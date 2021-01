Buổi chiều nay đẹp – đi thăm “Hello Em” café khai trương, sắp xếp chung trong “creative space” của The Friends of Little Saigon, trên đường Weller Seattle.

Trước đó muốn ngồi xe, đi vòng vòng đảo Mercer Island với kỷ niệm chuẩn bị cho ngày 30-4, tiếc là mùa này đi trên đường vắng East Mercer Way không có hoa trắng rải trắng xóa con đường vắng – như cây vú sữa “già cội” rải hoa trắng nhỏ khắp sân, củ chủ phố Louis Lê Can Đảm – gần nhà thờ Huyện Sĩ.

Hello Em Café, rồi lại thấy một tiệm phở khác lại là “Phở Em”, khuya về nghe lại ca khúc phổ thơ Cung Trầm Tưởng viết từ năm 1956 – vài năm sau đó những tạp chí văn nghệ Miền Nam, kể cả tạp chí Trẻ do Cơ Quan Viện Trợ Văn Hóa Hoa Kỳ in trong một kỳ bảo chủ đề “Phạm Duy – Cung Trầm Tưởng và Họa Sĩ Ngy Cao Uyên”.

Vậy thì cũng là “Em” tựa đề “Em” ngọt ngào mà tôi cũng cưu mang – Em hay M.

Đền Em chỉ giản dị – là những điều còn nợ nhau – mà có cách nào để trả được đây.

Ngâm nga câu thơ Cung Trầm Tưởng thấy mình gần gũi biết bao với các món nợ, mà dẫu mình chẳng hề vay xin – chỉ là để đời

Cũng xin đền và bù em

“Bù” những thiếu vắng em đã không có như cô bé của “Les Dimanche de ville d’Avray – Sundays and Cybele – 1962, mà những gì ta có nhỏ hơn viên kẹo, em từng khẩn khoản” – Tôi ao ước “lắp đầy” cho ước muốn thành danh.

Thật tình ta không vay nợ xin – thì em cũng đâu bao giờ bắt đền …

Dù sao cũng yêu mến: những dòng thơ Cung Trầm Tưởng, những dòng nhạc Phạm Duy – để còn một chút gì mượn lấy Đền – Bù cho nhau “Đền Em”

Đền Em, bài hát thứ hai trong 5 ca khúc phổ nhạc

Thi Sĩ Cung Trầm Tưởng, Nhạc Sĩ Phạm Duy, và Họa Sĩ Ngy Cao Uyên

“Đền Em” được nhắc tới nhiều, như là hay nhất trong kết hợp thơ nhạc, từ bài thơ rất ngắn (1956) mang dáng dấp như ca dao.

5 bài được phổ nhạc trong tập thơ “Tình Ca” với minh họa của Ngy Cao Uyên, đó là:

1. Mùa Thu Paris

2. Kiếp Sau

3. Về Đây

4. Khép Kín

5. Chưa Bao Giờ Buồn Thế (Khép Kín)

Hai chữ mở đầu của bài thơ “Bù em” sau khi ở lại vì Sài Gòn thất thủ, rồi đi tù 10 năm, bao gồm cả Hoàng Liên Sơn – nơi ông sáng tác “Nguyện Cầu Mùa Thu” (1977).