Sống ở xứ Tuyết HK, đối phó va chạm thực tế khó khăn; khi có bão tuyết xảy ra nơi đất rộng, dân đông này.

Một hình ảnh về ngày Tết Trắng Tuyết, qua ống kính, góc nhìn đi săn ảnh dưới mọi góc cạnh biểu lộ cảm xúc từ trái tim của Nick Út (trong ngày Tết Tân Sửu 2021) khác với tuyết từ thiệp Giáng Sinh Xanh đỏ lung linh bên hoa và các thánh đường mừng lễ, kéo dài 1-2 tháng.

– Tuyết Trắng trong các thiếp chúc Giáng Sinh mầu sắc ấu thời và lạnh giá trong phim Dr. Jivago… đã diễn ra tại vài thành phố, mà đi kèm theo trận bão tuyết đã xảy ra tại các trại lao động Tây Bá Lợi Á, tại Mạc Tư Khoa dẫn đến các trại giam cầm tuyết giá khác. v.v…

Tuyết Trắng, White Christmas tựa đề một ca khúc, báo hiệu trên làn sóng phát thanh HK, tín hiệu đau đớn, “các cuộc đón người lên trực thăng rời bỏ VN của Quân Đội HK vào hạ tuần tháng 4-1975.

Cuộc triệt thoái, như lẽ thường trong mọi nghịch cảnh đời thường đã diễn ra một cách âm thầm kín đáo, với nhiều toan tính ngay từ hòa đàm Ba Lê viên mãn cho tới lúc còn đang đưa ra ý toan tính lừa lọc, từ Lê Đức Thọ, thêm bớt, mặc cả giữa Kissinger đã tới Hà Nội, ăn mừng và hứa trao trả lính Mỹ rời VN an toàn, tù binh Miền Nam được nhẹ tay… kể cả đã Việt hóa chiến tranh, lại còn hứa kèm theo vài tỷ đô la Mỹ cho việc tái thiết vài thành phố ở VN.

Mà rồi chiến tranh chấm dứt, còn biết bao nhiêu sĩ quan trong Nam, như Trung Tá Cung Trầm Tưởng, nhà văn Phạm Quốc Bảo, Tuyết Sơn-Nguyễn Văn Thu ở K-4 ngoài Bắc vẫn lặng thầm học chữ Hán trong thời tiết như cắt da để giết thì giờ và tin có ngày , để có những Cùm Đỏ, Hoa Trắng, thơ làm từ Hoàng Liên Sơn lạnh như cắt da xẻ thịt..mong khi ra tù sẽ kiếm ghe đưa cả nhà đến xứ tuyết. Cung Trầm Tưởng tác giả của những dòng thư thời 1956 ” lên xe tiễn em đi chưa bao giờ buồn thế… Tuyết rơi phủ con tầu, anh nói bằng tiếng hôn…” mà năm 1977, ở Hoàng Liên Sơn lạnh như tuyết đóng, cái rét cóng làm tê liệt sự đe dọa cấm cản, nhà thơ vẫn hiên ngang làm thơ tù chua cay: “Nguyện Cầu Mùa Thu” xong biết bao nhiêu sĩ quan Miền Nam bị đày ra tới Bắc, Hoàng Liên Sơn, Trại Bốn Thanh Hóa… những người lính gầy guộc từ miền Nam vẫn thấy tuyết trắng lắc rắc phủ những ngọn đồi, rồi từ dộ ấy, chưa hết, những buổi đào ao ngày lạnh, nước như đóng băng làm chết mọi cảm giác con người… bị tù. Đến Mỹ là chỉ nhìn lại tuyết, tưởng tượng từ những hình ảnh tuyết nơi đây mềm mại hơn tuyết và băng đá ở Việt Nam như thế nào? Và dù sao, thân phận tù đầy cải tạo cũng được ân thưởng bằng năm tháng tái định cư và tái hòa nhập cuộc sống mới… Mỗi bậc cha mẹ đến nơi này, phần lớn đã chịu mọi cảnh ngộ, như ủ đắp dưới lớp đất sâu, chờ qua Xuân cho thế hệ con cái đâm chồi nẩy mầm vun lên cao, sánh vai với trẻ các sắc dân hòa nhập… tranh đua cũng là ngang ngửa thế hệ con em HO, cũng như con em Mỹ và dân đa sắc dân.

Đi tìm Hoa Tuyết Trắng của các người lính Hải Quân chọn nghiệp hải hồ.

Trải qua bao mùa Tuyết khắp Hoa Kỳ cũng đã có một số trở thành những người yêu những sự nghiệp hải hành cho quê hương nàymm như Hạm Trưởng Hùng, một cựu Sĩ quan Hải Quân trở thành thị trưởng một thàn phố của Tẽas, và gần đây nhất là tân Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn, cũng được vinh thăng trong năm 2020 vừa qua., Còn nhiều cấp bậc HQTrung Tá, như ông Lê Hưng, hoặc nhiều vị mang cấp tá tuyên úy Công Giáo,v.v.. nhiều con em đã tham gia nghiệp nhà binh, lên tới chức Hạm Trưởng như ông Trần Trung Tín, là hạm trưởng Khu Trục Hạm John Mc Cain ngày 19-2 đã được vinh thăng Hạm Trưởng chiếc Khu Trục Hạm John Mc Cann đã có trong đội ngũ KQ -Hoa Kỳ gần 30 năm. Từ ngày 5 tháng 2021, Khu Trục Hạm này đã đi sát vào quần đảo VN như một thách thức mới mà Trung Quốc từng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa từ năm 1974 và năm 1980. Khu Trục Hạm này cũng thuộc về Hạm Đội 7.. Với các nhạc sĩ HQVN, vẫn thơ mộng gọi sóng biển đại dượng với tên thơ mộng là sẽ hái nụ hoa “tuyết trắng” như những ví von của của các nhạc sĩ thủy thủ VNCH như: cựu Trung Tá nhạc sĩ Trường Sa, các nhạc sĩ gắn liền với “tuyết trắng” khi hải hành như-Nguyễn Vũ, Anh Thy v.v,, , đặc biệt là ngày nay, những sĩ quan và đoàn viên Hải Quân HK gốc Việt, vẫn liên tục được phân công hiện diện tại vùng biển tranh chấp, tại vùng biển đảo của cha ông để lại, đã và đang bị âm mưu thôn tính, tranh chấp vẫn cầu cứu đénảii Quân và Quốc Phòng Hoa Kỳ cho trật tự và ổn định các căng thẳng mang tầm vóc quốc tế”…

Tuyết Trắng Tết trong hai ngày 12 và 13 tháng Hai 2021, dù chưa được kể là bão tuyết nặng nề nhất.. so với trước đây, đã diễn ra tại vài thành phố HK, đi kèm theo trận bão tuyết đã xảy ra kéo dài khoảng 21 giờ có bão và tuyết rơi phủ trắng xóa.

Ảnh thời sự về trận bão tuyết tại vùng nắng cháy Texas trùng hợp vào ngày người Việt ăn Tết (ảnh từ trang bìa báo Người Việt Dallas- số Tân Niên). Người nối đuôi nhau đi mua gas về sưởi vì mất điện đang kéo dài, vẫn còn bị cúp điện, các xa lộ tê liệt vắng bóng xe di chuyển .

Tiểu bang Texas và cả Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (CH) cũng bị “ném đá” chịu phê phán nặng nề, khi đưa con cái và gia đình đi tránh những bế tắc mất d8iệnn và thiếu nước từ vòi nước, nay đã được sửa chữa khá hơn..

Tết phủ trắng tuyết trong hai ngày 12 và 13 tháng Hai 2021đã diễn ra tại vài thành phố, mà đi kèm theo trận bão tuyết đã xảy ra nặng nề tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ và Texas (Dallas- Forth Worth, Houston, Sugar Land…).

254 thành phố đã được chọn ra 77 thành phố trong số 77 quận lỵ đã có đện trở lại, và đang điều chỉnh hệ thống nước tắc nghẽn.

Trước đó trong vùng Dallas Forth Worth đã xảy ra vụ xe dồn cực trên xa lộ có ít ra là là 133 xe đụng dồn cực gây cho 6 người chết tại chỗ và thêm 3 người khi mang tới bệnh viện, nâng tỉ số lên thành 9 người tử vong. Nếu so sánh sánh với các trận bão tuyết trước thì nhà cửa đường xá ít bị tan hoang hơn, tuy nhiên đối với người gốc gốc Việt yếu tố tâm lý quan trọng hơn, vì các chợ thực phẩm và bán các thức ăn ngày Tết bị tê liệt (không có các món cổ truyền tiêu biểu Tết bán hết từ sớm, không có thêm hàng mới, đã làm đồng hương thất vọng … các nơi sản xuất bánh Tét bánh Chưng đã dựa theo dự báo thời tiết ngưng sản xuất. Kể cả báo Xuân cũng thế, năm nayngoại trừ Nhật Báo Người Việt các tờ báo khác đều không phát hành báo Xuân năm nay. Đó cũng là Tết không có bánh Chưng Bánh Tét, Giò Chả, và các bánh Mứt để trang hoàng, ai ở nhà nấy, Đã có dự tính thong dong rảnh rỗi ăn Tết tà tà… suốt tháng ở nhà vì cách ly… đại dịch, tha hồ có giờ cho bạn ở Auburn đến nông trại trả tiền nhờ chia phần thịt heo, bò chia nhau ăn Tết. Trận tuyết xảy ra đầu năm âm lịch- lớn quá, khiến mọi dự tính đến nông trại làm thịt đều ngừng lại, phải gác sang một dịp khác, chờ đến ra Giêng hay đã hết Tết, hết tuyết sẽ tìm cách chung nhau góp tiền làm lại phân chia ra từng phần… Thịt mỡ Dưa Hành, Bánh Chưng Xanh, Tré Đà Nẵng.. Bánh Tét.. Bánh Chưng. Năm nay giáo xứ Công Giáo chỉ có khả năng gói được khoảng 3,000 chiếc bánh, thì chẳng thấm vào đâu so với thị trường khắp nơi từng có người tình nguyện nấu đem bán gây quỹ từ vài chục ngàn lên tới con số mong chờ, có năm tới cả 100,000 chiếc của các năm trước mới đủ nhu cầu cho đồng hương mua ăn Tết, làm quà đem biếu quanh. Với số lượng 3,000 chiếc bánh đã được nhóm tình nguyện trẻ dành thì giờ đến nhà thờ tiếp nối công việc gói bánh gây quỹ xây nhà thờ mới, quý cụ cao niên, trung niên đều phải vắng biệt… Như vậy, tính từ tiền lời bán bánh Chưng, Bánh Tét, đã được giáo dân và doanh gia tặng công và thời gian, cùng các vật liệu miễn phí. Năm nay tiền dành cho việc xây nhà thờ mới cũng khó lòng thu được trên $21,000. (Tính trung bình tiền thu cao nhất phỏng định là $7 đôla cho một chiếc bánh ngày Tết vào quỹ xây nhà Chúa, theo như một vị trong Hội Đồng giáo xứ than thở… Còn các Chùa cũng chung một hoàn cảnh, Gói Bánh Chưng Bánh Tét và các món Chay khác năm nay không có đủ để đáp ứng sự chờ đợi của Phật tử và đồng hương. Cũng vì hậu quả của bão tuyết nên số tiền thu chắc chắn cũng sẽ rất ít ỏi và khiêm tốn… Tiền thu được sẽ được cho vào quỹ minh bạch dành dụm cho một ý nghĩa chân thành cho có nơi thờ phụng, mà mọi người đều được biết… công khai.

Trong khó khăn một ngày bào tuyết để thấy quý hiếm Bánh Chưng, Bánh Tét của truyền thống Tết Việt Nam.

Tết Trắng Tuyết (White Lunar New Year) trong hai ngày 12 và 13 tháng Hai 2021. Ngoài những thiếu sót hàng Tết vẫn dễ kiếm, trở thành khan hiếm, khiến, thông thường vẫn dư dả của nhiều người gốc Việt; nhiều người cùng chạy quanh, gọi điện thoại đến những các cá nhân mà cả gia đình từng gói bánh Tết theo những đặt hàng tín nhiệm…, cho tới các nhà thờ chùa, thánh thất, các chợ , các nhà hàng năm nay cũng không tìm ra được chiếc bánh hay một món ăn nào vó hương vị Tết, như bánh Dầy, Bánh Gai, Giò Thủ,v,v… Sự khan hiếm đã diễn ra tại vài thành phố, nơi đường xá càng bị “bế tắc” đi kèm theo tin cảnh báo.. từ báo chí loan tải từ vài tuần trước của thành phố, báo Mỹ cũng như báo Việt ngữ.”trận bão tuyết sẽ hoặc đã xảy ra“… Đương kim thị trưởng Seattle, Jenny Durkan, đã ban hành lệnh gỡ bỏ mọi mái lều và bàn ghế bày biện ngoài pảkkiinngg, trước khu vực nhà hàng, các bảng chỉ dẫn đậu xe, các bếp lò và ghế ngồi tại các nhà hàng đã tốn kém dựng lên để thu hút hấp dẫn thực khách, bán thêm được phần ăn nào giúp giải quyết thua lỗ thời đại dịch của Ba-Bar Food Street, của Súp Shop Phở Bắc, của MonSoon, đều cũng được lệnh thu dọn toàn diện, tránh tình trạng gió cuốn thổi bay xa những vật dụng dễ gây ra những tai nạn nguy hiểm-bất ngờ cho người qua lại ngoài phố rất dễ bị tử vong, biết đâu chừng các chủ nhân phải bồi thường nhiều khó tiên đoán. Trong khi đó Texas bị chê trách là các nhà máy phát điện, các hệ thống cung cấp nước đều trở ngại: Không có điện, không có nước vì các ống dẫn nước bị đóng đá, gây tắc nghẽn. Hãy hình dùng ra các nhà máy phát điện không hoạt động, khi báo chí địa phương quy trách nhiệm là không chuuẩn bị trước lo cho dân. Ông Thượng Nghị sĩ Ted Cruz, trong ngày cúp điện, bão tuyết, người ta chứng kiến ông và các thành viên trong gia đình đang chờ lên máy bay du lịch nghỉ ngơi vùng Nghỉ hè Cancun Mễ Tây Cơ. Một số viên chức khác cũng bị chê trách là vô trách nhiệm, để những ngày cúp điện làm rối loạn thành phố chỉ vì hai ngày bão tuyết…

Hơn thế nữa cái chết vì dùng máy phát điện trong nhà gây ra tử vong cho một bà ngoại và ba cháu bé treong gia đình gốc Việt, ngoại trừ người mẹ trẻ có ba con may mắn còn sống sót…

Xử dụng máy phát điện để thoát khỏi những giờ phút lạnh đến muốn chết người. Thế mà rồi Tết năm Tân Sửu năm nay, thành phố mới và khá giả nơi có nhiều gia đình gốc Việt thành công trong công ăn việc làm, lại lặp lại cái chết vì máy phát điện cũng vừa xảy ra cho gia đình người Mỹ tại Pennsylva nia trong mùa tuyết năm nay… và làm nhớ lại vài lần thảm họa tượng tự đã xảy ra tương tự tại Seattle từng cướng đi sinh mạng 4 người thanh niên tuổi lao động gốc Việt, cũng do máy phát điện để trong garage khiến mọi người cùng bị chết ngộp… dù báo chí Việt-Mỹ vẫn thường đưa tin nhắc nhở, căn dặn và cảnh báo đồng hương liên tục. Những nỗi đau lòng này vẫn chưa có đủ biện pháp hướng dẫn ngăn chặn được, và vẫn nối tiếp còn xẩy ra thật đáng buồn!… Có phải chăng, họ cũng biết đó, nhưng vẫn cố “sai luật”, sưởi tạm đến lúc có đủ chút ấm rồi tắt… nhưng như một cơn say, khiến họ ngất đi, hoặc ngọn lửa từ hỏa hoạn đã không bùng lên, xảy ra trước khi có người lớn trong gia đình đủ sức minh mẫn kịp thời, dùng mọi cách sẽ đi tắt máy phát điện v.v.. , hay vẫn chủ quan đủ thời giờ dập tắt ngọn lửa mới bén.. để cảnh đau thương không xảy ra… Và tin dữ loan truyền khắp nơi xa gần về tới quê nhà, cũng như loan truyền khắp thế giới Năm Châu…, chứ không chỉ là bản tin nhỏ ngày Tết- xoàng xĩnh đơn giản. Nghĩ ra thấy thật là tủi hổ và bi thương.

Tôi gọi điện thoại đến vài chợ, vài tiệm Déli quen, Chỉ còn Hoàng Lan là còn giò chả sống, và Bún Bò Huế Truyền Thống và Mì Quảng đúng nghĩa đã có bán từ 8 giờ sáng ngày Mùng Một Tết cho đến 2 giờ chiều, để nhân viên có thời giờ đi chùa hay nhà thờ… Chè Ba Mầu cũng không còn ở quầy. Dù được ưu đã thế, chúng tôi cũng không đến Hoàng Lan được, vì mục đích chính vẫn là tìm mua Bánh Chưng Bánh Tét…

Theo như sư bà Thích Giác Hương cho biết. Và năm nay, món quà ý nghĩa và quý nhất để biếu cha mẹ chính là Bánh Chưng hay Bánh Tét từ nhà gói. Với riêng gia đình chúng tôi, ngày sinh nhật của một người con trong gia đình trùng vào ngày lễ Valentine, cho nên khu đường nhỏ trước nhà khi được thành phố cào tuyết sơ sài, thì ngày Mùng Ba Tết, lại thấy chiếc xe van gắn bánh xích sắt của tiệm làm bánh ngọt Sương Hồng ngừng trước nhà, anh bạn trẻ làm việc theo lịch trình giao bánh Sinh Nhật, bánh Valentine đã lặn lội thêm một quảng đường còn phủ tuyết, như công việc anh từng giao bánh trước đây, và Tết năm nay, anh còn mang niềm vui với màu sắc lôi cuốn, xóa bớt đi cái lạnh rét của Trận Bão Tuyết, mà cũng có người đặt tên là “White Lunar New Year“. Những món quà lặn lội trong trời tuyết còn bay,(dĩ nhiên là không có bánh Chưng, Bánh Tét) và sáng kiến mua giúp hộ, kèm trong giỏ delivery vài hộp Cá Mòi Matiz Espana, Wild Sardines và Mackerel Mediterranean Style, có thể đã nấu sẵn không cần nấu nướng gì cả, mà có thể ăn liền với sôi hoặc bánh mì. Chúng tôi, cả nhà mỗi người thưởng thức một tí, mà cảm thấy hương vị của một ngày “Tết Trắng” năm nay, mọi người trong gia đình, tất cả sẽ cùng nhau nhớ những ngày Tết ngập tuyết lên đến hơn 8 inches cùng nhau sẽ nhớ mãi dài lâu…

Cảnh thương tâm lại cũng đã xảy ra tại thành phố Sugar Land cho một gia đình gốc Việt, cũng từng xẩy ra trên đường Ambaum- SW Seattle, vì để máy phát điện trong nhà…

cũng từng gây tai nạn trên đường Ambaum- SW Seattle, thuộc So King County thời đó đã gây cho 4 người tử vong do gió bão khiến thành phố chịu cảnh cúp điện cả tuần. Tình huống này tuần qua, cũng lại đến với gia đình có 4 người gốc Việt tử vong khi thành phố không có khả năng phục hồi điện nước từ trận bão tuyết đã xày ra vài ngày trước, đúng vào những ngày các gia đình gốc Việt cảm thấy thật đầm ấm bên nhau. Nhìn những hình ảnh hàng người xếp hàng dài ở các cây xăng, chờ đến lượt mua hơi gas hoặc nước uống và thực phẩm: Thật là cảnh tượng đáng lo ngại và thực sự bế tắc, chờ được giúp mang lại bình thường

TUyết ở một xứ sở rộng bao la, ngút ngàn… không chỉ như thoáng bông tuyết trắng có rơi rác thoáng nhẹ, làm sao ví được với biết bao đường xa lộ, các đường phi đạo của các phi trường, tuyết đều nén cứng cao tới 18 inches, trong khi tuyết rơi đo được trung bình trên 8 inches

Nhân viên điện lực và thủy lực, chắc hẳn là phải tăng thời gian phục vụ đêm ngày, cùng với sự phân phối thức ăn, vẫn cần đến người tình nguyện, thành viên nhà thờ, Chùa nhanh chóng cùng Vệ Binh Quốc Gia, nhân viên tình nguyện và FEMA do ông Peter Gaynor đứng đầu vẫn còn tại chức trụ sở cũng đặt tại Texas, kêu gọi tình nguyện viên tham gia làm nhẹ vơi đi các gánh nặng, tiếp tay khẩn cấp giúp chính phủ địa phương.

Seattle nói chung ăn Tết hạn chế vì bão tuyết, nhưng đúng nghĩa là đã được ăn Tết an toàn… không xảy ra điều gì đáng tiếc./.

