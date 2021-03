Trở lại thăm nhà in từ báo Ra Mắt Người Việt Tây Bắc 6-12-1986 tại Shelton- Mason

Tòa báo Shelton Journal lâu đời (1927) in báo cho NVTB từ 1986 . Từ Seattle, hoặc Bellevue lái xe trên hướng South I-5, và tiếp tục rẽ vào xa lộ cũ I 101 sẽ đến Quận Hạt Mason, và Shelton… Và nơi này có nhà hàng Xinh chuyên về ốc, oyster, tươi bắt từ các bãi cãi trong vùng và có chỗ ngồi uống càphê cho các vị cao niên an nhàn, đầy thú vị…

Nhớ về nhà in và tờ báo Shelyon- Madison Journal từng in NVTB từ 1986.

Không gì vui bằng, những buổi sáng tinh mơ , trời còn bóng đêm, lái xe đi nhà in chỉ mang theo cặp in báo, chờ báo mang về vào khoảng 2 giờ chiều.

Nhà in, ũng là văn phòng tòa soạn của Tờ báo tthuộc loại “Small Tơn Papers đã xuất bản từ năm 1927 và vẫn còn ra đều đặn tới ngày nay.

Ngày ấy mỗi sáng thứ Sáu, khi cặp báo đã giao cho con trai của người chủ nhiệm, kiêm chủ bút tờ Shelton Journal, thì người phụ trách đã say đắm với các công việc từ chụp phim, làm bản kẽm, gắn bản kẽm vào dàn máy in, . Khi in xong cả hai section báo vừa in xong, anh sẽ quy tự khoảng 6 phụ nữ, đôi khi có cả người Việt cùng vào phòng insert cho nhanh… cho kịp giờ cắt xén. Cứ thế mà anh chủ phòng ấn loát liên tục cho đến khi hai section được hoàn tất, và khoảng 6 người chờ sẵn trong phòng xếp chung hai section thành một trước khi cắt xén và cột bược thành từng bundle…

Thời ấy nhà in chuyên về in ấn cho các tuần báo nhỏ chưa có . Kiếm được một nhà in báo thật là khó khăn. Con trai của chủ nhiệm lo về ấn loát, anh thật hiền hòa, yêu công việc của một thành phố nhỏ, cuộc sống đều đặn… thế thôi là đủ vui lắm. hướng cho tôi, cũng lâng lâng cảm giác yêu đời như thế. 52 tuần của một năm, như tiếng chuông báo thức… “… tôi đang mơ giấc mơ dài… đừng lay tôi nhé…”, không có ngày nào khác… thật đều, bình dị, thật đều..

Thời ấy các nhà in cho báo lớn chỉ in riêng cho chính báo của họ… Mãi sau này có hệ thống Nhật Báo American Daily ở Bellevue in cho chính tờ Nhật Báo của họ và in kèm thêm khoảng 10 tờ tuần báo cho các thành phố lớn nhỏ phụ cận. Lúc ấy họ mới tiếp thị rộng lớn, và nhận in thêm cho các tuần báo, trong đó có NVTB.

Cũng thời gian này, hệ thống các tuần báo, nhật báo đặc san của cộng đồng Đại Hàn được xem là phát triển vượt trội.. phần lớn là nhờ sự đầu tư từ trong nước, giúp vốn hay bỏ vốn in báo…như hiện thời, Tạp chí màu, và báo ngày trưng bày trước các chợ như H- Mart v,v. Báo Việt ngữ cũng được đặt tại đây, nhưng ít hơn hẳn.

***

Sống lại với những năm trao phó cho cơ sở Báo Shelton- Mason County Journal là quãng ngày tháng nhiệt thành và vui nhất… Hơn 80 phútlláii xe đi và 80 phút lái xe lượt về… Một vài giờ loanh quanh quan sát trong phòng chạy máy in… Cũng có khi ngồi trong một quán ăn điểm tâm đông vui của các vị cao niên-trung niên của thành phố nhỏ, hoặc ngồi thưởng thức buổi ăn trưa với những món oyters trong vùng nổi tiếng này, mà chủ nhân là một người Việt nấu thức ăn rất ngon với các loài ốc và cá bắt được trong vùng.

Thi thoảng chúng tôi có gọi hỏi thăm nhau. Ông cụ người Mỹ, chủ nhiệm kiêm chủ bút cũng đã từ trần vài năm qua, người con trai, chắc vẫn còn quản trị công việc in ấn tại đó, năm này, tiếp nối năm khác….

Nếu ngày trước vẫn có dịp đi Shelton; thì nay đã lâu lắm không còn cơ hội nữa. Những sáng bình yên rời nhà, đến kịp giờ báo lên khuôn, không bao giờ biết mệt mỏi, trong sớm mai rất phấn khởi….

Chỉ là những kỷ niệm thật thân thương, ngồi dựa lưng thanh thản….

Tôi hẹn với cả nhà sẽ cùng nhau đi Shelton, ghi nhớ một ngày vui nào đó..nhớ lại những năm đầu với bao công khó, dậy sớm, về muộn… (vào một đôi khi bị trục trặc- in muộn) sẽ ngồi uống những ly ca phê Americano pha đậm, những ly wine, một đôi khi vào quá buổi trưa hoặc muộn đến chiều…

Nhà in và tòa soạn Shelton- Journal tại 227-W. Cota St., Shelton, WA 98524 thật đáng nhớ… trong ngày Tuyết Tết Tân Sửu 2-12-2021 (photo Shawna- Whelan- Shelton- Journal)

Thời gian qua vùn vút… Kỹ thuật ấn loát chuyển đổi đến chóng mặt… Có lúc đầu óc bừng tỉnh nhờ những ly cà phê, cũng có lúc mơ màng trong những ly bia hay rượu đỏ và các hải sản có vỏ ở quán chị Xinh’s Oyster, cũng chỉ hiện diện nơi đây từ: 1997-2017, với những con oyster ngon. Mà có trỏ lại, chốn xưa, thay vì đi du lịch các tiểu bang xa: Ngắm trăng xanh Alaska, cũng không bằng về thăm các bãi cát trên xa lộ cũ 101, dẫn đến Shelton.. Nay cũng muốn trở lại, nhưng không còn nữa….

Chút ấn tượng về Shelton: Chị Xinh, tại nhà hàng, Oyster, ốc, nghêu, sò và các hải sản có vỏ, và các loại claim chowder nổi danh vùng Shelton.. nghỉ hưu (2017) sau 20 năm (photo- Asian Weeekly)

Riêng nhà in báo Shelton từ thời 1986- Tòa soạn nhỏ ớ đường phố… Shelton thì vẫn là một trụ sở- nhỏ bé còn tồn tại theo ngày tháng, dạy cho mình ý niệm thành lập, theo đuổi, và thêm cành, hoa lá cho một sự vun trồng và tiếp nối.!…

Thời gian vẫn xoay vần… Nhưng mình vẫn rất nhớ và rất tỉnh táo cho đến cả bây giờ khó nhat phai, như cậu học trò trung học tạt qua khung cảnh xa xưa chưa phai nhạt ./. (PK)

Source: Nguoi Viet NW FB và www.Nvnorthwest.com