Người ủng hộ TT Trump: Truyền thông đánh giá sai về ngày 06/01

LGT: Cầm đọc một số bình luận hoặc tường thuật và các câu chuyện trao đổi trong cộng đồng Việt có nhiều xáo trộn, về cảm xúc. Nhiều cử tri Viêt như chị Kim Hằng (Seattle) hoàn toàn chưng hửng, Tôi vẫn chờ tin…” “, và vẫn tin chưa đến ngày 20-1, thì chưa chính thực. Bài viết dưới đây là từ tác giả Charlotte Cuthbertson, nói về cảm xúc của người Mỹ bản xứ… (NVTB)

Đường phố vắng và bầu không khí dịu nhẹ là đặc trưng của thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm nay, khi những người ủng hộ TT Trump suy ngẫm về các sự việc xảy ra hôm 06/01 và về việc Quốc hội chứng nhận các phiếu bầu của Đại cử tri đoàn đêm 6-1 cho đến rạng sáng 7 tháng 1-2021.

Nhiều người đang thu dọn đồ đạc trở về nhà, trong khi một hàng rào chắn đang được dựng lên xung quanh Điện Capitol; hiển nhiên cùng với sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia.

Cựu binh lính thủy đánh bộ Tony Good đã đến đây từ Florida và đi bộ đến công viên Ellipse để lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu vào sáng sớm. Ông nói rằng tổng thống đã không kích động bạo lực trong bài phát biểu của mình.

“Không, hoàn toàn không. Có một ranh giới rõ ràng giữa việc xúi giục bạo loạn và bị buộc tội,” ông Good nói với The Epoch Times. “Ông ấy không bảo bất cứ ai bạo loạn, Ông ấy chỉ nói với chúng tôi rằng chúng tôi có quyền phản đối. Đó là quyền mà chúng tôi có được ở Hoa Kỳ.”

Ông Good đã tách khỏi nhóm của mình và trở về khách sạn để tập hợp lại sau bài phát biểu. Ông ấy không đến Điện Capitol, nhưng nói rằng ông ước gì mình có ở đó.

“Tôi gọi hôm qua (06/01) là ngày đầu tiên của một cuộc chiến kéo dài 10 năm,” ông nói. “Sẽ phải mất 10 năm trước khi điều này được quay trở lại. Nó sẽ mất nhiều thời gian như thế đấy. Một cuộc chiến theo nghĩa… đưa mọi thứ về đúng chỗ mà chúng đáng lẽ phải ở tại đất nước Hoa Kỳ, cũng như bầu cử công bằng và tự do, bầu cử liêm chính.”

“Nó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều, bởi vì có nhiều thế lực không muốn điều đó xảy ra. Các thế lực đó muốn cai trị. Chúng muốn trở thành giai cấp thống trị.”

Ông Tony Good ở Hoa Thịnh Đốn hôm 07/01/2021. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Ông Good cho biết ông không ngạc nhiên về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng hôm nay ông cảm thấy hơi buồn “bởi vì sắp có sự thay đổi.”

“Chúng ta phải tập hợp lại. Chúng ta đang chiến đấu với một hệ thống xấu xa. Khi quý vị có tất cả các phương tiện truyền thông chính thống chống lại quý vị và tất cả tài lực chống lại quý vị, thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy,” ông nói.

‘Đứng lên vì đất nước này’

Cô Elizabeth Rowell đã bay một mình từ Fort Lauderdale, Florida, để tham gia biểu tình. Cô thấy bài phát biểu của Tổng thống Trump đầy “nhiệt huyết,” nhưng không đến nỗi kích động bạo loạn.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an. Tôi đã gặp rất nhiều người yêu nước tuyệt vời trên đường tới đây. Trong suốt thời gian chúng tôi ở đó, chúng tôi đã hô vang ‘U-S-A’ và hát quốc ca,” cô nói.

Tuy nhiên, hôm nay Cô Rowell cho biết cô ấy cảm thấy “hơi thất vọng vì không thích cách mà họ đã miêu tả” những người ủng hộ Tổng thống Trump.

“Tôi có cảm giác như truyền thông khiến cho nó có vẻ như… những người đã đột nhập vào bên trong [Điện Capitol] giờ đây đã khiến cho phần còn lại của chúng tôi ở bên ngoài trông giống như chúng tôi là một đám lưu manh. Nhưng chúng tôi chẳng làm gì hết. Tất cả chúng tôi ở đó chỉ để bày tỏ lòng yêu nước và ủng hộ tổng thống của mình,” cô nói.

“Tôi đến đây để đứng lên vì đất nước này. Tôi nghĩ rằng nó đã bị lừa gạt, bị đánh cắp khỏi chúng tôi. Tôi sẽ không chấp nhận Biden làm tổng thống, và tôi cảm thấy như cả thế giới đang sẵn sàng trở nên tào lao vì ông ta.”

Cô khẳng định cô sẽ tiếp tục đứng lên vì Tổng thống Trump.

Cô Elizabeth Rowell (trái) và bà Martha Todd ở Hoa Thịnh Đốn hôm 07/01/2021. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

‘Thực sự vỡ mộng’

Bà Martha Todd, một phụ nữ nghỉ hưu đến từ Lynchburg, Virginia, cho biết bà cảm thấy rất vui về cuộc biểu tình hôm 06/01, nhưng đã không nghe gì về vụ xả súng khiến cô Ashli ​​Babbitt thiệt mạng hay bão biểu tình trong Điện Capitol cho đến khi bà rời đi.

“Tôi cảm thấy tồi tệ về cách mọi thứ đã diễn ra, và tôi thực sự cảm thấy tồi tệ với cách mà truyền thông đang mô tả mọi thứ. Tất nhiên họ đang làm cho tất cả nghe thật khủng khiếp… chúng tôi là một đám côn đồ, ô hợp và bạo lực. Điều đó không đúng,” bà nói.

“Tôi thực sự vỡ mộng. Nhưng tôi sẽ không ủng hộ ông Biden. Gia đình ông ta là một gia đình tội phạm. Tôi chỉ cảm giác như chúng ta tiêu rồi. Nhưng tôi không cảm thấy mình đã mất hy vọng—luôn luôn có hy vọng. Có rất nhiều người ngoài kia chống lại Tổng thống Trump. Bọn họ nói dối, gian lận, và ăn cắp—quý vị định sẽ chiến đấu chống lại nó như thế nào—khi bọn họ gian lận? Và tất cả bọn họ còn hỗ trợ lẫn nhau nữa.”

‘Trên bờ vực’

Cô Carol Logreco, người tự nhận mình thuộc phe bảo thủ, đến từ New Orleans và đã có mặt ở cả công viên Ellipse và Điện Capitol. Cô nói rằng cô muốn ở đó để ủng hộ tự do và cơ hội để có được những cuộc bầu cử tự do và công bằng.

“[Chúng tôi] cảm thấy như chúng ta đang mất đi rất nhiều quyền của mình và chúng ta đang trên bờ vực để trở thành một xã hội chủ nghĩa hoặc xã hội theo chủ nghĩa Mác,” cô nói. “Quý vị có thể thấy qua những gì được truyền giảng cho trẻ em và học sinh cũng như trong những cộng đồng của chúng ta, và tôi thực sự cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng để lên tiếng trước khi không còn cơ hội nào để làm điều đó nữa.”

Cô nói hôm qua nhìn chung cô cảm thấy hân hoan, nhưng cô đã phát hiện một số kẻ kích động giữa đám đông mà cô tin rằng đã trà trộn vào các cuộc biểu tình.

“Tôi cảm thấy thất vọng. Thấy chán nản. Tôi cảm thấy như thể một cuộc chiến tranh. Và tôi tin rằng đây là một trận chiến trong cuộc chiến tranh này. Tôi không có ý nói nó như một trận chiến về thể xác trong chiến tranh vật lý mà là một trận chiến mang tính triết lý nhiều hơn, nơi chúng tôi đứng lên với tư cách là người dân Hoa Kỳ, bảo vệ cho các quyền và cho sự tự do của chúng tôi,” cô Logreco nói.

“Mọi người đã có thể đến Portland và Seattle, đốt phá các tòa nhà, chiếm đồn cảnh sát và mọi thứ khác, và điều đó vẫn được gọi là Mùa hè của tình yêu.” [Nói về phong trào biểu tình phản đối bạo lực của cảnh sát đối với người da đen, nổ ra sau cái chết của George Floyd trong khoảng thời gian từ tháng 05/2020 đến tháng 09/2020]

Trong tương lai, cô nói, “chúng ta phải tập hợp lại và tìm ra cách tốt nhất để vẫn được lắng nghe.”

Cô Carol Logreco ở Hoa Thịnh Đốn hôm 07/01/2021 (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

‘Đây là một tình huống tồi tệ’

Anh Mike Morejon, một doanh nhân tự do ở Florida, cho biết hôm nay anh cảm thấy “suy sụp.”

“Vì những gì cha mẹ tôi đã trải qua, tôi hiểu sức nặng của điều này-đây là một tình huống tồi tệ,” anh nói.

Anh Morejon cho biết cha mẹ anh sống ở Cuba khi ông Fidel Castro nắm quyền và phải sống một cuộc sống chật vật cho đến khi họ vượt biên vào đầu những năm 1970.

“Họ đã bắt mẹ tôi làm nông và rời khỏi Cuba trong bốn năm. Bà phải đi cắt mía và hái rau quả suốt 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày như một thiếu nữ 17 tuổi… xa gia đình. Họ đã cho dòi vào thức ăn và chuột vào nguồn nước của họ [những người đi làm nông],” anh nói.

Anh Morejon cho biết anh lo một tương lai tương tự có thể xảy ra ở Hoa Kỳ dưới sự kiểm soát của giới tinh hoa toàn cầu và chế độ cộng sản Trung Quốc. Anh nói rằng Tổng thống Trump đã đứng lên chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc, sau nhiều thập kỷ nó bị phớt lờ dưới thời các tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm.

“Đó là những người theo chủ nghĩa toàn cầu, theo chủ nghĩa tinh hoa và đó là Trung Quốc. Họ muốn đánh thuế lên chúng ta, họ sẽ tăng thuế của chúng ta, họ muốn tiêm chủng cho chúng ta, họ muốn giữ chúng ta dưới sự kiểm soát của chính quyền. Và đó là điều tôi thấy sẽ diễn ra,” anh Morejon nói.

Anh đến để giữ gìn Hiến pháp, “bởi vì không có Hiến pháp, chúng ta không có bất cứ quyền nào,” anh nói. “Tôi ở đây vì tất cả những người ủng hộ Đảng Dân Chủ. Tôi ở đây vì tất cả những người dân thường.”

Anh Mike Morejon tại Hoa Thịnh Đốn hôm 07/01/2021. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

‘Cuộc chiến chưa kết thúc’

Cô Kim Kramer đã bay từ New Orleans để tham gia vào những gì được cô ấy gọi là một ngày “rất lạc quan, rất sáng sủa” với “những người muốn tương trợ lẫn nhau, ủng hộ cho đất nước của chúng tôi, ủng hộ cho tổng thống của chúng tôi.”

Hôm nay, cô nói rằng cô có những cảm xúc hỗn độn.

“Tôi biết đây là một cuộc biểu tình của người dân để cho những đại biểu của chúng ta thấy chúng ta ủng hộ tổng thống của mình như thế nào. Ngoài điều đó ra, tôi không mong đợi hay trông chờ bất cứ điều gì khác,” cô nói.

Cô Kim Kramer tại Hoa Thịnh Đốn hôm 07/01/2021. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

“Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nhưng tôi không quá hào hứng về điều đó. Và tôi không thấy chán nản về bất kỳ điều gì trong cuộc chiến này, bởi vì tôi nghĩ rằng tất cả đều được giao vào tay người tốt—cho dù nó có phơi bày bên nào đúng bên nào sai hay không.

“Tôi có đức tin mãnh liệt vào Chúa, và tôi tin rằng với tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta, dưới sự chứng giám của Chúa… Tôi tin rằng có một số người thực sự tốt là người có đức tin.”…

Charlotte Cuthbertson

Hạo Văn biên dịch – etviet