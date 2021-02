Sự cần thiết thể hiện về ý nghĩa và tiếng nói của một cover tờ báo…

Lời mở đầu của Phạm Kim

Trong những kỷ niệm trong đời sống và làm báo..

Tôi chọn cho mình một cách diễn tả nhanh nhất, gọn và bao gồm được nhiều điều muốn nói chuyển đạt, và dễ ghi nhớ.

Gom lại những gì cần gom góp lại, có khi là một bài dài, một đoản văn, một ghi chú dẫn giải.

Một bài có ký tên của mình hay không, một bài đã đăng, chưa đăng hoặc chỉ có trên trang nhà online v.v…

Hai người thúc đẩy việc này như tiếp nhắc nhở tiềm thức, thứ nhất: Hoài Hương (nhằm chỉ kể lại cho Seattle mà thôi, nơi bảo tàng Wing Luke và phòng sinh hoạt Little Saigon, muốn nhấn mạnh đến nơi mình sống cùng nhau khai phá các khu phố. Thứ hai: Bố của tôi, người theo vận nước từ khi vào Nam, đã gắn bó với các tạp chí, ấn phẩm từ khi bắt tay vào công việc làm cho phòng thông tin văn hóa Hoa Kỳ (USAID) giao tiếp với các tòa soạn, biết ông Phạm Việt Tuyền (Tự Do) ông Chính Luận, từ năm 1986. Ông là độc giả kỹ lưỡng tờ báo nhà mình.

Xin miễn thứ cho cách diễn đạt và trình bay, những dấu mốc thời gian, những cảm xúc pha trộn lẫn, với ưu điểm là tránh không trách cứ, không chua chat, không đi sâu vào giữa những căng thẳng chia hai phía các câu kết thúc, xin dành cho việc từ động não, đưa ra kết luận hoặc tìm một câu giải đáp, một hướng đi, một nhân sinh quan, một cách sống – mà tác giả chỉ xin mạo muội là một trong những người đồng hành: không cản lối cũng không muốn dành cho mình đi nhanh hơn phía trước.

Và sau hết xin cám ơn nếu được sự thư thái, thoải mái lướt từng trang sách.

Trân trọng,

Chủ bút, Phạm Kim

Những di chuyển văn phòng của NVTB từ 1985 đến thời Covid

Năm 1985, thích làm báo và cần một cơ sở để hỗ trợ cho tờ báo như thiết kế, kỹ thuật để đánh máy, dán bài “misen page” – nên Người Việt Tây Bắc quyết định mướn một văn phòng nhỏ, đặt giữa một văn phòng Nha Khoa danh tiếng của nha sĩ gốc Nhật, và mặt tiền là Columbia Pharmacy của Dược Sĩ Hạnh và chồng là Giáo Sư Trương Kế Nhơn.

Trước khi Columbia Pharmacy mở cửa tại 4741 So. Rainier Ave, xuyên qua người thầy cũ của anh Nhơn tại Taberd, chúng tôi đã tán thành việc Columbia Pharmacy, chọn địa điểm này, nên chẳng có lý do gì mà tòa soạn tờ báo không dọn về kế bên. Trong thời gian này, NVTB giúp thực hiện Nguyệt San “Mái Ấm Gia Đình địa ốc và Sinh Hoạt Thương Mại” cho Broker Nguyễn Lương Thuật, có nghĩa là kiếm người viết bài, rồi đánh máy, trình bày, in khổ tạp chí giấy khổ 11×17 in đóng staple. In được 4-5 số thì ông Broker Thuật khám phá răng tự ra báo quảng cáo cho mình (giống như ông Đặng Phú Thiệt cũng nghĩ thế) không lợi bằng sát cánh ủng hộ một tờ báo thay mình làm công việc đó.

Sau một hai năm trên đường Rainier Ave, ông Thuật góp ý rằng văn phòng nhỏ quá, nên dọn tới một chỗ rộng lớn hơn. Văn phòng ông trên đường M.L. King, sau khi báo dọn về đường M.L. King thì Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng cũng dọn về mở phòng mạch gần Win Realty. Tòa soạn NVTB có những bước chuẩn bị cả năm trước, để biến khung cảnh một nhà in có máy Hamada mới tinh, các máy Vary typer máy chụp phim v.v… mà người co-sign mua máy in trên $20,000 chính là ông chủ Phở Bắc Phạm Niên.

Lúc ấy cũng là thời điểm của tờ Bán Nguyệt San Đất Mới – một tờ có ngân sách trợ giúp ra bản thông tin cho người tị nạn Việt tái định cư tại Seattle, do cựu Thống Đốc Dan Evans, cũng chính là người mở vòng tay đưa đông đảo người tị nạn đang ở Guam vào Hoa Kỳ (vừa bị thống đốc California khước từ) .

Tờ báo có ngân sách điều hành lương bổng tiêu chuẩn, và hội đồng quản trị v.v.. (điển hình như trong suốt những năm làm báo, tòa soạn thuê một máy chữ IBM (không có dấu Việt) ròng rã trả tiền thuê hơn $300/tháng (thay vì mua một vài chiếc máy giá cũng đắt hơn 1 tháng thuê máy.

Tờ báo trở thành xuất bản thất thường và đúng lúc NVTB ra số đầu tiên vào đầu tháng 12-1986.

Tòa soạn ở khu Phước Lộc Thọ

Khi dự án làm đường xe tốc hành chạy băng qua giữa lộ M.L.King thì giấc mộng đầu tư của nhiều đồng hương Việt Nam tan vỡ, giấc mơ biến một dãy phố như phố Việt Nam Cali tan vỡ. Những ngày kế tiếp là tranh đấu dự án Sound Transit, và những năm sau thì lo di chuyển, đòi bồi thường.

Khoảng năm 2000, NVTB tạm chung văn phòng với Trần Accounting tại 7101 M.L.K Ste 205 (qua tấm lòng ưu ái ủng hộ của Annette Tran mãi cho đến khi khu King Plaza xây cất xong King Plaza North tại 6951 M.L.K Way (đối diện tòa nhà cũ; Đó là văn phòng mới mà NVTB dọn đến tạm xem như một cơ sở khang trang 1,100 sqft.

Tại nơi văn phòng mới này cũng là nơi tiếp xúc các báo chí dòng chính, báo chí các sắc dân rất bận rộn, tờ báo nhiều tháng lên tới con số 120 trang, với nhiều công ty lớn của Mỹ: AT&T, Sears, McDonald, MCI, BOA v.v… rất đều đặn hàng tuần.

Số lượng anh em đồng tù, cùng trại cải tạo cũng có trên 25 năm, thường 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày trong tuần. Đó là chưa kể nhiều anh em cựu quân nhân H.O khác đến làm tạm hoặc thử việc, và cũng là nơi đón nhận các anh chị cựu sinh viên/kỹ sư đã tốt nghiệp UW làm việc tại tòa soạn trong khi chờ IBM, Boeing, Microsoft tuyển nhận.

Mới vài năm gần đây, tờ P.I đóng cửa, chuyển sang online, và trước đó khá lâu đã từng ra chung một ấn bản Chúa Nhật chung hai tờ báo đã báo hiệu. Sự gắng gượng đã phải đặt lên bàn cân, cho dù Seattle Times cũng lỗ lã và dựa trên các vốn liếng đầu tư thành đạt, cũng cần đến để bù đắp năm này sang năm nọ duy trì tờ báo.

Trận đại dịch khởi sự từ tháng 11-2019, báo động từ tháng 12-2019, đe dọa các tiểu thương từ tháng 3-2020. Các tiểu thương trong nhiều khu phố phải đóng bọc ván ép để khỏi tốn tiền thay cửa kiếng, dọn dẹp khi bị đậ phá. Tiền thu nhập giảm trong khi thuê mướn vẫn tốn kém phải trả. Khách hàng và bạn hữu cũng lần ít tới, các trang rao vặt bị ảnh hưởng nhất.

Tòa soạn NVTB cũng lâm vào hoàn cảnh như các công ty khác. Cách ly và phân công làm việc từ nhà, thỉnh thoảng cũng có những cuộc hẹn soạn quảng cáo và phân phối báo trong tuần.

Thật là chẳng đặng đừng từ 1985, Rainier Ave, và tổ ấm làm việc như báo gia đình cuối tại 6951 MLKing . Đến một lúc chỉ có vài người khóa cửa đến một văn phòng khác và mỗi nhân viên mở đường dây liên lạc, trầm buồn với bao nghịch cảnh đi chung với bao nỗ lực mới, mở ra cánh cửa mới ….

Duy trì và tiếp tục ở số báo Tết Tân Sửu đã đánh dấu bước sang năm thứ 36 từ 42 ngày trước.

Trang cover Báo NVTB

Cẩn thận để tránh những lỗi phạm, gây ấn tượng xấu, thành kiến lưu lại những năm sau đó.

Chú thích hình hoặc vài dòng tin hình, có thể là nơi bày tỏ quan điểm, nhận định của tờ báo, để giới thiệu độc giả vào đọc nội dung ở các trang trong.

Nếu vì tin thay đổi cho kịp giờ nhà in, có vấp phạm gây ngộ nhận về ý thức, hoặc một đoạn văn tối nghĩa tạo ngộ nhận, không gì hơn là sau đó tham khảo ý kiến để làm sáng tỏ hơn, tránh để phải “cáo lỗi”.