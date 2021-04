Ông Phạm Kim, chủ nhiệm/chủ bút sáng lập Người Việt Tây Bắc qua đời, hưởng thọ 71 tuổi

Di ảnh cố chủ nhiệm Phạm Kim

SEATTLE (NVTB).- Ông Phạm Kim, chủ nhiệm/chủ bút tuần báo lâu đời nhất ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ: Người Việt Tây Bắc, đã từ giã cõi đời lúc 5 giờ 30 chiều hôm thứ Ba ngày 30 tháng 3 năm 2021, hưởng thọ 71 tuổi, tại tư gia ở thành phố Bellevue, Washington, sau một thời gian ngắn thọ bệnh.

Bà Phạm Hằng Nga, Tổng Quản Trị báo NVTB, cũng là phu nhân của chủ nhiệm Phạm Kim đã chính thức thông báo cho ban biên tập và nhân viên tòa soạn NVTB tin buồn nói trên.

Có lẽ hầu như đồng hương sinh sống ở vùng Seattle-Tacoma nói riêng và tiểu bang WA nói chung, không ít thì nhiều đều biết đến ông Phạm Kim và tuần báo Người Việt Tây Bắc, một tờ báo từng góp mặt quá lâu năm trong cộng đồng này, mà ông bà Kim là người sáng lập và điều hành suốt từ hơn 35 năm qua.

Ngoài vai trò là một nhà báo, ông Phạm Kim còn tham gia tích cực và rộng khắp vào các sinh hoạt cộng đồng địa phương trong suốt thời gian từ ngày định cư ở Hoa Kỳ nhiều chục năm qua, song song với việc thông tin của tờ báo, ông còn nỗ lực, năng nổ hoạt động trong các sinh hoạt của các cộng đồng NVQG trong tiểu bang, nhất là các sinh hoạt về văn hóa, văn nghệ và văn học nghệ thuật, có thể nói, ông Phạm Kim đã dành cả tâm trí, thời gian và tài lực cho những công việc mà ông hằng say mê, hướng trọn cuộc đời của mình cho những hoài bão ấy.

Sơ lược tiểu sử chủ nhiệm Phạm Kim

Theo những chi tiết chưa đầy đủ, mà tòa soạn có được thì: Ông Phạm Kim sinh ngày 20 tháng 7 năm 1950 tại thị tứ Điền Hộ, nay thuộc xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong một gia đình nền nếp và đạo hạnh gồm 4 anh chị em. Năm 1954 thân sinh ông đưa cả gia đình di cư vào Nam và định cư tại Sài Gòn, khu Ngã Ba Ông Tạ, cụ thân sinh ông là một doanh gia thành đạt trong nhiều năm liền ở Sài Gòn trước 1975.

– Ông được gia đình đưa vào học trường Tabert từ thuở niên thiếu, nên hấp thu được một nền giáo dục căn bản khá vững vàng.

– Sau khi hoàn tất Trung học đệ nhị cấp ở trường Tabert, ông ghi danh vào trường Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, nhưng rất sớm, khoảng năm 1970, ông Kim đã gia nhập Quân Đội, sau khi tốt nghiệp khóa 3/70 Trường Bộ Binh Thủ Đức, ông được biệt phái sang binh chủng Hải Quân.

– Được bổ nhậm làm việc tại Bộ Tư Lệnh/ HQ, ông đã giữ nhiệm vụ Sĩ Quan Báo Chí/ BTL/HQ trong thời gian khoảng 3 năm tại đây, cho đến ngày Sài Gòn thất thủ, cấp bậc cuối cùng của ông trong quân đội VNCH là cấp Trung Úy.

– Tháng 6 năm 1975, cùng với hàng trăm ngàn sĩ quan VNCH khác, ông Kim cũng bị CSVN đưa vào tại cải tạo, và sống trong đày ải, thiếu thốn trong 3 năm, được cộng sản phóng thích vào năm 1978 khi đó mới 28 tuổi.

– Sau khi trở về nhà, với những canh chừng, quản chế của bọn công an địa phương, ông Phạm Kim quyết chí tìm đường ra khỏi nước, cho đến cuối năm 1978, ông bà sinh con đầu lòng là Julie Phạm, cả gia đình đã dìu dắt nhau đi vượt biển lúc đó cháu Julie mới 1 tháng tuổi, và may mắn họ đã đến được bến bờ tự do, tạm trú tại trại tị nạn Indonesia, và sau một thời gian ngắn gia đình được phái đoàn Mỹ đồng ý cho tị nạn tại Mỹ, định cư tại tiểu bang Washington.

– Ông bà Phạm Kim khi mới đến định cư tại Hoa Kỳ đã từng trải nhiều gian nan để đứng vững, vừa đi học để tiến thân. Chỉ trong vòng 6 tháng ông hoàn tất chương trình 2 năm ở trường Bates Technical College và sau đó vào làm việc ở Tacoma Boat với việc thiết kế drafting. Không được bao lâu, hãng này đóng cửa vì thua lỗ, ông trở lại đi học ở Highline Community College rồi lên UW học theo ngành kỹ sư điện (Electrical Engineering).

– Thời gian này thì gia đình ông Phạm Kim đã nuôi nấng giấc mơ hằng ấp ủ từ rất lâu, đó là thực hiện xuất bản một tờ báo phục vụ cộng đồng tại địa phương, do nhu cầu rất cần thiết vùng đất mới cần có một cơ quan thông tin cộng đồng, và cuối cùng, ông bà Phạm Kim đã quyết định xuất bản tờ tuần báo Người Việt Tây Bắc vào năm 1986, và cho đến nay sau hơn 35 năm, tờ báo vẫn còn duy trì, phục vụ hữu hiệu công việc truyền thông đến mọi gia đình người gốc Việt trong vùng Tây Bắc, đồng thời giữ gìn và phổ biến văn hóa Việt trong cộng đồng.

Cáo Phó của gia đình, cũng như ngày giờ tổ chức tang lễ sẽ được phổ biến vào tuần tới. Ban Biên tập và Trị sự tuần báo NVTB được phép công bố về sự ra đi của ông Chủ Nhiệm/ Chủ Bút Phạm Kim, đến tất cả quý bạn đọc, quý cộng đồng và đoàn thể, thân hữu trong sự ngỡ ngàng và tiếc thương tột cùng./.

