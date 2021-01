TT Trump ra lệnh treo quốc kỳ rủ để tôn vinh các sỹ quan cảnh sát Điện Capitol và lực lượng chấp pháp

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh treo rủ quốc kỳ Hoa Kỳ trên khắp cả nước và nước ngoài cho đến ngày 13/01 để tôn vinh “sự phục vụ và hy sinh” của lực lượng thực thi pháp luật, Cảnh sát Điện Capitol (USCP) và hai sỹ quan cảnh sát USCP đã chết sau các cuộc biểu tình tại Điện Capitol vào hôm 06/01.

Quốc kỳ tại Điện Capitol được treo rủ để vinh danh sỹ quan cảnh sát Brian Sicknick của Cảnh sát Điện Capitol, ở Hoa Thịnh Đốn hôm 08/01/2021. (Ảnh: Brendon Smialowski/AFP/Getty Images)

“Như một sự biểu thị tôn trọng dành cho sự phục vụ và hy sinh của các sỹ quan Cảnh sát Điện Capitol Brian D. Sicknick và Howard Liebengood, cũng như tất cả các sỹ quan Cảnh sát Điện Capitol và lực lượng chấp pháp trên toàn Quốc gia vĩ đại này, bằng thẩm quyền được trao cho tôi với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ theo Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tại đây tôi ra lệnh rằng quốc kỳ của Hoa Kỳ sẽ được treo rủ tại Tòa Bạch Ốc và trên tất cả các tòa nhà và khuôn viên công cộng, tại tất cả các đồn quân sự và các trạm hải quân, và trên tất cả các mẫu hạm hải quân của Chính phủ Liên bang ở Đặc khu Columbia và trên khắp Hoa Kỳ cũng như các Vùng lãnh thổ và thuộc địa của quốc gia này cho đến khi mặt trời lặn vào ngày 13/01/2021,” Tổng thống nói trong một tuyên cáo.

“Tôi cũng ra chỉ lệnh rằng quốc kỳ sẽ được treo rủ trong cùng khoảng thời gian đó tại tất cả các đại sứ quán, các tòa công sứ, các văn phòng lãnh sự của Hoa Kỳ và các cơ sở khác ở nước ngoài, bao gồm tất cả các cơ sở quân sự và các mẫu hạm và các trạm hải quân.”

Hôm 09/01, Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ đã xác nhận cái chết “ngoài giờ làm việc” của sỹ quan cảnh sát Liebengood.

“Anh ấy được phân đến Bộ phận Thượng viện, và đã làm việc với Bộ phận này từ tháng 04/2005. Chúng tôi luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của anh ấy. Chúng tôi yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư của gia đình anh ấy, và các sỹ quan cảnh sát USCP khác cùng gia đình của họ trong thời điểm hết sức khó khăn này,” theo văn phòng Cảnh sát Điện Capitol.

Nguyên nhân cái chết của ông Liebengood vẫn chưa được công bố. Không rõ liệu cái chết đó có liên quan đến tình trạng bất ổn hôm 06/01, mà trong đó khiến một sĩ quan cảnh sát khác, anh Sicknick, bị thương hay không. Anh Sicknick qua đời vào khoảng 9:30 tối ngày 07/01, bộ phận này cho biết. Theo USCP thì anh Sicknick đã “bị thương khi vật lộn với những người biểu tình.”

“Anh ấy trở lại văn phòng bộ phận này và ngã gục xuống,” thông báo của bộ phận viết. “Anh ấy đã được đưa đến một bệnh viện địa phương, và tại đó, anh ấy đã chết vì bị nhiều thương tích.”

Cha của anh Sicknick cho biết Phó Tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gọi điện cho gia đình ông vào hôm 08/01 để chia buồn. Trong cuộc gọi, bà Pelosi đã mời gia đình ông đến Điện Capitol để chọn một vị trí cho tấm bảng vinh danh anh Sicknick. Ông cho biết, các dịch vụ tang lễ cũng sẽ được tổ chức tại Điện Capitol.

Thượng nghị sỹ Roy Blunt (Cộng Hòa-Missouri), một thành viên trong ban lãnh đạo Đảng Cộng Hòa của Thượng viện, nói rằng ông sẽ “quan tâm đến việc tìm hiểu xem liệu có mối liên hệ nào với sỹ quan Liebengood hay không.”

Cựu binh Không quân Ashli ​​Babbitt đã bị một nhân viên thực thi pháp luật bắn chết trong lúc hỗn loạn bên trong Điện Capitol vào hôm 06/01.

Theo ông Mark Lomax, cựu giám đốc Hiệp hội Sỹ quan Chiến thuật Quốc gia (NTOA), các video từ hiện trường cho thấy sự thiếu liên lạc giữa các sĩ quan cảnh sát.

“Có những cảnh sát đứng về phía người biểu tình, tham gia và trà trộn với những cá nhân này,” ông Lomax nói. “Trông không có vẻ như là một tình huống đe dọa đối với các sỹ quan cảnh sát.”

Bản tin có sự đóng góp của phóng viên Jack Phillips của The Epoch Times, The Associated Press, và Reuters.

Ivan Pentchoukov

Cẩm An biên dịch – etviet