đồng Chief Seattle cho biết: “Colleen có viễn kiến, có kinh nghiệm lãnh đạo và khả năng vốn có để xây dựng các liên minh thành công dựa trên tình yêu và truyền thống”. “Tôi đã làm việc cùng với cô ấy vì cô ấy đã ủng hộ sự thay đổi về nhà ở, tình trạng vô gia cư, công bằng chủng tộc, môi trường bền vững, chính sách trị an có một thành phố đáng sống hơn cho các gia đình và hàng xóm của Seattle. Khôi phục quyền lãnh đạo của Người bản xứ cho khu vực của chúng ta là một liều thuốc giải độc phù hợp cho năm 2020 – cô ấy là ứng cử viên hoàn hảo cho thời điểm này. ”



Trong hai thập kỷ qua, ứng cử viên Echohawk đã phục vụ những người bị thiệt thòi nhất trong cộng đồng Greater Seattle. Với tư cách là người đứng đầu Câu lạc bộ Chief Seattle, một tổ chức bất vụ lợi dành riêng cho việc tái định cư nhanh chóng cho người bản địa thành thị, Colleen đã chiến đấu thành công để tạo ra gần 100 triệu đô la nhà ở giá rẻ mới cất ở Seattle, khiến ngân sách của họ tăng từ $450,000 đô la lên tới 11 triệu đô la.

Seattle Club dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Colleen,Seattle Club đã nhận được sự công nhận từ Giải thưởng Puget Sound Sage Visionary for Justice (2019), Giải thưởng Công bằng của Trung tâm Luật Cộng đồng Seattle (2018), Giải thưởng Người xây dựng Khu phố (2017) và Tổ chức của Liên đoàn Thành phố Quận King của Năm (2016).



“Colleen Echohawk sẽ chính là một Thị trưởng, người tích cực thay đổi Seattle”, Sally Bagshaw, Cựu Nghị viên Thành phố Seattle nói. “Cô ấy kết hợp tình yêu sâu sắc với mọi người với chuyên môn điều hành của mình. Cô ấy có năng khiếu trong việc mang lại những điều tốt nhất ở mọi người. Tôi đã thấy trong hành động của cô ấy: cô ấy đam mê phục vụ thành phố này và khuyến khích những người bị bỏ rơi trong khi lắng nghe những người đã hết mình. Cô ấy là một nhà lãnh đạo được kính trọng, người sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề quan trọng bao gồm tình trạng vô gia cư trong khi xây dựng lại an toàn và lành mạnh các vùng lân cận. Cô ấy sẽ sắp xếp các mối quan tâm rộng rãi để tái tạo nền kinh tế khi COVID-19 được kiểm sóat của chúng ta đồng thời tạo ra những công việc bền vững mới. Colleen có tầm nhìn để hình dung lại thành phố mà chúng tôi muốn: một thành phố hòa nhập, sôi động và tôn trọng tất cả. “



Echohawk đã được công nhận bởi nhiều tổ chức, bao gồm 21 nhà lãnh đạo đáng chú ý, vào năm 2021 bởi Tạp chí Seattle Magazine , Huân chương Dịch vụ xuất sắc Martin Luther King Jr. của Quận King (2020), được bình chọn là một trong những người có ảnh hưởng nhất của Seattle do Tạp chí Seattle bình chọn (tháng 11 năm 2019), một trong số 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhiều nhất của Tạp chí Seattle Met (2018), Giải thưởng Dịch vụ Cộng đồng Adeline Garcia (2018), Giải thưởng Dịch vụ Công của Đại học Antioch (2018) và Giải thưởng Dũng cảm vì Dịch vụ Công của Crosscut Media (2016).



Echohawk là thành viên ghi danh của Ban nhạc Kithehaki của Quốc gia Pawnee và là thành viên của người Athabascan Thượng ở Hồ Mentasta. Colleen và gia đình của cô đã tự hào nhận Seattle là quê hương trong hơn hai thập kỷ. Khi rảnh rỗi, cô thích đọc sách, hát karaoke, dắt chó Rizzo đi dạo, nghe đài National Public Radio và nấu những món ăn ngon cho bạn bè và gia đình./.



***

Những câu trả lời và phát biểu chính yếu của bà Colleen Echohawk trong ngày tuyến bố tranh cử chức Thị Trưởng Seattle:



“Hiện trạng chỉ đơn giản là không phù hợp với hầu hết người dân trong thành phố của chúng ta, đặc biệt là đối với các cộng đồng nhập cư và tị nạn của chúng ta. Seattle có một di sản đáng tự hào của người Mỹ gốc Việt tham gia. Là một Thành phố, chúng ta cần tham gia vào cuộc đối thoại giúp chúng ta hàn gắn và rèn luyện tính khiêm tốn trong văn hóa.





“Tôi đã làm việc tay đôi với các doanh nghiệp do API lãnh đạo và các nhà lãnh đạo cộng đồng trong suốt hai thập kỷ của tôi ở Seattle và sẽ tiếp tục làm như vậy, một khi giữ vai trò là Thị trưởng. Các chủ doanh nghiệp châu Á, như chồng tôi Matt, người xuất thân từ một gia đình người Mỹ gốc Nhật giàu có, có thể được hưởng lợi từ số tiền mua sắm và hợp đồng của Thành phố nếu chúng ta ngừng kinh doanh như bình thường. Với lợi nhuận và sự thịnh vượng tại Seattle của chúng ta cần được chia sẻ một cách công bằng.





“Tôi cũng đã dẫn đầu về nhà ở giá cả phải chăng và làm việc trực tiếp với những người gặp tình trạng vô gia cư, trị giá 100 triệu đô la nhà ở giá cả phải chăng hiện đang được phát triển.Một khi là Thị trưởng, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để tiếp tục xây dựng nhà ở và cung cấp các nhu cầu và dịch vụ cơ bản từ Thành phố để phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Á, Đảo Thái Bình Dương và Việt Nam khi chúng ta phục hồi một cách công bằng từ COVID-19. Tôi sẽ dẫn dắt thành phố nỗ lực để giữ cho các khu dân cư của chúng ta sạch sẽ, an toàn và giá cả phải chăng – và Seattle là một nơi hòa nhập cho tất cả mọi người.





“Tôi hy vọng sẽ cùng các bạn đến các cửa hàng tiểu thương, nhà hàng và tiệm bánh ở Little Saigon và Chinatown / ID, và mong chờ đón Tết Nguyên Đán và đón Xuân Kỷ Sửu trong hai tuần tới. Chúc quý vị và gia đình năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ”.



(Nguồn: Buổi công bố tranh cử ngày 25-1-2021 của Coleen Echohawk)– Photo: Ulysses Curry