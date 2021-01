Tổng thống Trump chấp thuận tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Hoa Thịnh Đốn

Tổng thống Donald Trump chào đám đông tại cuộc biểu tình “Chấm dứt vụ Đánh cắp” ở Hoa Thịnh Đốn hôm 06/01/2021. (Ảnh: Tasos Katopodis/ Getty Images)

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (11/01) đã chấp thuận tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Đặc khu Columbia sau yêu cầu của Thị trưởng Hoa Thịnh Đốn Muriel Bowser.

“Hôm nay, Tổng thống Donald J. Trump tuyên bố rằng tình trạng khẩn cấp đang hiện hữu ở Đặc khu Columbia và ra lệnh cho Liên bang hỗ trợ để bổ sung các nỗ lực ứng phó của Đặc khu do các điều kiện khẩn cấp khởi nguồn từ Lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 59 từ ngày 11/01 đến ngày 24/01/2021,” một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc hôm 11/01 cho biết.

Bà Bowser trước đó đã kiến nghị tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong một bức thư gửi cho tổng thống Trump, một phần trong đó viết, “Do cuộc tấn công vào điện Capitol và thông tin tình báo cho thấy có khả năng xảy ra bạo lực hơn nữa trong giai đoạn lễ nhậm chức, nên chính quyền của tôi đã đánh giá lại tư thế sẵn sàng của chúng tôi cho Lễ nhậm chức, bao gồm cả việc yêu cầu gia hạn hỗ trợ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia DC đến hết ngày 24/01/2021.

“Tôi đã xác định rằng các kế hoạch và nguồn lực trước đây được chỉ định cho Lễ nhậm chức là không đủ để thiết lập một môi trường an toàn và bảo đảm do hậu quả trực tiếp của các hành động nổi dậy xảy ra hôm 06/01. Dựa trên các sự kiện gần đây và đánh giá tình báo, chúng tôi phải chuẩn bị đối với các nhóm lớn cực đoan có vũ trang và được đào tạo đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn,” bức thư viết.

Vụ các nhóm không xác định đột nhập hôm 06/01 vào tòa nhà Quốc hội đã làm gián đoạn các nhà lập pháp đang tập trung để kiểm đếm và xác nhận phiếu đại cử tri cho Tổng thống mới đắc cử Joe Biden. Không rõ ai đã xúi giục việc xâm phạm tòa nhà.

Một tin tức khác, vụ hỗn loạn bùng phát ngày hôm đó tại khuôn viên của Điện Capitol khiến ít nhất năm người tử vong—ba người vì lý do sức khỏe. Một phụ nữ đã tử vọng sau khi bị bắn bên trong tòa nhà Capitol và một sỹ quan cảnh sát của Điện Capitol Hoa Kỳ được sở cảnh sát (Điện Capitol) xác nhận đã thiệt mạng hôm 07/01 do các thương tích trong khi làm nhiệm vụ ứng phó với bạo loạn.

Hôm thứ Hai (11/01), bà Bowser kêu gọi người Mỹ không đến Hoa Thịnh Đốn dự lễ nhậm chức tổng thống và thay vào đó tham gia vào sự kiện ngày 20/01 qua video mạng.

Ngoài ra, cuối tuần qua, bà Bowser đã gửi một lá thư cho quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf, yêu cầu bộ của ông kéo dài thời gian diễn ra sự kiện an ninh quốc gia kể từ ngày 11/01 đến ngày 24/01. Bà yêu cầu Bộ An ninh Nội địa phối hợp với Ngũ Giác Đài, Bộ Tư pháp, Quốc hội và Tối cao Pháp viện để thiết lập một kế hoạch bảo vệ tất cả tài sản liên bang trong thời gian đó.

Bà Bowser cũng yêu cầu quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen chỉ đạo FBI cung cấp thông tin tình báo và các mối đe dọa mỗi ngày từ ngày 11/01 đến ngày 25/01 cho các quan chức thực thi pháp luật ở Hoa Thịnh Đốn, và rằng Bộ trưởng nội vụ David Bernhardt hủy bỏ tất cả các giấy phép tụ tập công khai và từ chối tất cả các đơn xin giấy phép trong khoảng thời gian trên.

Ông Pete Gaynor, quản lý của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, đã bổ nhiệm ông Thomas Fargione làm viên chức điều phối liên bang cho các hoạt động phục hồi liên bang ở khu vực bị ảnh hưởng, theo Tòa Bạch Ốc.

Một sỹ quan cảnh sát Capitol đứng cùng các thành viên của Lực lượng vệ binh quốc gia sau hàng rào kiểm soát đám đông xung quanh Đồi Capitol một ngày sau khi một nhóm đột nhập vào Điện Capitol Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 07/01/2021. (Ảnh: Brendan Smialowski/ AFP qua Getty Images)

Có tới 15 ngàn binh sỹ Vệ binh Quốc gia sẽ được phép khai triển tại thành phố trước ngày 20/01, “để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ lễ nhậm chức hiện tại và tương lai,” Tướng Daniel Hokanson cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai (11/01). “Cho đến nay, quân đội của chúng tôi đã được yêu cầu hỗ trợ các nhiệm vụ an ninh, hậu cần, liên lạc, và thông tin liên lạc.”

“Hiện tại, chúng tôi có khoảng 6,200 binh sỹ Vệ binh Quốc gia và Không quân từ 6 tiểu bang và Đặc khu Columbia đang hiện diện ở NCR [Vùng thủ đô quốc gia] hỗ trợ chính quyền dân sự,” ông nói. Ông nói thêm rằng ông đã nhận được yêu cầu từ Cơ quan Mật vụ, Cảnh sát Capitol và Cảnh sát Công viên về việc triển khai lính canh trong thành phố.

Ông Wolf, người mà đơn từ chức có hiệu lực vào cuối thứ Hai (11/01), cho biết trong một tuyên bố cùng ngày rằng DHS sẽ bắt đầu các hoạt động Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia cho lễ nhậm chức ngày 20/01 có hiệu lực vào ngày 13/01 thay vì ngày 19/01. Thay đổi về ngày là do “các sự kiện trong tuần qua và bối cảnh an ninh đang gia tăng trước thềm lễ nhậm chức,” đề cập đến vụ vi phạm Điện Capitol hôm 06/01, khi các nhóm xâm nhập bất hợp pháp vào tòa nhà và làm gián đoạn phiên họp chung của Quốc hội đang được tổ chức để kiểm đếm và chứng nhận phiếu đại cử tri.

Ông Biden nói với các phóng viên hôm thứ Hai (11/01) rằng ông “không sợ” tuyên thệ nhậm chức ở bên ngoài. Ông cũng nói: “Điều cực kỳ quan trọng là sẽ phải tập trung nghiêm túc vào việc bảo đảm những kẻ có hành vi gây rối và đe dọa tính mạng, tiêu hủy tài sản công, gây thiệt hại lớn, rằng họ phải chịu trách nhiệm.”

Một thông tin khác, Dịch vụ Công viên Quốc gia Hoa Kỳ cho biết hôm 11/01 rằng Đài tưởng niệm Washington đã đóng cửa và việc đóng cửa sẽ tiếp tục đến hết ngày 24/01. Họ nói rằng việc đóng cửa là “để đáp lại các mối đe dọa có cơ sở đối với du khách và tài nguyên của công viên.”

“Các nhóm tham gia vào cuộc bạo loạn hôm 06/01/2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ tiếp tục đe dọa làm gián đoạn lễ nhậm chức tổng thống lần thứ 59 vào ngày 20/01/2021. Điều này bao gồm cả việc thiết lập và thực hiện các sự kiện nhậm chức, diễn ra ở một số khu vực công viên,” bộ phận Dịch vụ Công viên cho biết trong tuyên bố của mình.

MiMi Nguyen Ly

Lê Trường biên dịch – etviet