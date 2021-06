Mỹ quyết định áp thuế trợ giá trên vỏ xe ‘made in Vietnam’

(NV) – Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Liên Bang (ITC) hôm Thứ Tư, 23 Tháng Sáu, quyết định bỏ áp thuế bán phá giá, chỉ áp thuế trợ giá trên sản phẩm vỏ xe hơi sản xuất từ Việt Nam, theo Reuters.

Trước đó, vào ngày 24 Tháng Năm, ITC báo cáo vỏ xe Việt Nam nhập vào Mỹ được trợ giá với tỷ lệ từ 6.23% đến 7.89% thông qua việc chuyển đổi hối suất từ đô la Mỹ sang tiền đồng Việt Nam (VND) với tỷ giá hối đoái thấp hơn giá trị thực của VND.

Trụ sở Bộ Thương Mại Mỹ, Washington, DC. (Hình: Google Map)

Đồng thời, ITC đánh giá vỏ xe nhập vào Mỹ từ Việt Nam đã được bán dưới giá thị trường ở Mỹ. Theo báo cáo, vỏ xe từ Việt Nam bán phá giá tới 22%.

Dựa trên báo cáo của ITC, Bộ Thương Mại Mỹ, ngày 24 Tháng Năm, đưa ra mức thuế chống trợ giá (countervailing) trên vỏ xe nhập từ Việt Nam như sau: vỏ xe hiệu Kumho Tire (Việt Nam) Co. Ltd. bị áp thuế 7.89%, vỏ xe hiệu Sailun (Vietnam) Co. Ltd. bị áp thuế 6.23%, và vỏ xe từ các nhà sản xuất khác tại Việt Nam bị áp thuế 6.46%.

Ngoài khoản thuế chống trợ giá nêu trên, vỏ xe từ Việt Nam nhập vào Mỹ còn bị áp thuế chống bán phá giá (anti-dumping) với thuế suất 22.3%, ngoại trừ sản phẩm của Kenda Rubber (Việt Nam) Co. Ltd., Sailun Group (Hồng Kông) Co. Ltd./Sailun Tire Americas Inc., Bridgestone Corp., Bridgestone Tire Manufacturing Vietnam LLC, Kumho Tire (Việt Nam) Co. Ltd., và Yokohama Rubber Co. Ltd. có mức thuế 0%, theo báo cáo từ Bộ Thương Mại.

Tuy nhiên, với kết luận vào ngày 23 Tháng Sáu, ITC chỉ giữ mức áp thuế chống trợ giá và hủy bỏ mức áp thuế chống bán phá giá đối với Việt Nam.

ITC cho rằng vỏ xe từ Việt Nam nhập vào Mỹ bán thấp hơn giá trị thị trường chỉ “ở mức không đáng kể,” và ủy ban ITC quyết định chấm dứt việc điều tra thuế bán phá giá trên các sản phẩm này của Việt Nam.

ITC kết luận chỉ giữ mức áp thuế vì lý do trợ giá trên mặt hàng vỏ xe nhập từ Việt Nam. (MPL)

Nguồn: nguoi-viet.com