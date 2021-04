Ông gốc Việt bị 3 thanh niên đi nhờ xe giết chết rồi cưa xác ở Indiana

(NV) – Một ông gốc Việt ở Indiana bị ba thanh niên đi nhờ xe giết chết rồi cưa xác cuối tuần qua, đài NBC ở Fort Wayne dẫn hồ sơ tòa án cho hay hôm Thứ Ba, 27 Tháng Tư.

Theo hồ sơ, khi nhìn thấy chiếc van màu đen của ông Shane Nguyễn, người đang mất tích lúc đó, vào khoảng 5 giờ sáng Chủ Nhật, 25 Tháng Tư, cảnh sát cố chặn lại nhưng chiếc xe bỏ chạy nên họ đuổi theo một lúc, đến khi chiếc này bị tông.

Ông Shane Nguyễn. (Hình: Indiana State Police)

Ba nghi can Matthew Cramer, 21 tuổi, Jacob D. Carreon-Hamilton, 20 tuổi, và Cody Clements, 20 tuổi, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau đó, lục soát chiếc van, cảnh sát tìm thấy nhiều bao rác đựng thi thể bị chặt khúc. Hôm Thứ Hai, cảnh sát xác nhận nạn nhân là ông Shane, 55 tuổi, người được báo động mất tích hôm Thứ Bảy.

Cảnh sát còn tìm thấy hóa đơn ghi những thứ như bạt, cưa, lưỡi cưa, thau nhựa, hai cái xẻng, con dao lớn từ một vài cửa hàng ở Goshen.

Cảnh sát cho hay sau đó, họ nhìn thấy tấm hình trên mạng xã hội chụp nghi can Cramer đang ở kho chứa đồ tại Fort Wayne. Video từ camera an ninh ở đó cho thấy nghi can Carreon-Hamilton lái chiếc van chở nghi can Cramer khoảng 11 giờ tối Thứ Bảy, 24 Tháng Tư.

Cảnh sát xin giấy phép lục soát kho này và tìm thấy tấm bạt dính máu và con dao lớn, cùng vài món đồ của ông Shane.

Nghi can Cramer bị bắt ở Lakeville hôm Thứ Hai. Anh ta khai nhờ ông Shane chở từ Elkhart đến Fort Wayne, và cho biết anh ta dự tính giết ông Shane trước khi tới Fort Wayne.

Nghi can Cramer khai đưa ông Shane đến kho chứa đồ rồi siết cổ đến khi nạn nhân bất tỉnh. Nghi can này cho hay sau đó anh ta kéo ông Shane xuống xe, đập đầu ông ấy xuống đất rồi nhét ông ấy vô kho.

Sau đó, nghi can Cramer đi Goshen cùng nghi can Carreon-Hamilton và Clements để mua những thứ nêu trên hôm Thứ Bảy bằng tiền cướp được của ông Shane để “phi tang thi thể” rồi trở lại kho.

Nghi can Cramer khai họ thả nghi can Clements xuống xe khi anh ta và nghi can Carreon-Hamilton lái chiếc van về đến Fort Wayne và bị cảnh sát rượt đuổi.

Khi bị các nhà điều tra thẩm vấn, nghi can Carreon-Hamilton khai tới khi được đưa đến kho anh ta mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Nghi can Cramer đang bị truy tố tội giết người, chống cự cảnh sát và hành hạ thi thể.

Nghi can Carreon-Hamilton bị truy tố tội chống cự cảnh sát, tiếp tay tội phạm, và hành hạ thi thể. (Th.Long)