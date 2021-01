Tổng Thống Donald Trump gửi lời chào tạm biệt

Ngày 19/1, trên cương vị là Tổng Thống thứ 45 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã gửi lời tri ân tới những người đã tận tụy sát cánh cùng ông trong 4 năm qua, lời chào tạm biệt tới triệu triệu người dân Hoa Kỳ đã luôn yêu quý và ủng hộ ông, cũng như kêu gọi toàn dân Mỹ hướng về những giá trị cốt lõi làm nên một đất nước Hoa Kỳ tuyệt vời.

Hỡi những người dân Hoa Kỳ đáng mến của tôi, 4 năm trước, chúng ta đã phát động một nỗ lực quốc gia to lớn để tái thiết đất nước, đổi mới tinh thần và khôi phục lòng trung thành của chính phủ này đối với người dân. Ngắn gọn lại, chúng ta bắt tay vào sứ mệnh làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại cho tất cả người dân Mỹ.

Khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, tôi đứng trước các bạn thực sự tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được. Chúng ta đã làm những gì chúng ta đến đây để làm — và nhiều hơn thế nữa.

Tuần này, chúng ta sẽ có lễ nhậm chức của một chính quyền mới và cùng cầu nguyện cho sự thành công của nó trong việc giữ cho nước Mỹ an toàn và thịnh vượng. Chúng ta gửi lời chúc tốt đẹp nhất và chúng ta cũng muốn họ gặp may mắn — một từ rất quan trọng.

Tôi muốn bắt đầu bằng cách cảm ơn một vài người trong số những con người tuyệt vời, những người đã giúp chúng ta có thể thực hiện được hành trình đáng nhớ này.

Trước tiên, hãy để tôi bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tình yêu và sự ủng hộ của Đệ nhất phu nhân tuyệt vời của chúng ta, Melania. Cho phép tôi chia sẻ sự biết ơn sâu sắc nhất của tôi tới con gái Ivanka, con rể Jared của tôi, và Barron, Don, Eric, Tiffany, và Lara. Mọi người đã lấp đầy thế giới của tôi với ánh sáng và niềm vui.

Tổng thống đắc cử của Đảng Cộng hòa Donald Trump bước lên sân khấu cùng với các con trong sự kiện đêm bầu cử của mình tại New York Hilton Midtown vào sáng sớm ngày 9 tháng 11 năm 2016 ở Thành phố New York. Donald Trump đã đánh bại ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton để trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. (Ảnh của Mark Wilson / Getty Images)

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Phó Tổng thống Mike Pence, người vợ tuyệt vời của ông là bà Karen, và toàn thể gia đình Pence.

Xin gửi lời cảm ơn tới Tổng tham mưu trưởng Mark Meadows của tôi, các thành viên tận tụy của đội ngũ nhân viên Nhà Trắng và Nội các, và tất cả những con người tuyệt vời trong chính quyền của chúng tôi, những người đã dốc hết tâm trí và tâm hồn để chiến đấu cho nước Mỹ.

Tôi cũng muốn dành một chút thời gian để cảm ơn một nhóm người thực sự đặc biệt: Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Tôi và gia đình sẽ mãi mãi mang trong mình món nợ với các vị. Lời cảm ơn sâu sắc của tôi cũng như tất cả mọi người trong Văn phòng Quân sự Tòa Bạch Ốc, các đội ngũ phụ trách 2 chuyên cơ Marine One và Air Force One, mọi thành viên của Lực lượng vũ trang, cơ quan thực thi pháp luật của bang và địa phương trên khắp đất nước của chúng ta.

Hơn hết, tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ. Được phục vụ trên cương vị là Tổng thống của các bạn là một vinh dự không thể diễn tả được. Cảm ơn các bạn vì đặc ân đặc biệt này. Và đó chính là điều ấy – một đặc ân và một vinh dự lớn.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng với Ngoại trưởng Mike Pompeo tại Căn cứ Không quân Dover, Ngày 19 tháng 1 năm 2019 tại Dover, Delaware. (Ảnh của Mark Wilson / Getty Images)

Chúng ta không bao giờ được quên rằng, mặc dù người dân Mỹ sẽ luôn có những bất đồng của chúng ta, nhưng chúng ta là một quốc gia của những công dân tuyệt vời, tử tế, trung thành và yêu hòa bình, tất cả đều mong muốn đất nước của chúng ta phát triển và thịnh vượng và rất, rất thành công và tốt đẹp. Chúng ta là một quốc gia thực sự tráng lệ.

Tất cả người Mỹ đều kinh hoàng trước cuộc tấn công vào Điện Capitol của chúng ta. Bạo lực chính trị là một cuộc tấn công vào mọi thứ mà chúng ta yêu mến với tư cách là người dân Mỹ. Nó không bao giờ có thể được dung thứ.

Hơn bao giờ hết, chúng ta phải thống nhất xung quanh các giá trị chung của chúng ta, vượt lên trên sự thống trị của đảng phái và tạo nên số phận chung của chúng ta.

Bốn năm trước, tôi đến Washington với tư cách là người hoàn toàn ngoài nghề duy nhất từng đắc cử tổng thống. Tôi đã không phát triển sự nghiệp của mình như là một chính trị gia, mà như một nhà xây dựng nhìn vào những đường chân trời rộng mở và tưởng tượng ra những khả năng vô hạn. Tôi tranh cử tổng thống vì tôi biết rằng có hằng hà sa những hội nghị thượng đỉnh mới dành cho nước Mỹ đang chờ tiến hành. Tôi biết tiềm năng của đất nước chúng ta là vô hạn, miễn là chúng ta đặt nước Mỹ lên trên hết.

Vì vậy, tôi đã bỏ lại cuộc sống trước đây của mình và bước vào một đấu trường rất khó khăn, nhưng vẫn là một đấu trường, có đủ mọi tiềm năng nếu được thực hiện đúng cách. Nước Mỹ đã cho tôi rất nhiều và tôi muốn trả lại một điều gì đó.

Cùng với hàng triệu người yêu nước cần cù trên khắp mảnh đất này, chúng ta đã xây dựng nên một phong trào chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử nước nhà. Chúng ta cũng đã xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Đó là vì “Nước Mỹ trên hết”, vì tất cả chúng ta đều muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chúng ta đã khôi phục lại nguyên tắc rằng, một quốc gia tồn tại để phục vụ người dân của mình. Chương trình nghị sự của chúng tôi không phải về cánh hữu hay cánh tả, không phải về đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, mà là về lợi ích của một quốc gia, và điều đó có nghĩa là cả quốc gia.

Với sự ủng hộ và cầu nguyện của người dân Mỹ, chúng tôi đã đạt được nhiều hơn bất kỳ ai nghĩ có thể. Không ai nghĩ rằng chúng tôi thậm chí có thể chạm đến [những thành tựu ấy].

Chúng tôi đã thông qua gói cải cách và cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng tôi đã cắt giảm nhiều quy định hủy hoại việc làm hơn bất kỳ chính quyền nào từng làm trước đây. Chúng tôi đã khắc phục các thỏa thuận thương mại bị cắt đứt, rút ​​khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương khủng khiếp và Hiệp ước Khí hậu Paris bất khả thi, đàm phán lại thỏa thuận Hàn Quốc một chiều và chúng tôi thay thế NAFTA bằng USMCA đột phá — đó là Mexico và Canada — một thỏa thuận đã rất, rất thành công.

Tổng thống Donald J. Trump tham gia với các Học viên Lục quân Hoa Kỳ trong trận bóng đá Lục quân-Hải quân lần thứ 121, Thứ Bảy, 12/12/2020, tại Sân vận động Michie tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, N.Y. (Ảnh chính thức của Nhà Trắng / Shealah Craighead)

Ngoài ra, và rất quan trọng, chúng tôi đã áp đặt các mức thuế lịch sử và hoành tráng đối với Trung Quốc; đã thực hiện một thỏa thuận mới tuyệt vời với Trung Quốc. Nhưng trước khi mực [trên giấy] kịp khô, chúng ta và toàn thế giới đã bị nhiễm virus Trung Quốc (tức virus Corona Vũ Hán). Mối quan hệ thương mại của chúng ta đang thay đổi nhanh chóng, hàng tỷ tỷ USD đang đổ vào Hoa Kỳ, nhưng virus đã buộc chúng ta phải đi theo một hướng khác.

Cả thế giới đều chịu thiệt hại, nhưng Mỹ vượt trội hơn các nước khác về kinh tế vì nền kinh tế đáng kinh ngạc của chúng ta và nền kinh tế mà chúng ta xây dựng. Nếu không có nền tảng và rường cột, nó sẽ không hoạt động theo cách này. Chúng ta sẽ không có một số con số tốt nhất mà chúng ta đã đạt được.

Chúng tôi cũng mở khóa các nguồn năng lượng của mình, trở thành nhà sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên số một thế giới cho đến nay. Được hỗ trợ bởi những chính sách này, chúng ta đã xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Chúng tôi đã củng cố lại hoạt động tạo việc làm của Mỹ và đạt tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục cho người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Á, phụ nữ — hầu hết tất cả mọi người.

Thu nhập tăng vọt, tiền lương tăng vọt, Giấc mơ Mỹ được khôi phục và hàng triệu người đã thoát nghèo chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Đó là một điều kỳ diệu. Thị trường chứng khoán lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, với 148 mức cao nhất trên thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian ngắn này, và thúc đẩy việc nghỉ hưu cùng lương hưu của những công dân chăm chỉ trên khắp đất nước chúng ta. 401.000 [người] đạt được mức độ mà họ chưa từng có được trước đây. Chúng ta chưa bao giờ thấy những con số như chúng ta đã thấy, đó là trước đại dịch và sau đại dịch.

Chúng tôi đã xây dựng lại cơ sở sản xuất của Mỹ, mở thêm hàng nghìn nhà máy mới và mang lại cụm từ mỹ miều: “Made in the USA” (Sản xuất tại Mỹ).

Để cải thiện cuộc sống cho các gia đình lao động, chúng tôi đã tăng gấp đôi khoản tín dụng thuế trẻ em, đồng thời ký kết mở rộng tài trợ lớn nhất từ ​​trước đến nay cho quá trình nuôi dưỡng và phát triển của trẻ nhỏ. Chúng tôi đã hợp tác với khu vực tư nhân để đảm bảo các cam kết đào tạo hơn 16 triệu công nhân Mỹ cho những công việc của tương lai.

Khi đất nước của chúng ta bị ảnh hưởng bởi đại dịch khủng khiếp, chúng ta đã sản xuất không phải một mà là 2 loại vaccine với tốc độ kỷ lục, và nhiều loại vaccine khác sẽ nhanh chóng tiếp bước. Họ nói rằng việc đó là không thể, nhưng chúng tôi đã làm được. Họ gọi nó là một “phép màu y học” và đó là những gì họ đang gọi nó ngay bây giờ: một “phép màu y học”.

Một chính quyền khác sẽ mất 3, 4, 5, thậm chí có thể lên đến 10 năm để phát triển một loại vaccine. Chúng tôi đã làm trong 9 tháng.

Tổng thống Donald Trump tại Sự kiện công bố vaccine Warp Speed. (Ảnh: photos/whitehouse)

Chúng ta đau buồn cho mỗi sinh mạng bị mất, và chúng tôi cam kết trong niềm tưởng niệm tới họ sẽ quét sạch đại dịch khủng khiếp này một lần và mãi mãi.

Khi virus gây ra thiệt hại tàn khốc cho nền kinh tế thế giới, chúng tôi đã khởi động sự phục hồi kinh tế nhanh nhất mà đất nước chúng ta từng thấy. Chúng tôi đã thông qua gần 4 nghìn tỷ USD để cứu trợ kinh tế, tiết kiệm hoặc hỗ trợ hơn 50 triệu việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống một nửa. Đây là những con số mà nước ta chưa từng thấy.

Chúng tôi đã tạo ra sự lựa chọn và minh bạch trong hệ thống y tế, chống lại các hãng dược phẩm lớn theo nhiều cách, nhưng đặc biệt là trong nỗ lực của chúng tôi để đát được các điều khoản bổ sung dành cho các quốc gia ưu ái, điều này sẽ cung cấp cho chúng ta giá thuốc theo toa thấp nhất so với ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Chúng tôi đã thông qua Lựa chọn VA, Trách nhiệm giải trình VA, Quyền được thử và cải cách tư pháp hình sự mang tính bước ngoặt.

Chúng tôi đã xác nhận 3 thẩm phán mới tại Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Chúng tôi đã bổ nhiệm gần 300 thẩm phán liên bang để áp dụng Hiến pháp của chúng ta đúng như được ban hành.

Trong nhiều năm, người dân Mỹ đã đấu tranh để cuối cùng Washington chịu bảo vệ biên giới của quốc gia. Tôi vui mừng nói rằng chúng tôi đã trả lời lời khẩn cầu đó và đạt được biên giới an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng tôi đã cung cấp cho các đặc vụ biên giới dũng cảm và các sĩ quan ICE anh hùng của mình những công cụ mà họ cần để thực hiện công việc của mình tốt hơn những gì họ từng làm trước đây, cũng như để thực thi luật pháp của chúng ta và giữ cho nước Mỹ an toàn.

Chúng tôi tự hào để lại cho chính quyền tiếp theo những biện pháp an ninh biên giới mạnh mẽ và kiện toàn nhất từng được áp dụng. Điều này bao gồm các thỏa thuận lịch sử với Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador, cùng với hơn 450 dặm (tức 724,2 km) của bức tường mạnh mẽ mới.

Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại cột mốc dặm thứ 450 của bức tường biên giới mới vào Thứ Ba, ngày 12/1/2021, gần biên giới Texas và Mexico. (Ảnh chính thức từ Nhà Trắng / Shealah Craighead)

Chúng tôi khôi phục sức mạnh của Mỹ ở trong nước và sự lãnh đạo của Mỹ ở nước ngoài. Thế giới lại tôn trọng chúng ta. Xin đừng đánh mất sự tôn trọng đó.

Chúng tôi đã đòi lại chủ quyền của mình bằng cách đứng lên ủng hộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và rút khỏi các thỏa thuận toàn cầu một chiều không bao giờ phục vụ lợi ích của chúng ta. Và các nước NATO hiện đang trả nhiều hơn hàng trăm tỷ USD so với thời điểm tôi đến chỉ vài năm trước. Nó rất không công bằng. Chúng ta đã phải thanh toán chi phí cho cả thế giới. Bây giờ thế giới đang giúp đỡ chúng ta.

Và có lẽ quan trọng nhất là, với gần 3 nghìn tỷ USD, chúng tôi đã xây dựng lại hoàn toàn quân đội Mỹ – tất cả đều được sản xuất tại Mỹ. Chúng tôi ra mắt nhánh mới đầu tiên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ trong 75 năm: Lực lượng Không gian. Và vào mùa xuân năm ngoái, tôi đã đứng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida và xem các phi hành gia Mỹ quay trở lại vũ trụ trên tên lửa của Mỹ lần đầu tiên sau nhiều năm.

Chúng tôi đã hồi sinh các liên minh của mình và tập hợp các quốc gia trên thế giới đứng lên chống lại Trung Quốc hơn bao giờ hết.

Chúng tôi đã xóa sổ nhà nước khalifah ISIS, kết thúc cuộc đời vặn vẹo của người sáng lập và lãnh đạo của nó, ông al Baghdadi. Chúng tôi đã đứng lên chống lại chế độ áp bức của Iran và tiêu diệt tên khủng bố hàng đầu thế giới, tên đồ tể Iran Qasem Soleimani.

Chúng tôi đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Kết quả của chính sách ngoại giao táo bạo và chủ nghĩa hiện thực có nguyên tắc, chúng ta đã đạt được một loạt các thỏa thuận hòa bình lịch sử ở Trung Đông. Không ai tin rằng nó có thể xảy ra. Hiệp ước Abraham đã mở ra cánh cửa cho một tương lai hòa bình và hòa hợp, không phải bạo lực và đổ máu. Đó là bình minh của một Trung Đông mới, và chúng tôi đang đưa những người lính của mình về nhà.

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Israel Netanyahu, Tổng thống Mỹ Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain Al Zayani và Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Nahyan đã ký “Thỏa thuận Abraham” tại Nhà Trắng. (Nguồn ảnh: Alex Wong / Getty Images)

Tôi đặc biệt tự hào là tổng thống đầu tiên trong nhiều thập kỷ không bắt đầu cuộc chiến tranh mới nào.

Trên hết, chúng tôi đã tái khẳng định ý tưởng thiêng liêng rằng, ở Mỹ, chính phủ sẽ đáp lại [ý nguyện của] người dân. Ánh sáng dẫn đường của chúng tôi, Ngôi sao Bắc đẩu của chúng tôi, niềm tin vững chắc của chúng tôi là chúng tôi ở đây để phục vụ những công dân thường nhật cao quý của nước Mỹ. Lòng trung thành của chúng tôi không phải là với các lợi ích đặc biệt, các tập đoàn hoặc các thực thể toàn cầu; đó là đối với con cái chúng ta, công dân của chúng ta và chính quốc gia của chúng ta.

Là Tổng thống, ưu tiên hàng đầu, mối quan tâm thường xuyên của tôi, luôn là lợi ích tốt nhất của người lao động Mỹ và các gia đình Mỹ. Tôi đã không tìm kiếm tiến trình dễ dàng nhất; cho đến nay, nó thực sự là khó khăn nhất. Tôi không tìm kiếm con đường ít bị chỉ trích nhất. Tôi đã tham gia vào những trận chiến cam go, những trận chiến cam go nhất, những lựa chọn khó khăn nhất vì đó là những gì các bạn đã chọn tôi để làm. Nhu cầu của các bạn là trọng tâm đầu tiên và cuối cùng của tôi.

Tôi hy vọng đây sẽ là di sản lớn nhất của chúng ta: Cùng nhau, chúng ta đưa người dân Mỹ trở lại lãnh đạo đất nước của chúng ta. Chúng tôi khôi phục lại chính phủ tự trị. Chúng tôi khôi phục ý tưởng rằng ở Mỹ không ai bị lãng quên, bởi vì mọi người đều quan trọng và mọi người đều có tiếng nói. Chúng tôi đã đấu tranh cho nguyên tắc rằng mọi công dân đều được hưởng phẩm giá bình đẳng, được đối xử bình đẳng và quyền bình đẳng vì tất cả chúng ta đều được Đức Chúa Trời ban cho bình đẳng. Mọi người đều có quyền được đối xử một cách tôn trọng, có tiếng nói của họ và được chính phủ của họ lắng nghe. Các bạn trung thành với đất nước của các bạn, và chính quyền của tôi luôn trung thành với các bạn.

Chúng tôi đã làm việc để xây dựng một đất nước trong đó mọi người dân đều có thể tìm được một công việc tốt và hỗ trợ gia đình tuyệt vời của họ. Chúng tôi đã đấu tranh cho các cộng đồng nơi mọi người dân Mỹ có thể được an toàn và các trường học nơi mọi trẻ em đều có thể học. Chúng tôi đã thúc đẩy một nền văn hóa nơi luật pháp của chúng ta sẽ được tôn trọng, những anh hùng của chúng ta được tôn vinh, lịch sử của chúng ta được lưu giữ và những công dân tuân thủ pháp luật không bao giờ được coi là điều hiển nhiên. Người Mỹ nên rất hài lòng về tất cả những gì chúng ta đã đạt được cùng nhau. Không thể tin được.

Bức ảnh chụp quang cảnh chiến dịch tranh cử của ông Trump ở Wisconsin ngày 2/11. (Scott Olson / Getty)

Giờ đây, khi rời Tòa Bạch Ốc, tôi đã suy ngẫm về những nguy cơ đe dọa đến tài sản thừa kế vô giá mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, Mỹ luôn phải đối mặt với những mối đe dọa và thách thức từ nước ngoài. Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt là mất niềm tin vào bản thân, mất niềm tin vào sự vĩ đại của dân tộc. Một quốc gia chỉ mạnh bằng tinh thần của nó. Chúng ta chỉ năng động khi chúng ta có niềm tự hào. Chúng ta chỉ sôi động khi có niềm tin cất tiếng trong trái tim của người dân chúng ta.

Không một quốc gia nào có thể phát triển lâu dài mà đánh mất niềm tin vào các giá trị, lịch sử và những anh hùng của chính mình, vì đây chính là nguồn gốc của sự đoàn kết và sức sống của chúng ta.

Điều đã luôn cho phép nước Mỹ chiến thắng và thành công trước những thách thức to lớn trong quá khứ, là niềm tin kiên cường và không hổ thẹn vào lòng cao cả của đất nước chúng ta và mục đích duy nhất của nó trong lịch sử. Chúng ta không bao giờ được đánh mất niềm tin này. Chúng ta không bao giờ được từ bỏ niềm tin của mình vào nước Mỹ.

Chìa khóa cho sự vĩ đại của quốc gia nằm ở việc duy trì và thấm nhuần bản sắc dân tộc chung của chúng ta. Điều đó có nghĩa là tập trung vào điểm chung của chúng ta: di sản mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ.

Trung tâm của di sản này cũng là niềm tin mạnh mẽ vào tự do bày tỏ, tự do ngôn luận và tranh luận cởi mở. Chỉ khi chúng ta quên mất mình là ai hay chúng ta đến đây bằng cách nào, thì chúng ta mới có thể cho phép kiểm duyệt chính trị và liệt kê danh sách đen xảy ra ở Mỹ. Điều đó thậm chí không thể tưởng tượng được. Ngăn chặn sự tranh luận tự do và cởi mở là vi phạm các giá trị cốt lõi và truyền thống lâu dài nhất của chúng ta.

Ở Mỹ, chúng ta không nhấn mạnh vào sự tuân thủ tuyệt đối hoặc thực thi các quy tắc lời nói chính thống và trừng phạt cứng nhắc. Chúng ta không làm điều đó. Mỹ không phải là một quốc gia nhút nhát của những linh hồn thuần phục, những người cần được che chở và bảo vệ khỏi những người mà chúng ta không đồng tình. Đó không phải là con người của chúng ta. Nó sẽ không bao giờ là con người của chúng ta.

Trong gần 250 năm, trước mọi thử thách, người Mỹ luôn đúc kết cho chúng ta lòng dũng cảm, sự tự tin và ý chí độc lập quyết liệt. Đây là những đặc điểm kỳ diệu đã từng khiến hàng triệu công dân thường nhật lên đường đi qua lục địa hoang dã và tạo ra một cuộc sống mới ở phương Tây vĩ đại. Chính tình yêu sâu sắc đối với sự tự do mà Chúa ban cho chúng ta đã tiếp sức cho những người lính của chúng ta khi tham chiến, cũng như cho các phi hành gia của chúng ta khi bay vào không gian.

(LR) Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper trao lá cờ cho Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ mới được thành lập trong Vườn Hồng tại Nhà Trắng ngày 29 tháng 8 năm 2019 tại Washington DC. (Ảnh của Chip Somodevilla / Getty Images)

Khi tôi nghĩ lại 4 năm qua, một hình ảnh bật lên trong tâm trí tôi hơn hẳn tất cả những hình ảnh khác. Bất cứ khi nào tôi đi dọc theo tuyến đường của đoàn xe, có hàng nghìn hàng vạn người ở đó. Họ ra ngoài cùng gia đình để họ có thể đứng khi chúng tôi đi qua và tự hào vẫy lá cờ Hoa Kỳ vĩ đại của chúng ta. Hình ảnh đó chưa bao giờ ngừng khiến tôi cảm động sâu sắc. Tôi biết rằng họ không chỉ đến để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với tôi; họ đến để cho tôi thấy sự ủng hộ và tình yêu của họ đối với đất nước của chúng ta.

Đây là một đất nước cộng hòa của những công dân đáng tự hào, những người được gắn kết bởi niềm tin chung của chúng ta rằng, Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử. Chúng ta đang, và luôn phải là vùng đất của hy vọng, ánh sáng và vinh quang cho tất cả thế giới. Đây là di sản quý giá mà chúng ta phải luôn bảo vệ.

Trong 4 năm qua, tôi đã làm việc để thực hiện điều đó. Từ hội trường lớn của các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Riyadh đến quảng trường lớn của người Ba Lan ở Warsaw; từ sàn của Quốc hội Hàn Quốc đến bục tại Đại hội đồng Liên hợp quốc; và từ Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh đến bóng tối của Núi Rushmore, tôi đã chiến đấu vì các bạn, tôi chiến đấu vì gia đình các bạn, tôi chiến đấu vì đất nước của chúng ta. Trên tất cả, tôi đã chiến đấu vì nước Mỹ và tất cả những gì nó đại diện — và đó là an toàn, mạnh mẽ, tự hào và tự do.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên sân trước Giải vô địch quốc gia CFP tại Sân vận động Mercedes-Benz vào ngày 8 tháng 1 năm 2018 ở Atlanta, Georgia. (Nguồn ảnh: Kevin C. Cox / Getty Images)

Bây giờ, khi tôi chuẩn bị bàn giao quyền lực cho một chính quyền mới vào trưa thứ Tư (ngày 20/1), tôi muốn bạn biết rằng phong trào mà chúng tôi khởi tạo chỉ mới bắt đầu. Chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như nó. Niềm tin rằng một quốc gia phải phục vụ người dân của mình sẽ không bị suy giảm mà thay vào đó chỉ ngày càng lớn mạnh hơn.

Chỉ cần người dân Mỹ giữ trong lòng mình tình yêu đất nước sâu sắc và tận tụy thì không có gì mà dân tộc này không đạt được. Các cộng đồng của chúng ta sẽ phát triển. Dân chúng ta sẽ thịnh vượng. Truyền thống của chúng ta sẽ được trân trọng. Niềm tin của chúng ta sẽ mạnh mẽ. Và tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn bao giờ hết.

Tôi tiến bước từ nơi hùng vĩ này với một trái tim trung thành và vui tươi, một tinh thần lạc quan và một niềm tin tuyệt đối rằng, đối với đất nước chúng ta và cho trẻ em của chúng ta, điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ phía trước.

Cảm ơn và tạm biệt. Chúa phù hộ các bạn. Chúa phù hộ cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

– Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ – Donald Trump –

Nguồn: NTDVN