Thành Phố Seattle Cung Cấp Các Trung Tâm Làm Mát và Bể Bơi Mở Cửa Trong Suốt Đợt Nắng Nóng Khắc Nghiệt Được Dự Báo

Seattle(Ngày 10 tháng 8, 2021) – Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia đã ban hành cảnh báo đợt nóng khắc nghiệt cho thành phố Seattle, với dự báo nhiệt độ lên cao tới trên 90 độ F. Đợt nắng nóng sẽ bắt đầu vào Thứ Tư và sẽ kéo dài tới Thứ Bảy.

Thành Phố Seattle đang làm việc với các đối tác trong vùng để chuẩn bị ứng phó với nhiệt độ cao khắc nghiệt bao gồm theo dõi giám sát các cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện, hệ thống nước và cầu đường. Thêm vào đó, Thành Phố Seattle cũng đang giám sát nguy cơ chất lượng không khí trở nên không tốt cho sức khỏe trong khoảng thời gian từ Thứ Tư đến Thứ Bảy.

Các trung tâm làm mát sẽ mở cửa trên toàn thành phố, và các đội tiếp cận cộng đồng đang tích cực làm việc để giúp những người dân dễ bị tổn thương nhất phòng chống các bệnh do nhiệt trong tình trạng khắc nghiệt này. Quý vị có thể tìm thấy bản đồ các trung tâm làm mát tại đây.

An Toàn Trong Thời Tiết Khắc Nghiệt

Chúng tôi khuyến khích tất cả người dân của Seattle nghiêm túc ứng phó với đợt nhiệt độ cao khắc nghiệt này và hoạt động thận trọng trong tuần này. Sở Y Tế Công Cộng – Seattle và Quận King khuyên người dân thực hiện các bước đơn giản sau để phòng tránh bệnh và tử vong do sốc nhiệt:

Uống đủ nước. Uống thật nhiều nước, ngay cả khi chưa khát.

Giữ nhà của quý vị mát hơn bằng việc để rèm cửa che kín. Sử dụng quạt hoặc điều hòa, nếu nhà quý vị có.

Hỏi thăm hàng xóm, bạn bè và gia đình của quý vị ở trong khu vực nắng nóng – nhất là với người già và những người có bệnh lý nền – để đảm bảo rằng họ không bị bệnh do nhiệt độ cao ở nhà. Các trung tâm làm mát được mở cửa.

Tránh các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian nắng nóng nếu có thể, nhìn chung rơi vào khoảng từ 9:00 sáng – 6:00 chiều.

Không bao giờ để trẻ con hoặc thú nuôi ở bên trong xe. Nhiệt độ bên trong xe hơi có thể tăng lên mức độ có thể gây tử vong một cách nhanh chóng khi nắng nóng khắc nghiệt.

Sử dụng áo phao hoặc các thiết bị nổi khi ở dưới nước để tránh bị đuối nước.

Trung Tâm Làm Mát

Các trung tâm làm mát mở cửa khắp thành phố tại các thư viện, trung tâm giải trí, và các cơ sở khác. Các địa điểm có liên kết với thành phố được liệt kê phía dưới. Bất kỳ ai đến trung tâm làm mát nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với những người không thuộc hộ gia đình để phòng tránh lây nhiễm COVID. Nhiều cơ sở kinh doanh địa phương cũng cung cấp các không gian có điều hòa.

Thư Viện

Các thư việc không có điều hòa có thể đóng cửa sớm nếu nhiệt độ bên trong nhà lên tới 80 độ F hoặc hơn. Truy cập trang vị trí của bất kỳ thư viện nào tại SPL.orgđể xem bản đồ hiển thị các trạm xe buýt, công viên và hơn thế nữa.

Các thư viện có điều hòa ở Seattle mở cửa vào Thứ Tư, ngày 11 tháng 8.

Giờ mở cửa của các địa điểm này là từ 10:00 sáng – 6:00 chiều

Thư Viện Trung Tâm, Tầng 1, 3 & 5 (1000 Fourth Ave)

Thư Viện Ballard (5614 22nd Ave NW)

Thư Viện Beacon Hill (2821 Beacon Ave. S.)

Thư Viện Broadview (12755 Greenwood Ave. N.)

Thư Viện Delridge (5423 Delridge Way SW)

Thư Viện Douglass-Truth (2300 E. Yesler Way)

Thư Viện Greenwood (8016 Greenwood Ave. N.)

Thư Viện High Point (3411 SW Raymond St.)

Thư Viện Lake City (12501 28th Ave. NE)

Thư Viện Magnolia (2801 34th Ave. W.)

Thư Viện Rainier Beach (9125 Rainier Ave. S.)

Các thư viện có điều hòa ở Seattle mở cửa vào Thứ Năm, ngày 12 tháng 8.

Giờ mở cửa của các địa điểm này là từ 10:00 sáng – 6:00 chiều

Thư Viện Trung Tâm, Tầng 1, 3 & 5 (1000 Fourth Ave)

Thư Viện Ballard (5614 22nd Ave NW)

Thư Viện Beacon Hill (2821 Beacon Ave. S.)

Thư Viện Broadview (12755 Greenwood Ave. N.)

Thư Viện Capitol Hill (425 Harvard Ave. E.)

Thư Viện Douglass-Truth (2300 E. Yesler Way)

Thư Viện Lake City (12501 28th Ave. NE)

Thư Viện Northgate (10548 Fifth Ave. NE)

Thư Viện South Park (8604 Eighth Ave. S.)

Các thư viện có điều hòa ở Seattle mở cửa vào Thứ Sáu, ngày 13 tháng 8.

Giờ mở cửa của các địa điểm này là từ 10:00 sáng – 6:00 chiều

Thư Viện Trung Tâm, Tầng 1, 3 & 5 (1000 Fourth Ave)

Thư Viện Ballard: (5614 22nd Ave. NW)

Thư Viện Beacon Hill (2821 Beacon Ave. S.)

Thư Viện Broadview (12755 Greenwood Ave. N.)

Thư Viện Douglass-Truth (2300 E. Yesler Way)

Thư Viện Greenwood (8016 Greenwood Ave. N.)

Thư Viện High Point (3411 SW Raymond St.)

Thư Viện Lake City (12501 28th Ave. NE)

Thư Viện Magnolia (2801 34th Ave. W.)

Thư Viện Rainier Beach (9125 Rainier Ave. S.)

Các thư viện có điều hòa của Seattle mở cửa vào Thứ Bảy, ngày 14 tháng 8.

Giờ mở cửa của các địa điểm này là từ 10:00 sáng – 6:00 chiều

Thư Viện Trung Tâm, Tầng 1, 3 & 5 (1000 Fourth Ave)

Thư Viện Ballard: (5614 22nd Ave. NW)

Thư Viện Beacon Hill (2821 Beacon Ave. S.)

Thư Viện Broadview (12755 Greenwood Ave. N.)

Thư Viện Douglass-Truth (2300 E. Yesler Way)

Thư Viện Lake City (12501 28th Ave. NE)

Thư Viện Northgate (10548 Fifth Ave. NE)

Thư Viện South Park (8604 Eighth Ave. S.)

Seattle Center

Seattle Center Armory sẽ mở cửa cho công chúng và được trang bị hệ thống lọc khí và điều hòa.Xem PDF bản đồ của trung tâm.

Nhà ăn và Hội trường Seattle Center Amory, 10h sáng – 6h chiều hàng ngày

International Fountain, 10 sáng – 9h tối hàng ngày

Các Trung Tâm Cộng Đồng

Cơ Quan Quản Lý Công Viên & Giải Trí Seattle (Seattle Parks and Recreation) sẽ mở các trung tâm làm mát có điều hòa tại các địa điểm sau từ Thứ Năm – Thứ Bảy, 2:00 chiều – 8:00 tối:

Trung Tâm Cộng Đồng Rainier Beach (8825 Rainier Ave S)

Trung Tâm Cộng Đồng Khu Chinatown (719 8th Ave S)

Trung Tâm Cộng Đồng Northgate (10510 5th Ave NE)

Tòa nhà Magnuson #406 (7110 62nd Ave NE, #406)

Cơ Quan Quản Lý Công Viên & Giải Trí Seattle (Seattle Parks and Recreation) cũng có nhiều bể bơi, bể vầy nước, các bờ biển có cứu hộ, và các nơi giải trí khác. Để có danh sách đầy đủ cho các địa điểm và giờ mở cửa, truy cập seattle.gov/parks

Trung Tâm Dưỡng Lão

Vui lòng gọi trước để xác định giờ và tình trạng mở cửa. Tất cả các nơi đều có điều hòa, trừ khi có ghi chú khác

Central Area Senior Center (500 30th Ave S), Thứ Hai- Thứ Sáu, 8:30 sáng – 6:00 chiều và Chủ Nhật, 11:00 sáng – 5:00 chiều, 206-726-4926

Greenwood Senior Center (525 N 85 th St),Thứ Hai- Thứ Sáu, 10:00 sáng – 4:30 chiều và Thứ Bảy 1:00 chiều – 5:00 chiều; Cho Phép Chó; 206-297-0875

St),Thứ Hai- Thứ Sáu, 10:00 sáng – 4:30 chiều và Thứ Bảy 1:00 chiều – 5:00 chiều; Cho Phép Chó; 206-297-0875 Pike Market Senior Center (85 Pike St, Suite 200), Thứ Hai- Thứ Sáu, 8:20 sáng – 2:00 chiều và Thứ Bảy – Chủ Nhật, 8:20 sáng – 1:00 chiều; 206-728-2773

Senior Center of West Seattle (4217 SW Oregon St), Thứ Hai- Thứ Sáu, 8:30 sáng – 4:30 chiều; Cho Phép Thú Nuôi; 206-932-4044

Southeast Seattle Senior Center (4655 South Holly St), Thứ Hai- Thứ Sáu, 8:30 sáng – 4:30 chiều; 206-722-0317

Wallingford Community Senior Center (4649 Sunnyside Ave N, Suite 140), Thứ Hai- Thứ Sáu, 9:00 sáng – 5:00 chiều; Cho Phép Thú Nuôi; 206-461-7825; Lưu ý – địa điểm này không có máy điều hòa

Trung Tâm Mở Cửa Ban Ngày cho Người Vô Gia Cư

Các trung tâm mở cửa ban ngày cho người vô gia cư dưới đây mở cửa cho công chúng (với một số hạn chế), chấp nhận thú nuôi và có máy điều hòa;

Community Drop-In Center – Seattle Indian Center (1265 S Main St suite 105), Thứ Hai- Thứ Sáu, 9:00 sáng – 5:00 chiều

The Salvation Army Jefferson Day Center (4 th & Jefferson), Thứ Hai – Chủ Nhật, 7:00 sáng – 7:00 tối

& Jefferson), Thứ Hai – Chủ Nhật, 7:00 sáng – 7:00 tối Urban Rest Stop – Ballard (2014-B NW 57th St), Thứ Hai- Thứ Sáu, 6:30 sáng – 1:30 chiều

Urban Rest Stop – Downtown (1924 Ninth Avenue), Thứ Hai- Thứ Sáu, 5:30 chiều – 9:30 tối và Thứ Bảy – Chủ Nhật, 8:00 sáng – 2:00 chiều

Orion Center (1828 Yale Ave), Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, 3:30 chiều – 7:00 tối và Thứ Bảy, 11:00 sáng – 1:00 chiều; Chỉ mở cửa cho Thanh thiếu niên (tuổi từ 12 đến 24)

Mary’s Place Day Center (1831 Ninth Ave), Thứ Hai- Thứ Sáu, 7:00 sáng – 3:30 chiều và Thứ Bảy, 9:00 sáng – 1:00 chiều; Chỉ mở cửa cho Phụ nữ hoặc Phụ nữ có Trẻ em.



Tiếp Cận Những Người Trong Tình Trạng Vô Gia Cư

Nhóm HOPE của Bộ Phận Dịch Vụ Nhân Sinh (Human Services Department – HSD) đang phối hợp các nỗ lực tiếp cận cùng các đối tác để hỗ trợ những người vô gia cư trong đợt nắng nóng. Tương tự với phản ứng cho đợt nắng nóng hồi tháng Sáu, Nhóm HOPE sẽ phân phát nước cùng nhu yếu phẩm và có sẵn các phương tiện vận chuyển để đi đến các trung tâm làm mát. Nhóm HOPE cũng đang phối hợp các nỗ lực tiếp cận với các đối tác của bộ phận thành phố, bao gồm Health One và Cơ Quan Quản Lý Công Viên và Giải Trí Seattle. Health One sẽ có các đơn vị hoạt động trong suốt khoảng thời gian từ Thứ Tư đến Thứ Sáu từ 9h sáng- 7h tối, và sẽ được trang bị nước uống và các đồ dùng để ứng phó với nhiệt độ cao.

Bộ Phận Dịch Vụ Nhân Sinh đang theo dõi dự báo và chuẩn bị, phối hợp cùng Văn Phòng Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp (Office of Emergency Management – OEM) và Quận King và Sở Y Tế Công Cộng Seattle và Quận King, trong trường hợp một nơi trú ẩn có máy điều hòa tạm thời được đưa vào hoạt động trong tuần này. Có nhiều yếu tổ có thể được cân nhắc để xác định khi nào đưa các trung tâm làm mát khẩn cấp vào hoạt đồng, và có thể bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi: nguy cơ nhiệt độ tăng cao quá mức và/hoặc nhiệt độ vượt 95 độ F, thời gian đợt nóng kéo dài, ban bố tình trạng sức khỏe công cộng khẩn cấp, khuyến nghị từ Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia, và nếu nhiệt độ vẫn cao trong đêm.

Tiếp Cận các Nhóm Dân Cư Dễ Tổn Thương

Các quản lý của Bộ Phận Dịch Vụ Nhân Sinh Seattle – Dịch Vụ cho Người Già và Người Khuyết Tật đang chuẩn bị để gọi cho các vị khách dễ tổn thương nhất của họ – những người sống một mình và những người có thể không có khả năng để tránh nhiệt. Có quạt cho bất cứ ai cần. Nhân viên đã liên hệ với ban quản lý Seattle Housing Authority về đợt nóng này.

Người già, người trưởng thành bị khuyết tật, và những người chăm sóc sức khỏe cần sự hỗ trợ nên liên hệ Kết Nối Sinh Hoạt Cộng Đồng (Community Living Connections) (số gọi miễn phí 844-348-5464) để được nói chuyện với các chuyên gia, nhận thông tin và hỗ trợ bảo mật, và miễn phí (được tài trợ bởi Bộ Phận Dịch Vụ Nhân Sinh Seattle – Dịch Vụ cho Người Già và Người Khuyết Tật).

Bảo Vệ Cơ Sở Hạ Tầng Thiết Yếu và Duy Trì Dịch Vụ của Thành Phố

Sở Giao Thông Vận Tải Seattle

Nắng nóng khắc nghiệt có thể làm hư tổn những con đường của thành phố khi vỉa hè giãn nở và làm “xô” đường. Sau đợt nắng nóng lịch sử vào cuối Tháng Sáu, các kỹ sư của Sở Giao Thông Vận Tải Seattle (SDOT) đặt ưu tiên việc sử chữadựa theo mức độ an toàn xã hội và tác động tới việc đi lại của người dân. Từ đó trở đi, các nhóm làm việc đã tu sửa các vỉa hè bị hư hỏng khắp thành phốvà đang sẵn sàng để ứng phó với đợt nắng nóng sắp tới. Sở Giao Thông Vận Tải Seattle (SDOT) chỉ có sửa chữa chỗ hư tổn trên đường mà họ biết tới. Người dân có thể giúp báo cáo các hư tổn trên đường bằng cách gọi số 206-684-ROAD, email 684-ROAD@seattle.gov hoặc sử dụng ứng dụng Find It, Fix It

SDOT crews also plan to spray cool water on Ballard, Fremont, and University Bridges throughout the afternoon starting Wednesday, August 11 to help reduce the risk of the draw bridges’ movable steel parts expanding and getting stuck. Travelers should plan for brief closures of similar length to normal draw bridge openings. Các nhóm làm việc sẽ tiếp tục xịt nước nếu nhiệt độ duy trì cao hơn 85 độ F.

Sở Điện Lực Seattle

Sở Điện Lực Seattle lên kế hoạch cho các nguồn lực đủ để đáp ứng sự quá tải do nhiệt độ cao. Nếu người dân gặp bất kỳ sự cố mất điện nào, liên quan tới nắng nóng hoặc do lí do khác, các nhóm làm việc sẽ luôn sẵn sàng ứng phó. Chúng tôi đang theo dõi các tình trạng và sẽ chỉ sắp xếp thực hiện công việc thiết yếu vào Thứ Năm, Thứ Sáu, và Thứ Bảy, để giảm thiểu tác động khi cắt điện theo kế hoạch. Điều này có thể thay đổi nếu dự báo thời tiết thay đổi.



Bộ Phận Phòng Cháy Chữa Cháy Seattle

Với 33 trạm cứu hỏa hoạt động trên toàn thành phố, bộ phận cứu hỏa sẽ được chuẩn bị để ứng phó với bất cứ tình huống cần can thiệp y tế khẩn cấp hoặc đám cháy. Người dân có thể thực hiện các bước để phòng tránh lửa bùng lên do điều kiện thời tiết quá nóng và khô, bao gồm việc xử lý đúng cách các chất gây cháy và đảm bảo các phương tiện không đánh lửa khi đang đi trên đường. Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị thấy đang có biểu hiện bị sốc nhiệt, hãy gọi ngay tới số 911 (nhiện độ trên 103 độ F, chóng mặt hoặc buồn nôn, mất ý thức, mạch nhanh và mạnh, đau đầu/rối loạn, không toát mồ hôi).