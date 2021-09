Chuyên gia dịch tễ FDA: ‘Không cần chích ngừa mũi tăng cường’

Báo cáo đăng trên The Lancet, tạp chí y khoa uy tín quốc tế, hôm Thứ Hai, 13 Tháng Chín, nhận định cho đến nay không có dữ liệu nào cho thấy bằng chứng đáng tin cậy về lợi ích chích ngừa mũi tăng cường thứ ba cho toàn bộ công chúng, theo nhật báo The New York Times.

Nhận định trên được 18 nhà khoa học quốc tế, bao gồm cả hai chuyên gia hàng đầu về vaccine của Cơ Quan Quản Trị Dược Phẩm Mỹ (FDA) là Bác Sĩ Philip Krause và Bác Sĩ Marion Gruber.

FDA mới chỉ cho phép những người có hệ miễn dịch suy yếu chích liều thứ ba bằng vaccine của Moderna hoặc Pfizer. (Hình: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Hai bác sĩ, Krause và Gruber, hồi tháng trước thông báo sẽ không tiếp tục làm việc với FDA, chưa có lý do chính thức nào được đưa ra, nhưng cả hai đều không đồng ý với việc chính phủ Biden thúc đẩy việc chích ngừa COVID-19 mũi tăng cường thứ ba trước khi các nhà khoa học xem xét bằng chứng và đưa ra khuyến nghị.

Chính quyền Biden đề nghị chích ngừa mũi tăng cường sau khi mũi chích đầu tiên được tám tháng, nhưng một số khoa học gia phản đối kế hoạch này cho rằng vaccine vẫn tiếp tục có hiệu quả giúp cơ thể sản xuất kháng thể bảo vệ mạnh mẽ không bị trở bệnh nặng và phải nhập viện.

Ủy ban cố vấn về chích ngừa cho FDA dự trù gặp nhau vào Thứ Sáu, 17 Tháng Chín, để xem xét các dữ liệu.

Trong bản báo cáo được đăng trên tạp chí The Lancet nêu trên, các nhà khoa học cho rằng bất kỳ lợi ích nào đến từ mũi tăng cường thứ ba đều không lớn hơn lợi ích của việc dùng những liều vaccine đó để chích ngừa cho hàng tỷ người khác trên thế giới.

Các nhà y khoa này đồng ý việc mũi chích tăng cường sẽ hữu ích cho những ai có hệ thống miễn dịch kém, nhưng vẫn chưa cần thiết cho đại đa số dân chúng.

Giới cao niên xếp hàng chích ngừa tại Israel, một trong những quốc gia có tỷ lệ chích ngừa cao nhất thế giới. (Hình: Jack Guez/AFP via Getty Images)

Một số nghiên cứu của Trung Tâm Phòng Chống Dịch Liên Bang (CDC) được đưa ra hôm Thứ Sáu vừa qua cho thấy mặc dù hiệu quả việc chống lại việc lây nhiễm của biến thể Delta giảm nhẹ theo thời gian, nhưng các loại vaccine vẫn duy trì sự ổn định trong việc giúp cơ thể không bị trở bệnh nặng ở các nhóm tuổi.

Chỉ ở những người trên 75 tuổi thì vaccine mới yếu đi trong việc bảo vệ nhóm tuổi này khỏi phải nhập viện vì các biến chứng COVID-19.

Mức độ kháng thể tạo được qua vaccine có rủi ro suy giảm theo thời gian, khiến dễ bị lây nhiễm hơn, nhưng bộ nhớ của cơ chế chống lại virus vẫn tiếp tục duy trì lâu dài, theo các chuyên gia giải thích.

Các nhà y khoa viết trong bản báo cáo The Lancet cho rằng vaccine có hiệu quả chống lại biến thể Delta kém hơn một chút so với biến thể Alpha, nhưng virus vẫn chưa tiến hoá đến mức trốn tránh các phản ứng được duy trì trong các tế bào đạt tình trạng miễn dịch.

Hiện nay, dữ liệu từ Israel cho thấy mũi chích thứ ba có tăng cường khả năng chống lại sự lây nhiễm. Tuy nhiên, các dữ liệu này mới thâu thập chỉ mới một tuần sau khi chích mũi thứ ba, do đó, các số liệu không chắc giữ được kết quả ổn định theo thời gian, theo ý kiến của các chuyên gia. (MPL)

Nguồn: nguoi-viet.com