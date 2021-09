Thánh Lễ an táng Cha Cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Sơn Miên

Tukwila. Hôm nay thứ bảy trung tuần tháng 9, bước vào ngày thứ ba kết thúc chương trình tang lễ của Cha Cố Phanxicô Xaviê với Thánh Lễ an táng và tiễn đưa linh cửu của Cha Cố về vùng đất Thánh tại Shoreline. Chương trình tang lễ đã diễn ra tại nhà thờ giáo xứ CTTĐVN từ thứ năm ngày 9 đến thứ bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021. Cha Cố Phanxicô Xaviê đã phục vụ tại giáo xứ CTTĐVN gần 30 năm từ khi giáo xứ còn là Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam với ngôi nhà thờ nhỏ bé tại khu vực gần Downtown Seattle.

Cha Cố Phaxicô Xaviê đã mang dấu ấn đức tin với 89 tuổi đời làm con cái Chúa và 56 năm làm linh mục . Ngài đã từng cam chịu thời gian sống đời khổ sai với bao nổi gian lao, cơ cực trong ngục tù cộng sản suốt 13 năm dài. Trong ngục tù, ngài là chứng nhân của Tin Mừng và luôn tín thác vào Chúa. Gương sống phục vụ của ngài thật tuyệt vời với bản tính năng động, nhất là khi đã đến tuổi già sức yếu, nhưng ngài vẫn luôn hăng say sinh hoạt với Thiếu Nhi Thánh Thể, những buổi trại hè của Thiếu Nhi dù có khi tổ chức khá xa, nhưng ngài chẳng bao giờ vắng bóng. Ngài thích ca hát và vui nhộn rất hồn nhiên. Cha giảng lễ trong thánh lễ cầu nguyện vào trưa hôm qua thứ sáu lúc 11 giờ. Ngài nói cha cố Miên có đời sống rất vô tư không oán hận ai nên ngài dễ ngủ, con người sống vô tư thì rất dễ ngủ. Và quả thật ngài rất dễ ngủ nên hôm thứ ba 31 tháng 8 vừa qua ngài vào bệnh viện chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 12 tiếng đồng hồ thì ngài đã ngủ luôn với giấc ngủ ngàn thu. Ngài đã đi vào một thế giới an bình và vô tư hơn theo tiếng gọi của Chúa vào lúc 1giờ 30 sáng mồng một tháng 9.

Trở lại ngày tiễn đưa Cha Cố Miên. Cao nguyên tình xanh hôm nay khá mát dịu, ngày an táng của Cha Cố Miên, thứ bảy ngày 11 tháng 9 lại trùng vào ngày nước Mỹ kỷ niệm biến cố đầy đau thương của cuộc khủng bố 911 vừa tròn 20 năm. Từ sáng sớm lúc 9 giờ, linh cửu của Cha Cố đã được quàn tại nhà thờ giáo xứ. Đông đảo giáo dân đã tấp nập đổ về Thánh Đường giaó xứ CTTĐVN. Nhiều cựu chủng sinh Long Xuyên từ các tiểu bang cũng có mặt ngay từ hôm qua. Giáo dân khắp nơi miền Tây Bắc cũng hiện diện như giáo xứ Đức Mẹ La Vang Portland và nhiều đại diện giáo hữu Việt Nam từ các Cộng Đoàn Việt Nam như Trinh Vương, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Tâm, Lộ Đức, nhiều nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp Tổng Giáo Phận Seattle, Mến Thánh Giá Thanh Hóa từ Portland, Dòng Holy Name. Điểm đặc biệt là trong nhà thờ chỉ dành riêng cho tang quyến, cựu chủng sinh Long Xuyên và đại diện các tổ chức trong giáo xứ và các Cộng Đoàn bạn cũng đã đầy kín nhà thờ. Số giáo hữu còn lại tham dự Thánh Lễ được bố trí vào các ghế ngồi ở các Hội Trường có trực tiếp tuyền hình Thánh Lễ với màn ảnh lớn. Gần 3 ngàn giáo hữu và đồng hương đã hiện diện trong Thánh Lễ an táng của Cha Cố Miên.

Thánh Lễ an táng của Cha Cố Phanxicô Saviê Nguyễn Sơn Miên được cử hành đồng tế do Đức Giám Mục Phụ Tá Eusebio Elizondo Tổng Giáo Phận Seattle chủ tế, cùng đồng với linh mục đoàn khá đông đảo gồm 2 linh mục của giáo xứ và 16 linh mục khách từ các giáo, Dòng Tên, Dòng Ngôi Lời, 1 linh mục đại diện Giáo Phận Long Xuyên và 2 thầy phó tế phụ tế Thánh Lễ.

*Giáo Phận Long Xuyên nơi Cha Cố đã để lại bao công lao của ngài trong vai trò cha giáo nhiều linh mục, giám mục và ngay cả vị Giám Mục đương niệm của Giáo Phận Long Xuyên cũng là học trò của Cha Cố.

Đúng 11 giờ, Thánh Lễ được bắt đầu với nghi thức đón tiếp quan tài do cha chánh xứ Đào Xuân Thành cử hành nghi thức. Sau phần nghi thức đón tiếp quan tài, ca đoàn hát bài ca nhập lễ , nghi đoàn cùng với đoàn đồng tế cung nghinh Thánh Giá và rước quan tài tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh Lễ cha chánh xứ Đào Xuân Thành chào mừng Đức Cha phụ tá và gới thiệu linh mục đoàn, giới thiệu các Dòng nữ tu hiện diện trong Thánh Lễ an táng cùng các Cộng Đoàn bạn và quan khách đến từ nhiều tiểu bang.

Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa. Tin mừng trong Thánh Lễ an táng được công bố theo tin mừng của Thánh Matthew ( Mt 5: 1-12). Thánh Matthew giới thiệu về câu chuyện Chúa Giêsu nói về 8 mối phúc của Nước Trời : “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.”

Bài tin mừng ứng nghiệm với đời sống linh mục của Cha Cố Phanxicô Saviê Nguyễn Sơn Miên trong đời sống khó nghèo, đơn sơ và phục vụ một cách nhiệt thành.

Cha chánh xứ phụ trách giảng lễ với bài chia sẻ ngắn gọn : Đời sống của Cha Cố Phanxicô Saviê Nguyễn Sơn Miên là một bài ca bất tận với gần 30 năm phục vụ tại giáo xứ CTTĐVN từ khi còn là Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam. Bản tính thích ca hát và hay hát, sống năng động và tận tâm phục vụ. Thích hoạt động giới trẻ cụ thể ngài là đã làm tuyên uý Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể từ khi ngài mới đến Cộgn Đồng và rất yêu mến các em. Ngài vui mừng mừng khi giáo xứ có được cơ sở mới và luôn chờ mong cho công cuộc xây dựng ngôi Thánh Đường mới sớm được hoàn thành nên trong những ngày tang lễ của Cha Cố, đa số giáo dân đã muốn tỏ lòng thương mến ngài nên đã muốn có một di sản của ngài về quỹ xây dựng giáo xứ…Xin cùng cầu nguyện cho ngài …

Sau lời nguyện kết lễ , vị linh mục đại diện Đức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên đã đọc thư thư Phân Ưu của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản Giáo Phận Long Xuyên với lời lẽ rất cảm động như Cha Cố đã để lại bao công lao của ngài trong vai trò cha giáo của nhiều linh mục, giám mục và ngay cả vị Giám Mục đương niệm của Giáo Phận Long Xuyên cũng là học trò của Cha Cố.

Đại diện tang gia cũng đã có lời cám ơn trang trọng gởi đến Đức Giám Mục Phụ Tá Eusebio, Cha chánh Xứ Đào Xuân, Cha Trần Hữu Lân và Quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ cùng các Hội Đồng , Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn, các ban ngành và toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa cùng quý đồng hương hiện diện trong Thánh lễ an táng.

Thánh lễ được kết thúc với phần nghi thức tiễn đưa và Đức Giám Mục phụ tá Eusebio đã có nghi thức đặc biệt tiễn biệt cha cố Phanxicô Saviê Nguyễn Sơn Miên một cách trang trọng.

Linh cửu của ngài được di chuyển về nghĩa trang đất thánh của Tổng Giáo Phận tại Shoreline.

Tại phần mộ của ngài trong giây phút tiễn biệt, vào khoảng gần 3 giờ , Cha chánh xứ Đào Xuân Thành cùng với cha Trần Hữu Lân cử hành nghi thức làm phép mộ và tiễn biệt cha cố Phanxicô Saviê cùng với một số linh mục và phó tế và hàng ngàn giáo hữu đã hiện diện tại nghĩa trang trong giờ phút vĩnh biệt Cha Cố một cách cảm động. Nhiều giáo dân đã rơi lệ vì mến thương ngài . Một đám tang đầy cảm động và đông đảo giáo dân tham dự chưa từng có trong lịch sử của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nghi thức mai táng Cha Cố Miên kết thúc hơn 4 giờ 30 chiều ngày 11 tháng 9 năm 2021 với nổi buồn vô cùng tận khi hay tin Cha Cố ra đi qua cảm xúc của người viết:

Thứ Tư một buổi sáng buồn

Tin Cha Miên chết loan truyền hỡi ơi!

Gia đình giáo xứ khắp nơi

Vô cùng xúc động ôi thôi nghẹn ngào.

Thứ Hai còn thấy Cha mà

Trong giờ dâng lễ thiết tha nguyện cầu

Cuối lễ Cha còn nói câu

Cầu chúc cha xứ đi về bình an.

Bổng chốc giáo xứ vắng Cha

Mất đi lời hát tiếng ca chân thành

Cha là mục tử nhân lành

Luôn vui, tươi trẻ nhiệt thành yêu thương.

Rồi đây ai hát Chùa Hương?

Mỗi lần Tết đến yêu thương ngọt ngào.

Giờ con nguyện Chúa Trời cao

Xin thương đón nhận Cha vào Thiên Quốc.

Giã biệt Cha Cố Miên

Nguyễn An Quý