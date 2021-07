Phá đường dây người Việt lừa hàng nghìn người Mỹ qua mạng lợi dụng đại dịch

Một nhân viên công an canh giữ bên ngoài khu dân cư có dịch COVID-19 ở Hà Nội hôm 29/7. Bộ An ninh Nội địa Mỹ, được sự trợ giúp của Bộ Công an Việt Nam, vừa phá một đường dây lừa đảo qua mạng của người Việt trị giá gần 1 triệu USD liên quan đến đại dịch virus corona.

Hơn 7.000 công dân Mỹ đã bị một nhóm người Việt Nam lừa đảo qua mạng, trong đó người mua hàng trực tuyến trên khắp Hoa Kỳ đã trả tổng cộng gần 1 triệu USD để mua các sản phẩm rửa tay khô nhưng không bao giờ nhận được hàng, theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết hôm 18/8.

Theo thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ, ba nghi phạm Việt Nam đã bị bắt sau cuộc điều tra hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

“Việc Bộ Công an Việt Nam bắt giữ những nghi phạm này rõ ràng cho thấy Chính phủ Việt Nam rất nghiêm túc trong đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến COVID-19,” Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink nói trong thông cáo. “Cuộc điều tra này cho thấy các nạn nhân đã mất mát số tiền rất lớn dù họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn khác do đại dịch COVI19 gây ra.”