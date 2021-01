Cựu TT Trump gia hạn tình trạng khẩn cấp ở biên giới cho đến tháng 02/2022

Tổng thống Donald Trump đã gia hạn tình trạng khẩn cấp biên giới quốc gia cho đến tháng 02/2022 trong bối cảnh một số người di cư đến từ Trung Mỹ dường như đang hướng tới khu vực biên giới Hoa Kỳ–Mexico qua các đoàn bộ hành.

TT Trump cho biết trong một thông báo hôm 16/01, “Cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh biên giới đang diễn ra tại biên giới phía nam của Hoa Kỳ tiếp tục đe dọa đến an ninh quốc gia của chúng ta, bao gồm cả việc làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của đại dịch do COVID-19 gây ra … nhưng cần phải có thêm hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và kiểm soát việc di cư bất hợp pháp và dòng chảy của ma tuý và tội phạm qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ.”

Việc gia hạn sẽ duy trì tình trạng khẩn cấp mà TT Trump đã công bố hồi tháng 02/2019 để vượt qua sự phản đối đối với việc xây dựng bức tường biên giới và cải cách nhập cư.

Lưu ý về tuyên bố đó, TT Trump nói rằng tình trạng khẩn cấp “phải tiếp tục có hiệu lực sau ngày 15/02/2021.” Ông cũng nói thêm rằng: “Tôi đang tiếp tục gia hạn thêm 1 năm tình trạng khẩn cấp quốc gia được công bố trong Tuyên bố 9844 liên quan đến biên giới phía nam của Hoa Kỳ.”

Trong năm 2015 và 2016, TT Trump đã vận động tranh cử về việc xây dựng một bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ–Mexico. Cho đến nay, chính phủ của ông đã xây dựng được hơn 450 dặm tường (khoảng gần 725 km).

Người di cư hy vọng đến biên giới Hoa Kỳ đi bộ dọc theo đường cao tốc ở Chiquimula, Guatemala, hôm 16/01/2021. (Ảnh: Sandra Sebastian/AP)

Hôm 18/01, khoảng 9,000 người di cư Honduras hướng tới biên giới Hoa Kỳ đã kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden thực hiện các “cam kết” của ông đối với những người xin tỵ nạn và di cư. Hồi tháng 01/2020, ông Biden cho biết ông sẽ “loại bỏ quyết định của Tổng thống Trump về việc hạn chế quyền tỵ nạn và chấm dứt” chương trình mà đang khiến những người xin tị nạn phải ở lại Mexico trong khi chờ đơn xin của họ được giải quyết.

Đoạn phim và hình ảnh cho thấy một đoàn bộ hành từ Honduras đi xuyên qua biên giới Guatemala đang trên đường đến Hoa Kỳ.

Ảnh : Chụp từ màn hình twitter Drew Hernandez

“Ông Joe Biden đã hứa ân xá trong suốt chiến dịch của mình. Một lượng lớn người di cư đến biên giới của chúng ta là điều hoàn toàn có thể dự đoán được, và đó là một thảm họa sức khỏe cộng đồng,” Thượng nghị sỹ Tom Cotton (Cộng Hòa-Arkansas) nói, lưu ý về mối lo ngại rằng những người di cư có thể lây lan COVID-19.

Ảnh: Chụp từ màn hình twitter Tom Cotton

Những cảnh báo của Thượng nghị sỹ Cotton được hưởng ứng bởi người đứng đầu bộ phận Hải quan và Bảo vệ Biên giới, ông Mark Morgan, người đã viết trên Twitter hôm 16/01 rằng: “Trong khi một đoàn bộ hành di cư cố gắng đến Mexico và Hoa Kỳ do các điều phối viên thiếu trách nhiệm dẫn đầu, các quốc gia của chúng ta [Mexico và Hoa Kỳ] đã có tổng cộng 25 triệu ca nhiễm COVID-19 và 500 ngàn ca tử vong—với số ca nhiễm đang gia tăng! COVID là kẻ giết người thầm lặng và số người di cư đổ bệnh sẽ chỉ tăng lên.”

Ảnh: Chụp từ màn hình twitter CBP Mark Morgan

Trong khi đó, hôm 18/01, một quan chức phụ trách chuyển giao quyền lực ẩn danh của ông Biden nói với các hãng thông tấn rằng những người di cư nên ở yên một chỗ. Theo nguồn tin giấu tên, những người di cư này “cần hiểu rằng họ sẽ không thể đến Hoa Kỳ ngay lập tức” và nói thêm rằng bây giờ “không phải là lúc để lên đường.”

Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Jack Phillips

Lê Trường biên dịch – etviet