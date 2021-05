Một ông ở Đắk Lắk bị khởi tố vì xé một số lá cờ đỏ sao vàng CSVN

(NV) – Một người đàn ông ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, bị chính quyền địa phương khởi tố vì xé một số cờ CSVN hồi năm ngoái.

Nhiều báo tại Việt Nam hôm Thứ Hai, 3 Tháng Năm, nói ông Trương Dương Hùng, 30 tuổi, cư dân xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, bị khởi tố về hành vi “Xúc phạm quốc kỳ” theo Điều 351, Bộ Luật Hình Sự CSVN. Bản án có thể đến ba năm tù.

Ông Trương Dương Hùng. (Hình: Nhân Dân)

Báo Nhân Dân cho biết: “Vào rạng sáng 14 Tháng Mười Một, 2020, một số người dân trú tại thôn 15, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, phát hiện có nhiều lá cờ CSVN treo bên đường bị rách, rơi xuống mặt đường nên đã trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An huyện Cư Kuin đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định.”

Sau đó “đến khoảng 1 giờ trưa cùng ngày, cơ quan công an huyện Cư Kuin đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi xúc phạm quốc kỳ là Trương Dương Hùng nên đã tiến hành triệu tập lên điều tra, làm rõ.”

Báo Nhân Dân cho hay ông Hùng nhìn nhận tối 13 Tháng Mười Một, 2020, sau khi đi nhậu và chơi game, khi đang trên đường về nhà, ông Hùng “phát hiện hai bên cổng nhà người dân có treo nhiều quốc kỳ nên đã có hành vi dùng tay giật, xé rách ba lá cờ CSVN.”

Chuyện đã xảy ra từ gần năm tháng trước, không thấy truyền thông nhà nước nói gì, đến nay mới thấy được đưa tin khởi tố vụ việc, chỉ ba ngày sau khi nhà cầm quyền CSVN tổ chức mừng 46 năm ngày nhuộm đỏ cả nước Việt Nam.

Vụ khởi tố ông Trương Dương Hùng không phải là lần đầu tiên có người tại Việt Nam bị kết án tù vì đã xé hoặc hủy hoại cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của chế độ độc tài chuyên chế. Tuy Hà Nội tự xưng chế độ là “của dân, do dân và vì dân” nhưng quyền tự do phát biểu, tự do thông tin, tự do lập hội, biểu tình, tự do nghiệp đoàn đều bị nhà cầm quyền tước đoạt trắng trợn.

Mấy năm gần đây đều có những người bị bắt, kết án tù vì xé hoặc xịt sơn bẩn lên cờ đỏ sao vàng CSVN.

Đầu năm ngoái, báo Công An TPHCM đưa tin chính quyền thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang,bắt ông Huỳnh Hữu Sĩ, 57 tuổi, vào ngày 11 Tháng Giêng, 2020, vì đã “bẻ gãy cột cờ bằng sắt được cắm dọc theo tuyến đường Ấp Bắc và xé rách ba lá cờ CSVN ở các cột cờ bên cạnh.”

Báo này còn cho hay, ông Sĩ “còn đập vỡ nhiều chậu hoa kiểng của các hộ dân ở đường Hùng Vương thuộc địa bàn phường 4, phường 7, và ở tượng đài công viên Tết Mậu Thân thuộc địa bàn phường 4, thành phố Mỹ Tho.”

Không thấy báo chí ở Việt Nam cho hay ông này sau đó bị tù tội gì không. Nhưng trên mạng Internet, người ta thấy có tài liệu đăng tải bản án của tòa án huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, xử ngày 17 Tháng Chín, 2019, kết án một thanh niên tên Trần Trọng Đ., sinh năm 1985, cáo buộc “xé rách” cờ CSVN ngày 15 Tháng Năm, 2019, với bản án sáu tháng tù.

Bản án kể lại cáo trạng là ông Trần Trọng Đ. “thường đọc những thông tin xuyên tạc đảng, nhà nước trên mạng xã hội nên Đ. cảm thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại. Khoảng 6 giờ chiều 15 Tháng Năm, 2019, sau khi Đ. uống bia đã có hành vi cố ý xúc phạm quốc kỳ, bằng việc cố ý xé rách và tháo bỏ hai lá cờ tổ quốc loại cờ đỏ sao vàng đang treo trước nhà của chị Đỗ Thị Kim L. và trước nhà của chị Đỗ Thị H. ở ấp 3, xã L., huyện C., rồi cuộn lại ném bỏ xuống đám dừa nước bên cạnh lề đường.”

Blogger Huỳnh Thục Vy và lá cờ CSVN bị xịt sơn hồi năm 2017. (Hình: Facebook Huỳnh Thục Vy)

Trước đó, dư luận trong ngoài nước đã chú ý nhiều đến vụ chính quyền tỉnh Đắk Lắk ngày 30 Tháng Mười Một, 2018, đã kết án bà Huỳnh Thục Vy, một blogger nổi tiếng trong ngoài nước, hai năm chín tháng tù với cáo buộc “Xúc phạm quốc kỳ” CSVN. Vì bà đang nuôi con nhỏ 20 tháng, bà được cho hoãn thi hành án cho đến khi con đủ 3 tuổi nhưng bị cấm rời khởi nơi cư trú. Khi bị kết án, bà cũng đang mang thai.

Bà Huỳnh Thục Vy, sinh năm 1985, bị chính quyền thị trấn Buôn Hồ bắt ngày 9 Tháng Tám, 2018, vì “xịt sơn” lên cờ CSVN rồi đăng tấm hình lên trang Facebook cá nhân. Bà nổi tiếng trong ngoài nước là một nhân vật bất đồng chính kiến sống tại Việt Nam với các bài viết phân tích thời sự xã hội ngược với chủ trương của đảng CSVN độc tài.

Bà bị bắt, hành hung, đe dọa, khủng bố nhiều lần nhưng vẫn can đảm bày tỏ chính kiến bất chấp áp lực và đe dọa của nhà cầm quyền. Bà đã cho xuất bản quyển “Nhận Định Sự Thật Tự Do và Nhân Quyền” nhằm “góp phần làm rõ tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.” Bà là một trong những cái gai trong mắt đảng và chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. (TN)