Ngôi sao chính trị Donald Trump vẫn tiếp tục rực sáng

Sau sự kiện xảy ra tại tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021, một số người, kể cả dân cử Cộng Hòa đã quy trách nhiệm cho cựu TT Trump, nhiều người cho rằng đảng Cộng Hòa cần tách khỏi ảnh hưởng của cựu TT Trump vì sự nghiệp chính trị của ông ta đã chấm dứt. Tuy nhiên sau gần 2 tháng, nhiều sự việc bất lợi, và chia rẽ đã xảy ra trong nội bộ đảng Cộng Hòa, thành phần lãnh đạo của đảng đã thật sự bối rối và họ phải đích thân đi cầu cứu TT Trump. Tuần vừa qua, TNS Lindsey Graham, và DB Kevin McCarthy, Chủ Tịch Khối Thiểu Số tại Hạ Viện, đã có một chuyến viếng thăm dinh thự Mar- A-Lago của TT Trump tại Palm Beach, Florida. Hai vị này đã thành công, cựu TT Trump đã đồng ý nhận trách nhiệm xây dựng và phát triển đảng Cộng Hòa trong thế trận mới.

Donald Trump là Tổng Thống Vĩ Đại

CPAC là một tổ chức chính trị khuynh hữu được thành lập từ năm 1973. Hầu hết các chính trị gia Cộng Hòa khi ra tranh cử vào những chức vụ Tổng Thống, Thượng Nghị Sĩ, Thống Đốc, Dân Biểu hoặc những chức vụ khác của chính phủ liên bang thường được giới thiệu tại Đại Hội CPAC. Khi tỷ phú Donald Trump có buổi diễn thuyết thành công tại đại hội CPAC năm 2011, ông đã được đảng Cộng Hòa thúc đẩy ra tranh cử Tổng Thống. Năm 2016 tỷ phú Donald Trump đã ra tranh cử, và trở thành Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ sau khi đánh bại 16 ứng cử viên sáng giá của đảng Cộng Hòa, và Hillary Clinton, ứng cử viên hàng đầu của Dân Chủ.

Đại Hội CPAC thường niên năm nay được tổ chức tại Orlando, Florida, khai mạc vào chiều Thứ Năm ngày 25/2/2021 và kết thúc chiều Chủ Nhật hôm nay, ngày 28/2/2021. Đây là lần đầu tiên Đại Hội này được tổ chức tại Florida vì nhiều lý do khác nhau, tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính là do cựu TT Trump hiện là cư dân của Florida.

Diễn giả của Đại Hội CPAC là những người thuộc đảng Cộng Hòa, đa số là thành phần dân cử, một số nhà làm chính sách, và một số chính trị gia nổi tiếng. Nói chuyện trong Đại Hội CPAC năm nay có cựu TT Trump, Thống Đốc Ron DeSantis, Senator Rick Scott, Senator Ted Cruz, Senator Cotton, Senator Josh Hawley, . . .

Khoảng 3 giờ 45 phút chiều hôm nay, ngay sau khi MC mời mọi người chuẩn bị chào đón TT 45 Donald J Trump, bản nhạc God Bless The USA liền trổi lên. Khi TT Trump xuất hiện, cả hội trường đứng bật dậy, vang dội những tiếng USA, USA, USA, . . . và rất nhiều lần trong lúc ông đọc diễn văn, người ta lại hô to We Love You, We Love You, We Love You, . . . Thật là cảm động khi nhìn thấy hình ảnh người dân reo mừng, nồng nhiệt chào đón cựu TT Trump.

Ngay trong phần mở đầu, cựu TT Trump đã xác nhận là ông không thành lập một đảng mới như nhiều người dự đoán. Ông nói “chúng ta đã có đảng Cộng Hòa, chúng ta sẽ đoàn kết, chúng ta sẽ không chia rẽ để bị chia phiếu, chúng ta sẽ xây dựng cho đảng Cộng Hòa được phát triển và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.” Rất nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm vì cứ nghe tin đồn là cựu TT Trump sẽ thành lập một đảng mới để cạnh tranh với đảng Cộng Hòa.

Cựu TT Trump phê bình chính sách di dân của Joe Biden đã gây ra tình trạng khủng hoảng tại biên giới phía nam nước Mỹ. Ông nói tiếp “chỉ trong một tháng chúng ta đã chứng kiến Hoa Kỳ đang bị lao xuống dốc, từ America first xuống America last.” Cựu TT Trump nói tới chính sách năng lượng thành công của ông đã bị Joe Biden hủy bỏ, và chuyển sang năng lượng mới. Đây là một chính sách có nhiều rủi ro, sẽ đẩy nước Mỹ vào tình trạng thiếu năng lượng và sẽ phải phụ thuộc vào Nga và Trung Đông. Chính sách ngoại giao cũng bị đảo ngược, thay vì tiếp tục trừng phạt Iran thì Joe Biden đã tháo gỡ những lệnh cấm vận. Ông nói thêm “Chúng ta cần có biện pháp với Media, Big Tech để bảo vệ pháp lý. Chúng ta cần phản đối đảng Dân Chủ, truyền thông và những kẻ thiên tả muốn biến Hoa Kỳ thành một xã hội chủ nghĩa.” Cựu TT Trump chỉ trích sắc lệnh bình đẳng giới tính của Joe Biden, ông nói: “chúng ta phải bảo vệ các nữ lực sĩ, chúng ta không cho phép những lực sĩ chuyển giới tranh đua với phụ nữ trong lãnh vực thể thao.”

Một điểm quan trọng TT Trump nhấn mạnh trong bài diễn văn là “Hoa Kỳ không thể đi theo xã hội chủ nghĩa, một bước chuẩn bị đi tới cộng sản như Venezuela, Trung Quốc và vài nơi khác trên thế giới.” Ông nói tới trách nhiệm của đảng Cộng Hòa: “Sứ mệnh của đảng Cộng Hòa là bảo vệ tự do, bảo vệ giá trị gia đình, bảo vệ an ninh trật tự xã hội, tạo công ăn việc làm, tôn trọng văn hóa và xây dựng một quốc gia lý tưởng cho người dân Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa cần lấy lại Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc để tiếp tục những gì chúng ta theo đuổi và đã tạo ra.”

Trở lại việc làm của Joe Biden. Không đầy 2 tháng kể từ khi lên làm Tổng Thống, Joe Biden đã ký 63 sắc lệnh. Joe Biden biết rằng những chủ trương của ông ta sẽ khó thông qua tại Quốc Hội, mặc dù phe của ông ta đang nắm đa số tại Thượng Viện và Hạ Viện. Vì vậy ông ta đã đơn phương ban hành nhiều sắc lệnh gây tác hại hơn là mang lại ích lợi cho người dân.

Joe Biden đẩy kinh tế Hoa Kỳ xuống vực thẳm

Ngoài những sắc lệnh đảo ngược chính sách thành công của TT Trump về vấn đề di dân, phát triển kinh tế, Joe Biden còn tái gia nhập nhiều thỏa hiệp quốc tế gây thiệt hại hàng tỷ dollars mỗi năm cho Hoa Kỳ. Sau đây là một vài trường hợp điển hình:

Chính sách năng lượng

Sau nhiều thập niên, mãi tới năm 2019 Hoa Kỳ mới được độc lập về năng lượng và đứng đầu thế giới về sản xuất năng lượng, tuy nhiên Joe Biden đã đảo ngược chính sách năng lượng này. Hậu quả là có hàng trăm ngàn người bị thất nghiệp, và còn gây thiệt hại trầm trọng cho ngành sản xuất năng lượng của Hoa Kỳ khi phải chấm dứt khai thác nhiên liệu hóa thạch để chuyển qua Năng Lượng Xanh là kỹ nghệ dùng sức gió và khí nóng của mặt trời để tạo ra năng lượng. Tại Đại Hội CPAC, DB Bob Beauprez và DB Mike Kelly đã phê bình chính sách năng lượng của Joe Biden là tệ hại, nó không những gây rủi ro trong việc cung cấp năng lượng cho Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng tới an ninh quốc gia nữa.

Texas vừa trải qua một cuộc bão tuyết lịch sử, hơn 20 người bị chết vì bị lạnh hoặc những tai nạn do bị mất điện gây ra. Gần 3 triệu gia cư và cơ sở thương mại đã bị mất điện trong nhiều ngày. Công ty điện lực ERCOT đã thất bại trong việc cung cấp điện lực cho người dân. Đây là hậu quả do việc xử dụng “Kỹ Nghệ Xanh.” Thời tiết băng giá dưới 20 độ F đã làm cho những trụ quạt gió trên nhiều cánh đồng mênh mông rộng lớn đã bị đóng băng, ngưng hoạt động, và điện lực không được tạo ra vì không có sức gió. Thống Đốc Greg Abbott đã kịch liệt chỉ trích công ty ERCOT, ông ta hứa sẽ mở một cuộc điều tra. Công ty điện lực ERCOT sẽ phải đối mặt với nhiều vụ kiện, bồi thường ắt hẳn sẽ lên tới nhiều tỷ dollars.

Năm 2015, TT Obama đã ký hiệp định Paris Accord, cam kết xử dụng kỹ nghệ Năng Lượng Xanh, và hứa rằng Hoa Kỳ sẽ đóng góp 3 tỷ dollars. Quỹ này sẽ được xử dụng trong việc viện trợ cho các nước còn đang phát triển. Trung Quốc luôn tự hào là một cường quốc, sẵn sàng cạnh tranh với Hoa Kỳ trong cương vị lãnh đạo thế giới nhưng vẫn chìa tay nhận tiền của Hoa Kỳ qua hiệp định Paris Accord vì quốc gia này bị liệt kê vào danh sách những quốc gia đang phát triển như Argentina, Ấn Độ, Brazil, Chile, . . . Điều này rất bất công cho Hoa Kỳ, vì vậy TT Trump đã hủy bỏ hiệp định này, tuy nhiên Joe Biden đã vội ký sắc lệnh trở lại hiệp định Paris Accord, và sẵn sàng trả hàng tỷ dollars





Lãnh Vực Di Dân





Trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, ông Stephen Miller cựu cố vấn của TT Trump đã phê bình chính sách di dân của Joe Biden. Một đạo luật điên rồ nhất mà ông Joe Biden và đảng Dân Chủ đang thúc đẩy là thông báo cho những người di dân lậu đã bị trục xuất trước đây được trở lại Hoa Kỳ. Chính quyền TT Trump đã trục xuất 900 ngàn di dân lậu, tất cả những người này sẽ được mời trở lại Hoa Kỳ, và sẽ có cơ hội vào quốc tịch. Đảng Cộng Hòa hiện là thiểu số tại Thượng Viện và Hạ Viện nên họ không có cơ hội ngăn cản bất cứ một đạo luật “điên rồ” nào của Joe Biden và phe Dân Chủ.

Hiện tại biên giới Hoa Kỳ – Mexico đã tràn đầy hàng trăm ngàn người di dân. Những người này đang được Bộ Nội An cấp tốc chuyển đi khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Nhiều chính quyền địa phương đã lên tiếng phản đối vì họ không đủ sức tiếp nhận thêm di dân nữa. Điều này xảy ra vì sắc lệnh không kiểm soát biên giới của Joe Biden đã cho phép bất cứ một người nào từ 200 quốc gia trên thế giới đều có thể nhập cư vào Hoa Kỳ.

Kế hoạch ân xá của Joe Biden sẽ cấp thẻ xanh cho từ 11 triệu tới 22 triệu người cư ngụ bất hợp pháp tại Hoa Kỳ sẽ gây tốn phí hàng trăm tỷ dollars cho ngân sách quốc gia về vấn đề cung cấp an sinh xã hội cho những người di dân này (theo tài liệu của Trung Tâm Nghiên Cứu Di Trú.)

Dự luật Cứu Nguy Kinh Tế

Dự luật này đã được thông qua tại Hạ Viện vào sáng hôm qua, Thứ Bảy 27/2/2021. Ông Joe Biden đang hối thúc Thượng Viện hãy mau chấp thuận. Bản phân tách của Ủy Ban Nghiên Cứu Ngân Sách chính phủ đã nêu ra hàng trăm tỷ dollars được chi cho những vấn đề không liên quan tới tới đại dịch. Bà Nancy Pelosi đã vận động chi 100 tỷ cho dự án xe điện tốc hành của tiểu bang California và $23.3 tỷ cho tiểu bang New York.

Khoảng 350 tỷ sẽ được chi cho những tiểu bang Dân Chủ “bị đóng cửa vì đại dịch.” Những tiểu bang này cũng được nhận thêm 170 tỷ cho trường học mà không đòi hỏi học sinh đến lớp, tuy nhiên trường học của những tiểu bang Cộng Hòa đã hoạt động từ đầu niên học thì không được trợ cấp. Đảng Dân chủ đã lạm dụng quyền lực, vun đắp cho những tiểu bang Dân Chủ, đồng thời cũng phơi bày lòng hận thù của họ đối với những tiểu bang Cộng Hòa.

Dự luật Covid sẽ trích ra 10 tỷ dollars cho những tổ chức quốc tế, DB Cộng Hòa Andy Barr của tiểu bang Kentucky đã yêu cầu là không một đồng nào trong số tiền này được chi cho những tổ chức của đảng Cộng Sản Trung Cộng. DB Kevin McCarthy, Chủ Tịch Khối Thiểu Số Hạ Viện phản đối việc chi khẩn cấp 50 triệu cho Planned Parenthood (chuyên về phá thai) và dự định chi thêm 685 tỷ trong 2 năm tới. Rất tiếc là những yêu cầu chính đáng của nhiều Dân Biểu Cộng Hòa đã bị bác bỏ. Đa số chính trị gia thuộc đảng Dân chủ ngày nay không còn lương tri đạo đức, họ không quan tâm tới công bằng và lẽ phải, họ không quan tâm tới quyền lợi của đất nước, họ chỉ biết phục vụ cho quyền lợi của phe phái.

Không rõ có bao nhiêu phần trăm trong số 1 ngàn 900 tỷ được chi cho người dân ngoài tấm check 1 ngàn 400 dollars và tiền thất nghiệp được trả tới tháng Tám năm nay. Nhiều kinh tế gia đã cảnh báo rằng với mức chi tiêu bừa bãi, vô trách nhiệm của chính phủ hiện nay sẽ đưa tới tình trạng lạm pháp cực kỳ nghiêm trọng. Rõ ràng là TT Joe Biden đang nhận chìm đất nước này xuống vực thẳm.

Kim Nguyễn

Feb 28-2021

nhandinhthoicuoc