Số tử vong ở Mỹ do COVID-19 nay vượt quá mức 600,000

(AP) – Số tử vong tại Mỹ do COVID-19 đã vượt quá dấu mốc 600,000 hôm Thứ Ba, 15 Tháng Sáu, dù rằng chiến dịch chích ngừa đã giúp giảm mạnh số người nhiễm bệnh và số thiệt mạng mỗi ngày, cho phép nước Mỹ tiến ra khỏi các biện pháp giới hạn để lạc quan về việc tái lập tình trạng “bình thường” vào mùa Hè này.

Số tử vong ở Mỹ do COVID-19 đến nay, căn cứ theo ghi nhận của Johns Hopkins University, lớn hơn dân số của thành phố Baltimore hay Milwaukee. Con số này tương đương với số người Mỹ chết vì ung thư trong năm 2019. Trên toàn thế giới, số người thiệt mạng do COVID-19 nay vào khoảng 3.8 triệu người.

Dấu mốc này được kể tới trong ngày mà California và New York tháo gỡ đa số các biện pháp giới hạn còn sót lại, cùng với các tiểu bang khác dần dần tiến tới một mùa Hè có thể coi là bình thường cho nhiều người dân Mỹ.

Bà Rita Torres, một cựu giới chức điều hành đại học ở Oakland, California, nói rằng: “Trong lòng tôi, tôi cũng rất muốn ăn mừng. Nhưng tôi sẽ rất từ từ vì không biết là còn quá sớm hay không, và liệu là sẽ có hối hận vì mở ra quá sớm hay không?”

Sau khi chiến dịch chích ngừa được khởi sự từ giữa Tháng Mười Hai năm trước, con số tử vong do COVID-19 mỗi ngày đã liên tục giảm dần và nay ở mức khoảng 340, so với con số hơn 3,400 hồi giữa Tháng Giêng năm nay. Số người mới mắc bệnh nay vào khoảng 14,000 mỗi ngày, so với khoảng 250,000 người hồi mùa Đông vừa qua.

Dù vậy, con số tử vong thật sự ở Mỹ, cũng như trên khắp thế giới, được coi là cao hơn con số báo cáo rất nhiều, gồm cả lý do có một số quốc gia che dấu số bệnh thật sự của họ.

Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Joe Biden nhắc đến dấu mốc sắp tiến tới ở Mỹ, khi đang trong chuyến công du tại Âu Châu, nói rằng tuy số mắc bệnh và số tử vong đang giảm mạnh ở Mỹ, “hiện vẫn còn có quá nhiều mạng sống bị mất đi” và “nay không phải là lúc chúng ta buông lỏng sự đề phòng.”

Các cái chết mới nhất do COVID-19 tại Mỹ, đối với các chuyên gia y tế là điều đặc biệt đáng buồn. Vì vaccine nay sẵn sàng được chích cho bất cứ ai muốn chích. Hơn 50% người dân Mỹ đã chích ít nhất là một mũi vaccine, trong khi có hơn 40% đã hoàn tất việc chích ngừa, theo CDC.

Tuy nhiên, số người đi chích ngừa ở Mỹ đang giảm mạnh, khiến nhiều nơi dư thừa vaccine và tạo lo ngại rằng sẽ không đạt được chỉ tiêu của Tổng Thống Joe Biden là có 70% người lớn ở Mỹ được chích ít nhất là một mũi vaccine tới ngày 4 Tháng Bảy này. Con số có được hiện nay là gần 65%. (V.Giang)

Nguồn: nguoi-viet.com