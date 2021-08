Việt Nam truy tố cựu quan chức tình báo ‘nhận hối lộ’ từ Vũ ‘Nhôm’

Cựu thượng tá Công an Phan Văn Anh Vũ tại một phiên toà xét xử ngày 30/1/2019. Một cựu quan chức của Tổng cục Tình báo Bộ Công an Việt Nam vừa bị truy tố vì liên quan đến vụ án Vũ ‘Nhôm’.

Một cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam vừa bị truy tố tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ ‘Nhôm,’ theo truyền thông trong nước.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hôm 3/8 đưa ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Duy Linh hơn một tháng sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam vị cựu quan chức này của Bộ.

Cáo trạng của VKSND được VietNamNet trích dẫn cho biết ông Linh bị truy tố vì nhận hối lộ từ ông Vũ, từng là thượng tá an ninh của Bộ Công an và cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Bam 79, mặc dù ông Linh phủ nhận toàn bộ sự việc.

Cũng theo cáo trạng này, ông Vũ và một người tên Hồ Hữu Hoà cũng bị truy tố vì đưa và môi giới 5 tỷ đồng tiền “hối lộ.”

Ông Vũ, người bị công an Việt Nam bắt ở Singapore khi đang trên đường chạy trốn vào năm 2017, khai rằng do lo sợ việc bị xử lý hành vi làm lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước nên đã thông qua ông Hoà, người mà ông có quan hệ quen biết từ năm 2010, để nhờ chuyển tiền cho ông Linh. Theo cáo trạng được Tuổi Trẻ trích dẫn, vào thời điểm đưa hối lộ hồi giữa năm 2017, ông Vũ đang bị CQĐT của Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi được cho là vi phạm khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.

Cáo trạng cho biết ông Vũ đã bỏ trốn sang Singapore sau khi ông Linh thông tin cho ông Vũ biết có thể bị khởi tố và bắt giam.

“Động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội của các bị can phù hợp với diễn biến sự việc (ông) Vũ bỏ trốn khi biết thông tin sẽ bị khởi tố,” cáo trạng nêu.

Ông Vũ, hiện đang thụ án hàng chục năm tù vì “tham nhũng” và “làm lộ bí mật nhà nước” trong nhiều vụ án khác nhau , khai đã “hối lộ” 5 tỷ đồng cho ông Linh và, theo cáo trạng, ông Hoà có vai trò trung gian nhận và trao “túi quà” này.

Trong quá trình điều tra, ông Vũ đã thay đổi lời khai và ông Linh không nhận tội. Tuy nhiên, theo Thanh Niên, kết quả điều tra của CQĐT đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị can.”

Viện kiểm sát xác định cựu phó cục trưởng Tổng cục Tình báo nên bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất vì “các bị can phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Tội nhận hối lộ có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình theo điều 279 Bộ luật Hình sự 1999 của Việt Nam.

Liên quan đến Vũ ‘Nhôm’, Việt Nam cũng đã khởi tố và xét xử một số quan chức, trong đó có hai cựu thứ trưởng công an.

Các lãnh đạo ngành công an cùng với nhiều quan chức chính phủ, nổi bật nhất là cựu uỷ viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng, và nhiều lãnh đạo ngành ngân hàng đã bị đưa ra trước vành móng ngựa hoặc nhận các bản án tù dài hạn trong cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn được gọi là “đốt lò” và được ví với chiến dịch “đả hổ diệt duồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nguồn: VOA tiếng Việt