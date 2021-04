Friends of Little Saigon giúp các doanh nghiệp nộp đơn xin tài trợ của Working Washington

Friends of Little Saigon giúp doanh nghiệp Seattle nails. Hình chụp trước Covid.

Friends of Little Saigon có thể giúp các chủ doanh nghiệp nộp đơn xin tài trợ như thế nào?

○ Friends of Little Saigon đã giúp các doanh nghiệp nộp đơn xin tài trợ của Working Washington trong quá khứ thông qua Bộ Thương Mại. Trước tiên, chúng tôi phổ biến một thông báo rộng rãi để cho các doanh nghiệp biết rằng khoản tài trợ hiện có và liệt kê các tiêu chí đủ điều kiện. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các doanh nghiệp đủ điều kiện trước khi chúng tôi thực hiện việc nộp đơn. Khi chúng tôi đã xác định rằng họ đủ điều kiện, chúng tôi có thể giúp họ tạo một tài khoản trên trang web xin tài trợ. Từ đó, chúng tôi có thể đọc qua mẫu đơn với chủ doanh nghiệp và giải thích bất cứ câu hỏi nào họ cần, hoặc giúp họ thu thập thông tin để hoàn thành đơn đăng ký. Điều này có thể bao gồm giúp họ tìm số Định Danh Doanh Nghiệp Thống Nhất (UBI), Mã Số Thuế Chủ Doanh Nghiệp (EIN) hoặc mã NAICS (Hệ Thống Phân Loại Ngành Bắc Mỹ) của họ. Chúng tôi cũng giúp chủ doanh nghiệp viết câu trả lời cho các câu hỏi về những dịch vụ hoặc sản phẩm họ kinh doanh và COVID-19 đã ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ như thế nào. Cuối cùng, chúng tôi giúp mọi người chứng nhận và ký vào đơn trước khi gửi.

○ Đơn xin hiện đang mở và phải đăng ký trực tuyến tại www.commercegrants.com – trước 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 9 tháng 4. Đây là một chương trình tài trợ cạnh tranh, vì vậy tất cả các đơn xin sẽ được đánh giá dựa trên các ưu tiên và tiêu chí do Cơ Quan Lập Pháp tiểu bang quy định. Các khoản tài trợ cho những người nộp đơn thành công sẽ được thanh toán vào tháng 6.

Quý vị có giúp đỡ mọi người miễn phí không?

○ Có, mọi người có thể nhận trợ giúp miễn phí từ chúng tôi và Bộ Thương Mại.

○ Nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng các tiêu chí sau, bạn nên xem xét áp dụng:

■ a. Các doanh nghiệp nhỏ có địa điểm kinh doanh thực tế, không phải là tại nhà riêng.

■ b. Các doanh nghiệp có doanh thu ít nhất $25,000 trong năm 2019.

■ c. Doanh nghiệp mất doanh thu năm 2020 so với thu nhập năm 2019.

■ d. Các doanh nghiệp có chi phí gia tăng cho các hoạt động an toàn COVID-19.

■ e. Các doanh nghiệp cần đóng cửa COVID-19 vì an toàn công cộng, chẳng hạn như nhà hàng và phòng tập thể dục.

● Làm thế nào chúng tôi có thể liên lạc với quý vị? Qua email hay chúng ta có thể online trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại không?

○ Các doanh nghiệp ở Little Saigon và Quận Quốc Tế của Seattle có thể liên lạc với Ricky Phạm qua ricky.pham@flsseattle.org hoặc (206) 307-1538 để được hỗ trợ, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thứ Hai đến Thứ Sáu. Các cuộc gặp trực tiếp cần phải lấy hẹn. Liên lạc Ricky để biết thêm chi tiết.

○ Các doanh nghiệp bên ngoài Little Saigon và Quận Quốc Tế có thể gọi (855) 602-2722 và gửi email commercegrants@submittable.com bằng tiếng Anh. Để được hỗ trợ bằng tiếng Việt, hãy gọi cho trung tâm điện thoại đa ngôn ngữ (206) 333-0720 từ 9 giờ sáng – 2 giờ chiều và từ 3 – 7 giờ tối. Thứ Hai-Thứ Sáu, và 1 – 6 giờ chiều Thứ Bảy & Chủ Nhật. Bộ Thương Mại Tiểu Bang Washington có các tài liệu ứng dụng bằng tiếng Việt và 15 ngôn ngữ khác tại trang web tài trợ: www.commercegrants.com

○ Thương mại cũng đã thành lập Mạng Lưới Phục Hồi Tiểu Thương của 31 tổ chức cộng đồng đáng tin cậy để cho thành viên cộng đồng biết về các cơ hội tài trợ và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để giúp họ nộp đơn. Các tổ chức Mạng Lưới Phục Hồi này cũng có thể giúp chủ doanh nghiệp tìm và nộp đơn xin tài trợ khác. Thư mục có sẵn tại

https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-assistance-from-trusted- sứ giả cộng đồng/

● Những câu hỏi mà các chủ doanh nghiệp Việt Nam khác đang hỏi bạn là gì?

○ Mọi người thường hỏi chúng tôi những tài liệu nào được yêu cầu:

■ Bản sao tờ khai thuế năm 2019 đã nộp (liên bang)

■ Tờ khai thuế năm 2020 (liên bang), nếu được nộp. Nếu không có tài liệu năm 2020, chủ doanh nghiệp phải chứng thực và ước tính số tiền tổng doanh thu hàng năm.

■ Mã số Định Danh Doanh Nghiệp Thống Nhất của tiểu bang WA (UBI). Kiểm tra trang web này để đảm bảo giấy phép kinh doanh của bạn đang ở trạng thái tốt:

https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed

■ Mã số Thuế Chủ Doanh Nghiệp (EIN), nếu có

■ Căn cước có ảnh hợp lệ do Chính Phủ cấp

■ Nếu được nhận khoản tài trợ, phải hoàn tất mẫu W-9

○ Các câu hỏi thường gặp khác

■ a. Tài liệu dịch có sẵn trực tuyến bằng tiếng Việt.

■ b. Trang web có liên kết đến cổng thông tin ứng dụng và thông tin thêm về chương trình tài trợ được www.commercegrants.com

■ c. Đơn đăng ký phải được gửi trực tuyến. Không có bản sao giấy.

■ d. Đơn này dễ dàng sử dụng trên các thiết bị di động và có sẵn trên nhiều trình duyệt. Bộ Thương Mại khuyên bạn nên sử dụng Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Apple Safari làm trình duyệt (Internet Explorer không được hỗ trợ), cho dù trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, hoặc máy vi tính của bạn để đăng ký khoản tài trợ này.

Khoản tài trợ này khác với các vòng trước như thế nào?

○ Đây là vòng tài trợ thứ 4 cho tiểu thương mà Bộ Thương Mại đã cung cấp để cứu trợ COVID kể từ tháng Tư năm ngoái. Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nhận được tới $25,000. Đây là tiền tài trợ mà không cần phải trả lại

○ Đối với những chủ doanh nghiệp vẫn đang vật lộn để trả tiền thuê văn phòng và trả lương, đây là một cơ hội tuyệt vời để nộp đơn xin tài trợ, giữ cho doanh nghiệp của quý vị trải qua thời điểm khó khăn này.

Nếu tôi đã nhận được một khoản trợ cấp, tôi vẫn có thể đủ điều kiện?

○ Có, nhưng tài trợ từ Working Washington Grants: Vòng 1, 2 và 3 sẽ / có thể giảm số tiền được cung cấp trong Working Washington Grants: Vòng 4.

Khoản tài trợ “Khả Năng Phục Hồi Kinh Doanh” và các khoản tài trợ địa phương khác sẽ không ảnh hưởng đến tổng số tiền nhận được trong vòng mới này.

Bạn đã giúp được bao nhiêu doanh nghiệp trong vòng cuối cùng?

○ Những người bạn của Little Saigon và các đối tác của chúng tôi đã hỗ trợ hơn 100 doanh nghiệp nộp đơn xin các vòng tài trợ trước đây của Working Washington.

○ Hơn 7,600 tiểu thương trên toàn tiểu bang đã nhận được các khoản tài trợ của Working Washington trong đợt 3.

○ Chúng tôi biết rằng đại dịch đã tàn phá người Mỹ gốc Á và người nhập cư cộng đồng, bao gồm cả các doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cũng biết từ các cuộc suy thoái khác rằng một số cộng đồng chậm phục hồi hơn so với toàn bộ dân số. Một khoản tài trợ của Working Washington có thể tạo ra sự khác biệt trong việc giữ cho một doanh nghiệp mở và bảo tồn công việc.

Tôi nghe nói khoản vay này chỉ dành cho những người có cửa hàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kinh doanh tại nhà?

○ Các doanh nghiệp được vận hành tại nhà, là cửa sổ bật lên hoặc thuê một phần của tòa nhà trong không gian chung không đủ điều kiện cho vòng tài trợ này.

○ Có thể có thêm tài trợ cho tiểu thương được cung cấp thông qua hành động của chính phủ liên bang hoặc tiểu bang. Nếu tài trợ bổ sung có sẵn thông qua Bộ Thương Mại, thông tin sẽ được cập nhật trên trang web của Bộ. Vui lòng ghé trang Covid-19 COVID-19 Business Resources for Washington State để biết thêm.