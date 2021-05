Mỹ ngừng cấp thị thực cho 4 đối tượng công chức Trung Quốc và gia đình trực hệ

Hoa Kỳ mới đây đã ngừng cấp thị thực cho 4 đối tượng làm việc trong cơ quan nhà nước Trung Quốc và gia đình của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ, báo nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin rầm rộ. Nhưng khác với trước đây, lần này cư dân mạng Trung Quốc lại có phản ứng trái ngược so với tuyên truyền của nhà nước.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin rằng cách đây vài ngày, một công ty du học đã nhận làm thị thực (visa) tới Mỹ cho con của một công an cấp bậc thấp ở Trung Quốc. Công ty này tiết lộ rằng nhân viên thị thực Hoa Kỳ đã nêu trong giấy từ chối rằng: “Điều này dựa trên chỉ thị của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ngừng cấp thị thực cho nhân viên đang làm việc tại các cơ quan như Cục Di dân, Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Công an, v.v. của Trung Quốc cùng vợ/chồng và con cái của họ”.

Nhưng Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã bác bỏ thông tin rằng cha của du học sinh đó là công an.

Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã xác nhận việc Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho 4 đối tượng người Trung Quốc và thành viên gia đình họ. Bà Hoa cũng chỉ trích Hoa Kỳ và nói rằng “đây là một ví dụ rất tốt” minh chứng rằng Hoa Kỳ làm như vậy là xuất phát từ nguyên nhân chính trị, là “cố ý phá hoại việc đi lại thông thường của công dân hai nước Trung – Mỹ” và “điều này sẽ không có lợi cho sự phát triển lành mạnh và bình thường trong quan hệ hai nước Trung – Mỹ”. Các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng theo sát và đưa tin rầm rộ về việc này.

Cách đây vài ngày, trang tin tức Phượng Hoàng IFeng của Hong Kong đã đăng lại một bài báo có tựa đề “Hoa Kỳ đình chỉ thị thực đối với con của các nhân viên đang công tác tại Cục Di dân và Bộ Công an Trung Quốc? Bộ Ngoại giao trả lời” của tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh (Beijing Youth Daily). Sau đó bài báo đã nhận được hàng chục nghìn bình luận, phần lớn cư dân mạng đại lục phản ứng rất lạnh nhạt với tuyên truyền của Trung Quốc, nhưng lại có vẻ rất ủng hộ cách làm của Mỹ.

Từ phản ứng này cho thấy, hầu hết cư dân mạng dường như không trách cứ Hoa Kỳ, bởi vì quan hệ Trung – Mỹ mấy năm nay đều theo khuôn mẫu như vậy, càng ngày càng căng thẳng, đổ lỗi cho Hoa Kỳ thì có ích lợi gì? Mũi nhọn dường như đã chuyển hướng và họ cảm thấy khó hiểu trước tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh rằng “không có lợi cho sự phát triển lành mạnh và bình thường trong quan hệ hai nước Trung – Mỹ”.

Cư dân mạng đại lục bình luận như sau:

“Không còn qua lại với nhau từ lâu rồi, ai mới là kẻ đang phá hoại quan hệ nhân dân hai nước? Lời lẽ của chính quyền Trung Quốc thật hung hãn”.

“Vẫn đi Hoa Kỳ sao? Hoa Kỳ đã là kẻ thù. Không đi mới là bình thường, đi thì mới là bất bình thường”.

“Tôi cảm thấy khó hiểu khi bản thân cán bộ lãnh đạo, đảng viên, cán bộ chính trị và pháp luật, con cái và gia đình của họ vẫn muốn sang Mỹ. Họ không phải nên ở trên tuyến đầu của chủ nghĩa chống Mỹ sao?”.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hàng ngày đều giáo dục người dân là dân chủ và tự do ở Hoa Kỳ là giả tạo. Tại sao các quan chức cấp cao vẫn vội vàng gửi con cái của họ đến Hoa Kỳ? Khi Hoa Kỳ không chào đón thì lại chửi rủa họ?”.

“Tôi nghĩ Hoa Kỳ đang làm đúng. Vợ hoặc chồng và con cái của các nhân viên trong đảng, chính phủ và quân đội không nên đến Hoa Kỳ. Nếu họ bị xúi giục hoặc bị bắt làm con tin thì sao?”.

“Liệu họ có thể trung thành tuyệt đối với đảng khi sang Mỹ không?”.

“Là người nhà của nhân viên trong cơ quan chính phủ, bọn họ nên có ý thức chính trị vượt trên cả người bình thường, kiên quyết đấu tranh với đế quốc Mỹ. Tại sao lại phải bỏ tiền ra đi du học ở đế quốc Mỹ? Lại còn phàn nàn khi Mỹ không cấp thị thực?”.

“Ngừng cấp [thị thực] là tốt. Tại sao con cái của những người này vẫn tặng tiền [cho Mỹ] vào thời điểm đối đầu này. Đặc biệt là để đi học đại học. Thật tức mình”.

“Trung Quốc có thể tuyên bố không cho phép tất cả công chức, nhân viên doanh nghiệp nhà nước và gia đình của họ di dân đến Mỹ, để khiến người Mỹ tức chết”.

Đến Hoa Kỳ để nghiên cứu khoa học và công nghệ

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng việc đi Mỹ du học vẫn rất quan trọng. Điều này không chỉ nằm ở vấn đề người Trung Quốc cũng ôm giấc mơ Mỹ, mà đến Mỹ còn để học hỏi khoa học và công nghệ:

“Nếu Tiền Học Sâm và Đặng Giá Tiên không đến Hoa Kỳ, thì làm sao có được ‘Hai bom, một vệ tinh’ (tên dự án hạt nhân và không gian của Trung Quốc)?”

“Không có trường Trung Quốc nào lọt vào top 10 trường hàng đầu thế giới. Nói cách khác, cần phải ra ngoài và học hỏi nhiều điều ưu tú từ người khác. Đừng kiêu ngạo. Không có gì sai sau khi học xong trở về và đóng góp cho đất nước”.

“Quan hệ Trung – Mỹ đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây. Theo thống kê, sinh viên Trung Quốc học tập tại Hoa Kỳ là nhóm sinh viên nước ngoài lớn nhất, hiện số lượng du học sinh Trung Quốc vượt quá 370.000 người”.

Hoa Kỳ cáo buộc ĐCSTQ sử dụng “Chương trình Ngàn Nhân tài” để yêu cầu các du học sinh ăn cắp công nghệ của Hoa Kỳ. Vào tháng 5 năm ngoái, một số học giả Trung Quốc đã bị bắt tại Hoa Kỳ vì che giấu lý lịch quân nhân của họ. Kể từ đó, thị thực của hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị thu hồi.

Gần đây, ông Trịnh Tống Quốc (Zheng Songguo), 58 tuổi, một giáo sư người Mỹ gốc Hoa ở Ohio, đã bị cáo buộc có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ và cung cấp thông tin giả cho chính phủ liên bang để gian lận quỹ nghiên cứu miễn dịch học. Trang web chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 14/5/2021 rằng ông Trịnh đã bị kết án 37 tháng tù giam.

Đông Phương – NTDVN

Theo Epoch Times tiếng Trung