Xuân về, “hy vọng đã vươn dậy”?

Phạm Quốc Bảo.



Ngày thứ bẩy, 20 tháng Ba, 2021, trên tờ dương lịch đề là ngày đầu mùa xuân (the first day of Spring) của năm nay.

Chi tiết này, được tình cờ nhìn thấy, đã khiến tôi chú ý phân tích lại thực tế quan sát hằng ngày:

Tôi nhớ là cả hai tuần nay, cây cỏ ở quanh vườn nhà đã trổ lá xanh nõn và nụ đào đã nhú mầm đỏ ửng lên rồi… Nhưng cũng trong khi ấy, sau vài đợt rải rác mưa, nhiệt độ ấm rộ lên được vài ngày rồi lại đổ lạnh. Trăn trở như vậy đến mấy lần, mà tới giờ thời tiết vẫn cứ lững lờ như vậy…

Thế thì tôi nghĩ, trên lịch ghi sẵn cái ngày đầu của mùa xuân này xem thật ra là chỉ được xác nhận theo lẽ thông lệ lý thuyết hằng năm mà thôi; chứ trên thực tế không hề chính xác được như vậy.

Tôi thấy chẳng hạn cụ thể là trước đây người ta quan sát và chiêm nghiệm sự kiện ngày – đêm diễn biến trên trái đất dựa vào ảnh hưởng hiện tượng quả địa cầu tự xoay lẫn quay xung quanh mặt trời mà tính ra dương lịch. Từ đấy, những ghi chép thời tiết mỗi năm đều có tính ước định, chứ không hề chính xác tuyệt đối trăm phần trăm được.

Cũng vậy, những hiện tượng xẩy ra trên thực tế đời sống bao giờ cũng còn phải chịu sức chi phối từ nhiều yếu tố khác tác động qua lại mà sai biệt đi so với dự trù. Phải chăng có thế mới gọi là sức linh động của sự sống: Sức sống của thiên nhiên, của vũ trụ, của vạn vật, của nhân loại hợp lại tác động với nhau, mà chỉ con người mới nhận chân ra sự thật ấy. Con người sống còn phải chịu ảnh hưởng tác động của cả tiêu cực lẫn tích cực của xã hội nữa…



” Sáng nay thật sự xuân về tới

Nắng ấm vàng tươi trước hiên nhà

Đào ửng ra hoa bên lá nõn

Như có bạn hiền lại uống trà.”

[ 20:57 Saturday March 20/ 2021.]



Nỗ lực của người:

Nói đâu xa, hiện tượng đại dịch đe dọa trực tiếp đến sinh mạng chúng ta hằng ngày trong vòng một năm qua, hiện nay cũng nhờ vào nỗ lực đương đầu của con người mà đã bắt đầu bị dẹp dần đi. Chẳng hạn như:



– Tính cho đến nay thì sau trên 2 tháng việc đẩy mạnh tốc độ sản xuất vaccines ( như 3 loại thuốc chủng: Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson – ở Mỹ, Astra Zeneca ở Anh và Ấn Độ, Sinovac ở Trung Cộng, Sputnik V ở Nga..) lẫn nỗ lực tăng tốc mức phân phối và mỗi lúc mở thêm nhiều địa điểm tiêm chủng trên khắp các tiểu bang, hiện trạng đại dịch tại Hoa Kỳ đang sáng sủa dần. Tin mới vào sáng ngày thứ Năm, 25/03/2021, trong buổi họp báo chính thức đầu tiên sau 65 ngày nhậm chức, Tổng thống Joe Biden công bố, diễn trình chích ngừa covid-19 sẽ nỗ lực đạt đến mức kỷ lục là 200 triệu liều tại Hoa Kỳ vào cuối tháng Tư tới đây, cao gấp đôi so với mục tiêu do ông đặt ra hồi tháng 12 vừa qua. Mục tiêu này xem ra khả thi: Mỹ đã tiến hành được 133 triệu mũi tiêm và đang đạt trung bình hơn 2 triệu mũi mỗi ngày…



– Nhờ vậy mà thống kê lây nhiễm lẫn tử vong hiện đang giảm hẳn trong vòng hai tuần nay, khiến cho Nam Cali đầu tuần này đã chính thức cho nới rộng dần sinh hoạt hằng ngày, với lời khuyên là vẫn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc; cũng như chuẩn bị cho trẻ có thể đi học lại vào đầu tháng tới, như đã bắt đầu từ lớp mẫu giáo-tiểu học trở lên. Đặc biệt Quận Cam tuần trước đây đã được xếp vào bậc đỏ (red tier), và “ nếu COVID-19 tiếp tục giảm, thì Orange County sẽ lên Bậc Cam tuần tới” [ https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/neu-covid-19-tiep-tuc-giam-orange-county-len-bac-cam-tuan-toi/;Mar 24, 2021]



– Tỷ lệ thất nghiệp hàng tuần ở Mỹ, tuần này (18-25 tháng Ba 2021), đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu đại dịch. Tuần qua có 684.000 đơn xin trợ cấp được nộp, giảm so với 781.000 của tuần trước đó.



Nói chung, cho đến hôm nay, trên thế giới đã có trên 125 triệu người bị lây nhiễm, trong đó trên 2 triệu 747 ngàn tử vong. Hoa Kỳ đứng đầu với 30 triệu nhiễm, trên 570 ngàn tử vong. Và các chủng biến thể còn đang tiếp tục nẩy sinh. Song song đấy, nỗ lực tìm ra, sản xuất và phân phối thuốc chủng ngừa (vaccines) đã đạt mức chưa từng có trong lịch sử khoa học y tế loài người.

Và chúng ta đã nhận thấy ra tính chất nhân bản đang được thể hiện cụ thể rõ rệt, ở các cơ quan y tế quốc tế, ở sự chia xẻ gánh nặng của từng quốc gia giữa những xứ giầu-nghèo trên trái đất, mặc dù cũng vẫn chỉ ở mức độ vừa phải nào đó…

Nhưng đặc biệt ở mặt khác, chúng ta cũng dễ dàng phân biệt được những hành vi giả trá – lừa đảo – tráo trở một số nhân vật tiêu biểu mang – mặt – nạ – người… Mà dù gì đi nữa, chẳng qua đấy cũng chỉ đáng giá ở chỗ là họ có cơ hội để tự lột mặt nạ, để loài người nói chung chúng ta phải gia tăng điều chỉnh, nỗ lực vươn lên sống còn một cách xứng đáng hơn nữa.



Mấy sự kiện điều chỉnh tiêu biểu:

Sẵn đây, có lẽ cũng nên ra một số những sự kiện mang nhiều tiêu cực cụ thể làm bằng chứng.



– Chẳng hạn như tin của Reuters do Farah Master viết vào thứ Tư, 24 tháng Ba , 2021, cho biết chính quyền Hồng Kông ra lệnh ngưng việc tiêm chủng thuốc ngừa BioNTech của Đức quốc, với lý do là đóng gói không bảo đảm. Nhưng thực chất lệnh này cũng được cho biết là nguyên do chính quyền TC chỉ muốn dùng thuốc ngừa Sinovac của họ mà thôi (https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hongkong-vaccines/hong-kong-halts-pfizer-biontech-covid-19-vaccines-investigates-defective-packaging-idUSKBN2BG05E?il=0)

Hay:

– “Tổng thống Joe Biden kêu gọi luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn ở Mỹ sau hai vụ xả súng hàng loạt gần đây ở Boulder, Colorado và Atlanta, Georgia. Ông Biden kêu gọi Thượng viện tái ban hành lệnh cấm vũ khí tấn công và thông qua hai dự luật nhằm vá lỗ hổng trong kiểm tra lý lịch khi mua súng. Cứ mỗi lần có một cuộc thảm sát đảng Dân chủ lại đề xuất luật, còn đảng Cộng hòa thì cứ từ chối.”[ trích Thế giới hôm nay: 24/03/2021, http://nghiencuuquocte.org/2021/03/24/the-gioi-hom-nay-24-03-2021/]



– Rồi, bắt đầu sự kiện George Floyd bị chết đã được tường thuật đại khái là “Vào ngày 25 tháng 5 năm 2020, George Perry Floyd, một người đàn ông người Mỹ gốc Phi, đã bị giết tại Powderhorn ở thành phố Minneapolis,tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ(..):Floyd bị còng tay và nằm sấp trên đường phố trong một vụ bắt giữ,…một sĩ quan cảnh sát người Mỹ gốc Âu của Sở Cảnh sát Minneapolis đã đè đầu gối của mình lên cổ của Floyd trong gần chín phút, bao gồm (theo đơn kiện hình sự… ) trong gần ba phút sau khi Floyd không còn động đậy.[https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1i_ch%E1%BA%BFt_c%E1%BB%A7a_George_Floyd ]

Mà đến nay, ngay ở Quận Cam – Nam Cali thì: “ Các giám sát viên nghe bà Norma Lopez của Hội Đồng Quan Hệ Con Người Orange County báo cáo rằng, từ năm 2010 đến 2018, quận hạt có bốn vụ kỳ thị người gốc Á Châu trở xuống. Số vụ kỳ thị tăng nhẹ trong năm 2019, và dữ liệu sơ khởi của năm 2020 “cho thấy số vụ tăng gấp 10,” gồm một vụ phạm tội thù ghét và 65 trường hợp thù ghét đối với người Mỹ gốc Á Châu được báo cáo ở Orange County, theo bà Lopez. Còn phần lớn là chửi bới ở nơi công cộng liên quan COVID-19” Cho nên Hội Đồng Giám Sát Orange County hôm Thứ Ba, 23 Tháng Ba, đã đồng loạt thông qua hai nghị quyết kịch liệt lên án một loạt vụ kỳ thị người gốc Á Châu gần đây và nạn phân biệt chủng tộc nói chung, theo nhật báo The Orange County Register…Các giám sát viên còn hứa sẽ cố gắng hơn nữa để bảo đảm tất cả cư dân được đối xử bình đẳng. [ https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/orange-county-thong-qua-2-nghi-quyet-len-an-ky-thi-nguoi-goc-a/]



– “Chích ngừa hoàn toàn miễn phí, bất kể tình trạng nhập cư, hay cho dù bạn không có bảo hiểm sức khỏe. Mục đích là để tất cả mọi người đều được chích vaccine COVID-19 một cách dễ dàng,” Bác Sĩ Eloisa Gonzalez, thuộc Sở Y Tế Công Cộng Los Angeles County, khẳng định như vậy trong cuộc họp trực tuyến tối 18 Tháng Ba” [ trích : https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/nguoi-nhap-cu-duoc-doi-xu-cong-bang-khi-chich-vaccine-covid-19-o-los-angeles/?utm_source=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+Vi%E1%BB%87t+Newsletter&utm_campaign=72c24bcb51-&utm_medium=email&utm_term=0_cf5f0a479c-72c24bcb51-157043941]



– Trong thông cáo báo chí gởi ra hôm Thứ Tư, 24 Tháng Ba, học khu Garden Grove cho biết: “Hội Đồng Giáo Dục rất hãnh diện khi được phục vụ một cộng đồng đa dạng, trong đó có gần 30% là học sinh người Mỹ gốc Á Châu. Chúng tôi sẽ không im lặng trước sự thù ghét và thành kiến, bao gồm các hành động bạo lực đầy thù hận đang gia tăng khắp nơi trên toàn quốc và trong các cộng đồng nhắm vào gia đình người Á Châu và Thái Bình Dương.”

[ trích: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/hoc-khu-garden-grove-len-an-tinh-trang-thu-ghet-nguoi-goc- a/?utm_source=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+Vi%E1%BB%87t+Newsletter&utm_campaign=72c24bcb51-&utm_medium=email&utm_term=0_cf5f0a479c-72c24bcb51-157043941]



– Trong khi đó thì“Trên 100 ngàn người đến (biên giới phía Nam Hoa Kỳ), (so với) trên 24 ngàn vào tháng 2 năm 2020…Và lượng trẻ đi một mình vượt biên giới Mỹ-Mễ vào tháng Ba vượt hẳn lượng vào tháng Năm 2019, nhiều nhất trong năm, theo kiểm định sơ khởi của CNN…Khó mà so sánh hiện trạng với các năm vừa qua vì nhiều yếu tố đặc biệt khác nhau, nhất là vì tình trạng đại dịch đang hoành hành. Nhiều nguyên nhân – như điều kiện sống xấu đi ở những nước Nam- Trung Mỹ, giảm điều kiện đòi hỏi vào Mỹ và quan niệm cởi mở hơn dưới chính quyền Biden – đã khiến làn sóng di dân vượt biên giới tăng mạnh…Tổng thống Joe Biden không là tổng thống đầu tiên phải đương đầu một lượng tăng di dân vượt biên giới Mỹ- Mễ, và ông sẽ không là tổng thống cuối cùng (phải đối phó với tình trạng này ). Làn sóng di dân(vào Mỹ) là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở bất cứ nhiệm kỳ tổng thống của bất kể thuộc đảng nào lên nắm quyền…”[ trích: https://www.cnn.com/2021/03/23/politics/border-crisis-2021-2019-trump-biden-explainer/index.html]



Tạm thời nêu ra đây mấy sự kiện đại loại như trên, tôi chỉ mong truyền đạt một nội dung ý nghĩa rằng bao giờ cuộc sống cũng gồm cả hai mặt tích cực lẫn tiêu cực, mà thường thì tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Có như vậy mới khiến cho lộ rõ những giả trá vẫn đang tha hồ tung hoành. Thì cũng có như vậy mới tạo được cơ hội kích thích chúng ta phải luôn nỗ lực vươn lên một cách đường hoàng bước tới phía trước, mới chứng tỏ là chúng ta bao giờ cũng cần năng nổ nỗ lực sống còn…



“ Hy vọng đã vươn lên”?*

Thế rồi tình cờ hôm nay đọc trên nét, qua BBC Tiếng Việt, tôi được tin nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vừa mất ở trong nước. Ông thọ 71 tuổi, nghĩa là còn nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Tôi liền nhớ rằng đâu vào khoảng cuối thập niên 1980, truyện “Tướng Về Hưu” của ông đã khiến tôi cảm động và tự cảm thấy mình gần gũi ông mặc dù chưa hề có dịp gặp mặt…

Trong lòng đang băn khoăn xem còn có thể gợi nhớ được một vài chi tiết cụ thể nào của nội dung câu chuyện Tướng Về Hưu hay không, tay thì vẫn tiếp tục lục vào những chồng sách trên kệ để sọan ra một ít tặng cho thư viện công mà họ vừa mới ngỏ lời xin, tôi nhìn thấy cuốn Tuyển tập “Tưởng Niệm Người Du Ca Muôn Thuở”- Nhóm Thân Hữu thực hiện in năm 2011.Và vẫn vô thức, tôi lật ra vài trang đầu thì đọc ngay được “Tiểu sử tóm tắt cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang..sinh ngày11 tháng 2 năm 1944 tại Sơn Tây…, mất ngày 27 tháng 3 năm 2011(nhằm ngày 23 tháng 2 năm Tân Mão…”

– Mười năm .. Ôi, đúng một thập niên rồi đó…

Tôi kêu lên trong lòng..Mà mắt tôi cứ thế lướt qua những ca khúc như “ Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”, qua:

“ Này người yêu người yêu anh ơi,

Bên kia sông là ánh mặt trời.

Này người yêu người yêu anh hỡi,

Bên kia đồi cỏ hoa đan lối…[ Bên Kia Sông]

Và:

“Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền

Hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến

Hy vọng đã vươn lên trong nhọc nhằn, tràn nước mắt.

Hy vọng đã vươn dậy như làn tên đang rực lên trong màn đêm…” [ Hy Vọng Đã Vươn Lên] Phạm Quốc Bảo.

————————————————–

Chú thích:

* trích ca khúc “Hy Vọng Đã Vươn Lên”, Nguyễn Đức Quang sáng tác, sàigon -1967, trang 48, cuốn “Nguyễn ĐứcQuang – Dưới Ánh Mặt Trời”, Ngô Mạnh Thu biên soạn, Đồng Vọng xuất bản, 1997.