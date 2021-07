Chiến hạm Mỹ đi vào bên trong vùng biển quần đảo Hoàng Sa

(NV) – Một chiến hạm Hoa Kỳ đi vào phạm vi 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa đúng vào dịp cách đây 5 năm tòa án quốc tế bác bỏ chủ quyền “Lưỡi Bò” của Trung Quốc.

Bản tin của Hạm Đội 7 Hoa Kỳ cho hay, khu trục hạm USS Benford hôm Thứ Hai, 12 Tháng Bảy, 2021 đã thực hiện quyền tự do hải hành ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa “theo đúng luật lệ quốc tế”. Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm nay các chiến hạm Mỹ đã đi vào bên trong vùng biển này.

Khu trục hạm USS Benford đi vào vùng biển Hoàng Sa ngày 12 Tháng Bảy, 2021. (Hình: US Navy)

Quần đảo Hoàng Sa hiện đang do Trung Quốc chiếm đóng sau trận hải chiến với hải quân VNCH Tháng Giêng 1974. Đến nay, Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, và coi quần đảo này là “đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng,” viện dẫn các tài liệu lịch sử và thực tế “không thể tranh cãi.”

Bản tin của Hạm Đội 7 nói hoạt động tự do hải hành duy trì các quyền, sự tự do và sự sử dụng hợp pháp vùng biển được công nhận theo luật lệ quốc tế nhằm thách đố các sự cấm cản bất hợp pháp mà Bắc Kinh và các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền áp đặt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

“Tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp bao trùm rộng lớn trên Biển Đông đe dọa sự tự do trên biển, gồm cả tự do hải hành và phi hành, tự do thương mại cũng như các cơ hội tự do kinh tế của các quốc gia có chung Biển Đông.” Bản tin nói trên viết.

“Hoa Kỳ thách đố những tuyên bố chủ quyền quá lố khắp nơi trên thế giới của bất kỳ quốc gia nào. Luật lệ quốc tế phản ảnh trong Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển năm 1982 cung cấp các quyền và sự tự do đích thực cũng như sự sử dụng hợp pháp cho tất cả mọi quốc gia.”

Bản tin của Hạm Đội 7 còn kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia duy trì quyền tự do trên biển vì điều này thiết yếu đối với an ninh, ổn định và thịnh vượng trên thế giới.

Tháng Năm vừa qua, khu trục hạm USS Curtis Wilbur đã đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa. Trước đó, khu trục hạm USS John McCain cũng đã thực hiện chuyến đi tự do hải hành ở khu vực.

Như mọi lần, Bắc Kinh đều cho phát ngôn viên bộ ngoại giao lên tiếng với lời lẽ giận dữ, đả kích chiến hạm Mỹ “xâm nhập bất hợp pháp” vào vùng biển chủ quyền của họ. Đồng thời khoe rằng các chiến hạm và phi cơ của họ đã “trục xuất” tàu Mỹ ra khỏi khu vực.

“Chúng tôi thúc giục Mỹ chấp dứt ngay các hành động khiêu khích.” Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Zhao Lijian (Triệu Lập Kiên) lập lại lời tuyên bố từng được nói đi nói lại mỗi khi chiến hạm Mỹ đi vào các vùng biển 12 hải lý của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời ông ta đổ vạ cho Mỹ “làm mất hòa bình và ổn định ở khu vực”.

Khu trục hạm USS Curtis Wilbur đi vào khu vực biển Hoàng Sa hồi Tháng Năm 2021. (Hình: US Navy)

Hôm Chủ Nhật 11 Tháng Bảy, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ra bản tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 5 năm Tòa Trọng Tài Quốc Tế ra phán quyến bác bỏ tuyên bố chủ quyền theo 9 vạch nối lại giống như cái “Lưỡi Bò” chiến gần 90% Biển Đông.

Bản tuyên bố viết rằng, “Không có nơi nào trật tự hàng hải dựa trên luật lệ lại bị đe dọa trầm trọng hơn là tại Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục chèn ép, khiêu khích các nước Đông Nam Á, đe dọa tự do hải hành tại vùng biển cốt lõi của thế giới.”

Trong khi Mỹ tổ chức các cuộc tập trận quy mô trên Biển Đông, cho chiến hạm đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Hà Nội chỉ đưa ra các lời tuyên bố suông về chủ quyền lãnh thổ. Bắc Kinh cũng tập trận liền liền trên Biển Đông để chứng tỏ cho Mỹ và cả Hà Nội biết họ cũng có nanh vuốt mạnh mẽ.

Các tàu hải cảnh cũng như tàu dân quân biển của Trung Quốc thường xuyên đến sát các khu vực khai thác dầu khí của Việt Nam trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam để ngăn cấm CSVN mở rộng thăm dò và khai thác.(TN)

Nguồn: nguoi-viet.com