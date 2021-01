Lễ nhậm chức tổng thống thứ 46 – Joe Biden

Ông Joe Biden tuyên thệ trở thành tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 tại đồi Capitol ngày 20/1/2021. (Ảnh: Alex Wong/Getty Images)

Tường thuật sự kiện Tổng Thống Trump rời khỏi Tòa Bạch Ốc và Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 vào ngày 20/1/2021

Tường thuật lễ nhậm chức của ông Joe Biden

Tổng thống đắc cử Joe Biden gửi dòng tweet đầu tiên về Ngày nhậm chức, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump lên Không lực Một để rời thủ đô.

Ông Biden đăng trên Twitter: “Đây là một ngày mới cho nước Mỹ”. Obama chúc mừng ông Biden qua Twitter: “Chúc mừng bạn tôi, Tổng thống Biden. Bây giờ là thời của ông”.

Những nhân vật đang có mặt tại lễ nhậm chức bao gồm: cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle, ông Bill Clinton và vợ Hillary, vợ chồng cựu Tổng thống Bush “con”. Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, đã có mặt tại Điện Capitol. Cùng đi với ông McConnell là phu nhân Elaine Chao.

Một số thành viên Thượng viện khác cũng có mặt ở Điện Capitol, bao gồm Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, Amy Klobuchar và nghị sĩ phe Cộng hòa Ted Cruz.

Phó tổng thống Pence và vợ vừa đến Điện Capitol lúc 10h30 (giờ địa phương).

Các thẩm phán Tòa án Tối cao đã có mặt trên sân khấu Điện Capitol. Phó Chánh án Sonia Sotomayor sẽ tiến hành lễ tuyên thệ cho bà Kamala Harris. Trong khi đó, Chánh án John Roberts là người chứng kiến ông Joe Biden tuyên thệ.

“Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ trung thành điều hành văn phòng tổng thống và làm hết khả năng của mình để giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp Mỹ”, ông Joe Biden đọc lời tuyên thệ trước Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts.

Video trực tiếp của White House:

Trong khi đó, Air Force One chở Trump đáp xuống Florida khi ông vẫn là Tổng thống Mỹ, khoảng một giờ trước khi Biden nhậm chức.

Video: Người Florida đợi ông Trump trở về

200.000 lá cờ trong lễ nhậm chức

Do đại dịch Covid-19 và lý do an ninh, đa số công chúng không thể đến công viên National Mall để theo dõi trực tiếp lễ nhậm chức của ông Biden. Thay vào đó, ban tổ chức sự kiện đã cắm 200.000 lá cờ tượng trưng cho người dân từ 50 tiểu bang và các lãnh thổ của Mỹ.

Dùng biển cờ thay cho biển người trong lễ nhậm chức.

Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ thông báo từ chức trước lễ tuyên thệ

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 20/1, Tổng Y Sĩ Jerome Adams xác nhận việc chính quyền Biden đã yêu cầu ông từ chức. Ông Adams được Tổng thống Trump đề cử vào chức vụ này từ ngày 5/9/2017.

Trong năm 2020, ông Adams trở thành người phát ngôn chủ chốt về chiến dịch đối phó Covid-19 của chính quyền Trump.

Trong khi đó, Quyền bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen từ chức ngay trong trưa 20/1. Ông Rosen đã điều hành Bộ Tư pháp kể từ khi cựu Bộ trưởng William Barr từ chức vào ngày 23/12. Ông Rosen trước đây là phó tổng chưởng lý và phó thư ký giao thông vận tải.

Biden sẽ ký 17 sắc lệnh đảo ngược chính sách của ông Trump

Ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1, ông Joe Biden dự kiến ký 17 sắc lệnh hành pháp cho nhiệm kỳ tổng thống thứ 46. Đáng chú ý, các sắc lệnh sẽ đảo ngược nhiều chính sách của ông Trump, theo hãng tin AFP.

Cụ thể, trong ngày đầu làm việc:

Ông Biden sẽ ngừng rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tái gia nhập Hiệp định thoả thuận khí hậu Paris, chấm dứt chính sách hạn chế đi lại với người Hồi giáo từ 7 quốc gia và ngừng tài trợ cho việc xây dựng bức tường biên giới Mỹ – Mexico.

Ông Biden cũng ban hành lệnh đeo khẩu trang bắt buộc tại các cơ quan liên bang nhằm hạn chế virus corona lây lan. Ông còn bổ nhiệm một điều phối viên ứng phó với đại dịch, chuyên giám sát việc phân phối vaccine và vật tư y tế trong Nhà Trắng.

Ông Biden đang lên kế hoạch để gửi một dự luật cho Quốc hội. Qua đó, ông muốn trì hoãn việc trục xuất và sửa đổi chính sách nhập cư để cho hàng triệu người di cư bất hợp pháp ở Mỹ trở thành công dân.

Tổng Thống Trump để lại thư tay cho Joe Biden

Nguồn tin từ phóng viên chuyên trách Tòa Bạch Ốc của Bloomberg cho biết cả ông Trump và Phó tổng thống Pence đều để lại lời dặn dò cho người kế nhiệm Biden và Harris.

Phu nhân Melania Trump cũng để lại một bức thư chào mừng cho bà Jill Biden, phu nhân của ông Joe Biden..

Còn Phó tổng thống Mike Pence để lại ghi chú cho bà Harris trong bàn làm việc của ông ở Cánh Tây.

Tổng Thống Trump rời khỏi Tòa Bạch Ốc

Khi bước ra khỏi Bạch Cung để lên trực thăng đến căn cứ, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng việc được phục vụ đất nước với tư cách là tổng thống thứ 45 của Mỹ là “vinh dự của đời người” và ông chỉ muốn nói lời tạm biệt. Trump nói thêm rằng ông hy vọng đó sẽ không phải là một lời tạm biệt dài.

Tổng Thống Trump vẫy chào trước khi lên trực thăng. Ảnh: Getty.

“Đó là một vinh dự lớn, vinh dự của một đời người. Những người vĩ đại nhất trên thế giới, ngôi nhà vĩ đại nhất trên thế giới”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên.

Người ủng hộ Trump tập trung tại căn cứ Andrews, một số người cầm cờ Mỹ, mặc áo đỏ, đeo cà vạt đỏ và đội chiếc mũ in khẩu hiệu “Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Những người ủng hộ Tổng thống Trump đợi tại căn cứ Andrews. (Ảnh: Getty)

Trực thăng Marine One chở vợ chồng Tổng thống Trump và một số trợ lý đáp xuống căn cứ Andrews sau chuyến bay ngắn từ Nhà Trắng. Phi cơ không bay thẳng mà lượn một vòng ở khu vực trung tâm thủ đô Washington, lượn qua Đồi Capitol và tượng đài Washington.

Ông Trump dự lễ chia tay lực lượng vũ trang và có bài phát biểu ngắn. Tại căn cứ Andrews, các thành viên của gia đình Tổng thống Trump cũng có mặt, gồm gia đình Ivanka và Jared Kushner, hai con trai lớn là Donald Jr. và Eric.

Gia đình Tổng thống Trump quy tụ tại căn cứ Andrews. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Trump phát biểu chia tay

Buổi lễ bắt đầu với một đội quân nhạc thể hiện ca khúc “Hail to the Chief” và 21 phát súng đại bác.

Tổng thống Mỹ mở đầu bài phát biểu bằng lời cảm ơn gia đình và những người ủng hộ, trong khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump bày tỏ vinh dự với vai trò của mình.

“Mọi người không biết được gia đình tôi đã làm việc vất vả như thế nào. Họ đáng ra đã có một cuộc sống dễ dàng hơn nhiều, nhưng những gì họ làm thật tuyệt vời”, ông Trump nói.

Ông Trump gọi bà Melania là “một người phụ nữ duyên dáng, xinh đẹp, phẩm giá tuyệt vời” và “rất được mọi người yêu mến”.

Bà Melania nói lời ngắn gọn với những người có mặt trong buổi lễ chia tay: “Được trở thành đệ nhất phu nhân của các bạn là niềm vinh dự lớn lao nhất đối với tôi”.

Ông Trump và phu nhân Melania Trump ngày 20/1. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Trump sau đó liệt kê những thành tựu trong nhiệm kỳ 4 năm của mình như phục hồi sức mạnh quân đội, giảm thuế và phát triển vaccine Covid-19 trong thời gian ngắn.

Nói với các binh sĩ và những người có mặt ở căn cứ Andrews, ông Trump tuyên bố “sẽ luôn luôn chiến đấu”, đồng thời gửi lời chúc may mắn tới “chính quyền mới”.

“Các bạn là những con người tuyệt vời. Đây là một đất nước vĩ đại. Được làm tổng thống của các bạn là niềm vinh dự và đặc ân vĩ đạt nhất của tôi”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cam kết với những người ủng hộ rằng “chúng tôi sẽ trở lại bằng hình thức nào đó”.

“Tôi sẽ luôn chiến đấu vì các bạn.Tôi sẽ theo dõi, sẽ lắng nghe và tôi sẽ nói với các bạn rằng tương lai của đất nước này chưa bao giờ tốt đẹp hơn. Xin chúc chính quyền mới gặp nhiều may mắn và thành công. Tôi nghĩ họ sẽ thành công rực rỡ. Họ có nền tảng để làm điều gì đó thực sự ngoạn mục”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng gửi lời cảm ơn đến Quốc hội Mỹ, Phó tổng thống Mike Pence và đệ nhị phu nhân Karen Pence.

“Chúc các bạn có một cuộc sống tốt đẹp, chúng tôi sẽ sớm gặp lại các bạn”, ông nói những lời cuối cùng trước khi lên máy bay rời thủ đô Washington.

Sau bài phát biểu ngắn gọn, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania bước lên Air Force One để trở về Florida.

