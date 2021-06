Amazon đóng góp 1 triệu đô la cho các nhóm hỗ trợ các cộng đồng da màu ở khu vực trung tâm Seattle

Amazon Headquarter (Nguồn Internet)

SEATTLE — ngày 10 tháng 6 năm 2021– Hôm nay, Amazon thông báo rằng họ đang đóng góp 1 triệu đô la cho 13 tổ chức cộng đồng ở Seattle hỗ trợ các cộng đồng da màu. Các quỹ sẽ giúp duy trì những chương trình tích cực liên quan đến công lý và công bằng xã hội, đào tạo thanh niên, nghệ thuật và văn hóa, nâng cao tay nghề và phục hồi lao động, và tính bền vững.

“Điều quan trọng là chúng tôi phải đầu tư vào các cộng đồng địa phương khi chúng ta thoát khỏi đại dịch. Các quỹ này sẽ tạo ra một sự thúc đẩy rất cần thiết cho các tổ chức cộng đồng bị thiếu hụt doanh thu trong đại dịch COVID-19 và tạo cơ hội cho các cá nhân tại gốc gác của Amazon”, Taylor Hoàng, Giám Đốc Ngoại Giao Cấp Cao cho biết. “Amazon rất vui mừng được hỗ trợ những tổ chức xứng đáng này giúp giải quyết sự bất bình đẳng mang tính hệ thống và hỗ trợ các cộng đồng da màu ở Seattle.”

Andrea Caupain Sanderson, Giám Đốc Điều Hành của Byrd Barr Place, cho biết: “Sự đóng góp của Amazon sẽ hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu của Byrd Barr Place, chẳng hạn như thực phẩm, nơi ở, sưởi ấm và các công cụ tài chính”. “Điều này sẽ giúp các thành viên trong cộng đồng tránh bị cắt năng lượng và nhận được hỗ trợ về chi phí sưởi ấm và sửa chữa, tìm nhà ở và tránh bị đuổi ra khỏi nhà, mua tạp hóa và các nhu yếu phẩm khác, đồng thời tìm hiểu về cách trả nợ và tiết kiệm cho tương lai.”

Tera Beach, giám đốc điều hành của Spectrum Dance Theater cho biết: “Đầu tư vào nghệ thuật là một cách quan trọng để giúp con em chúng ta phát triển. “Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ của Amazon trong việc cung cấp cho thanh niên có thu nhập thấp tham gia các lớp học khiêu vũ và diễn xuất, giúp loại hình nghệ thuật khiêu vũ có thể tiếp cận thông qua các buổi trình diễn hiện đại và đào tạo khiêu vũ chất lượng cao.”

Những đóng góp này là kế hoạch mới nhất trong công việc đang tiếp diễn của Amazon nhằm hỗ trợ các sáng kiến ​​giáo dục và bình đẳng chủng tộc trong các cộng đồng trên toàn quốc, nơi nhân viên của họ sinh sống và làm việc.

Amazon đã là công ty ủng hộ mạnh mẽ các cộng đồng ở Quận King. Vào năm 2020, Amazon đã quyên góp gần 10 triệu đô la cho hơn 275 tổ chức trên toàn quận hạt để hỗ trợ các nỗ lực của cộng đồng và hỗ trợ cho các tổ chức bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Amazon cũng cung cấp thêm 6.5 triệu đô la cho việc để cứu trợ COVID, cũng như hơn 9,000 máy vi tính xách tay và các thiết bị khác để giúp học tập từ xa. Amazon gần đây đã:

• Quyên góp hơn 100 triệu đô la tiền mặt và sản phẩm hiện vật cho Mary’s Place, và vào năm 2020, khai trương nơi trú ẩn dành cho gia đình, lớn nhất ở Tiểu Bang WA tại trụ sở Puget Sound

• Ra mắt Quỹ Cổ Phần Nhà Ở trị giá 2 tỷ đô la để bảo tồn và tạo ra hơn 20,000 căn nhà giá phải chăng ở Puget Sound, Arlington, VA, và Nashville, TN; các khoản đầu tư ban đầu bao gồm khoản vay dưới giá 161 triệu đô la và khoản tài trợ 24 triệu đô la cho Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở quận King

• Cung cấp hơn 2.5 triệu đô la để hỗ trợ các nhu cầu trước mắt của hàng ngàn học sinh từ các cộng đồng ở Học Khu Công Lập Seattle và Bellevue thông qua Right Now Needs Funds.

Read in English