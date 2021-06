Bộ Trưởng Y Tế Anh hôn trợ lý có chồng: Ai đặt lén camera trong phòng Bộ Trưởng?

Ông Matt Hancock, 42 tuổi và trợ lý riêng đều đã có gia đình, cả hai người đã quen nhau từ những năm 2000 tại Đại học Oxford trước khi ông Hancock tuyển bà làm trợ lý cho mình.

Đoạn clip ông Matt Hancock ôm hôn trợ lý trong phòng làm việc được ghi lại hôm 6/5/2021 nhưng mới được tờ The Sun công bố cuối tuần qua. The Sun cho biết đây là clip do một nguồn tin, nhiều khả năng là một nhân viên an ninh.

Đoạn clip cho thấy ông Hancock đã rất thận trọng khi ngó ra ngoài cửa xem có người nào quanh quẩn đó không trước khi đóng cửa và ôm hôn nữ trợ lý Gina Coladangelo. Sau khi clip này được The Sun công bố và lan truyền trên mạng, ban đầu ông Han Cock đã từ chối từ chức, nhưng sau đó trước sức ép của dư luận bức xúc vị bộ trưởng này đã vi phạm quy định phòng chống dịch và ngoại tình, Bộ trưởng Y tế Anh đã nộp đơn từ chức.

Cả ông Hancock lẫn nữ trợ lý Gina Coladangelo đều đã có gia đình riêng. Ông Hancock và nữ trợ lý này đã là bạn với nhau từ trước khi ông thuê bà làm việc cho mình.

Bà Gina Coladangelo năm nay 43 tuổi, có chồng là triệu phú thời trang sở hữu chuỗi Oliver Bonas và đã có với nhau 3 người con.

Trước khi vụ ngoại tình bị vỡ lở, bà Coladangelo được mô tả là một trợ lý thân cận của ông Hancock. Bà đảm nhiệm chức danh giám đốc không điều hành ở Bộ Y tế. Nhiều báo cáo cho thấy bà đã tham dự nhiều cuộc họp bí mật ở số 10 Downing Street cùng với ông Hancock.

Ông Matt Hancock và trợ lý thân tín Gina Coladangelo

Ông Matt Hancock đã gặp bà Coladangelo từ đầu những năm tại đại học Oxford, cũng là nơi ông Hancock gặp vợ mình Martha Miller. Họ học cùng trường từ năm 1995-1998.

Cả ông Hancock và bà Coladangelo học ngành chính trị, triết học và kinh tế. Trong thời gian rảnh rỗi, hai người cùng tham gia các hoạt động của đài phát thanh nhà trường.

Ban đầu, hồi cuối tháng Ba, bà Coladangelo được tuyển vào một vị trí không trả lương ở Bộ Y tế. Ngoài ra, bà còn làm giám đốc tiếp thị và truyền thông cho công ty thời trang của chồng.

Tuy nhiên, chính phủ Anh đang đối mặt với một vấn đề lớn hơn cả chuyện ngoại tình của vị Bộ trưởng Y tế. Đó là tại sao một Bộ trưởng Anh bị quay lén trong văn phòng làm việc? Chính phủ Anh cho biết đã mở cuộc điều tra liên quan đến đoạn clip này. Văn phòng Nội các Anh có thể tham vấn Cơ quan An ninh Anh (MI5) nhằm xác định liệu vụ cài camera trong văn phòng bộ trưởng có phải một vụ rò rỉ liên quan an ninh quốc gia hay không.

Thám tử David Videcette, người dẫn dắt cuộc điều tra các vụ đánh bom London ngày 7/7/2005 cho rằng camera ẩn nhiều khả năng được cài vào thiết bị báo cháy sát văn phòng của ông Hancock.

Được biết các camera an ninh ở tòa nhà của bộ y tế Anh do công ty Hikvision của Trung Quốc cung cấp.

Nguồn: datviet.com