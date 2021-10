Bộ Lao Động: Người Mỹ đang bỏ việc với tỷ lệ kỷ lục

Một nhân viên thu thập đơn đặt hàng tại trung tâm phân phối của Amazon ở Rugeley, miền trung Anh Quốc, vào ngày 11/12/2012. (Ảnh: Phil Noble/Reuters)

Theo số liệu do Bộ Lao động công bố hôm thứ Ba (12/10), một số lượng kỷ lục người lao động Hoa Kỳ đã tự nguyện bỏ việc trong tháng Tám, dẫn đầu là các nhân viên quán bar và nhà hàng cũng như nhân viên trong lĩnh vực bán lẻ.

Khảo sát hàng tháng về Cơ hội việc làm và Luân chuyển Lao động của Bộ Lao động Hoa Kỳ, được gọi là báo cáo JOLTS, cho thấy 4.3 triệu người đã rời bỏ công việc của họ. Số người bỏ việc đã tăng lên 2.9%, tăng 242,000 người so với tháng trước và là con số cao nhất trong dữ liệu có từ tháng 12/2000.

Các số liệu cho thấy đã ghi nhận sự gia tăng 157,000 lượt bỏ việc trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống, trong khi thêm 26,000 lượt người khác rời bỏ ngành kinh doanh thương mại bán buôn. Lĩnh vực giáo dục tại chính phủ địa phương và tiểu bang chứng kiến ​​thêm 25,000 trường hợp nghỉ việc.

Trong khi đó, theo cơ quan này, các nhà tuyển dụng đã sa thải khoảng 1.3 triệu người lao động trong tháng Tám.

Một số nhà phân tích đã suy đoán rằng người lao động lo sợ về chủng COVID-19 Delta, khiến họ bỏ việc. Có thể một số người lao động đã rời bỏ công việc của họ do quy định bắt buộc chích vaccine COVID-19 ở một số thị trường nhất định, mặc dù báo cáo tập trung vào dữ liệu thu được trong tháng trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố áp đặt các quy định bắt buộc chích ngừa toàn diện cho hàng chục triệu người Mỹ.

United Airlines, công ty có hàng chục ngàn lao động, đã công bố quy định bắt buộc chích ngừa hồi đầu tháng Tám. Công ty có trụ sở tại Chicago này là một trong những công ty đầu tiên thực hiện việc này.

Ông Robert Frick, nhà kinh tế doanh nghiệp tại Navy Federal Credit Union cho biết trong một ghi chú mà một số hãng tin thu thập được, “Báo cáo JOLTS tháng Tám cho thấy các nhà tuyển dụng và người lao động đã lo lắng về làn sóng Delta COVID-19 gia tăng cách đây hai tháng. Người lao động nghỉ việc, đặc biệt là trong ngành bán lẻ, với tỷ lệ kỷ lục để tránh tiếp xúc với khả năng lây nhiễm. Cơ hội việc làm giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí và khách sạn, do việc đi lại giảm rõ rệt do Delta.”

Trong các ngành như sản xuất, xây dựng, vận tải và kho bãi, số người bỏ việc hầu như không tăng. Trong các ngành dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh, bao gồm các lĩnh vực như luật, kỹ thuật và kiến ​​trúc, nơi hầu hết nhân viên có thể làm việc tại nhà, hiện tượng bỏ việc phần lớn là không có thay đổi.

Tuy nhiên, bà Jennifer Lee, nhà kinh tế tại BMO Capital Markets, cho biết trong một email, dữ liệu mới này đang “làm nổi bật những vấn đề to lớn mà các doanh nghiệp đang phải giải quyết. Không đủ người lao động. Không đủ thiết bị và/hoặc bộ phận. Trong khi đó, khách hàng đang đợi đơn đặt hàng hoặc chờ đặt hàng. Thật là một thế giới kỳ lạ.”

Bộ Lao động cho biết số người bỏ việc cũng tăng mạnh nhất ở vùng phía Nam và Trung Tây, đây là hai khu vực có đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất trong tháng Tám.

Báo cáo được đưa ra sau khi chính phủ cho biết vào cuối tuần trước rằng tỷ lệ tăng việc làm yếu trong tháng thứ hai liên tiếp trong tháng Chín, với tổng số lượng việc làm tăng thêm 194,000 trong báo cáo số lượng lao động tháng đó. Dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 0.4% xuống còn 4.8%.

COVID-19 là căn bệnh do virus Trung Cộng gây ra.

