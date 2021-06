Số sĩ quan cảnh sát về hưu tăng vọt trong khi việc tuyển dụng cảnh sát đang chậm lại

Hãng thông tấn AP đưa tin, cơ quan thực thi pháp luật đang đối mặt với những khó khăn trong tuyển dụng khi số người về hưu tăng cao và tình trạng chống đối cảnh sát tăng lên sau các cuộc biểu tình và kêu gọi giảm ngân sách cảnh sát quy mô lớn.

Kể từ sau khi cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin làm thiệt mạng ông George Floyd, thì tội phạm đã gia tăng ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình của nhóm Black Lives Matter và kêu gọi phán xét phân biệt chủng tộc trong việc trị an của cảnh sát, AP đưa tin.

Theo chuyên gia Chuck Wexler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Nghiên cứu Điều hành Cảnh sát (PERF) viết: “Số người bước vào hàng ngũ này ít hơn, trong khi số người rời đi sau khi về hưu và từ chức nhiều hơn. Các cơ quan cảnh sát bị dàn mỏng, và tội phạm bạo lực đang gia tăng.”

Theo nghiên cứu của PERF trên gần 200 cơ quan thực thi pháp luật cho biết việc tuyển dụng đã chậm lại 5% trong khi số người về hưu ở một số bộ phận tăng 45% so với năm ngoái (2020), AP cho hay.

Bà Lynda R. Williams, chủ tịch của Tổ chức Quốc Gia về Điều hành Thực thi Luật Da Màu, nói với hãng tin AP rằng “Thật khó để tuyển dụng những người coi cảnh sát là phe đối lập.”

Các thành phố lớn như New York và Philadelphia gặp khó khăn trong việc tuyển dụng hơn các vùng ngoại ô của Hoa Kỳ. Hãng tin AP báo cáo rằng các sở cảnh sát hiện giờ vừa phải dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các ứng viên sĩ quan trên phương tiện truyền thông xã hội để tìm ra những thiên hướng ​​tiềm năng, vừa phải chiến đấu với tỷ lệ tội phạm cao kỷ lục.

Việc gia tăng tội phạm do lực lượng mỏng và việc tuyển dụng giảm không phải là cá biệt ở Philadelphia. Thành phố New York, Chicago và Los Angeles đã chứng kiến ​​tỷ lệ gia tăng các vụ ám sát vào năm 2020, theo dữ liệu do Philadelphia Tribune thu thập.

Năm vừa qua việc phán xét cảnh sát đã thúc đẩy các nhà lập pháp cắt giảm ngân sách đồng thời cải cách vấn đề trị an và kết quả là, các sở cảnh sát đang tìm kiếm một phương thức tuyển dụng khác.

Cảnh sát trưởng Atlanta, ông Rodney Bryant nói với hãng tin AP: “Ngày xưa, quý vị muốn một người có thực lực trở nên mạnh mẽ hơn. Các sĩ quan cảnh sát ngày nay, đó không phải là những gì chúng ta đang tìm kiếm. Chúng ta đang tìm kiếm một người thực sự có thể kết nối đến cộng đồng nhưng cũng phải suy nghĩ giống như cộng đồng.”

Ông Wexler cho biết tình trạng bạo lực gia tăng và tình trạng thiếu các sĩ quan mới là mối đe dọa đối với việc trị an và cộng đồng của họ.

Ông Wexler nói với hãng tin AP rằng điều đó đang hình thành “một cuộc khủng hoảng sắp phát sinh đối với các cảnh sát trưởng khi họ nhìn vào các nguồn lực mà họ cần, đặc biệt là trong thời kỳ mà chúng ta chứng kiến các vụ ám sát và xả súng đang gia tăng. Đó là một lời cảnh tỉnh.”

Nguồn: etviet.com