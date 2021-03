Không Còn Trẻ Nữa, nhạc Phạm Anh Dũng, Ngọc Quy hát, Hoàng Khai Nhan thực hiện video

Nhạc sĩ Phạm Anh Dũng (thứ hai từ phải), nhà thơ Bích Huyền ngồi giữa, góc trái là nhà văn Việt Hải cùng anh chị em văn nghệ sĩ, từng yêu mến và thưởng thức hàng loạt nhạc mới của anh. Hàng sau : Quyên Di, hàng trước bên phải là cựu Đại Tá, thi sĩ Bùi Cửu Viên

“…Dù em không còn trẻ nữa… anh vẫn thương em, yêu em say mê nồng nàn…”

Không Còn Trẻ Nữa (nhạc Phạm Anh Dũng, lời Phạm Anh Dũng & Mỹ Ngọc) Ngọc Quy hát, Quang Đạt hòa âm, Hoàng Khai Nhan thực hiện video (4K): Mời click vào youtube bên dưới để thưởng thức



Cảm nhận từ một bạn yêu thưởng ngoạn gửi nhạc sĩ Phạm Anh Dũng ,

Với Bản nhạc này của anh sáng tác , nó diễn tả mối tình thật đẹp , nồng nàn và thắm thiết.

Tôi nghĩ bản nhạc này nó rất thích hợp và để nghe cho những cặp đã là vợ chồng ít ra cũng phải trên 20 năm , và họ đang còn yêu thương nhau , một tình yêu đích thực và cao cả .

Đối với những người cao niên thì bài hát này có rất nhiều ý nghĩa đối với họ khi hai vợ chồng đang còn sống chung , nhất là với vợ chồng tôi sau 45 năm chung sống , mới cảm thấy cái giai điệu và lời ca của bài hát thật là bất hủ.

Âm điệu cùng lời ca làm người nghe thấy du dương , êm dịu , nhẹ nhàng và cảm thấy an tâm hơn khi thấy người vợ than thở vì e sợ mình không còn trẻ nữa , sợ rằng tình yêu sẽ không còn trong tâm tư của người chồng , với câu hát thầm thì bên tai người vợ ..

” Đôi ta không còn trẻ đã từ lâu ….

Dù em không còn trẻ nữa, em chớ lo âu

anh vẫn thương em, yêu em say mê nồng nàn….”

Không còn lời lẽ nào hay hơn, an tâm hơn và yên trí hơn cho người đàn bà khi nghe những câu hát trên.

Tôi đã thuộc nằm lòng bài hát của anh trong tuần lễ đầu khi nhận được bài hát do anh chuyển , suốt ngày ngâm nga bài hát của anh , bà vợ tôi cũng an tâm và rất thích nghe bài này qua tiếng hát của tôi .

Ha , dù giọng hát không diễn tả hết cái hay cái ý nghĩa của tác giả , nhưng bà vợ cũng thấy khoái chí lắm lắm luôn đó khi nghe, vì nó chất chứa một trời yêu thương .

Bà nhà tôi nói trong thời gian học Y khoa cùng với anh , anh đã sáng tác cả trăm bài hát rồi

Anh Dũng tôi sẽ chuyển và chia sẻ bài hát này đến cho tất cả những bạn bè cao niên để họ thưởng thức , và mong rằng nếu họ thấy hay thì họ sẽ chuyển đến cho mọi người , để họ cùng nghe một bài hát nói một về tình yêu nhẹ nhàng , thấm đẫm cái tình sau mấy chục năm chung sống mà vẫn còn đằm thắm .

Cảm ơn anh Phạm Anh Dũng .

TL —



và một ca khúc khác cũng của Phạm Anh Dũng- phổ thơ BH, được Ngọc Quy trình bày- Hoàng Khai Nhan thực hiện video. Xin click vào youtube bên dưới để thưởng thức: