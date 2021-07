TP Seattle Tổ Chức Welcome Back Weeks, với Các Sự Kiện Quy Mô Lớn tại Phố Tàu-Quận Quốc Tế, Pioneer Square và Westlake

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỪ OFFICE OF THE MAYOR

Liên lạc: Kelsey Nyland, Kelsey.Nyland@seattle.gov

Là Một Phần trong Nỗ Lực Phục Hồi Khu Trung Tâm, Thành Phố Seattle Tổ Chức Welcome Back Weeks, với Các Sự Kiện Quy Mô Lớn tại Phố Tàu-Quận Quốc Tế, Pioneer Square và Westlake

Welcome Back Weeks Bao Gồm Các Buổi Hòa Nhạc Với Những Nghệ Sĩ Ở Seattle, Các Gian Hàng Trên Lối Đi Bộ, Xe Bán Đồ Ăn và Lễ Hội “Halloween in July”

SEATTLE (Ngày 30 tháng 06 năm 2021) – Thị Trưởng Jenny A. Durkan và Downtown Seattle Association (DSA, Hiệp Hội Khu Trung Tâm Seattle) gần đây vừa mới công bố dự kiến tổ chức các sự kiện và hoạt động khuyến mãi sẽ diễn ra như một phần của Welcome Back Weeks (Những Tuần Lễ Chào Mừng Quay Trở Lại) của Seattle diễn ra từ ngày 12 – 26 tháng 7 tại khu vực khu trung tâm. Welcome Back Weeks nằm trong nỗ lực phục hồi khu trung tâm của Thành Phố, với mục tiêu đưa người lao động, doanh nghiệp nhỏ và du khách quay lại trung tâm của thành phố. Welcome Back Weeks sẽ gồm có nhiều hoạt động khuyến mãi ở khắp các khu vực lân cận khu trung tâm, nhưng các sự kiện quy mô lớn sẽ diễn ra tại Phố Tàu-Quận Quốc Tế, Pioneer Square và Westlake. Có thể xem thông tin chi tiết của tất cả các sự kiện tại seattle.gov/COVIDrecovery. Cả ba sự kiện quy mô lớn sẽ có các điểm chủng ngừa tạm thời của Johnson & Johnson và Pfizer từ Seattle Fire Department (Sở Cứu Hỏa Seattle).

“Chúng ta đã trải qua 16 tháng cam go và đại dịch COVID-19 đã tác động lớn đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống chúng ta. Nhờ vào thành công tuyệt vời của chúng ta trong việc chủng ngừa, với vai trò là thành phố và tiểu bang, chúng ta đã có thể hoàn toàn mở cửa trở lại và cuối cùng chúng ta đã có thể trở lại là một cộng đồng sát cánh cùng nhau,” Thị Trưởng Durkan cho biết. “Là một thành phố, hiện tại là lúc chúng ta tập trung chú ý vào việc phục hồi và đảm bảo chúng ta có thể phát triển các khu vực dân cư của chúng ta trở lại tốt hơn, công bằng hơn và bình đẳng hơn. Là một phần trong nỗ lực này, Thành Phố và các đối tác của chúng tôi đã sẵn sàng chào đón quý vị quay trở lại khu trung tâm, và cũng đón chào sự trở lại của các nghệ sĩ, doanh nghiệp nhỏ của chúng ta và khả năng ở cùng bên nhau của chúng ta. Tôi hi vọng quý vị sẽ tham dự vào các sự kiện Welcome Back Week của chúng tôi. Hãy đưa bạn bè, gia đình và hàng xóm của quý vị đến tận hưởng mùa hè Seattle xinh đẹp của chúng ta cùng tất cả những điều mà các nghệ sĩ địa phương, doanh nghiệp nhỏ và tổ chức cộng đồng của chúng ta mang lại!”

Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 7, DSA sẽ tổ chức các gian hàng trong lều tại nhiều địa điểm ở khu trung tâm. Các gian hàng sẽ có âm nhạc, quà tặng và những nhân viên thân thiện có thể trả lời các câu hỏi về những nơi đang mở cửa, những gì đã thay đổi và thậm chí là cung cấp thông tin cập nhật về các tùy chọn đi lại.

DSA cũng sẽ cung cấp nhiều loại chương trình và sự kiện trong chương trình Welcome Back Weeks, cũng như suốt mùa hè, cho tất cả mọi người tận hưởng, từ các buổi hòa nhạc trong nhà đến các giờ khuyến mãi trong công viên, các chuyến đi bộ đường dài trong đô thị để săn tìm kho báu, vô số các hoạt động dành cho gia đình và nhiều hơn thế.

Sự kiện Welcome Back Week đầu tiên sẽ diễn ra tại Hing Hay Park ở Phố Tàu-Quận Quốc Tế, vào ngày 17 và 18 tháng 7. Sự kiện kéo dài hai ngày sẽ là một buổi lễ kỷ niệm dành cho ẩm thực và văn hóa địa phương và sẽ có các buổi biểu diễn võ thuật, trình diễn văn hóa và múa lân của cộng đồng. Sự kiện Chào Mừng Quay Trở Lại ở Hing Hay Park cũng sẽ có các màn biểu diễn trực tiếp của những nghệ sĩ địa phương: Hollis, Chong the Nomad, Evan Flory Barnes, Totem Star, Bleachbear, Chrysalis Circus, Massive Monkees, và nhiều người khác.

“Phố Tàu-Quận Quốc Tế và nhiều cộng đồng Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC, Người Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu) đã bị đại dịch COVID-19 tác động bất cân bằng. Trong hơn 18 tháng qua, Chinatown-International District Business Improvement Area (CIDBIA, Khu Vực Cải Thiện Kinh Doanh Phố Tàu-Quận Quốc Tế) đã chuyển đổi công việc của chúng tôi sang cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho người dân địa phương và các doanh nghiệp nhỏ, giúp họ trụ lại ở khu vực sinh sống,” Monisha Singh, Giám Đốc Điều Hành của CIDBIA cho biết. “Khi thành phố hướng đến tương lai cùng hoạt động mở cửa trở lại và phục hồi, việc chúng ta tiếp tục hỗ trợ và kỷ niệm khu vực sống lịch sử này là rất quan trọng. CIDBIA phấn khích được hỗ trợ hoạt động của Thành Phố tại Hing Hay Park trong Welcome Week, ngoài loạt chuỗi các chương trình Food Walk (Đi Bộ Ẩm Thực) của CIDBIA trong suốt mùa hè, và C-ID Night Market (Chợ Đêm C-ID) vào mùa thu.

Sự kiện Welcome Back Week quy mô lớn thứ hai sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 từ 10 giờ 30 phút sáng – 3 giờ chiều ở Occidental Square, và sẽ có buổi trình diễn ngoài trời với các nghệ sĩ địa phương là Shaina Shepherd, Shenandoah Davis và màn trình diễn của The Black Tones. Path with Art sẽ trưng bày dự án “Found Fashion” của họ, và Party Hat Gallery sẽ thực hiện hoạt động in lụa miễn phí.

Sự kiện Welcome Back Week quy mô lớn cuối cùng sẽ diễn ra vào Chủ Nhật ngày 25 tháng 7 từ 12 giờ trưa – 8 giờ tối tại Westlake Center, và sẽ có chương trình dành cho gia đình bao gồm sự kiện “Halloween in July (Lễ Hội Halloween Tháng 7)” mà tại đó các gia đình có thể tham gia hóa trang, chơi trick-or-treat ở các quầy hàng và cửa hàng tại khắp Westlake Center và Pacific Place, cũng như ăn mừng lễ Halloween một cách trọn vẹn. Sự kiện cũng sẽ có một cuộc thi trang phục, vẽ mặt miễn phí và lớp học khiêu vũ. Sự kiện ở Westlake Center cũng sẽ bao gồm các điểm bán hàng ở lối đi bộ của những nhà bán lẻ nhỏ tại khu vực trung tâm và các màn trình diễn trực tiếp của El Vez, Teatro Zinzanni, SANCA’s Circus Circus và Lelavision. Vào ngày 25 tháng 7, sẽ có các trò chơi gia đình ở cả Sounders và Mariners. Vào lúc 7 giờ tối sẽ có buổi trình diễn “Secret Sunset (Hoàng Hôn Bí Mật)” với thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sớm.

Welcome Back Weeks là một yếu tố chính trong Kế Hoạch Road to Downtown Recovery (Lộ Trình Phục Hồi Khu Trung Tâm), với mục đích nhằm đưa người lao động, doanh nghiệp nhỏ và du khách quay lại khu trung tâm. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về những nỗ lực phục hồi khu trung tâm của Thành Phố tại seattle.gov/COVIDrecovery.