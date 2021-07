Bộ An ninh Nội địa Mỹ giúp phá đường dây lừa đảo có cựu cán bộ công an ở Việt Nam

Các bị cáo, từ trái sang – Trần Xuân Hưởng, Lê Thành Tiến Sĩ và Mai Quang Thanh, tại phiên xét xử ở tòa án Nhân dân Hà Nội hôm 23/9. (Ảnh chụp màn hình Báo Pháp Luật)

Bốn người Việt, trong đó có một cựu cán bộ công an, vừa bị kết án hàng chục năm tù trong vụ án lừa đảo qua mạng do Bộ An ninh Nội địa Mỹ bắt đầu điều tra cách đây bảy năm.

Theo thông tin từ văn phòng Điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (HSI) gửi cho VOA hôm 9/10, một tòa án nhân dân ở Hà Nội đã kết án tổng cộng 60 năm tù đối với 4 đối tượng vi phạm luật Việt Nam liên quan đến lừa đảo tài chính, tham nhũng công và rửa tiền.

Trong số 4 người bị kết án có Trần Xuân Hưởng, mà theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, là một quan chức thực thi pháp luật của Bộ Công an.

Đưa tin về vụ việc này, báo Pháp luật Việt Nam cho biết Tòa án Nhân dân TP Hà Nội hôm 23/9 tuyên phạt Trần Xuân Hưởng, 35 tuổi, nguyên cán bộ Công an thành phố Hà Nội, 17 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.”

Hai người khác cùng tham gia nhóm này là Lê Thành Tiến Sĩ, 31 tuổi, ngụ tại Cần Thơ, và Mai Quang Thanh, 36 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh, một người bị tuyên án 15 năm tù. Người còn lại, Nguyễn Hồng Thanh, 31 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi, nhận bản án 13 năm tù cùng về tội danh trên.