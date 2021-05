Công an CSVN chống tham nhũng ‘xin ra khỏi ngành’ gây bão dư luận

Viên chức Viện Kiểm Sát tối cao dẫn giải cán bộ Công an quận Đồ Sơn bị khởi tố. (Hình: Lao Động)

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) .- Một ông thiếu tá Công an CSVN được ca ngợi can đảm vì làm đơn tố cáo đồng đội “phù phép” hồ sơ vụ án ma túy, hiểu ngầm ăn hối lộ.

Theo tờ Thanh Niên tường thuật, một ông thiếu tá công an CSVN tên Trịnh Văn Khoa mới đây nhận được “mưa” khen của dư luận vì “rất dũng cảm” và “cần được biểu dương”. Ông này là cán bộ thuộc “Đội Điều tra tổng hợp và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội” của Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Ông Khoa đã làm đơn tố cáo cả cấp trên và đồng đội đã “làm sai lệch hồ sơ” được hiểu ngầm là để ăn hối lộ khi thả 28 người bị bắt trong một vụ bố ráp sử dụng ma túy tại quán Karaoke thị trấn Đồ Sơn hồi Tháng Mười một năn ngoái. Từ sự tố cáo của ông, 4 ông sĩ quan cấp tá và cấp úy của công an quận Đồ sơn đã bị khởi tố.

Những ông công an này gồm: trung tá Đinh Đức Việt, 46 tuổi, đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Hình sự – Kinh tế và Ma túy, Công an quận Đồ Sơn; thượng úy Đỗ Hữu Dũng, 29 tuổi, phó đội trưởng Đội cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và thượng úy Nguyễn Viết Công, 29 tuổi là cán bộ Đội cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn.

Cả 3 ông vừa kể “bị khởi tố để điều tra về hành vi làm sai lệch vụ án”. Trong đó, ông Đinh Đình Việt và ông thượng úy Đỗ Hữu Dũng đã bị bắt tạm giam. Riêng ông thượng úy Nguyễn Viết Công “được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cứ trú”.

Trước đó, Tháng Giêng vừa qua, cũng liên quan đến vụ “làm sai lệch hồ sơ vụ án” kể trên, “Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao” cũng đã “bắt khẩn cấp” đối với ông thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, 36 tuổi để điều tra về hành vi trên. Trước khi bị bắt, ông Cường là phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn.

Lực lượng Công an CSVN xưa nay nổi tiếng là cái ổ tham nhũng, vòi vĩnh hối lộ nhất tại Việt Nam. Hơn chục ông tướng Công an đã bị bỏ tù những năm gần đây liên quan đến đất đai hoặc bảo kê cờ bạc. Việc một ông công an lại tố cáo đồng đội làm bậy thay vì đồng lõa để được chia chác là chuyện xưa nay hiếm hoi.

Bởi vậy, trên tờ Thanh Niên hôm Thứ Bảy, báo này dẫn lại lời của một số độc giả khen ngợi sự dũng cẩm của ông Trịnh Văn Khoa “lương thiện, dám nói, dám đấu tranh với cái xấu xa đáng buồn ngay trong cơ quan đơn vị mình, dù biết trước được tương lai bất định và muôn vàn khó khăn phía trước”.

Cựu thiếu tá công an CSVN Trịnh Văn Khoa. (Hình: FB)

Ông Khoa để tránh bị trù dập, đã viết đơn “xin ra khỏi ngành” trước khi làm đơn tố cáo đồng đội. Báo chí tại Việt Nam kể lại vụ việc bắt ma túy cuối năm ngoái ở Đồ Sơn cho hay ngày 13 Tháng Mười Một 2020, ông “cùng lực lượng thuộc Đội Điều tra tổng hợp và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Đồ Sơn) đã kiểm tra đột xuất một quán karaoke tại phường Hợp Đức (thuộc địa bàn quận), phát hiện 28 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.”

“Sau khi bị đưa về trụ sở, cả 28 đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả các mẫu xét nghiệm cho thấy, trong số 28 đối tượng thì có tới 25 người dương tính với ma túy. Theo ông Khoa, đến đầu giờ chiều 13/11/2020, khi các cán bộ đang lấy lời khai của đối tượng để phục vụ công tác điều tra thì ông Nguyễn Hữu Cường (khi đó là Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp) chỉ đạo ông Khoa dừng lại để họ “gọi điện cho người thân”. Sau đó, đến 22h30 cùng ngày, toàn bộ đối tượng bị tạm giữ được cho về nhà.”

Ông Khoa được dẫn lời kể lại là “Bức xúc trước hành vi làm sai lệch vụ án một cách trắng trợn, ngang nhiên như vậy tôi quyết định làm đơn tố cáo đến Viện Kiểm sát tối cao và Thanh tra Bộ Công an”.(TN)