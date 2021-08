Tương Lai Của Sức Mạnh Hoa Kỳ

LỜI GIỚI THIỆU :

“Afghanistan không đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên Hoa Kỳ. Thách thức đối với vị thế toàn cầu của Mỹ là sự phân cực chính trị trong nước Mỹ”

Học giả Francis Fukuyama là một thành viên cao cấp tại Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Freeman Spogli của Đại Học Stanford và là Giám đốc Trung Tâm Dân Chủ, Phát Triển và Pháp Trị của Viện Mosbacher.

Bài viết bằng Anh ngữ của ông mới đăng tải trên Tạp Chí The Ecomist ngày 18 tháng Tám 2021, là bài đầu tiên trong loạt bài mà tạp chí này mời những người bên ngoài phát biểu về tương lai sức mạnh của Mỹ – với những cái nhìn bao quát về những lực lượng đang định hình vị thế toàn cầu trong 20 năm kể từ ngày 11/9, từ sự trỗi dậy của Trung Quốc cho đến khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Do mục đích chia sẻ với bạn hữu người Việt, tôi dùng phương tiện chuyển dịch của Google Translate, nhưng có so sánh và sửa đổi đôi chút cho thích hợp với nguyên tác bài viết này.Nếu thấy bản Việt ngữ còn sai sót, mong các bạn chỉ dẫn, chúng tôi rất hoan nghênh.

Nguyên văn Anh ngữ trên tạp chí The Ecomist:Francis Fukuyama on the end of American hegemony | The Economist (Nguyễn Bá Trạc – Finland 20/08/2021)

HỌC GIẢ FRANCIS FUKUYAMA PHÁT BIỂU

VỀ SỰ KẾT THÚC QUYỀN BÁ CHỦ CỦA MỸ

Các hình ảnh đáng sợ về những người Afghanistan tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi Kabul trong tuần này sau khi Chính Phủ Afghanistan – do Hoa Kỳ hậu thuẫn – sụp đổ, đã gợi lên một vết nứt lớn trong lịch sử thế giới, khi nước Mỹ quay lưng lại với thế giới. Sự thật của vấn đề là việc kết thúc kỷ nguyên Hoa Kỳ đã đến sớm hơn thế nhiều. Nguồn gốc lâu dài về sự suy yếu và xuống dốc của Mỹ là vấn đề quốc nội hơn là quốc tế. Đất nước này sẽ vẫn là một cường quốc trong nhiều năm, nhưng ảnh hưởng của nó như thế nào sẽ tùy thuộc vào khả năng khắc phục các vấn đề nội bộ của nó, hơn là chính sách đối ngoại của nó.

Thời kỳ đỉnh cao của bá quyền Hoa Kỳ kéo dài chưa đầy 20 năm, từ khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 cho đến cuộc khủng hoảng tài chính 2007-09. Hồi đó, nước Mỹ đã thống trị trong nhiều lĩnh vực quyền lực — quân sự, kinh tế, chính trị và văn hóa. Đỉnh cao của sự ngạo mạn của người Mỹ là cuộc xâm lược Iraq năm 2003, khi họ hy vọng có thể đánh bại không chỉ Afghanistan (bị xâm lược hai năm trước) và Iraq, mà là toàn bộ Trung Đông.

Nước Mỹ đã đánh giá quá cao hiệu quả của sức mạnh quân sự trong việc mang lại thay đổi chính trị cơ bản, ngay cả khi nước này ước tính thấp tác động của mô hình kinh tế thị trường tự do đối với nền tài chính toàn cầu. Thập kỷ ấy đã kết thúc với việc quân đội của họ sa lầy trong hai cuộc chiến chống nổi dậy và một cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế làm nổi bật những bất bình đẳng lớn mà toàn cầu hóa do Mỹ dẫn đầu đã gây ra.

Mức độ đơn cực trong thời kỳ này là tương đối hiếm trong lịch sử, và kể từ đó thế giới đã trở lại trạng thái đa cực bình thường hơn, với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Châu Âu và các trung tâm khác giành được quyền lực so với Mỹ. Ảnh hưởng cuối cùng của Afghanistan đối với địa chính trị có thể là nhỏ. Mỹ đã sống sót sau một thất bại nhục nhã trước đó khi rút khỏi Việt Nam vào năm 1975, nhưng đã nhanh chóng giành lại vị thế thống trị của mình trong vòng hơn một thập kỷ, và ngày nay họ hợp tác với Việt Nam để kiềm chế chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc. Nước Mỹ vẫn có nhiều lợi thế về kinh tế và văn hóa mà ít quốc gia khác có thể sánh được.

Thách thức lớn hơn nhiều đối với vị thế toàn cầu của Mỹ là vấn đề quốc nội: Xã hội Mỹ phân cực sâu sắc và rất khó mà tìm được sự đồng thuận về hầu hết mọi thứ. Sự phân cực này bắt đầu từ các vấn đề chính sách thông thường như v/đ thuế và v/đ phá thai, nhưng kể từ đó đã lan sang một cuộc chiến gay gắt về bản sắc văn hóa. Nhu cầu được công nhận của một phần các nhóm cảm thấy họ bị giới tinh hoa gạt ra ngoài lề là điều mà tôi đã xác định cách đây 30 năm rằng đó là gót chân Achilles của nền dân chủ hiện đại.Thông thường,một mối đe dọa lớn từ bên ngoài như đại dịch toàn cầu nên là dịp để các công dân tập hợp xung quanh một phản ứng chung; nhưng thay vì thế, cuộc khủng hoảng covid-19 lại làm sâu sắc thêm sự chia rẽ của nước Mỹ, với việc giãn cách xã hội, việc đeo khẩu trang và hiện nay việc tiêm chủng không được coi là các biện pháp y tế công cộng mà lại là những dấu hiệu chính trị.

Những xung đột này đã lan rộng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống, từ lãnh vực thể thao đến các nhãn hiệu sản phẩm tiêu dùng mà người Mỹ đỏ (Cộng Hoà) và người Mỹ xanh (Dân Chủ ) mua. Bản sắc công dân vốn tự hào ở Mỹ với tư cách là một nền dân chủ đa chủng tộc trong thời kỳ sau phong trào tranh đấu cho dân quyền đã được thay thế bằng những câu chuyện chiến tranh năm 1619 so với năm 1776 — nghĩa là đất nước được thành lập dựa trên chế độ nô lệ hay đấu tranh cho tự do. Xung đột này mở rộng đến những thực tế riêng biệt mà mỗi bên tin rằng họ nhìn thấy – những thực tế mà cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 đã được: hoặc xem là một trong những cuộc bầu cử công bằng nhất trong lịch sử nước Mỹ – hoặc xem là một vụ gian lận lớn dẫn đến một nhiệm kỳ tổng thống bất hợp pháp.

Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh và đầu những năm 2000, ở Mỹ đã có một sự đồng thuận mạnh mẽ của giới tinh hoa ủng hộ cho việc duy trì vị trí lãnh đạo của Mỹ trong nền chính trị thế giới. Nhưng rồi các cuộc chiến tranh khốc liệt và dường như bất tận ở Afghanistan và Iraq đã khiến nhiều người Mỹ chán nản – không những chỉ với những nơi khó khăn như Trung Đông – mà còn chán nản với cả sự can dự quốc tế nói chung .

Sự phân cực đã ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách đối ngoại. Trong những năm dưới thời Obama, các đảng viên Cộng hòa lấy lập trường diều hâu, kịch liệt chỉ trích đảng Dân chủ “đặt lại” v/đ Nga và bị cho là ngây thơ liên quan đến Tổng thống Putin. Cựu Tổng thống Trump đã lật ngược tình thế bằng cách công khai ôm ông Putin, và ngày nay khoảng một nửa số đảng viên Cộng hòa tin rằng đảng Dân chủ là mối đe dọa với lối sống của người Mỹ lớn hơn là mối đe doạ của Nga. Một người dẫn chương trình truyền hình bảo thủ, Tucker Carlson, đã đến Budapest để chào mừng thủ tướng độc tài của Hungary, Viktor Orban. “OWNING THE LIBS: Đánh bại bọn theo chủ nghĩa tự do” (tức là chống lại phe tả, một câu khẩu hiệu của phe hữu) quan trọng hơn là việc ủng hộ các giá trị dân chủ.

Có sự đồng thuận rõ rệt hơn liên quan đến Trung Quốc: cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ đều đồng ý rằng Trung Quốc là một mối đe dọa đối với các giá trị dân chủ. Nhưng điều này chỉ mang đến cho nước Mỹ chừng ấy. Đối với chính sách đối ngoại của Mỹ, một thử thách lớn hơn nhiều so với Afghanistan sẽ là Đài Loan. Nếu Đài Loan bị Trung Quốc trực tiếp tấn công, liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng hy sinh con trai và con gái của mình cho nền độc lập của hòn đảo đó hay không? Hay thực sự, nếu như sau này Nga xâm lược Ukraine, liệu Hoa Kỳ có sẽ mạo hiểm xung đột quân sự với Nga hay không? Đây là những câu hỏi nghiêm túc không có câu trả lời dễ dàng. Nhưng một cuộc tranh luận hợp lý về lợi ích quốc gia của Mỹ có thể sẽ được tiến hành chủ yếu qua lăng kính về cách nó ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh đảng phái như thế nào.

Sự phân cực đã gây tổn hại đến ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ, rất thiếu những thử nghiệm trong tương lai như thế này. Ảnh hưởng đó phụ thuộc vào cái mà Joseph Nye, một học giả về chính sách đối ngoại, gọi là “quyền lực mềm”, tức là sức hấp dẫn của các thể chế và xã hội Mỹ đối với mọi người trên thế giới. Sự hấp dẫn đó đã giảm đi đáng kể: Khó ai có thể nói rằng các thể chế dân chủ của Mỹ đang hoạt động tốt trong những năm gần đây, rằng bất kỳ quốc gia nào cũng nên bắt chước “chủ nghĩa bộ lạc” và rối loạn chính trị của Mỹ. Dấu hiệu của một nền dân chủ trưởng thành là khả năng thực hiện chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau các cuộc bầu cử, một thử nghiệm mà đất nước này đã thất bại ngoạn mục vào ngày mùng 6 tháng 1.

Thất bại chính sách lớn nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong bảy tháng cầm quyền là không lập kế hoạch đầy đủ cho sự sụp đổ nhanh chóng của Afghanistan. Tuy nhiên, điều đó vô hình chung không nói lên sự khôn ngoan của quyết định cơ bản rút ra khỏi Afghanistan, mà cuối cùng có thể được chứng minh là một quyết định đúng đắn. Ông Biden đã gợi ý rằng việc rút lui là cần thiết để tập trung vào việc đối mặt với những thách thức lớn hơn từ Nga và Trung Quốc. Tôi hy vọng ông ấy nghiêm túc về điều này. Barack Obama chưa bao giờ thành công trong việc “xoay trục” sang châu Á vì Mỹ vẫn tập trung vào hoạt động chống nổi dậy ở Trung Đông. Chính quyền hiện tại cần bố trí lại cả những nguồn lực và sự chú ý của những nhà hoạch định chính sách từ mọi phía để ngăn chặn các đối thủ địa chính trị và tham gia với các đồng minh.

Hoa Kỳ không có khả năng lấy lại vị thế bá chủ trước đó của mình, và cũng không nên khao khát việc đó. Những gì Hoa Kỳ có thể hy vọng là duy trì, với các quốc gia cùng chí hướng, một trật tự thế giới thân thiện với các giá trị dân chủ. Liệu Hoa Kỳ có thể làm được điều này hay không, điều này sẽ không phụ thuộc vào các hành động ngắn hạn ở Kabul, mà chính là nỗ lực phục hồi ý thức về bản sắc dân tộc và mục đích ở quê nhà.

