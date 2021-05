2.4 triệu sinh viên đại học Hoa Kỳ trước lệnh vaccine: Chích ngừa hay không chích ngừa

Hơn 180 trường đại học và cao đẳng trên khắp Hoa Kỳ đang yêu cầu hơn 2.4 triệu sinh viên trình chứng nhận chích vaccine ngừa virus Trung Cộng để tham gia học kỳ mùa thu năm nay, bất kể họ đã miễn dịch với virus hay chưa.

Courtney Treglia, một nghiên cứu sinh tại Cao đẳng Sư phạm tại Đại học Columbia ở Thành phố New York hôm 10/05/2021. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Đến lúc đó, số lượng các trường thực hiện yêu cầu này có thể sẽ tăng lên, đặc biệt là nếu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chấp thuận hoàn toàn một hoặc nhiều loại vaccine trong những tháng tới. Theo một đánh giá của Epoch Times trên hơn 130 thông báo yêu cầu chích vaccine của các trường đại học và các trang yêu cầu chích ngừa, không có trường học nào hiện chấp nhận tình trạng miễn dịch mắc phải là một lý do được miễn trừ chích ngừa, ngay cả khi có bằng chứng cho thấy việc lây nhiễm trước đó dẫn đến khả năng bảo vệ lâu dài và rộng rãi khỏi virus.

Chỉ một số ít trong số hơn bốn mươi trường được liên hệ cho bài viết này đưa ra câu trả lời trực tiếp về lý do tại sao khả năng miễn dịch do nhiễm virus không được coi là một lý do miễn trừ. Phần lớn còn lại phản hồi bằng cách dẫn nguồn các quy tắc miễn trừ chích ngừa của họ, mà quy tắc này không đề cập đến khả năng miễn dịch mắc phải. Khi được thúc giục trả lời, một số trường cho biết họ không thể cung cấp thêm thông tin, trong khi những trường khác cho biết họ vẫn đang hoàn thiện các chính sách của mình.

Một số ít đã phản hồi thì dẫn nguồn hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tại đó khuyên mọi người vẫn nên chích vì “các chuyên gia vẫn chưa biết bạn được bảo vệ khỏi bệnh trong bao lâu sau khi hồi phục do mắc COVID-19.”

COVID-19 là bệnh do virus Trung Cộng, thường được gọi là virus corona mới gây ra.

Tiến sĩ Christoper Frazer, giám đốc điều hành của Trung tâm Sức khỏe tại Đại học Bridgewater State (BSU) ở Massachusetts, nói với The Epoch Times, “BSU sẽ không chấp thuận miễn trừ dựa trên khả năng miễn dịch trước đó.”

“Đối với những sinh viên đã từng mắc COVID-19, chúng tôi vẫn yêu cầu họ chích và khuyên họ nên nói chuyện với bác sĩ về thời điểm thích hợp nhất để chích,” Daniel Telles, trợ lý giám đốc quan hệ truyền thông tại Đại học San Diego, nói với The Epoch Times trong một email. “Ngay cả khi các thành viên trong cộng đồng đại học của chúng tôi đã khỏi bệnh COVID-19, thì vẫn có khả năng – mặc dù rất hiếm – tái nhiễm virus gây ra bệnh COVID-19.”

“Như CDC gợi ý, dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng chỉ ra rằng vaccine COVID-19 có thể an toàn cho những người có chứng nhận đã nhiễm SARS-CoV-2 trước đó. Do đó, Đại học Wesleyan sẽ yêu cầu tất cả sinh viên, kể cả những sinh viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, hoặc những người đã từng có kháng thể COVID-19, phải được chích ngừa để ghi danh vào các lớp học học kỳ mùa thu,” Olivia Drake, biên tập viên tin tức Đại học Wesleyan, nói với The Epoch Times trong một email.

Theo một nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia tài trợ, 95% những người bị nhiễm COVID-19 trước đó có khả năng miễn dịch với virus Trung Cộng kéo dài đến 8 tháng.

Dữ liệu sơ bộ về vaccine cho thấy mức độ và thời gian bảo vệ của vaccine cũng tương tự. Pfizer và Moderna đã đang thúc đẩy mũi chích nhắc lại vì hiệu quả của vaccine giảm dần theo thời gian. Pfizer cho biết hiệu quả giảm từ 95% xuống 91%, còn vaccine của Moderna giảm xuống 90% sau sáu tháng, hãng này cho biết. Cả hai nhà sản xuất vaccine này đều cảnh báo trước rằng có thể cần phải chích nhắc lại hàng năm.

Hai sinh viên Đại học Columbia đã nói với The Epoch Times trong khuôn viên một trường tại New York rằng, họ không có vấn đề vì với việc nhà trường không cấp miễn trừ [chích ngừa] cho sinh viên miễn dịch. Cả hai đều sử dụng lý do tương tự như CDC, nói rằng vẫn còn quá nhiều điều chưa biết về virus.

Courtney Treglia, một nghiên cứu sinh có kế hoạch dạy một khóa học trực tiếp vào mùa thu cho biết: “Tôi nghĩ rằng vì có quá nhiều thứ mà chúng ta không biết ở đó, cũng dễ hiểu là điều đó [khả năng miễn dịch mắc phải] là không đủ đối với họ.”

“Tôi nghĩ đó là một điều tốt cho Columbia bởi vì chúng ta không biết tất cả khoa học đằng sau nó và một lúc nào đó, các kháng thể sẽ biến mất, vì vậy, nói chung đó là một điều tốt,” một sinh viên giấu tên cho biết.

Một số trường, bao gồm cả Đại học Bang California, Đại học Bắc Colorado và Khu Cao đẳng Cộng đồng Southwestern, vẫn đang hoàn thiện các quy định về chích ngừa và cho biết họ vẫn chưa đưa ra quyết định về cách đối xử với những sinh viên yêu cầu miễn trừ dựa trên khả năng miễn dịch mắc phải. Bất chấp các cuộc thảo luận, các lệnh chích vaccine trên trang web của họ không thông báo cho sinh viên rằng việc miễn trừ như vậy đang được xem xét và có thể khả dụng.

Đại học Fort Lewis, một trong số ít trường có phản hồi về cách tiếp cận của họ với những sinh viên có khả năng miễn dịch do nhiễm virus, trích dẫn hướng dẫn của CDC, rằng việc tái nhiễm là rất hiếm trong 90 ngày sau lần nhiễm virus Trung Cộng đầu tiên nhưng cảnh báo “Nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 vượt xa lợi ích của miễn dịch tự nhiên.”

Điều đáng chú ý là tuyên bố này đã liên hệ giữa rủi ro mà những người không có miễn dịch có thể mắc COVID-19 với khả năng bảo vệ nhờ miễn dịch mắc phải. Mục đích rõ ràng của tuyên bố này là để cảnh báo những người đang cân nhắc việc làm cho bản thân bị nhiễm bệnh để có được khả năng miễn dịch thay cho việc chích vaccine.

CDC đã không trả lời ngay yêu cầu làm rõ của The Epoch Times.

“Giống như các nhà khoa học không biết mức độ nghiêm trọng của bệnh COVID-19 đối với mỗi người, các nhà khoa học không biết khả năng miễn dịch tự nhiên của mỗi người kéo dài bao lâu. Chúng tôi đang tuân theo các hướng dẫn của CDC quy định rằng bất kể các cá nhân đã mắc bệnh và khỏi bệnh COVID-19 hay chưa, thì vẫn khuyến cáo chích ngừa,” Lauren Savage, một chiến lược gia quan hệ truyền thông tại Fort Lewis, nói với The Epoch Times.

“Đối với sinh viên FLC, lợi ích của vaccine bao gồm cả bảo vệ khỏi bệnh nặng và tử vong, cũng như cơ hội quay lại trải nghiệm đi học thường nhật.”

Ngoài khả năng bảo vệ lâu dài, thì miễn dịch mắc phải đối với virus Trung Cộng còn có hiệu quả chống lại các biến thể của nó, theo một nghiên cứu do NIH tài trợ được Tiến sĩ Anthony Fauci dẫn đầu và được công bố vào cuối tháng Ba. Các tế bào của hệ thống miễn dịch ở những người có khả năng miễn dịch mắc phải “có thể nhận ra hầu như tất cả các biến thể trong các biến thể được nghiên cứu” và “có thể bảo vệ chống lại các biến thể mới nổi.”

Một nghiên cứu khác do NIH tài trợ, chưa được bình duyệt, đã phát hiện ra rằng bệnh nhân COVID-19 có “đáp ứng trí nhớ miễn dịch lâu dài” tám tháng sau khi bị nhiễm bệnh.

“Khả năng miễn dịch mắc phải một cách tự nhiên vượt trội hơn bất cứ thứ gì mà loại vaccine này có thể mang lại. Vì vậy, bất kỳ sinh viên nào đã từng bị nhiễm và mắc bệnh COVID-19 nên được miễn trừ chích ngừa,” H.C. Tenenbaum, giáo sư y học phòng thí nghiệm và bệnh học tại Đại học Toronto, nói với The Epoch Times.

“Có rất nhiều bằng chứng trong các tài liệu khoa học cho thấy chắc chắn rằng nếu bạn đã bị COVID và hồi phục, thì phần lớn mọi người đều có khả năng miễn dịch lâu bền và rất khó có khả năng bị tái nhiễm và bạn sẽ được bảo vệ khỏi bị tái nhiễm,” ông Jay Battacharya, giáo sư y khoa tại Đại học Stanford, cho biết trong một cuộc thảo luận bàn tròn với Thống đốc bang Florida Ron DeSantis hồi tháng Ba.

“Ngay cả khi bạn bị tái nhiễm sau này, thì rất có thể nó sẽ ít nghiêm trọng hơn so với lần đầu tiên. Vì vậy, vâng, nó cũng giống như các coronavirus khác; nếu bạn đã bị nhiễm, bạn sẽ có được khả năng miễn dịch và nó tồn tại một thời gian. Không phải là mãi mãi, nhưng nó kéo dài một thời gian.”

Trong cùng một hội nghị bàn tròn, ông Sunetra Gupta, một nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm và một giáo sư dịch tễ học lý thuyết tại Khoa Động vật học tại Đại học Oxford, lưu ý về phương thức khá thú vị trong đó một số chuyên gia y tế công cộng bám vào quan điểm rằng việc có khả năng miễn dịch lâu bền do bị nhiễm virus Trung Cộng hay không là chưa biết được.

“Các nhà khoa học làm gì trong hoàn cảnh đó? Họ xem xét các loại virus khác, và chúng ta có bốn loại khác đang lưu thông, chúng ta vẫn đang có, các virus corona, mà chúng ta biết từ các nghiên cứu đã được thực hiện, rằng quý vị cũng có được miễn dịch theo cách rất giống nhau. Quý vị tạo ra kháng thể… và những kháng thể đó sẽ bảo vệ quý vị, đặc biệt là khỏi bệnh hiểm nghèo và tử vong, mãi mãi. Chúng không bảo vệ chống lại sự tái nhiễm, nhưng chúng bảo vệ quý vị khỏi bệnh nặng và tử vong.”

Bất kể khả năng miễn dịch mắc phải sẽ tồn tại trong bao lâu, các nghiên cứu do NIH tài trợ gợi ý rằng những sinh viên có miễn dịch mắc phải-vốn đang muốn chờ để xem việc chích ngừa thế nào- đều có mức độ bảo vệ do miễn dịch cần thiết phải làm như vậy.

Một trong bốn thanh niên từ 18 đến 29 tuổi muốn “chờ để xem thế nào” trước khi dùng vaccine ngừa COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Kaiser Family Foundation. Dữ liệu cho thấy có tới 600,000 sinh viên có thể bị buộc phải lựa chọn chích ngừa trước mùa thu này cho dù họ có muốn hay không, và nếu họ có miễn dịch, cũng không có lợi ích cụ thể nào cho bản thân họ hoặc cho những người xung quanh.

Cho đến nay, nguy cơ tác động tiêu cực của vaccine vẫn còn vô cùng thấp. Hệ thống Báo cáo Sự kiện Có hại liên quan đến vaccine (VAERS) của CDC đã ghi nhận 4,178 trường hợp tử vong sau khi chích vaccine COVID-19, mặc dù việc xem xét các trường hợp đã đang không xác định được mối liên hệ nhân quả với vaccine. Đã có 15 trường hợp xảy ra biến chứng đông máu nghiêm trọng được cho là do vaccine Johnson & Johnson gây ra.

