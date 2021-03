Lời mở đầu của “Ký ức – 36 năm làm báo với Người Việt Tây Bắc

Từ ký ức của một Chủ Bút, và những kỷ niệm trong đời làm báo..

Tôi chọn cho mình một cách diễn tả ghi lại ngắn, gọn giản dị và thu bớt thời gian cho dòng tư tưởng được thể hiện nhanh chóng nhất, sống động và tươi mới, nhanh gọn và bao gồm được càng nhiều điều muốn nói, muốn chuyển chuyển đạt, và dễ ghi nhớ- bằng hình thức “chú thích”để từng mảng ký ức quê nhà, cho tới năm tháng sau này..,.

Tôi gom góp lại những gì cần thu góp, tóm gọn lại, có khi là một bài dài, một đoản văn, một vài ghi chú dẫn giải dài dòng hơn, để dễ nhớ hơn….

Gom góp lại một số bài viết, có ký tên của mình hay không, hay là một bài đã đăng, chưa đăng hoặc chỉ có xuất hiện trên trang nhà online Nguoi Viet NW v.v… đôi khi khó tìm vì không có thứ tự mục lục

Hai người thúc đẩy việc này như tiếp nhắc nhở tiềm thức, thứ nhất: Hoài Hương (nhằm chỉ muốn kể lại cho trang WEB của nhóm trẻ The Friends of Little SaiGon ở Seattle mà thôi, hoặc nơi bảo tàng Wing Luke Gallery và phòng sinh hoạt Friends of Little Saigon, muốn nhấn mạnh đến nơi mình sống cùng nhau khai phá các khu phố.

Thứ hai: Từ THân Sinh của tác giả, người theo vận nước từ khi Di Cư vào Nam, đã gắn bó với các tạp chí, ấn phẩm từ khi bắt tay vào công việc làm cho phòng Thông Tin Văn Hóa Hoa Kỳ (USAID) giao tiếp với các tòa soạn báo chí, quen biết ông Phạm Việt Tuyền (Tự Do) ông Đặng Văn Sung (Chính Luận). Rồi sau đó từ năm 1986. Ông là độc giả kỹ lưỡng tờ báo nhà mình.

Xin miễn thứ cho cách diễn đạt và trình bày, trong tập sách mỏng này, những dấu mốc thời gian, những cảm xúc pha trộn lẫn, với ưu điểm là tránh không trách cứ, không chua chát đời sống, không đi sâu vào giữa những căng thẳng đã vẫn chia chúng ta về hai phía, ở các câu kết thúc. Xin dành cho việc tự động não, tự đưa ra kết luận hoặc tự tìm ra một câu giải đáp, một hướng đi, một nhân sinh quan, một cách sống – mà tác giả chỉ xin mạo muội là một trong những người đồng hành: không cản lối cũng không muốn dành cho mình đi nhanh hơn ở phía trước.

Sự chọn lựa công việc làm chủ bút có hơn 36 năm, cũng có một trách nhiệm: cần nói lên và làm sáng tỏ hơn, những chọn lọc, trình bầy tin trong suốt một chặng đường dài đã qua.

Và sau hết xin mượn những lời chân thành này để cám ơn và mong ước nếu quý bạn đọc có thể tìm thấy nếu mang đến được sự thư thái, thoải mái lướt từng trang sách: “Từ ký ức và những kỷ niệm trong đời sống và làm báo..“

Trân trọng,

Phạm Kim