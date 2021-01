Thẩm phán Liên Bang tạm thời chặn lệnh ngừng trục xuất người nhập cư bất hợp pháp của Tổng Thống Biden

Một thẩm phán Liên Bang ở Texas đã tạm thời chặn lệnh hành pháp được Tổng Thống Joe Biden ban hành để ngừng trục xuất trong vòng 100 ngày đối với một số người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Ngày 26/1, sau khi Tổng Chưởng Lý tiểu bang Texas Ken Paxton phản đối trước tòa, Thẩm Phán Tòa Án Sơ Thẩm – Drew Tipton, người được cựu Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm đã ban hành lệnh cấm tạm thời trong 14 ngày để ngăn chặn pháp lệnh đình chỉ trục xuất của Tổng thống Biden trên toàn quốc.

Lệnh này là một bước lùi của chính quyền Tổng thống Biden, nơi đã đề xuất những thay đổi sâu rộng, bao gồm kế hoạch hợp pháp hóa khoảng 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Tuần trước, chính quyền cũng đã ban hành lệnh tạm dừng toàn bộ việc xây dựng bức tường biên giới Mỹ – Mexico.

Trong bốn năm cầm quyền của cựu Tổng Thống Donald Trump, Đảng Dân chủ và các nhà hoạt động nhập cư nhiều lần đệ đơn kiện với nỗ lực ngăn chặn việc xây dựng bức tường biên giới của cựu Tổng thống, cùng với các điều khoản nhập cư khác. Với vụ kiện của Tổng Chưởng Lý Paxton, có nhiều khả năng Đảng Cộng Hòa cũng sẽ khởi kiện như vậy — đặc biệt là với đội ngũ hàng trăm thẩm phán được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống Trump.

Ông Ken Paxton đã ca ngợi chiến thắng, nói trên Twitter, “Texas là tiểu bang ĐẦU TIÊN trên toàn quốc khởi kiện Tổng thống Biden. VÀ CHÚNG TÔI CHIẾN THẮNG”.

“Trong vòng 6 ngày kể từ ngày nhậm chức của tân Tổng thống, Texas đã ĐÌNH CHỈ việc đóng băng trục xuất người nhập cư bất hợp pháp của ông ấy. * Đây * là một cuộc nổi dậy đầy tham vọng của cánh tả”, vị thành viên Đảng Cộng Hòa nói. “Và tôi và nhóm của tôi đã ngăn chặn họ”.

Ông David Pekoske, quyền Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa, đã ban hành chỉ thị vào ngày 20/1 chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung nguồn lực vào các mối đe dọa an ninh quốc gia và an toàn công cộng, cũng như bất kỳ ai bị bắt giữ sau khi nhập cảnh bất hợp pháp Hoa Kỳ sau ngày 1/11/2020.

Giới chức Tòa Bạch Ốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Chính quyền Tổng thống Biden lập luận trước tòa rằng vụ kiện của Tổng Chưởng Lý Ken Paxton là không khả thi vì “chính quyền sắp mãn nhiệm không thể giao quyền lực đó cho chính quyền kế nhiệm”.

Ông Pekoske cho biết việc dừng trục xuất sẽ cho phép DHS “đảm bảo rằng các nguồn lực của họ được dành riêng để ứng phó với những thách thức cấp bách nhất mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt”. Điều đó bao gồm “những thách thức hoạt động ngay lập tức ở biên giới Tây Nam giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu nghiêm trọng nhất trong một thế kỷ”, ông nói.

“Trong thời gian tạm dừng này, DHS sẽ tiếp tục thực thi luật nhập cư của Hoa Kỳ”.

Nhưng tuần trước, Tổng Chưởng Lý Paxton cho biết DHS đã không tham khảo ý kiến ​​của Texas trước khi thực hiện các thay đổi về chính sách nhập cư, trái với yêu cầu của thỏa thuận giữa Texas và DHS.

“Các tiểu bang biên giới như Texas phải trả một cái giá đặc biệt cao khi chính phủ liên bang không thực thi trung thực luật nhập cư của đất nước chúng ta,” ông Paxton nói vào tuần trước và nói thêm rằng “việc cố gắng ngừng hầu hết các vụ trục xuất sẽ làm tăng áp lực chi phí cho tiểu bang Texas trước vấn đề nhập cư bất hợp pháp”.

Những ngày gần đây, giống như ông Paxton, một số cựu quan chức DHS của ông Trump đã bày tỏ sự lo lắng về Sắc lệnh của Tổng thống Biden trong việc hủy bỏ một số quy tắc nhập cư.

“Chỉ một nét bút, Tổng Thống Biden đã khiến đất nước này kém an toàn hơn”, cựu Ủy Viên Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới – Mark Morgan nói với Breitbart News vào ngày 23/1. “Đó thuần túy là chính trị và là sự bất chấp đối với vấn đề an toàn công cộng”.

Còn nữa, một thành viên đảng Dân Chủ của Quốc Hội xác nhận rằng, việc xây dựng bức tường biên giới Hoa Kỳ – Mexico tạm dừng vào ngày 26/1, theo một pháp lệnh của tổng thống Biden.

Nguyên Hương

Theo The Epoch Times