6,9 triệu người tử vong do COVID-19: Trung Quốc phải bồi thường 19 tỷ USD thiệt hại vì ‘giết người hàng loạt’

Một nghiên cứu mới cho thấy số người chết trên toàn cầu do COVID-19 cao gấp đôi so với ước tính trước đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Chuyên gia về Trung Quốc Gordon Chang gọi đây là một hình thức “giết người hàng loạt” của Bắc Kinh. Dự tính, mức bồi thường thiệt hại ít nhất mà chính quyền này phải chịu là 19 tỷ USD.

WHO ước tính có 3,2 triệu ca tử vong, nhưng Giám đốc Chris Murray tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington nói với Financial Times rằng “con số thực tế còn tồi tệ hơn nhiều”.

Một nghiên cứu mới của IHME ước tính rằng coronavirus đã giết chết 6,9 triệu người. Theo ước tính của tôi, không bao gồm thiệt hại kinh tế từ việc đóng cửa, nỗi đau mà những người sống sót phải chịu đựng, chi phí mà xã hội phải gánh chịu từ việc nhập viện và phát triển vaccine mới, thiệt hại trong tương lai do sự gia tăng liên tục của đại dịch, hoặc các hình phạt hình sự… , Trung Quốc đã phải chịu trách nhiệm về thiệt hại khoảng 19 nghìn tỷ USD.

Theo nghiên cứu của IHME, số ca tử vong ở Hoa Kỳ được ước tính là gần 900.000 người thay vì con số 570.000 như ước tính trước đó. Ấn Độ thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn, trong khi số người chết thực tế được ước tính cao gấp ba lần con số chính thức. Số người chết ở Nga hiện được ước tính là 593.000 người thay vì con số thống kê chính thức là 109.000.

IHME giải thích rằng sự không nhất quán về chất lượng xét nghiệm và việc báo cáo không đầy đủ về các ca tử vong giải thích cho sự chênh lệch này.

Những ước tính cũ với con số tử vong thấp có xu hướng khiến Trung Quốc được thoát tội, dễ dàng tuyên bố rằng họ đã làm tốt trong việc hạn chế các tác động của COVID. Nhưng chúng ta không thể để Trung Quốc trốn thoát.

Cả chính quyền Trump và Biden đều xác nhận hai sự kiện chính:

Đầu tiên, phòng thí nghiệm Vũ Hán đã cùng với quân đội Trung Quốc che giấu việc nghiên cứu virus corona của họ.

Và thứ hai, một số nhà nghiên cứu đã biểu hiện các triệu chứng giống COVID-19 vào mùa thu năm 2019.

Tội ác ‘giết người hàng loạt’

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm pháp lý về đại dịch. Giáo sư Luật Đại học Harvard James Kraska đã viết vào tháng 3: “Khi virus coronavirus mới được ấp ủ ở Vũ Hán từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1, nhà nước Trung Quốc rõ ràng đã cố ý cung cấp thông tin sai cho người dân liên quan đến vụ bùng phát, khiến người dân có tâm lý chủ quan khi Tết Nguyên đán đến gần vào ngày 25/1”.

Chuyên gia về Trung Quốc Gordon Chang đã viết trong một email rằng nước này đã “cố tình phát tán COVID-19 ra ngoài biên giới của mình”, và gọi đây là một hình thức “giết người hàng loạt”. Ông đưa ra ba lý do chính cho kết luận này.

Đầu tiên, “chính quyền Trung Quốc đã cố gắng thuyết phục thế giới rằng COVID-19 không lây truyền từ người sang người, mặc dù họ biết rằng điều này là không đúng”.

Thứ hai, sau khi Bắc Kinh thừa nhận khả năng lây truyền của dịch bệnh này, “họ đã cố gắng thuyết phục thế giới rằng dịch bệnh này sẽ không dẫn đến nhiều ca lây nhiễm và tử vong (mặc dù họ biết rằng điều này đã và đang xảy ra), khiến các quan chức y tế công cộng không thực hiện các biện pháp phòng ngừa mà họ đáng lẽ đã áp dụng”.

Và thứ ba, “Trung Quốc gây áp lực buộc [các quốc gia khác] không áp đặt các hạn chế đi lại và kiểm dịch, mặc dù khi đó họ (Trung Quốc) đang phong tỏa đất nước của mình”.

Theo ông Chang, “Một mặt, Bắc Kinh lập luận rằng các quốc gia khác không nên cấm du khách Trung Quốc, mặt khác lại phong tỏa chặt chẽ đất nước của mình – điều này cho thấy ý định lây lan dịch bệnh ra ngoài biên giới của Trung Quốc”. Ông lập luận rằng Trung Quốc “đã thấy COVID-19 đã làm tê liệt Trung Quốc như thế nào. Họ muốn làm tê liệt các xã hội khác bằng virus, và thực sự họ đã làm vậy … Họ lây lan virus ra toàn thế giới một cách ác ý”.

Mức bồi thường thiệt hại là 19 nghìn tỷ USD

Theo nguồn tin của ông Chang, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ra lệnh cho mọi phòng thí nghiệm, bệnh viện và cơ sở nghiên cứu khác ở Trung Quốc tiêu hủy các mẫu coronavirus vào ngày 3/1. Mục đích có thể là để tiêu hủy bằng chứng. Ông Chang cho biết, việc tiêu hủy các mẫu bệnh phẩm là trái với những việc nên làm trong thời kỳ dịch bệnh. “Hành động phổ biến là giữ lại các mẫu, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, vì chúng cần thiết để truy vết tiếp xúc và phát triển vaccine”.

Bài báo hồi tháng 3 của Giáo sư Kraska kết luận rằng các yêu cầu bồi thường đối với Trung Quốc về COVID-19 “có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD”. Ông đã viết trong một email rằng: “Theo luật, cái chết của một người được tính bằng chi phí kinh tế của thu nhập dự kiến ​​của người chết, khoản thừa kế tiềm năng và phúc lợi công việc, hàng hóa và dịch vụ mà họ sẽ sản xuất trong đời, cộng với chi phí hỗ trợ y tế và chi phí tang lễ của họ. Nhìn chung, những chi phí này nằm trong khoảng 2,5 – 3,0 triệu USD cho một người. Theo quan điểm của tôi, những chi phí này có thể (và nên) được bổ sung vào yêu cầu bồi thường đối với Trung Quốc về những cái chết bất công”.

Nhân 6,9 triệu ca tử vong do COVID-19 với 2,75 triệu USD mỗi người cho thấy Trung Quốc nên bồi thường tổng cộng cho các gia đình 19 nghìn tỷ USD thiệt hại vì những cái chết do COVID gây ra. Điều này không bao gồm những thiệt hại trong tương lai do đại dịch, nỗi đau mà những người sống sót phải gánh chịu, thiệt hại kinh tế xã hội do các lệnh phong tỏa, hoặc hình phạt hình sự đối với cái mà ông Chang gọi là “giết người hàng loạt”. Tổng thiệt hại bổ sung cũng có thể lên đến hàng nghìn tỷ USD.

Nếu Trung Quốc không trả được các chi phí này, chính phủ của chúng ta nên buộc Trung Quốc phải trả bằng cách gán nợ các tài sản nước ngoài của họ. Theo giáo sư Teng Biao của Đại học Chicago và luật sư nhân quyền Terri Marsh, quyền miễn trừ quốc gia không phải là lý do bào chữa cho những chính phủ không được dân bầu ra (và vận hành như một tổ chức khủng bố).

Nếu chính phủ của chúng ta không mạnh mẽ truy tố Trung Quốc về các tội ác COVID-19 của họ, thì chính phủ đã bỏ qua nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mình là bảo vệ tốt những công dân lương thiện.

Tác giả: Anders Corr có bằng Cử nhân / Thạc sĩ về khoa học chính trị tại Đại học Yale (2001) và bằng Tiến sĩ tại Đại học Harvard (2008). Ông là giám đốc của Corr Analytics Inc., nhà xuất bản của Tạp chí Rủi ro Chính trị, và đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Ông là tác giả của “Tập trung quyền lực” (sắp xuất bản năm 2021) và “Không xâm phạm”, đồng thời biên tập “Quyền lực lớn, Chiến lược lớn”.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Thanh Hương

Theo Epoch Times tiếng Anh