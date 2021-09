TP Seattle và Các Đối Tác Tổ Chức Chương Trình Các Tuần Lễ Chào Mừng Trở Lại Lần Thứ Hai

Tue, Aug 31 at 5:49 PM



THÔNG BÁO TỪ VĂN PHÒNG THỊ TRƯỞNG

Liên lạc: Kelsey Nyland, Kelsey.Nyland@seattle.gov

Thành Phố Seattle và Các Đối Tác Tổ Chức Chương Trình Các Tuần Lễ Chào Mừng Trở Lại Lần Thứ Hai để Ủng Hộ Nghệ Thuật và Văn Hóa Địa Phương, Khuyến Khích Các Chuyến Thăm An Toàn tới Trung Tâm Thành Phố Seattle

Thành Phố Sẽ Tổ Chức Ba Sự Kiện có Các Nghệ Sỹ và Tổ Chức Văn Hóa Địa Phương trong Chương Trình Các Tuần Lễ Chào Mừng Trở Lại

Tất Cả Các Sự Kiện của Chương Trình Chào Mừng Trở Lại của Thành Phố Đều Yêu Cầu Người Tham Gia Phải Đeo Khẩu Trang và có Bằng Chứng Tiêm Chủng

SEATTLE (Ngày 30 tháng 8 năm 2021) – Hôm nay Thị Trưởng Jenny A. Durkan tuyên bố lịch trình các sự kiện văn hóa và nghệ thuật sẽ là một phần của chương trình Các Tuần Lễ Chào Mừng Trở Lại diễn ra từ ngày 4 tới ngày19 tháng 9. Đây là lần thứ hai chương trình Các Tuần Lễ Chào Mừng Trở Lại được tổ chức bởi Thành Phố và các đối tác, với mục tiêu giúp các doanh nghiệp nhỏ ở trung tâm thành phố, các tổ chức nghệ thuật và văn hóa và những người lao động sáng tạo hồi phục sau đại dịch. Lần tổ chức Các Tuần Lễ Chào Mừng Trở Lại này sẽ có các sự kiện quảng cáo hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ ở khắp các khu vực trung tâm thành phố bên ngoài các sự kiện nghệ thuật và văn hóa. Vui lòng đọc thêm chi tiết về các sự kiện này ở trang mạng www.seattle.gov/covidrecovery.

“Vào tháng 7, chúng tôi đã đưa hàng ngàn người dân Seattle và du khách ra ngoài phố để ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ và ăn mừng kỉ niệm trung tâm thành phố tuyệt vời của chúng ta qua chương trình Các Tuần Lễ Chào Mừng Trở Lại. Chúng tôi đang tìm cách để tiếp tục động lực trong tháng 9 này với các sự kiện Chào Mừng Trở Lại để cổ động những người lao động sáng tạo và các tổ chức văn hóa nghệ thuật với khả năng phục hồi rất nhanh của chúng ta,” Thị Trưởng Durkan nói. “Seatle được định nghĩa bởi nền nghệ thuật và văn hóa lịch sử ở địa phương chúng ta, tuy nhiên văn hóa nghệ thuật đã suy sụp nhiều do đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng suy thoái kinh tế do đại dịch. Mục tiêu của chúng tôi là kích thích ngành công nghiệp sống còn này, đưa du khách trở lại trung tâm thành phố và giúp mọi người tận hưởng văn hóa nghệ thuật một cách an toàn giữa đại dịch.”

Trong suốt Các Tuần Lễ Chào Mừng Trở Lại lần thứ nhất vào tháng 7, Hiệp Hội Trung Tâm Thành Phố Seattle (Downtown Seattle Association, DSA) chào mừng hơn 10,000 người tại các Gian Hàng Chào Mừng Trở Lại ở các khu vực khác nhau trong trung tâm thành phố. Ngoài ra, DSA đã sản xuất các buổi biểu diễn nhạc sống ở các công viên và quảng trường công cộng và tổ chức ba ngày có các buổi tụ tập vào giờ bán đồ uống giá rẻ liên tiếp ở Occidental Square. Tất cả các sự kiện và điểm du lịch sẽ trở lại trong Các Tuần Lễ Chào Mừng Trở Lại vào tháng 9, với các Gian Hàng Chào Mừng Trở Lại, tài trợ bởi Alaska Airlines, rải rác ở khắp trung tâm thành phố vào tuần bắt đầu ngày 13 tháng 9. Các buổi biểu diễn nhạc sống miễn phí sẽ có trong suốt tháng và các giờ bán đồ uống giá rẻ tại Beers & Bites sẽ trở lại Occidental Square từ ngày 16 tới ngày 18 tháng 9. Một điều mới vào tháng này là DSA sẽ chào đón mọi người tới Sân Trượt Westlake Park được tài trợ bởi Nhà Tài Trợ Cộng Đồng Amazon và Alaska Airlines. Người trượt patin hoặc ván trượt có thể trượt ở sân trượt miễn phí từ thứ Bảy ngày 4 tháng 9.

Sự kiện Chào Mừng Trở Lại đầu tiên vào tháng 9 sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 10 tháng 9 ở nhà hát Paramount. Từ 4h chiều tới 10h tối, Borealis, Một Lễ Hội Ánh Sáng (A Festival of Light) sẽ trình chiếu các trải nghiệm âm thanh và ánh sáng đắm chìm được thiết kế đặc biệt cho rạp lịch sử Paramount Theatre. Borealis sẽ tổ chức bốn buổi trình chiếu dài 35 phút trong suốt buổi tối với thời gian nghỉ khoảng 30 phút giữa các buổi trình chiếu để lau dọn và giúp khán giả tới và rời nhà hát. Các buổi trình chiếu Borealis gần đây bao gồm một buổi trình chiếu ảo ở Space Needle vào đêm giao thừa và một buổi trình chiếu Borealis, Lễ Hội Ánh Sáng Cuộc Thi Video Mapping (Dùng Ánh Sáng Để Tạo Hiệu Ứng Hình Ảnh Đặc Biệt Cho Bề Mặt Tiếp Xúc) ở bảo tàng MOHAI.

Người tham gia sự kiện cần có bằng chứng tiêm chủng và đeo khẩu trang Tất cả các nhân viên sự kiện sẽ phải tiêm chủng đầy đủ, đeo khẩu trang và sẽ kiểm tra bằng chứng tiêm chủng của người tham gia trước khi họ bước vào sự kiện. Ngoài ra, nhà hát Paramount sẽ hoạt động ở mức 50% sức chứa với các biện pháp giãn cách xã hội. Vé vào cửa là hoàn toàn miễn phí và có thể đặt qua trang mạng của Paramount cho đến khi hết chỗ. Ngoài ra, vé vào cửa sẽ có sẵn ở phòng bán vé vào ngày diễn ra sự kiện.

Buổi biểu diễn đầu tiên lúc 4h chiều sẽ tập trung vào đối tượng khán giả thanh thiếu niên tuy nhiên không có hạn chế về thời gian khán giả tham gia. Vì người tham gia sự kiện cần phải tiêm chủng đầy đủ, chỉ những người trên 12 tuổi mới đủ điều kiện để tham gia sự kiện.

Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 9, Thành Phố và các đối tác sẽ tổ chức lễ hội Người Da Đen Đáng Được Sống (Black Lives Matter) ở quảng trường Tòa Thị Chính (City Hall Plaza). Lễ hội sẽ bao gồm các buổi biểu diễn bởi nhóm nghệ sỹ có giới tính khác biệt Legendary Children. Ngoài ra, lễ hội sẽ có các nghệ nhân ẩm thực và doanh nghiệp bán lẻ người da đen địa phương. Đây sẽ là một sự kiện hoàn toàn ngoài trời và yêu cầu người tham gia phải đeo khẩu trang và tiêm chủng.

Vào Chủ Nhật ngày 19 tháng 9, Thành Phố và các đối tác sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc để kết thúc chương trình Chào Mừng Trở Lại Seattle với các nghệ sỹ địa phương ở Mural Amphitheatre tại Seattle Center từ 2h chiều tới lúc mặt trời lặn. Dự Án Vera (The Vera Project) sẽ tổ chức các hoạt động nghệ thuật thủ công tự làm bao gồm việc in lưới và làm nút nghệ thuật từ 2h tới 4h chiều. Các buổi biểu diễn nhạc sống sẽ bắt đầu lúc 4h chiều, với các nghệ sỹ hip-hop, soul và R’n’B Sango, Fly Moon Royalty, và Essam. Đây sẽ là một sự kiện hoàn toàn ngoài trời, và yêu cầu người tham gia phải đeo khẩu trang và tiêm chủng.

Người dân có thể tìm thêm thông tin – bao gồm các yêu cầu về COVID-19 và danh sách sự kiện đầy đủ – trên trang mạng này. Các Tuần Lễ Chào Mừng Trở Lại là một phần quan trọng của dự án Con Đường Phục Hồi Trung Tâm Thành Phố (Road to Downtown Recovery) của Seattle, với mục tiêu đưa nhân viên, doanh nghiệp nhỏ và du khách trở lại trung tâm thành phố.