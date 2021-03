“Chúa Giêsu- cũng từng khóc cho kiếp người”-theo thánh kinh-thánh Gioan tông đồ.

Theo Phúc âm Thánh Gioan Tông đồ, đã ghi lạ chi tiết Chúa Giêsu đã nhỏ lệ tơi tả, khi được báo tin thỉnh cầu Chúa đến cứu cho người chết sống lại. Vì on người được Chúa Trời tạo dựng, và cũng không thoát phút giây chia lìa khiến, Ngôi Hai-Giêsu đã bật khóc. Sự trùng hợp là bài giảng chuẩn bị cho tuần lễ Chúa Nhật- 14-3-2021, Tòa Tổng Giám Mục Phú Cường đã thuyết giảng bài ý nghĩa này. (ảnh từ phim-Amen -TV)

***

Chúa Giêsu, cũng từng nhỏ lệ, khóc cho kiếp người

Suốt những ngày đại dịch, và bao nhiêu khó khắn xuất phát từ cảm xúc, tôi không tham dự được các buổi lễ ở nhà thờ. Dù vậy cũng không quên hướng có hướng tầm mắt qua youtube, livestream, hay màn ảnh tham dự các buổi lễ từ Giáo Xứ nhà (Seattle), hoặc của Đức Ông Tuấn- Little SaiGon,, hoặc Nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn, hoặc Phú Cường – Bình Dương VN.

Có một sự trùng hợp, xảy ra vào tuần này, kỳ diệu. Các bài giảng trên online tuần này phổ biến sớm, từ Tổng Giáo Phận Phú Cường (Bình Dương) từ ngày 7 tháng 3-2021 rồi… , nhấn mạnh tới, “câu chuyện Chúa Giêsu khóc, khi nghe báo tin anh Lazaro muốn được ngài cho được sống lại…” Lazaro là em trai của một môn đồ, thường theo giúp 12 tông đồ của ngài, đã xin được làm phép lạ cho sống lại. Theo “phúc âm của Thánh Gioan Tông Đồ” Chương 11, từ câu thứ 38 đến câu thứ 44″ ghi lại cặn kẽ, sự kiện, ngài mới rời khỏi vùng vẫn bị dân vùng đó dọa ném đá, Bêtania, ở phía đông núi Ôliu, cách Giêrusalem 3 cây số, nhưng ngài vẫn không quản ngại sự cứng lòng của các người lãnh đạo Do Thái mà trở về căn nhà Bêtania (Benedicti) nơi cư trú của ba chị em: Maria, Madeleign và cậu út Lazaro khi họ cần. Lazaro mới chết, đã chôn vài ngày phải tìm Chúa về cứu cho “được sống lại”.

Trong hơn một tuần từ ngày thứ Năm 5 tháng 3 đến ngày thứ Năm 12-3-2021, Trong cộng động tôi cũng ngậm ngùi buồn rầu, đón nhận 4 cuộc ly biệt của các người thân thiết đã từ trần. Riêng phần tôi, làm sao mà không khỏi đau thương đau thương… rơi nước mắt!.

“Kiếp người Sinh-Lão Bịnh, Tử.. Ngày ấy, khi nghe tin báo về cái chết của Lazaro, khiến Chúa cũng đã rơi nước mắt. Đã là con người, thì ai có thể sắt đá hơn! Có thể khác hơn giữ lòng sắt đá được mà không khỏi ngậm ngùi đau đớn.

Chị của Lazaro, khóc than xin Chú cứu sống em trai, và được toại nguyện.. Ảnh tại nhà mồ Lazaro từ cáctrang Minh Họa Thánh Kinh.

Rất nhiều tín hữu Công Giáo vẫn suy niệm mỗi tuần một bài giảng phúc âm từ các linh mục, hoặc nghe trong bài giảng lễ…

Có một nhận định về đức tin Công Giáo: Là Đức Tin “có thể chuyển núi dời sông”.

Và một ý tưởng khác trong bài giảng của Tòa Giám Mục Phú Cường có đoạn: “Vì niềm tin của gia đình Lazaro đã được cứu rỗi, để chứng minh là đức Chúa Cha, đã sai khiến Chúsa Giê Su và Chúa Thánh Linh xuống cứu chuộc và hướng dẫn trần gian, và tin rằng Chính Chúa Giê su đã được sai xuống trần, cứu chuộc va 2chịu đóng đinh trên thánh giá, chịu tử nạn và cũng sống lại sau ba ngày, và sau 40 ngày ngài đã được về trời…“- “Không chỉ có Lazaro được cứu rỗi, mà cả ba chị em cùng được cùng cứu thoát ra khỏi cuộc sống tạm, để hưởng một cuộc sống lâu dài dài đời đời khi đã lìa cõi tạm….”

Tuần này bài giảng từ VN, đã diễn ra rất phù hợp dựa trên câu chuyện về cái chết cuả anh Lazaro, và phép lạ của Chúa đã làm đi kèm “với dòng lệ từ ngài”... , nghĩ về sự khổ đau con cái của ngàii không ai thoát khỏi được. Bốn tang lễ sẽ nối tiếp nhau Một tại Tacoma của một y sĩ tiền tuyến và phục vụ cộng đồng, theo nghi thức Phật giáo. Dù vậy BS Dũng cũng rất trọng kính với các tín ngưỡng, và cũng gần gũi với Thiên Chúa Giáo, “khi sát cánh với các chiến binh Sư đoàn bị thương nặng ở Sư Đoàn tác chiến, gần gũi các linh mục tuyên úy để ban phép Rửa Tội cuối đời cho quân nhân sắp lìa dương thế”…chung sống trong cộng đồng, cũng từng hành hương tại Núi Đức Mẹ Sầu Bi, và tham gia các buổi lễ với lòng thành tâm…, Ba tang lễ còn lại theo nghi thức Công Giáo chưa xác định ngày lễ an táng.. trong số này có một cựu sĩ quan tác chiến cũng từng hứng chịu cải tạo,, rước gánh nặng từ tù đầy trong cuộc sống trần gian. Một sĩ quan cựu Không Quân VNCH hăng say tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, và sau hết là một thanh niên trong một gia đình đạo đức từng đóng góp nhiều cho giáo xứ Seattle..

Chúa Giêsu đến tận mồ Lazarô, và ngài cũng không cầm đuộc những giòng nước mắt, nhỏ xuống cho thân phận khổ đau của loài người.

Thật là bài thuyết giảng trong tuần lễ vừa qua đã soạn thảo từ hơn tuần lễ trước, từ Linh Mục Giuse Đỗ Văn Thụy, cố xoa dịu, an ủi tâm linh giáo dân, làm vơi đi ít nhiều đau thương cần được rước điđau khổ và nước mắt… Trùng hợp vào không gian và thời gian cần được ủi an đến thật là kỳ diệu!. Tôi cùng nhiều người từ các nơi, đã và đang đọc kinh và cầu mong cả 4 linh hồn đã cùng được siêu thăng tịnh độ, được hưởng an lạc thực sự trong thiên thu-vĩnh hằng, ngay sau khi xa lìa cõi tạm bên người thân yêu ngắn ngủi để đi về Thiên Đàng, và cõi “thiên thu, an lạc” đời đời đời./.

P. Kim (Source Nguoi Viet NW)

“Chúa Giêsu, cũng từng nhỏ lệ, khóc cho kiếp người” có trên báo tuần NVTB, phát hành ngày thứ Sáu-19-3-2021, báo Dallas và online và Nguoi Viet NW FB post ngày 15-3-2021