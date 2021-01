Thêm 900.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, thị trường lao động tiếp tục đóng băng

Hạ nghị sĩ Abigail Spanberger phát biểu cùng các thành viên của Nhóm giải quyết vấn đề Caucus để ca ngợi việc sắp thông qua dự luật cứu trợ khẩn cấp COVID-19 trong một cuộc họp báo bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 12 năm 2020 tại Washington, DC. Nhóm lưỡng đảng đã ghi công vì đã dẫn đầu các cuộc đàm phán dẫn đến một thỏa thuận bao gồm các khoản thanh toán trực tiếp, trợ cấp thất nghiệp kéo dài và các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ. (Ảnh của Cheriss May / Getty Images)

Đã có thêm 900.000 lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở các tiểu bang trong tuần này, giảm nhẹ so với tuần trước và một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn bị đóng băng. Một chuyên gia gọi hiện tượng này là “mùa đông bất mãn”.

Trong một báo cáo ra ngày 21 tháng 1, Bộ Lao động nước này cho biết (pdf) số người nộp đơn yêu cầu trợ cấp nhà nước ban đầu đã giảm 26.000 trong tuần này so với mức sửa đổi của tuần trước là 926.000. Các nhà kinh tế do Reuters thăm dò dự đoán rằng con số xin trợ cấp thất nghiệp sẽ là 910.000 trường hợp.

Nhà phân tích kinh tế cấp cao Mark Hamrick của Bankrate.com cho biết trong một email gửi tới The Epoch Times: “Khoảng 44 tuần triền miên trong đại dịch đã gây ra sự suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng lên rất nhiều trong các tuần gần đây”.

Trong các tuyên bố mới của các chương trình truyền thống do nhà nước quản lý, các chương trình do liên bang tài trợ cho những người làm việc tự do, lao động hợp đồng và những người khác không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường của tiểu bang, thì con số nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước là khoảng 1,4 triệu người.

Ông Hamrick nhận xét: “Thật vậy, khái niệm về mùa đông bất mãn đã mang một ý nghĩa mới và đau buồn hơn”.

Dữ liệu gần đây cho thấy tình hình phục hồi của thị trường lao động đã bị đình trệ. Nền kinh tế đã giảm 140.000 việc làm vào tháng 12 năm 2020, lần mất việc đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020 khi các nhà chức trách trên khắp đất nước áp đặt lệnh lưu trú tại nhà nhắm gián đoạn sự lây lan của virus Vũ Hán. Doanh số bán lẻ đã giảm tháng thứ ba liên tiếp tính đến tháng 12 năm 2020. Mặc dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm rất nhiều so với mức kỷ lục 6,9 triệu vào tháng 3 năm 2020, nhưng số liệu này vẫn vượt xa mức cao nhất là 665.000 trường hợp trong cuộc Đại suy thoái 2007–2009.

Tình trạng nhiễm COVID-19 đang gia tăng đã làm gián đoạn hoạt động tại các doanh nghiệp như nhà hàng, phòng tập thể dục và các cơ sở khác, nơi có xu hướng tụ tập đông người, làm giảm giờ làm của nhiều công nhân và buộc chủ lao động phải cắt giảm nhân viên.

“Nhưng hy vọng vẫn còn trong giai đoạn cuối năm nay khi nền kinh tế có thể bắt đầu mở cửa trở lại”, ông Hamrick nói.

Củng cố hy vọng về một sự phục hồi trong tương lai, một báo cáo ngày 21 tháng 1 của Bộ Thương mại cho biết giấy phép xây dựng nhà trong tương lai đã tăng 4,5% với 1,709 triệu đơn vị vào tháng 12 năm 2020, cao nhất kể từ tháng 8 năm 2006. Giấy phép thường cho phép việc xây dựng nhà bắt đầu sau 1 đến 2 tháng. Đồng thời, báo cáo cho biết giá nhà ở bắt đầu tăng 5,8% với 1,669 triệu căn được rao bán vào tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2006.

Một báo cáo thứ ba từ Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia cho thấy chỉ số điều kiện kinh doanh của họ đã tăng lên mức 26,5 trong tháng này so với mức 9,1 vào tháng 12 năm 2020. Điều này cũng cho thấy nhu cầu tuyển dụng trong các nhà máy đang dần được cải thiện.

