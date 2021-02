Donna- Donna với Joan Baez khúc hát nhân quyền- còn uất nghẹn… tranh đấu

Donna- Donna, là một bài dân ca, biến thể- thành ca khúc để hát tập thể, qua tiếng đàn và giọng nấc nghẹn với Joan Baez của các buổi hát tranh đấu,,, tiếc thương những người bị bắt chuyển giao đến các trại tập trung- rất khó lòng vượt thoát cảnh bị bắt vào trại tập trung. Chỉ còn tiếc nuối, những đôi cánh chim bay bổng thoải mái trong trời xanh.

Donna- Donna, qua tiếng hát của ca sĩ Joan Baez mang âm hưởng của một điệu dân ca, mô tả hoàn cảnh sau này bị bắt lên xe Molotova vào chốn tù đầy. Như những người Do Thái, được dồn lên những toa xe lửa hoàng hôn, như kiếp người còm cõi bị đẩy vào trong trại tập trung. lê kiếp người thoi thóp, sống, nhưng khó lòng thoát được cảnh tù đầy. Joan Baez, đã mang lại sắc nét u buồn, với tiếng đàn guitar, và giọng hát, nghẹn ngào, trầm bổng của từng lời than vãn nghẹn ngào, than thở rất thu hút, gieo vào tận đáy trái tim, những người tranh đấu cho nhân quyền, những người từng chung hoàn cảnh có một thời sống trong các trại cải tạo.. thường hay nhớ lại. Chỉ còn là tiếc nuối, những đôi cánh chim thoải mái trong trời xanh, gợi lên khái niệm tự do như cần hơi thở trong cuộc sống, của những tù nhân đã bị tước đoạt. Những toa xe lửa chở cựu sĩ quan Miền Nam ra Bắc, đến Hoàng Liên Sơn, Thanh Cẩm, K-4, Thanh Hóa, Trại Cổng Trời, ngày trở về coi như là một khát vọng… mong manh, rất mơ hồ mà thôi. . Đây cũng là một trong những ca khúc mà những người tù cải tạo hiểu được nội dung câu hát, trên chuyến xe bít bùng chở đến các trại giam… liên tục di chuyển trại, thường những ai thuộc và nhớ lời, vẫn hay thì thầm hát cho nhau nghe, rất là thấm thía…

Joan Baez, diễn tả Donna-Donna, với lời ca nghẹn ngào, những câu đồng dao hát tập thể… chua xót và tiếng đàn guitar như những buổi chiều vàng vọt.. tưởng niệm..

Donna- Donna, qua tiếng hát của ca sĩ còn được soạn bằng tiếng Pháp, với giọng ca Claude Francois, có nhan đề ca khúc là “Un Petit Enfant” qua tiếng hát của ca sĩ hát bằng tiếng Pháp..

Trong khi ca khúc này được Tuấn Dzũng đặt lời Việt là “Tiếc Thương”, cũng được ban Mây Trắng, với Tuấn Dzũng, Trung Hành và cũng có thêm tay guitar “năm ngón tay vàng” Trung Nghĩa, hợp tác một thời gian không lâu. được hát bởi ca sĩ Kiều Nga, và một số nam nữ ca sĩ khác báo gồm cả Tuấn Dzũng và Trung Hành, sau này có ca sĩ Kiều Nga và Trung Tâm Asia cũng từng thu video ca khúc này.

Mời nghe youtube Ca khúc Donna- Donna với tiếng hát Joan Baez..

Xin click vào youtube để nghe Joan Baez hát ca khúc Donna- Donna….