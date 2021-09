Queen Anne apartments seen from the Space Needle on Thursday. With the end of the state’s eviction moratorium nearing, thousands of Seattle-area residents are concerned… (Amanda Snyder / The Seattle Times)

THÔNG BÁO TỪ VĂN PHÒNG THỊ TRƯỞNG

Liên lạc: Kamaria Hightower, Kamaria.Hightower@Seattle.gov

Thị Trưởng Durkan Thông Báo Gia Hạn Lệnh Cấm Trục Xuất Người Thuê Nhà (Eviction Moratorium) và Tiếp Tục Bổ Sung Các Biện Pháp Bảo Vệ Chống Dịch COVID cho tới Ngày 15 Tháng 1 Năm 2022

SEATTLE (ngày 21 tháng 9 năm 2021) – Khi các quỹ của liên bang tiếp tục phân phối tài trợ cho người thuê nhà, Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã thông báo rằng bà sẽ gia hạn lệnh cấm trục xuất người thuê nhà ở khu dân cư và doanh nghiệp cho đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2022 thông qua Sắc Lệnh 2021-07. Lệnh này cũng sẽ sửa đổi các biện pháp cứu trợ bổ sung cho COVID liên quan đến việc hỗ trợ trả tiền dịch vụ tiện ích. Điều này đánh dấu lần gia hạn thứ sáu của lệnh cấm trục xuất người thuê nhà vì tình trạng khẩn cấp dân sự do COVID-19 kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2020, khi thành phố Seattle ra lệnh cấm trục xuất người thuê nhà đầu tiên trên toàn quốc. Thẩm Phán Richard Creatura gần đây đã đồng ý rằng lệnh cấm trục xuất người thuê nhà của thành phố và tiểu bang là phù hợp với hiến pháp trong một khuyến nghị đưa ra vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, cho Thẩm Phán Richard Jones.

“Chúng ta là thành phố lớn đầu tiên ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ở mỗi bước của đại dịch này, cư dân và cộng đồng của chúng ta đã lắng nghe các quan chức khoa học và y tế công cộng, đó là lý do tại sao chúng ta có số ca nhiễm, số ca nhập viện và số ca tử vong thấp nhất khi so sánh với các thành phố lớn khác. Seattle tiếp tục cho cả nước thấy cách chúng ta bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ và cư dân bằng cách thiết lập và tiếp tục lệnh cấm trục xuất người thuê nhà đầu tiên trên toàn quốc để giữ an toàn cho các gia đình. Các hành động ban đầu của chúng ta đã và đang tiếp tục giúp người dân an toàn và có nhà ở,” Thị Trưởng Durkan nói. “Mặc dù chúng ta phải đối mặt với sự gia tăng bất ngờ của biến thể Delta, nhưng việc gia hạn này sẽ đảm bảo mọi cấp chính phủ có thể cung cấp sự hỗ trợ cho người thuê nhà và chủ nhà, điều này rất quan trọng để giúp ổn định cộng đồng khi chúng ta mở cửa trở lại và phục hồi.”

Theo báo cáo của Seattle Times, 60,000 người thuê nhà trong khu vực Seattle đang chậm trễ trong việc trả tiền thuê nhà. Thành phố đã phân phối hơn 15 triệu đô la trong lần phân bổ đầu tiên cho chương trình cứu trợ tiền thuê nhà của Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan) cho người thuê nhà và chủ nhà kể từ tháng 6, bao gồm 100% quỹ tài trợ cho United Way của Quận King và nhà ở giá rẻ cho người có hạn chế về thu nhập. 6 triệu đô la còn lại của lần phân bổ đầu tiên này đã được phát cho các tổ chức cộng đồng đang hỗ trợ người thuê nhà của các cộng đồng BIPOC (người da đen, người bản địa, người da màu), những người có thể không được trợ giúp bởi các chương trình hỗ trợ cho thuê khác. Thêm 28 triệu đô la của quỹ liên bang đã được phê duyệt vào tháng 8 và thành phố đã phân phối các khoản tài trợ này trong đó có cho United Way của Quận King. Các hỗ trợ bổ sung của quận và tiểu bang cũng đang được phân phối.

Sắc lệnh tiếp tục đưa ra các biện pháp bảo vệ người thuê nhà, cấm chủ nhà thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê hoặc thực hiện hồ sơ để trục xuất người thuê nhà với tòa án trừ khi có một mối đe dọa đối với sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Phí phạt do trả chậm, lãi suất, hoặc các khoản phí khác do việc trả tiền thuê nhà bị chậm trễ sẽ không được cho phép trong thời gian tạm hoãn trả tiền thuê nhà. Tuy nhiên, người thuê nhà vẫn có nghĩa vụ pháp lý phải trả tiền thuê nhà trong thời gian tạm hoãn, và chủ nhà được khuyến khích đưa ra các kế hoạch thanh toán linh hoạt. Những người thuê nhà nhận được thông báo trục xuất ra khỏi nhà trong thời gian tạm hoãn nên liên hệ với đường dây nóng Renting in Seattle theo số 206‐684‐5700.

Lệnh cấm trục xuất người thuê nhà đối với doanh nghiệp phi lợi nhuận và doanh nghiệp nhỏ sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu độc lập có từ 50 nhân viên trở xuống cho mỗi cơ sở, tổ chức phi lợi nhuận tiểu bang và tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3). Việc gia hạn cũng giúp các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện để không phải chịu phí trả chậm, lãi suất hoặc các khoản phí khác do việc thanh toán chậm trễ trong thời gian tạm hoãn. Nếu quý vị có các câu hỏi khác, vui lòng xem Công Cụ Sửa Đổi Hợp Đồng Cho Thuê trong Đại Dịch COVID-19 của Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế.

Hiện tại, sau khi hết hạn, Pháp Lệnh 126075 sẽ có hiệu lực, cung cấp các biện pháp bảo vệ bổ sung cho người thuê nhà bao gồm việc bắt đầu một giai đoạn sáu tháng, trong đó người thuê nhà có thể yêu cầu bảo vệ chống lại việc bị trục xuất ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê nhà nếu họ có thể chứng minh được sự khó khăn về tài chính do COVID-19. Khung thời gian này sẽ giúp bảo vệ người thuê nhà khỏi bị trục xuất ra khỏi nhà vì không thanh toán hoặc chậm trễ trong việc trả tiền nhà cho đến giữa tháng 6 năm 2022.

Sắc lệnh cũng thêm một số lệnh đình chỉ được áp dụng để hạn chế tác động kinh tế do đại dịch đối với cư dân Seattle và các doanh nghiệp nhỏ. Chương Trình Thí Điểm Tự Chứng Nhận để Tham Gia Chương Trình Giảm Giá Tiện Ích, như đã được thông báo trong Sắc Lệnh 2020-03, sẽ được kéo dài cho đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021. Thị Trưởng Durkan cũng đã chỉ đạo các cơ sở dịch vụ tiện ích không được ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2022. Các khu vực đậu xe tạm thời cho nhân viên bệnh viện và dịch vụ nhân sinh, như đã được thông báo vào ngày 26 tháng 3 năm 2020, sẽ được khôi phục lại và gia hạn cho đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2022. Thành phố sẽ tiếp tục đánh giá thời điểm dỡ bỏ các lệnh đình chỉ riêng lẻ này vì nó liên quan đến trường hợp khẩn cấp do COVID-19.

Ngoài việc gia hạn lệnh cấm trục xuất người thuê nhà, sắc lệnh áp dụng các chính sách hoãn trả tiền thuê đối với người thuê các cơ sở của văn phòng Dịch Vụ Hành Chính và Tài Chính Thành Phố (City Finance and Administrative Services) sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, cho cả doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.