Đại uý công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với tên cướp

Hình ảnh ghi lại vụ việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ chụp từ clip)

Chứng kiến một tài xế taxi vật lộn với tên cướp và bị đâm trọng thương, Đại uý công an chỉ đứng nhìn, bấm điện thoại mà không có hành động can thiệp, hỗ trợ nào.

Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại úy Nguyễn Thanh Lâm (36 tuổi), Công an viên xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội), đồng thời xem xét điều chuyển công tác vì đã không can thiệp giúp đỡ khi thấy một tài xế taxi bị đâm trọng thương đang cố vật lộn với tên cướp.

Theo hình ảnh được ghi lại từ một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 16/5, một người dân đã quay lại cảnh một tài xế taxi mặc áo trắng dính nhiều máu, bị trọng thương và đang cố vật lộn với tên cướp, liên tục tri hô kêu cứu: “Giúp em với”. Dù xung quanh có rất nhiều người đứng xem nhưng mọi người đều thờ ơ, chỉ có một người đàn ông đến giúp đỡ.

Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện một người đàn ông mặc quần màu xanh giống cảnh phục công an nhưng đứng bấm điện thoại mà không can thiệp vụ việc.

Ngay sau khi có thông tin về clip trên, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành điều tra và xác nhận người đứng nhìn tài xế vật lộn với tên cướp là Đại uý Nguyễn Thanh Lâm – Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Theo điều tra, vụ cướp xảy ra lúc 16h20 ngày 16/5 trên đường Cienco 5 Khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội) do Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở Thanh Hoá) gây ra. Đặc biệt, Sáu là kẻ đã đâm tử vong một bé trai cùng quê, đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội giết người ngày 28/4.

Đặng Phạm Sáu sau đó đã bị tài xế taxi và một người dân khống chế bắt gọn.

Tài xế xe taxi bị vết thương vùng ngực, được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Hiện, Sáu đang bị Công an huyện Thanh Oai tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đặng Thanh – NTDVN